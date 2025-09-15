Русия е симулирала атака с крилата ракета „Калибър“ в Баренцово море

Русия е симулирала атака с крилата ракета "Калибър", изстреляна от ядрената подводница "Архангелск" в Баренцово море, по време на съвместните учения с Беларус "Запад-2025", предаде Ройтерс, позовавайки се на руската новинарска агенция "Интерфакс", съобщи БТА.
"В рамките на съвместното стратегическо учение "Запад-2025" подводните сили на Северния флот нанесоха ракетен удар с използване на високопрецизни ракетни оръжия с голям обсег по условен противник в Баренцово море. Практическата стрелба с крилата ракета "Калибър" по морска цел беше изпълнена от подводно положение от екипажа на атомния подводен ракетен крайцер "Архангелск", съобщи Министерството на отбраната на Руската федерация, цитирано от ТАСС.
Русия и Беларус започнаха в петък учението "Запад-2025" на фона на напрежението с НАТО и два дни след като Полша свали руски дронове, навлезли във въздушното ѝ пространство. Ученията се провеждат на териториите на двете страни, както и в Балтийско и Баренцово море.
"Запад 2025" са демонстрация на сила от Русия и близкия ѝ съюзник, отбелязва Ройтерс, като обръща внимание на факта, че ученията започват в момент на голямо напрежение във войната на Русия срещу Украйна - два дни след като Полша свали предполагаеми руски дронове, които нарушиха въздушното ѝ пространство.
"Руската икономика е слаба, но преживя 19 кръга санкции, докато е във война.
Путин е непопулярен, но получи 80 % от гласовете. Русия е изолирана, но още 32 страни искат да се присъединят към БРИКС.
Руските въоръжени сили са слаби, оръжията са стари, войниците са необучени, но целият Запад не може да ги победи."
Четири години Русия симулира Калибри, Орешници и бойни действия на 45 км от границите си и най-вече на собствена територия. Симулацията стигна дотам че се наложи Корея да изкара Русийката от виртуалната реалност в която затъна.
До коментар #4 от "си дзън":Ако България подложи на ракетен и минометен обстрел Кърджали и Ердоган се намеси да защити населението, той ще бъде ли окупатор?
До коментар #4 от "си дзън":Той нефта в рафинериите ли фирее,ТПК.
До коментар #1 от "хихи":Има и ракети , които не летят само в една посока , другарю ... Гледай да си далеч .. а може и да желаеш , да те почеса орешника , който никой не го е виждал..
До коментар #8 от "АУУУУ":нема бате. Че ти намерим по 5 долара литъра.
