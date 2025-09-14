Новини
Свят »
Белгия »
Кая Калас: Тази продължаваща ескалация заплашва регионалната сигурност
  Тема: Украйна

Кая Калас: Тази продължаваща ескалация заплашва регионалната сигурност

14 Септември, 2025 19:45 845 52

  • дронове-
  • кая калас-
  • русия-
  • ес

Нарушаването на румънското въздушно пространство от руски дронове е неприемливо, заяви Калас

Кая Калас: Тази продължаваща ескалация заплашва регионалната сигурност - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Нарушаването на румънското въздушно пространство от руски дронове е поредното неприемливо нарушение на суверенитета на държава членка на Европейския съюз. Това заяви върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас в публикация в Екс, предаде БТА.

"Тази продължаваща безразсъдна ескалация заплашва регионалната сигурност", написа тя. "Ние сме солидарни с Румъния. Поддържам тесни контакти с румънското правителство".

Още новини от Украйна

Днес румънското Министерство на националната отбрана съобщи, че вчера вечерта е бил засечен руски дрон в румънското въздушно пространство. По данни на министерството след над 50 процента от нападенията на Русия срещу Украйна край румънските граници фрагменти от руски дронове са паднали на румънска територия.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 1.2 от 21 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ивка Бейбе

    16 2 Отговор
    Дубре, како Кая😍

    19:46 14.09.2025

  • 2 пешо

    34 0 Отговор
    как може тия недоразумения да ни управляват УЖАС

    19:47 14.09.2025

  • 3 Майна

    22 0 Отговор
    Ха ха ха...
    Как ви се струва?
    Кой иска да воюва , на п@тко..?

    19:47 14.09.2025

  • 4 Ах...!

    22 0 Отговор
    Любимата ми Кая ! Ще я ескалирам и регионално и локално докато граничните и бразди не започнат да изглеждат като възпалени !

    19:47 14.09.2025

  • 5 Нашите мисирките не съобщават:

    23 0 Отговор
    Реакцията на ООН за дроновете в Полша е в полза на Русия.

    Само 46 от 193 членове на ООН подписаха съвместна декларация относно участието на Русия в инцидента с дронове в Полша.

    Това е невероятен шамар по Полша,Украйна,САЩ,НАТО и слугинажа им.

    Повечето страни от ООН не подкрепиха обвиненията на Полша срещу Русия за удараите със "странните дронове".

    Сред подкрепилите изявлението, освен самата Полша, бяха Австрия, Белгия, Унгария, Великобритания, Германия, Гърция, Грузия, Италия, Испания, Норвегия, Южна Корея, САЩ, Украйна, Франция и Япония.

    Коментиран от #9, #14, #15, #42

    19:48 14.09.2025

  • 6 Невероятно умна

    18 0 Отговор
    Жена! Може би маааалко по-умна дори от Аналенчето Бербок!

    19:48 14.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Анонимен

    25 1 Отговор
    Самата Калас е заплаха за европейската сигурност с неподходящи изказвания и инициативи.

    19:48 14.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 ТОЗИ ВАМПИР ОТ СНИМКАТА

    27 0 Отговор
    ДА НЕ ТИ Е В КЪЩАТА.

    19:49 14.09.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Атина Палада

    18 0 Отговор
    Абре Кая,защо си сложила ружа на бузите си?:)))

    Коментиран от #23

    19:49 14.09.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Мисирки

    14 0 Отговор

    До коментар #5 от "Нашите мисирките не съобщават:":

    Да се чете мисирки

    19:49 14.09.2025

  • 15 Майна

    16 0 Отговор

    До коментар #5 от "Нашите мисирките не съобщават:":

    Изключи САЩ- те обявиха, че няма да вземат страна ( Тръмп) , нямат сведения..

    19:50 14.09.2025

  • 16 Николова , София

    15 0 Отговор
    Визия на Мрла

    19:50 14.09.2025

  • 17 пасъм

    16 0 Отговор
    Това е клуба на Дъртит еее Ку Ку... Ку рвиииии

    19:50 14.09.2025

  • 18 Сталин

    24 0 Отговор
    Евродепутатът Мартин Зоннеборн в реч пред Европарламента - за това че неговия хамстер е по умен от главата на евродипломацията Кая Каллас

    " Фрау Каллас по кое правило да обсъждам с вас Куба? Аз току що се запознах с вашата автобиография ,432 страници за нищо.В Естония книжката се продава с 80% отстъпка и всичко на всичко струва 3,99 евро.А в Amazon изобщо не може да се намери.
    Вие нямате понятие от политиката на Куба,Европа и света.А за дипломация и външна политика вие разбирате толкова колкото от хирургия на главния мозък.
    По съдържателно бих си говорил с моя хамстер за черните дупки в далечните галактики."

    19:51 14.09.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Дориана

    19 0 Отговор
    Защо, се оплаквате, вие провокирате нова война, чрез измислени несъществуващи уж заплахи от Русия. Вие започнахте да се превъоръжавате и готвите за война, то не бяха санкции срещу Русия и заплахи от Натовски войски във Украйна. Сега каквото сте посяли това ще пожънете.

    19:52 14.09.2025

  • 21 Един

    20 0 Отговор
    И голяма част от вината за тази ескалация е на високоплатената от нас проститутка Калас!
    Докато в Европа има подобни нацистки изтърсаци като Калас и Урсулица има и голям риск от пълномащабна война! Направо си я просим с тия простакеси!

    19:53 14.09.2025

  • 22 А где,

    13 0 Отговор
    Какая Калас ? Где она ?

    19:53 14.09.2025

  • 23 Ах...!

    14 0 Отговор

    До коментар #12 от "Атина Палада":

    Не питайте госпожо , не питайте ! Това е зачервяване а не руж , но ме е срам да ви кажа какво си шляпа там !

    19:53 14.09.2025

  • 24 жал ме фаща

    15 0 Отговор
    кат гледам таз жална калинка чак наборсучена и вкисната
    как Мечока й разваля рахатеца както и на задрямващите бръмбари

    19:55 14.09.2025

  • 25 Вале-каро

    17 1 Отговор
    Много интересно.Кой предизвиква ескалацията.Кой не иска преговори,а иска ново и силно превъоръжаване?Кой налага санкции на други ,които не мислят като тях?Спрете се!Както е казал Българският народ,погледнете в обувките си и тогава решете.

    19:56 14.09.2025

  • 26 Вие сте

    19 1 Отговор
    най голямата заплаха за Европа. Ако Европа се разпадне или я вкарате във война, вие сте тези които ще го сътворите.

    Коментиран от #41

    19:56 14.09.2025

  • 27 Тео

    13 1 Отговор
    Кая Халяс ще яде бахура!

    19:59 14.09.2025

  • 28 защо

    12 1 Отговор
    Каква красавица боже!! Пък и умна.

    20:00 14.09.2025

  • 29 Спецназ

    16 0 Отговор
    Тая стерва и за плющене не става. най много некой клошар да се навие на 3 рикий.

    Бутат та бутат за война западните демони на апокалипсиса, както е било и преди де.

    20:02 14.09.2025

  • 30 антрополог

    17 0 Отговор
    Тънки, присвити устни, опъната към лицето ушна мида, злобен поглед... типичен вид на прикрит психопат, който си идмисля врагове и посвещава жалкия си живот да се бори с тях. Крайно време е в европейските и националните институции да се прави психотест преди избора или назначаването. Един избран психопат назначава около себе си десетки себеподобни и резултатът е този, който виждаме в цяла Европа.

    Коментиран от #33

    20:02 14.09.2025

  • 31 Лайн Ари

    8 0 Отговор
    Този пък кой е ? Стиснатите устни говорят за проклет характер !

    20:03 14.09.2025

  • 32 хихи

    6 0 Отговор
    Кая за какво ли си мисли, докато прави .екс(кекс)?

    За бъргалката на Путин?

    20:05 14.09.2025

  • 33 хихи

    5 0 Отговор

    До коментар #30 от "антрополог":

    Пада си по доминиращия кекс!?

    20:06 14.09.2025

  • 34 Да,бе

    8 0 Отговор
    Тия мумии в еврокомисията ще взривят и галактиката само Русия да я няма...Уж жени,уж майки,а в главите им тотална война,все едно някой ще оцелее след Армагедемон.

    Коментиран от #52

    20:08 14.09.2025

  • 35 Европейския съюз всеки ден

    3 0 Отговор
    Ескалира нарушаването на правата на своите граждани ,а някой нарушавал границите на Европейския съюз ,нас гражданите това не ни безпокои и не е неприемливо

    20:10 14.09.2025

  • 36 Не нормалната търси лекари, а не ни

    3 0 Отговор
    Вкарва във война!

    20:11 14.09.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Пешо

    2 0 Отговор
    Гледа кат прецицало теле, хахахахахах

    20:11 14.09.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 АБВ

    4 0 Отговор
    Марче, я напиши какво стана в ООН-ето. Колко държави подкрепиха Полша ? От 193 членки само 46. Агресията на Русия срещу Украйна преди три години бе осъдена от над 150 държави.
    "Агресията на Русия" срещу НАТО сега е осъдена само от 46. Три четвърти от държавите казаха на колективния Запад: Що не си ЕМ !

    20:13 14.09.2025

  • 41 не може да бъде

    5 0 Отговор

    До коментар #26 от "Вие сте":

    Въпросът наистина е много сериозен -как е възможно на такъв пост да бъде назначена персона с видими отклонения от поведението характерно за високи постове -това може да бъде наречено некомпетеност недостатъчен интелектуален потенциал липса на качества за поста и т.н....некадърност просто казано!А това което се вижда открито е тази жена може би е симпатична но напълно неподходяща за поста ?! ....Но какво да очакваме проф.Н.Паркинсон го е казал вече -Щом началникът е второ качество всичките му подчинени са трето качество!Виждаме сега това на живо в ЕК!?

    Коментиран от #49

    20:13 14.09.2025

  • 42 АБВ

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Нашите мисирките не съобщават:":

    Браво ! Изпреварил си ме. В политкоректните медии това няма да се прочете.

    20:14 14.09.2025

  • 43 Обективни истини

    4 0 Отговор
    И какво ще направите ?
    Имате решение, накарайте този ваш поданик и подопечен да приеме и без това напълно конструктивните искания на Кремъл и няма да има дронове и отломки. Какво инат и какво интереси защитавате? Война ли искате, кой ще се бие, аз НЕ, какъв ви е проблемен и с какво толкова тази довчера никому известна корумпирана оСрайна ви е толкоз скъпа ?
    В никакъв случай не очаквам някой аргументирано да отговори.
    Слава на всеки избягал укрил се или дезертирал украински мъж.

    Коментиран от #51

    20:14 14.09.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Така ли?

    4 0 Отговор
    Ами пратете нота на Киев да не стрелят по руски дронове, че парчетии падали на румънска територия. Всъщност така казват румънците. Така ли е, пада ли и какво пада, руско ли е или окраинско - кой знае.

    20:16 14.09.2025

  • 47 az СВО Победа80

    7 0 Отговор
    Тая да не е била в кома???

    От четири години ЕС продължава да води война в Европа, над 1.8 млн. украинци прати в небитието, а сега тая седнала да се вайка за няколко дрона без бойна част...
    🤣🤣🤣

    Страшно лицемерие, а?

    20:16 14.09.2025

  • 48 СЛОНА

    2 0 Отговор
    ЗНАЕМ СИ УРОКА ,ОТИВАМ И СИ ВЗИМАМ ТРИ ТЕСТА ЗА ФРИЗЕРА,И 2кг БРАШНО ,ШАРЕНА СОЛ И БУРКАНЧЕ МЕД И ЧАКАМ БРАТУШКИТЕ ДА НИ ОСВОБОДЯТ ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ

    20:16 14.09.2025

  • 49 Николай

    3 0 Отговор

    До коментар #41 от "не може да бъде":

    С какво ти е симпатична ? С лисици муцуни ци ци и с крещяща муцуна пълна с лай на и русофобия и омраза. Пълнена скумрия

    20:17 14.09.2025

  • 50 Мохамед

    2 0 Отговор
    Мъжът й е наказан лично от Аллах.

    20:17 14.09.2025

  • 51 Георгиев

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "Обективни истини":

    Ще ти отговоря на въпроса:
    Много го е страх, че Русия ще превземе Киев, ще се очисти от бандеровци, ще се обедини с бивша УССР без Лвов и западните области, както каза Путин. Тогава, обединената армия няма да има равна на себе си в Европа и тяхната дума ще е закон. Затова ги е страх. Но изтърваха възможността да се спрат обединителните процеси. Провалиха ги англичаните. И сигурно вече съжаляват.

    20:23 14.09.2025

  • 52 Ха,ха

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Да,бе":

    Как са се изпокрили европейските мъже, хаха

    20:25 14.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания