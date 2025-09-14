Кая Калас: Тази продължаваща ескалация заплашва регионалната сигурност

Нарушаването на румънското въздушно пространство от руски дронове е поредното неприемливо нарушение на суверенитета на държава членка на Европейския съюз. Това заяви върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас в публикация в Екс, предаде БТА.
"Тази продължаваща безразсъдна ескалация заплашва регионалната сигурност", написа тя. "Ние сме солидарни с Румъния. Поддържам тесни контакти с румънското правителство".
Днес румънското Министерство на националната отбрана съобщи, че вчера вечерта е бил засечен руски дрон в румънското въздушно пространство. По данни на министерството след над 50 процента от нападенията на Русия срещу Украйна край румънските граници фрагменти от руски дронове са паднали на румънска територия.
1 Ивка Бейбе
19:46 14.09.2025
2 пешо
19:47 14.09.2025
3 Майна
Как ви се струва?
Кой иска да воюва , на п@тко..?
19:47 14.09.2025
4 Ах...!
19:47 14.09.2025
5 Нашите мисирките не съобщават:
Само 46 от 193 членове на ООН подписаха съвместна декларация относно участието на Русия в инцидента с дронове в Полша.
Това е невероятен шамар по Полша,Украйна,САЩ,НАТО и слугинажа им.
Повечето страни от ООН не подкрепиха обвиненията на Полша срещу Русия за удараите със "странните дронове".
Сред подкрепилите изявлението, освен самата Полша, бяха Австрия, Белгия, Унгария, Великобритания, Германия, Гърция, Грузия, Италия, Испания, Норвегия, Южна Корея, САЩ, Украйна, Франция и Япония.
Коментиран от #9, #14, #15, #42
19:48 14.09.2025
6 Невероятно умна
19:48 14.09.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Анонимен
19:48 14.09.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 ТОЗИ ВАМПИР ОТ СНИМКАТА
19:49 14.09.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Атина Палада
Коментиран от #23
19:49 14.09.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Мисирки
До коментар #5 от "Нашите мисирките не съобщават:":Да се чете мисирки
19:49 14.09.2025
15 Майна
До коментар #5 от "Нашите мисирките не съобщават:":Изключи САЩ- те обявиха, че няма да вземат страна ( Тръмп) , нямат сведения..
19:50 14.09.2025
16 Николова , София
19:50 14.09.2025
17 пасъм
19:50 14.09.2025
18 Сталин
" Фрау Каллас по кое правило да обсъждам с вас Куба? Аз току що се запознах с вашата автобиография ,432 страници за нищо.В Естония книжката се продава с 80% отстъпка и всичко на всичко струва 3,99 евро.А в Amazon изобщо не може да се намери.
Вие нямате понятие от политиката на Куба,Европа и света.А за дипломация и външна политика вие разбирате толкова колкото от хирургия на главния мозък.
По съдържателно бих си говорил с моя хамстер за черните дупки в далечните галактики."
19:51 14.09.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Дориана
19:52 14.09.2025
21 Един
Докато в Европа има подобни нацистки изтърсаци като Калас и Урсулица има и голям риск от пълномащабна война! Направо си я просим с тия простакеси!
19:53 14.09.2025
22 А где,
19:53 14.09.2025
23 Ах...!
До коментар #12 от "Атина Палада":Не питайте госпожо , не питайте ! Това е зачервяване а не руж , но ме е срам да ви кажа какво си шляпа там !
19:53 14.09.2025
24 жал ме фаща
как Мечока й разваля рахатеца както и на задрямващите бръмбари
19:55 14.09.2025
25 Вале-каро
19:56 14.09.2025
26 Вие сте
Коментиран от #41
19:56 14.09.2025
27 Тео
19:59 14.09.2025
28 защо
20:00 14.09.2025
29 Спецназ
Бутат та бутат за война западните демони на апокалипсиса, както е било и преди де.
20:02 14.09.2025
30 антрополог
Коментиран от #33
20:02 14.09.2025
31 Лайн Ари
20:03 14.09.2025
32 хихи
За бъргалката на Путин?
20:05 14.09.2025
33 хихи
До коментар #30 от "антрополог":Пада си по доминиращия кекс!?
20:06 14.09.2025
34 Да,бе
Коментиран от #52
20:08 14.09.2025
35 Европейския съюз всеки ден
20:10 14.09.2025
36 Не нормалната търси лекари, а не ни
20:11 14.09.2025
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Пешо
20:11 14.09.2025
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 АБВ
"Агресията на Русия" срещу НАТО сега е осъдена само от 46. Три четвърти от държавите казаха на колективния Запад: Що не си ЕМ !
20:13 14.09.2025
41 не може да бъде
До коментар #26 от "Вие сте":Въпросът наистина е много сериозен -как е възможно на такъв пост да бъде назначена персона с видими отклонения от поведението характерно за високи постове -това може да бъде наречено некомпетеност недостатъчен интелектуален потенциал липса на качества за поста и т.н....некадърност просто казано!А това което се вижда открито е тази жена може би е симпатична но напълно неподходяща за поста ?! ....Но какво да очакваме проф.Н.Паркинсон го е казал вече -Щом началникът е второ качество всичките му подчинени са трето качество!Виждаме сега това на живо в ЕК!?
Коментиран от #49
20:13 14.09.2025
42 АБВ
До коментар #5 от "Нашите мисирките не съобщават:":Браво ! Изпреварил си ме. В политкоректните медии това няма да се прочете.
20:14 14.09.2025
43 Обективни истини
Имате решение, накарайте този ваш поданик и подопечен да приеме и без това напълно конструктивните искания на Кремъл и няма да има дронове и отломки. Какво инат и какво интереси защитавате? Война ли искате, кой ще се бие, аз НЕ, какъв ви е проблемен и с какво толкова тази довчера никому известна корумпирана оСрайна ви е толкоз скъпа ?
В никакъв случай не очаквам някой аргументирано да отговори.
Слава на всеки избягал укрил се или дезертирал украински мъж.
Коментиран от #51
20:14 14.09.2025
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Така ли?
20:16 14.09.2025
47 az СВО Победа80
От четири години ЕС продължава да води война в Европа, над 1.8 млн. украинци прати в небитието, а сега тая седнала да се вайка за няколко дрона без бойна част...
🤣🤣🤣
Страшно лицемерие, а?
20:16 14.09.2025
48 СЛОНА
20:16 14.09.2025
49 Николай
До коментар #41 от "не може да бъде":С какво ти е симпатична ? С лисици муцуни ци ци и с крещяща муцуна пълна с лай на и русофобия и омраза. Пълнена скумрия
20:17 14.09.2025
50 Мохамед
20:17 14.09.2025
51 Георгиев
До коментар #43 от "Обективни истини":Ще ти отговоря на въпроса:
Много го е страх, че Русия ще превземе Киев, ще се очисти от бандеровци, ще се обедини с бивша УССР без Лвов и западните области, както каза Путин. Тогава, обединената армия няма да има равна на себе си в Европа и тяхната дума ще е закон. Затова ги е страх. Но изтърваха възможността да се спрат обединителните процеси. Провалиха ги англичаните. И сигурно вече съжаляват.
20:23 14.09.2025
52 Ха,ха
До коментар #34 от "Да,бе":Как са се изпокрили европейските мъже, хаха
20:25 14.09.2025