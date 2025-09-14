Новини
Откриха тялото на човек, загинал при вчерашната експлозия в бар в Мадрид

14 Септември, 2025 12:39 368 0

Испанската полиция все още разследва причините за инцидента

Откриха тялото на човек, загинал при вчерашната експлозия в бар в Мадрид - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Спасителни екипи откриха тялото на човек, загинал при вчерашната експлозия в бар в Мадрид, предаде Асошиейтед прес, съобщи БТА.

Ранените при взрива, който според противопожарните служби най-вероятно е причинен от изтичане на газ, са 25. Испанската полиция все още разследва причините за инцидента.

Експлозията стана в 15:01 часа в бар на улица "Мануел Марото" в мадридския квартал "Пуенте де Валекас". Барът се намира на партера на триетажна сграда. Началникът на пожарната Хавиер Ромеро заяви, че изпод развалините са извадени четирима души. Ромеро отбеляза, че взривът е причинил щети на кафене, магазин и други имоти.


Испания
