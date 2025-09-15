Новини
Свят
Русия
Русия е симулирала атака с крилата ракета „Калибър“ в Баренцово море
  Тема: Украйна

Русия е симулирала атака с крилата ракета „Калибър“ в Баренцово море

15 Септември, 2025 19:05 554 19

  • украйна-
  • калибър-
  • баренцово море-
  • русия-
  • беларус-
  • ракета

Военните учения на Русия и Беларус започнаха в момент на голямо напрежение

Русия е симулирала атака с крилата ракета „Калибър“ в Баренцово море - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Русия е симулирала атака с крилата ракета "Калибър", изстреляна от ядрената подводница "Архангелск" в Баренцово море, по време на съвместните учения с Беларус "Запад-2025", предаде Ройтерс, позовавайки се на руската новинарска агенция "Интерфакс", съобщи БТА.

"В рамките на съвместното стратегическо учение "Запад-2025" подводните сили на Северния флот нанесоха ракетен удар с използване на високопрецизни ракетни оръжия с голям обсег по условен противник в Баренцово море. Практическата стрелба с крилата ракета "Калибър" по морска цел беше изпълнена от подводно положение от екипажа на атомния подводен ракетен крайцер "Архангелск", съобщи Министерството на отбраната на Руската федерация, цитирано от ТАСС.

Още новини от Украйна

Русия и Беларус започнаха в петък учението "Запад-2025" на фона на напрежението с НАТО и два дни след като Полша свали руски дронове, навлезли във въздушното ѝ пространство. Ученията се провеждат на териториите на двете страни, както и в Балтийско и Баренцово море.

"Запад 2025" са демонстрация на сила от Русия и близкия ѝ съюзник, отбелязва Ройтерс, като обръща внимание на факта, че ученията започват в момент на голямо напрежение във войната на Русия срещу Украйна - два дни след като Полша свали предполагаеми руски дронове, които нарушиха въздушното ѝ пространство.


Русия
Оценка 5 от 6 гласа.
Оценка 5 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хихи

    8 1 Отговор
    е в чест на делегацията от САЩ бива и един "Орешник" да пуснат...

    Коментиран от #12

    19:08 15.09.2025

  • 2 В Америка.Новини

    14 2 Отговор
    "Американският блогър":
    ‌ "Руската икономика е слаба, но преживя 19 кръга санкции, докато е във война.
    ‌Путин е непопулярен, но получи 80 % от гласовете. Русия е изолирана, но още 32 страни искат да се присъединят към БРИКС.
    ‌ Руските въоръжени сили са слаби, оръжията са стари, войниците са необучени, но целият Запад не може да ги победи."

    19:08 15.09.2025

  • 3 Тео

    10 3 Отговор
    Калибър, Циркон, Искандер, Орешник, Кинжал, Топол-М, Сармат, ЯРС, Посейдон и Солнцепека- кой може да противодейства на такава мощ?

    19:09 15.09.2025

  • 4 си дзън

    5 10 Отговор
    Докато руснаците симулират с Калибър, Фламингото им оцвъка рафинериите...

    Коментиран от #6, #8

    19:09 15.09.2025

  • 5 Злобното Джуджи

    5 7 Отговор
    Четири години......
    Четири години Русия симулира Калибри, Орешници и бойни действия на 45 км от границите си и най-вече на собствена територия. Симулацията стигна дотам че се наложи Корея да изкара Русийката от виртуалната реалност в която затъна.

    19:11 15.09.2025

  • 6 Ей пони

    4 6 Отговор

    До коментар #4 от "си дзън":

    Ако България подложи на ракетен и минометен обстрел Кърджали и Ердоган се намеси да защити населението, той ще бъде ли окупатор?

    19:12 15.09.2025

  • 7 НАТЮ

    8 3 Отговор
    Са се умирисали от страх.

    19:12 15.09.2025

  • 8 АУУУУ

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "си дзън":

    Той нефта в рафинериите ли фирее,ТПК.

    Коментиран от #16

    19:13 15.09.2025

  • 9 Абе ,

    4 3 Отговор
    Симуланти ...

    19:15 15.09.2025

  • 10 Пич

    8 3 Отговор
    А НАТО проведе учения по бързо сменяне на памперси за норматив !!! И симулира че не го е страх !!!

    19:16 15.09.2025

  • 11 Тия

    1 5 Отговор
    алкаши освен ракети и танкове, нещо друго имат ли в пияните главочи? Нещо, като мозъчна гънка да речем? Нет. Ничто.

    19:18 15.09.2025

  • 12 ха ха хааа

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "хихи":

    Има и ракети , които не летят само в една посока , другарю ... Гледай да си далеч .. а може и да желаеш , да те почеса орешника , който никой не го е виждал..

    19:20 15.09.2025

  • 13 Майор Мишев

    3 1 Отговор
    Има си Русия Калибри и си стреля ,какъв е проблема .

    19:21 15.09.2025

  • 14 Големи

    0 1 Отговор
    симуланти !

    19:21 15.09.2025

  • 15 Една

    0 0 Отговор
    ракета с десет имена !

    19:23 15.09.2025

  • 16 Бензин

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "АУУУУ":

    нема бате. Че ти намерим по 5 долара литъра.

    19:24 15.09.2025

  • 17 За целите

    0 0 Отговор
    на Мосмултфилм !Ну пагади !

    19:24 15.09.2025

  • 18 Да бе

    0 0 Отговор
    НАТО се уплаши,а Украина ,не !

    19:26 15.09.2025

  • 19 Тръмп

    0 0 Отговор
    Все пак има гости от Америка и не трябва да се излагат пред чужденците.

    19:26 15.09.2025

