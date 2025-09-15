Великобритания връчи протестна нота на руския посланик

Британското външно министерство извика на разговор руския посланик в Лондон, след като миналата седмица Русия навлезе във въздушното пространство на НАТО, съобщи днес Министерството на външните работи на страната, цитирано от Ройтерс, предаде БТА.
В сряда Полша свали руски дронове. Tова бе първото подобно действие на държава членка на западния отбранителен съюз от началото на руската инвазия в Украйна. Няколко дни по-късно Румъния вдигна изтребители, след като руски дрон навлезе във въздушното ѝ пространство.
Преминаването във въздушното пространство на НАТО е "напълно неприемливо", каза в изявление говорител на британското външно министерство и добави, че Великобритания подкрепя съюзниците си от НАТО в осъждането на "безразсъдните действия".
"Русия трябва да разбере, че продължаващата ѝ агресия само подсилва единството на съюзниците от НАТО и нашата решимост да подкрепяме Украйна, а всяко последващо нарушение ще бъде посрещнато със сила", допълни говорителят.
За момента руското посолство в Лондон не е отговорило на молбата за коментар на Ройтерс.
Припомняме, че по-рано днес бе съобщено, че генералният директор по политическите въпроси на Министерството на външните работи (МВнР) Гергана Караджова е връчила писмен демарш на посланика на Русия Елеонора Митрофанова, чрез който България осъжда по възможно най-категоричен начин умишленото нарушаване на въздушното пространство на Полша и изразява абсолютна солидарност със своя съюзник и партньор. Това съобщиха от пресцентъра на МВнР.
Посланикът на Руската федерация в София бе извикана на среща в МВнР във връзка с умишленото нарушаване на въздушното пространство на Полша, наш съюзник в НАТО и партньор в ЕС, чрез навлизане на руски военни безпилотни летателни апарати на 10 септември 2025 г.
България разглежда тези безотговорни действия на руската страна, включително навлизането на руски дрон във въздушното пространство на Румъния на 13 септември 2025 г., като заплаха за сигурността на европейските граждани, регионалната стабилност и международния мир, добавят от МВнР.
Тази провокация на руската страна не е изолиран инцидент, а е част от поредица от неприемливи нарушения на въздушното пространство на редица държави членки на ЕС и НАТО от 2022 г. насам, сочещи по-скоро за ескалираща кампания на Русия, отколкото воля за деескалация, посочват от външното министерство.
