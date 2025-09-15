Новини
Великобритания връчи протестна нота на руския посланик
15 Септември, 2025 18:35 938 35

Преминаването във въздушното пространство на НАТО е "напълно неприемливо", каза в изявление говорител на британското външно министерство

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Британското външно министерство извика на разговор руския посланик в Лондон, след като миналата седмица Русия навлезе във въздушното пространство на НАТО, съобщи днес Министерството на външните работи на страната, цитирано от Ройтерс, предаде БТА.

В сряда Полша свали руски дронове. Tова бе първото подобно действие на държава членка на западния отбранителен съюз от началото на руската инвазия в Украйна. Няколко дни по-късно Румъния вдигна изтребители, след като руски дрон навлезе във въздушното ѝ пространство.

Още новини от Украйна

Преминаването във въздушното пространство на НАТО е "напълно неприемливо", каза в изявление говорител на британското външно министерство и добави, че Великобритания подкрепя съюзниците си от НАТО в осъждането на "безразсъдните действия".

"Русия трябва да разбере, че продължаващата ѝ агресия само подсилва единството на съюзниците от НАТО и нашата решимост да подкрепяме Украйна, а всяко последващо нарушение ще бъде посрещнато със сила", допълни говорителят.

За момента руското посолство в Лондон не е отговорило на молбата за коментар на Ройтерс.

Припомняме, че по-рано днес бе съобщено, че генералният директор по политическите въпроси на Министерството на външните работи (МВнР) Гергана Караджова е връчила писмен демарш на посланика на Русия Елеонора Митрофанова, чрез който България осъжда по възможно най-категоричен начин умишленото нарушаване на въздушното пространство на Полша и изразява абсолютна солидарност със своя съюзник и партньор. Това съобщиха от пресцентъра на МВнР.

Посланикът на Руската федерация в София бе извикана на среща в МВнР във връзка с умишленото нарушаване на въздушното пространство на Полша, наш съюзник в НАТО и партньор в ЕС, чрез навлизане на руски военни безпилотни летателни апарати на 10 септември 2025 г.

България разглежда тези безотговорни действия на руската страна, включително навлизането на руски дрон във въздушното пространство на Румъния на 13 септември 2025 г., като заплаха за сигурността на европейските граждани, регионалната стабилност и международния мир, добавят от МВнР.

Тази провокация на руската страна не е изолиран инцидент, а е част от поредица от неприемливи нарушения на въздушното пространство на редица държави членки на ЕС и НАТО от 2022 г. насам, сочещи по-скоро за ескалираща кампания на Русия, отколкото воля за деескалация, посочват от външното министерство.


Оценка 2.8 от 12 гласа.
  • 1 Жони Инглиш

    22 4 Отговор
    Островът лесно, ще бъде потопен!

    18:36 15.09.2025

  • 2 По добре да изгонят хилядите наташки

    3 14 Отговор
    от Лондон!

    18:37 15.09.2025

  • 3 шубето е голяма работа

    19 4 Отговор
    русия им изпрати кухи дронове и тия напълниха памперса

    18:38 15.09.2025

  • 4 Ингилизите със забавени функции

    13 2 Отговор
    Ето тези индивиди трябва една седмица да ги вали радиационен дъжд, за да схванат кой, кой е в новите реалности!

    18:38 15.09.2025

  • 5 Ганя Путинофила

    3 20 Отговор
    Маскалия, чувствайки своята глобална НЕЗНАЧИМОСТ, намери начин да привлича вниманието на света към себе си!
    Така се чувства ЗНАЧИМА!

    Коментиран от #23, #28

    18:39 15.09.2025

  • 6 Пич

    15 1 Отговор
    Казах ви аз ! Могъщото НАТО воюва с Русия само с ноти и декларации !!! Ще кажеш че ги е страх откакто руснаците им намотаха сополите около вратовете в Украйна !?

    18:41 15.09.2025

  • 7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    9 0 Отговор
    АБЕ ТЕ СИ ПРОТЕСТИРАТ
    .....
    АМА ИНАЧЕ КУПУВАТ РИБА ЗА ПРОЧУТИТЕ
    ФИШ ЕНД ЧИПС ОТ РУСКИ РИБОЛОВНИ КОМПАНИИ:))
    ....

    18:43 15.09.2025

  • 8 Тези руски провокации означават

    1 13 Отговор
    че руснаците са безпомощни на фронта !

    Коментиран от #20, #27

    18:44 15.09.2025

  • 9 Ганя Галоша

    2 5 Отговор
    Лъч надежда за съдраните бг галоши, маскалите пак да върнат Ганя в Кремиковци!

    18:45 15.09.2025

  • 10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    8 0 Отговор
    ВРЕМЕ Е ЗА СМЯНА НА ПОКОЛЕНИЯТА В РУСИЯ
    .....
    И ДИМИТРИЙ АНАТОЛИЕВИЧ ДА ИЗКОПАЕ
    ... ПОЛСКИТЕ И. РУМЪНСКИТЕ БЛАТА С ТЕРМОЯДРЕНО ОРЪЖИЕ
    .....
    САМО ТАКА ЗАПАДА ЩЕ Е РАЗДЕЛЕН ОТ ИЗТОКА
    И НЯМА ДА ГО НАПАДА

    18:46 15.09.2025

  • 11 Ефрейтор

    5 0 Отговор
    Туск каза,че са свалили 3 от 19 дрона, което е16 процента,друго е Украйна сваля 120 процента

    18:46 15.09.2025

  • 12 НАЙ ДОБРЕ ЩЕ Е

    7 0 Отговор
    В Лондон да порасне гъба. Тогава ще настъпи мир за дълго време.

    Коментиран от #15

    18:47 15.09.2025

  • 13 Фашизма

    2 0 Отговор
    с консолидирана пропаганда в защита на жалките си инсинуации.

    18:48 15.09.2025

  • 14 Ами

    0 0 Отговор
    Видяха ингилизите че Балканският лев се изправи ... и те да не останат назад :)

    18:48 15.09.2025

  • 15 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 0 Отговор

    До коментар #12 от "НАЙ ДОБРЕ ЩЕ Е":

    АКО БРАТУШКИТЕ ИЗКОПАТ И СВЪРЖАТ
    БАЛТИЙСКО С ЧЕРНО МОРЕ ПРЕЗ ПОЛША И РУМЪНИЯ
    .. И ТИМИШОАРА СТАНЕ МОРСКИ ГРАД
    ......
    ЩО ИМ Е ДА ГЪРМЯТ БРИТАНИЯ

    Коментиран от #22, #34

    18:50 15.09.2025

  • 16 Щастливци

    6 0 Отговор
    Чували сме много за изчезналия континент, за острови които са изчезнали, а наближава ли времето да видим изчезнал остров, някой се натиска

    18:51 15.09.2025

  • 17 Хохо Бохо

    5 0 Отговор
    Защо на руския посланик? Не трябва ли да е на хог@лския посланик?

    18:54 15.09.2025

  • 18 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    4 0 Отговор
    Горкият руски посланик, сигурно много се е притеснил от тази протестна нота
    и "случайно" я е изпуснал в кошчето...

    18:54 15.09.2025

  • 19 Обявите война на Русия

    4 0 Отговор
    Член 5
    Хайде..

    18:54 15.09.2025

  • 20 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 0 Отговор

    До коментар #8 от "Тези руски провокации означават":

    Така е ,все по към Киев са беспомощни

    18:54 15.09.2025

  • 21 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 0 Отговор
    ПРОЛИВА "СТАЛИН"
    Е РУСКИ ПРОЕКТ ЗА ПРОЛИВ МЕЖДУ МЕКСИКО И КАНАДА
    .....
    А ПРОЛИВА " МЕДВЕДЕВ"
    Е РУСКИ ПРОЕКТ ЗА ПРОЛИВ МЕЖДУ ГЕРМАНИЯ И РУСИЯ СВЪРЗВАЩ БАЛТИЙСКО И ЧЕРНО МОРЕ КРАЙ
    ЧЕРНОМОРСКИЯ ГРАД РУСЕ :))

    18:55 15.09.2025

  • 22 ИСТОРИК

    8 0 Отговор

    До коментар #15 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Защото британците са истинските подпалвачи на всички войни в света.

    Коментиран от #26

    18:55 15.09.2025

  • 23 Хохо Бохо

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ганя Путинофила":

    НАТО без САЩ и Турция са никой. Запомни НИКОЙ!!! Северна Корея ще ги помете

    18:56 15.09.2025

  • 24 И Киев е Руски

    6 0 Отговор
    Само един Посейдон и острова на мундарите ще изчезне за винаги

    18:56 15.09.2025

  • 25 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 0 Отговор
    А защо всички 19 дрона бяха кухи?

    18:56 15.09.2025

  • 26 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 0 Отговор

    До коментар #22 от "ИСТОРИК":

    ЗАЩО БРИТАНСКИЯ ФЛОТ Е ЗАВЛАДЯЛ СВЕТА
    ......
    ЗАЩОТО ЖЕНИТЕ ИМ СА ГРОЗНИ И ЗЛИ И МЪЖЕТЕ СА СТАВАЛИ МОРЯЦИ

    18:57 15.09.2025

  • 27 Азиатец

    5 2 Отговор

    До коментар #8 от "Тези руски провокации означават":

    "Тези руски провокации означават че руснаците са безпомощни на фронта !"

    И каква е приложената от теб логика ? Или просто да напишеш нещо, макар и глупаво ?

    19:00 15.09.2025

  • 28 Единственият който прави

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ганя Путинофила":

    всякакви отчаяни опити да привлече нечие внимание си ти тук с квиченето си.

    19:01 15.09.2025

  • 29 Ами..

    6 0 Отговор
    Тези пудели още ли се дървят?
    10 дена се плюнчат и пенят за 1 заблуден дрон! Какво целят с това?! Да започнат война??
    Само дето бай Дончо няма да си мръдне пръста, но поне така показаха колко им струват "ценностите"

    19:01 15.09.2025

  • 30 Баш Балък

    4 0 Отговор
    Ами хващайте 5-ия член щом Русия е атакувала НАТЮ. Шубе ли е, инсинуация ли е, що ли?!?

    19:04 15.09.2025

  • 31 az СВО Победа80

    3 0 Отговор
    За да имате представа накъде крачи Англия:

    Новият министър на МВР на Англия, пакистанката Шабана Махмуд заяви, "че
    хората, които ходят с английски знамена, са лоши хора, те искат да ни разделят...."

    Първият указ на г-жа Махмуд беше освобождаването от затвора на 1100 пакистански затворници, осъдени за изнасилване и убийство. Членове на същите тези пакистански педофилски банди. Присъдите на мигрантите също бяха намалени наполовина.

    И накрая. Когато встъпи в длъжност, тя положи клетва върху Корана.
    Без майтап....

    19:06 15.09.2025

  • 32 Азиатец

    2 0 Отговор
    Някои продължават с провокациите, но никой не обясни защо показаният от полските медии дрон е със залепена с тиксо предна част ? Защо показаният дрон в полето няма никаква диря от приземяването си, а сякаш е пренесен и поставен за нуждите на постановката ? Дронът, които всички видяха върху счупения покрив на някаква къща защо беше без следи от удара в нея ? Как дрон с радиус 700 км. може да прелети над 1000 км. ? И още много въпроси на които украинската и евроатлантическата пропаганда не може да даде смислен отговор, а разиграва циркове, привиквайки руските посланици ? Защо привикаха Митрофанова и въвлякоха и България в този позорен цирк ? И т.н.....

    19:09 15.09.2025

  • 33 Вале-каро

    0 0 Отговор
    Не ви ли прави впечатление ,че след срещата Тръмп -Путин изведнъж секнаха новините за ядрена заплаха от Русия.Явно Тръмпи е набил канчетата на западните "лидери"

    19:11 15.09.2025

  • 34 Неподписан

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Можеш ли да си представиш метеорит с размер 500метра да се взриви на 200 метра над столицата на англия...

    19:21 15.09.2025

  • 35 Хайо

    0 0 Отговор
    За това ли днес във всички руски посолства по света кошчетата са пълни с европейски боклуци ??? Колко похарчени средства за глупости .

    19:22 15.09.2025

