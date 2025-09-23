„Путин се страхува от едно нещо“: наближава ли краят на войната в Украйна?

Руският президент Владимир Путин се страхува от едно нещо – това е увеличаване на военната помощ за Украйна до ниво, което би променило ситуацията на фронта. Това заяви пред телевизия FREEДОМ руският опозиционен политик Дмитрий Гудков.
По думите му войната в Украйна няма да приключи скоро, защото Путин смята, че времето е в негова полза.
„Философията на Путин е, че има повече хора, повече пари и като продължава тази война и проточва преговорите, той е уверен, че в един момент ситуацията ще се промени радикално в негова полза. Това е неговото изчисление“, каза Гудков.
„Сметките на Путин не отчитат икономическата ситуация. Не го интересува как живеят хората, колко ще умрат или какво ще се случи, след като той си отиде. Това е лудост, няма друг начин да се опише“, каза руският опозиционер.
Сега въпросът е: какво би могло да повлияе на Путин? Единствено увеличаване на западната военна помощ за Киев може да го накара да спре войната.
Гудков каза, че САЩ има много оръжия, с които е можело бързо да прекратят войната в Украйна, но неясно защо са дали само много малка част от тях на украинските сили. Друг вариант е да се лиши Путин от доходите му. Санкциите, като например изземването на активи на Централната банка на стойност 300 милиарда долара, са правилната стъпка.
1 НИКОЙ ХАХАХ
Коментиран от #78, #83
10:07 23.09.2025
3 Лъжи лъжи платени с "дарения" от загадъч
10:08 23.09.2025
4 МАРАА ПАК Е ПРОПУСНАЛА
10:08 23.09.2025
5 Трол
Коментиран от #15, #20
10:09 23.09.2025
6 честен ционист
10:09 23.09.2025
7 Баце ЕООД
10:09 23.09.2025
8 Дааа
10:10 23.09.2025
9 Абе
10:11 23.09.2025
10 Казано с други думи,
Коментиран от #36, #67
10:12 23.09.2025
11 РФ е един огромен КЕН eф !
„Това е позор. Не сме пробили нито един участък от фронта цяло лято. След 16 месеца завършихме щурма на Часов Яр, а междувременно Украйна позволи на младите хора да пътуват в чужбина. Ако Украйна беше на сетен дъх, вече щеше да започне да набира 16-годишни, но всичко е наред за тях.“
Дори руските военнопрестъпници признават истината: Москва губи жива сила, изгаря времето и не печели нищо. Украйна, въпреки че страда от брутални атаки, все още запазва своята младост, бъдеще и суверенитет.
Коментиран от #81
10:12 23.09.2025
12 ГанЯ
10:12 23.09.2025
14 декабрист
10:13 23.09.2025
15 ДрБр
До коментар #5 от "Трол":Русия умре.
Коментиран от #85
10:13 23.09.2025
16 Реалност
Укpайна вече не пpоcто защитава pодината cи – тя поpазява дълбоко в pycката теpитоpия, c yдаpи от дpонове, екcплозии в pафинеpии и хиpypгичеcки точни атаки, които паpализиpат военната машина на Кpемъл.
От Сочи до Самаpа – и далеч отвъд – Укpайна yнищожава жизненоважни петpолни pафинеpии, железопътни възли и електpоcтанции. Тези yдаpи pазклащат pycката икономика до оcнови, показвайки cлабоcтите на една cиcтема, която години наpед изглеждаше непоклатима. Небето cе озаpява от екcплозии, пламъци поглъщат кpитична инфpаcтpyктypа, а pycката пpотивовъздyшна отбpана cе cpива под натиcка, неcпоcобна да защити теpитоpията cи.
Коментиран от #88
10:14 23.09.2025
18 Да питам 🤣🤣🤣
Коментиран от #25, #91, #96
10:15 23.09.2025
19 Хахаха
10:16 23.09.2025
20 Копеи не философствай!
До коментар #5 от "Трол":Занимавай да пълниш снаряди за братска Украйна.Заплащането като за гладна копейка е много добро.Ще помогнеш и на българската икономика допринасяйки за по-висок БВП.Марш!!!
Коментиран от #28, #94
10:16 23.09.2025
22 РФ е въздух под налягане !
Опитът на pycките cили да пpобият yкpаинcката отбpана пpи Покpовcк завъpши c пълен кpах. С помощта на легендаpната бpигада „Азов“ наcтъплението бе не cамо cпpяно, но и въpнато c yнизително поpажение. Свъpши cе c „геpоизма“ на opkите кpай Покpовcк!
За два дни Укpайна cи въpна вcичко, което Рycия cе мъчеше да „завоюва“ шеcт меcеца.
Коментиран от #99
10:17 23.09.2025
23 Глупости
10:17 23.09.2025
24 Христо
10:17 23.09.2025
25 Да питам и аз
До коментар #18 от "Да питам 🤣🤣🤣":Що си траете за Донбас и Луганск , където русите вземат по пет населени места на ден ?
Коментиран от #30, #31, #35, #54
10:18 23.09.2025
26 Московия -Тюpьмa народов
Но защо, би попитал някой.
Защото Русия е диво, страшно, цинично и хаотично място, където царят страшни жестокости и извращения. Изнасилвания, пиянство, убийства, издевателства, дегенерация, отчаяние, цинизъм, безнадеждност. Пълен човешки провал. Разпад на религии, култури, свободи, етноси, семейства и личности. Това дори не е азиатщина: китайците са жестоки, но при тях има ред; индийците живеят в хаос и мръсотия, но при тях има човещина; японците страдат, но мълчаливо; иранците имат гадна диктатура, но и фини нрави; арабите масово робуват на една скверна религия, но поне имат някакво, макар и изкривено, чувство за чест. Истинските азиатци все пак са хора. Докато в Русия хора не са останали. Малкото на брой руски хомо сапиенси загинаха или избягаха.
Коментиран от #32
10:18 23.09.2025
27 Путин е най-големият овчар.
10:19 23.09.2025
28 Въпрос
До коментар #20 от "Копеи не философствай!":Изми ли чиниите на европейците бре ? Бегай на втората работа да лъскаш тавите от пиците !
Коментиран от #41
10:20 23.09.2025
29 ДОБРО УТРО ВИЕТНАМ
ПОМОЩ ЗА УКРАЙНА
ДА ОБЪРНЕ СИТУАЦИЯТА НА ФРОНТА
АМИ АДЕ ДЕ
АМА НЯМА ЛОШО
ТАКА ГАРАНТИРАНО НЯМА ПОВЕЧЕ ДА ИМА 404 КОЕТО Е И НАЙ ДОБРОТО ЗА ЕВРОПА
10:21 23.09.2025
30 Клета невежа копейка 🤪
До коментар #25 от "Да питам и аз":Русите са едни други народи, а не за тази азиатска nacмина, наследници на монголо-татари омесени с угрофини, за която говориш и се опитваш да лъжеш.
10:21 23.09.2025
31 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣
До коментар #25 от "Да питам и аз":Вземат те, дръжки и кратуни.. край Покровск цяла армия е в обкръжение и сега Азов зачиства. А тръбните плъхове, които опитаха да превземат Купянск, отдавна се разлагат в тръбите на газопровода и изпъкват със зловоние околностите..помислиха, че номерът от Суджа ще мине..еми..не мина .. А в Падмасковието бензина вече е с талони..
Коментиран от #38
10:22 23.09.2025
32 Съвет
До коментар #26 от "Московия -Тюpьмa народов":Байно що не видиш кои държави престъпността и убииствата ги поставят на първо място ? И за алкохолиците провери !
Коментиран от #37
10:23 23.09.2025
33 Реалистов
Русия е яла бой и пак ще яде бой от Запада. Русия е била успешна само, когато Западняк е ставал Цар. Когато някой евразиец като Сталин е ставал Цар, след него - потоп и разпад. Четете руска история и не съчинявайте измислици-премислици за лека нощ.
10:23 23.09.2025
34 Защо ти трябваше Пусинее ?!
От портиер и бакшиш те назначиха за цар на московските татаро-монголи и десетки колониално поробени Републики. Всичко си имаше, с медведев изкахте няколко медени месеца без никой да ви притеснява, навсякъде те приемаха, а сега си най-презираното и отблъскващо жуже-клоун, което никой не кани и никой не иска да докосне . Московските opки ги гонят на всякъде по света. 95% от русияните живеят по зле от yличните koтки и kyчета на Запад.
Защо бе ?!
Коментиран от #46, #66
10:24 23.09.2025
35 Сметах,сметах
До коментар #25 от "Да питам и аз":Вече трябваше да са взели Ла Манша.ХА ХА
Коментиран от #58, #105
10:25 23.09.2025
36 Глей ся
До коментар #10 от "Казано с други думи,":Русия Наполеон, две световни войни ги е дърмонила, ядрена сила, силни съюзи, силна икономика, ракети, 1500 дрона на ден вече могат да изстрелват ... Как си го представяш бе момченце?
Коментиран от #100
10:26 23.09.2025
37 Национален Институт по Стъкмистика
До коментар #32 от "Съвет":В Русия пият всички и по много. Това го знаят всички. Руснаците се гордеят с това. Стъкмистиките са за лешперите. Аз германец или американец пиян в 10 часа сутринта не съм виждал. Първите руснаци, с които се запознах - воняха на водка в 10 часа сутринта.
Коментиран от #42
10:26 23.09.2025
38 Хаха
До коментар #31 от "Хи Хи Хии 🤣🤣🤣":Тази лъжа не вързва бре млатят ги бандерите яко по всички точки на фронта и това е от месеци а иначе тор у Курск бол !
Коментиран от #43, #44, #50, #61
10:26 23.09.2025
39 Историк
10:27 23.09.2025
40 Порно
10:27 23.09.2025
41 Копей,
До коментар #28 от "Въпрос":Не се отклонявай от темата на статията,за да не бъдеш изритан от дискусията!
Коментиран от #47, #48, #82
10:28 23.09.2025
42 Световна статистика
До коментар #37 от "Национален Институт по Стъкмистика":САЩ са абсолютният водач по брой алкохолици а Русия не са втори - факт ! И водка най- много е продадена в САЩ - факт !
10:29 23.09.2025
43 Историк
До коментар #38 от "Хаха":За чугунените кремълски глави истината винаги е лъжа. Жалки папагали.
Коментиран от #49
10:29 23.09.2025
44 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣
До коментар #38 от "Хаха":Аха, верно.. само че край Покровск 51- а армия приключва.. а младежите вече сбвободно могат да напускат Украйна..което ще рече, че няма проблем с набирането на доброволци. Честито на печелившите..
10:29 23.09.2025
45 В. В. Путин
Добре, че е Фридъм да ме светнат, че било от страх! Ама яко страх ме тресе, че ще дойде наркомана да ми скочи на бой или, че фалиралите Америка и Европа ще ме съсипят финансово и военно!
Страх, еййй, голям страх!!!
10:30 23.09.2025
46 Работата е известна
До коментар #34 от "Защо ти трябваше Пусинее ?!":Когато Елцин е беше вече в състояние да управлява му е трябвало някой слабак, който да може да го контролира и тогава са му представили Путин, който по онова време приличаше на страхлив плъх. Условието на Елцин към Путин е било - имунитет за цялото му семейство и както виждате Путин го изпълни - никой не пипна семейството на Елцин и на Горбачов между другото, въпреки всичко, което путинофилите изписаха и изказаха за тях. За всички останали обаче не е имало такова условие и Путин с дружките си по КГБ окупират и усвояват държавата - останалото го знаете.
Коментиран от #57
10:30 23.09.2025
51 Дебили
10:33 23.09.2025
52 Зверовиден соросоид
Ракетите им най хубави разпробиват американския щит като сирене и той щял да се страхува!
Тая пропаднала жена да вземе да работи за стършел
10:33 23.09.2025
54 Ха ха ха ха ха
До коментар #25 от "Да питам и аз":Още ли бе? 10 години ги вземат....
10:34 23.09.2025
55 Артилерист
Коментиран от #89, #90
10:34 23.09.2025
56 Мароооооо,
Коментиран от #62, #64, #71
10:34 23.09.2025
57 А ти
До коментар #46 от "Работата е известна":Нещо знаеш ли? Тия пратенки всеки който е бил в училище до 8 клас не ги вярва, камо ли някой по нагоре. Разбирам, не знаеш какво е 8ми клас, ама сигурно забелязваш лак ти се смеят хората навсякъде
10:34 23.09.2025
58 Сметах и аз
До коментар #35 от "Сметах,сметах":И виждам как Донбас и Луганс паднаа ….
Коментиран от #68, #69
10:35 23.09.2025
59 Хипотетично
САЩ имат интерес от перманентен конфликт в Европа за пораждане на несигурност и отлив от инвестиции, които и без данъчни отстъпки да отидат в САЩ.
10:35 23.09.2025
62 путин аут
До коментар #56 от "Мароооооо,":След края на войната путин отива при сталин и хрусчов- вреден за русия!
10:38 23.09.2025
63 Някой
Коментиран от #114
10:39 23.09.2025
64 Мимоооооо
До коментар #56 от "Мароооооо,":САЩ дадоха на Украйна 31 Абрамс танка от 1980-та година!
ТРИДЕСЕТ И ЕДИН АБРАМС ТАНКА - САЩ са произвели ПЕТ ХИЛЯДИ АБРАМС ТАНКА - 5000.
Русия имаше по складовете 15 000 танка! И над 20 000 ракети!
31 Абрамс танка спряха руското настъпление, това ли искаш да кажеш!?!!!! Руснаците имаха 3-4 пъти повече танкове от цялото НАТО и пак не успяха да превземат нито Киев, а щяха Париж да вземат, Париж, Рим и Лисабон!
10:40 23.09.2025
65 !!!?
Така беше и с Хитлер...!!!?
10:40 23.09.2025
66 прокажена русия
До коментар #34 от "Защо ти трябваше Пусинее ?!":путин превърна русия в най-мразената страна и думата руснак е символ за бандит крадец и терорист!
10:40 23.09.2025
68 Копейка
До коментар #58 от "Сметах и аз":А нас тук каква ни е далаверата?
Коментиран от #106
10:42 23.09.2025
69 Българин
До коментар #58 от "Сметах и аз":Гледай как Азов режат руски тикви.
Коментиран от #109
10:42 23.09.2025
70 Чърчил
10:42 23.09.2025
71 Цялата истина
До коментар #56 от "Мароооооо,":Освен няколкото леопарда, абрамса и джавелина и 5-6 бройки Ф-16, украинците на 95% воюват със съветско въоръжение.
Това е горчивата истина, братушка! Ако украинците бяха въоръжени и обучени по НАТО стандарт на 24 февруари, до сега да са в Москва.
Ние какво им продадохме - да продадохме - виж каква компенсация са ни дали - 100 ръждиви и бракувани милиционерски БТР-а!!! Това дето го пробива АК-76 и гори като спички.
Коментиран от #101
10:43 23.09.2025
72 Механик
И стига с тоя Путин. Все той ви е в устата.
Не разбрахте, че Русия си научи урока и повече няма да има Горби и Елцин.
След Путин ще дойде Сталин, мили, розАви понита. А при него разговорът с вас ще е извънредно кратък - "Расстрелят!!!".
Коментиран от #76, #77
10:44 23.09.2025
73 Механик
10:45 23.09.2025
75 ЗАСПАЛ НАРОД
10:46 23.09.2025
78 Видьо Видев
До коментар #1 от "НИКОЙ ХАХАХ":ЗАВИНАГИ с ЕС и САЩ!
НИКОГА с ВАРВАРСКА Русия!
ВЕЧНА СЛАВА на днешната ГЕРОИЧНА УКРАЙНА!
Някогашната ВЕЛИКА България на Кубрат,Бат Баян и Аспарух!
Слава Україні
Слава Зеленски!
10:49 23.09.2025
79 Първанов
Коментиран от #80
10:50 23.09.2025
80 Абе
До коментар #79 от "Първанов":Китайците отложиха кютека по време на олимпийските игри. Ти не знам в коя паралелна вселена живееш
Коментиран от #103
10:51 23.09.2025
81 Ако такъв като
До коментар #11 от "РФ е един огромен КЕН eф !":Гиркин беше на чело на РФ,не от Украйна,а от Гейропа и краварника нищо да не е останло. Този е е дин от онези,които призоваваха Путин да пусне ракета по Нагличаните в Лондон за да не подскачат,а ако се наложи да унищожат този остров и го пратят при Атлантида. Такива хора не са за ръководни постове и мястото им е в панделата,защото като нищо ще натиснат копчето и земята изчезва от слънчевата система. Благославяй Путин,защото заради него все още сме живи.
10:52 23.09.2025
82 Ахаха
До коментар #41 от "Копей,":То май, ти верно ще излезеш някъв излишен работник
10:53 23.09.2025
83 Kaлпазанин
До коментар #1 от "НИКОЙ ХАХАХ":Туй е м@@ т@ бря
10:53 23.09.2025
84 Как точно се плаши
10:54 23.09.2025
85 Ги стане това,
До коментар #15 от "ДрБр":нема да си у състояние да го видиш и разбереш,защото отдавна ще сме в отвъдното. Русия е най-мощната ядрена държава в света и няма как да загине преди планетата да е изчезнала и тя с нея.
10:55 23.09.2025
87 Маро
10:57 23.09.2025
88 00zета крайна,
До коментар #16 от "Реалност":единственото което прави с бързи темпове е отстъпването в дълбочина на своя територия,която не е и нейна а е руска и опитите и от дъжд на вятър да удари някой и друга бензиностанция или нефто преработващо предприятие завършва с неуспех,защото не причинява никакви щети или такива които не нарушават работата им.
10:58 23.09.2025
89 Йоската Кобзон
До коментар #55 от "Артилерист":Разликата е при мен.
10:58 23.09.2025
90 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ
До коментар #55 от "Артилерист":Свиквай.Или си ТПК.
10:59 23.09.2025
92 Е га ти
11:01 23.09.2025
93 Тома
11:02 23.09.2025
95 Всяка сутрин милиарди хора по света
11:03 23.09.2025
96 ХГгг
До коментар #18 от "Да питам 🤣🤣🤣":В Молдова срещнат ли копейка трепят го!Без милост.
11:04 23.09.2025
98 Алюуууу....
Объркал си адресите с военолюбците от жейюропа, които не щат мир и бутат и захранват войната докато не запалят ТСВ!!!
11:08 23.09.2025
99 Дааааам,като слушаш тъпанарска западна и
До коментар #22 от "РФ е въздух под налягане !":укро-нацистка пропаганда такива простотии и измислици ще пишеш,а иначе при Покровск/Красноармейск/ руснаците разширяват завладените части в самият град,като обграждат кварталите с високи сгради и след това ще унищожат всяка укро нацистка маймуна в тях.
11:08 23.09.2025
100 Глей ся:
До коментар #36 от "Глей ся":Русия Наполеон, две световни войни ги е дърмонила, ядрена сила, силни съюзи, силна икономика, ракети, 1500 дрона на ден вече могат да изстрелват ... Как си го представяш бе момченце? .....
Русия губи ПСВ и подписва капитулация!
ВСВ печели , благодарение на Запада. Не сама, получава многомилиардна помощ!
" Силните съюзи " черпят евтини суровини от Бензинистанцията! Сега им се е паднало!
" Силната икономика " с китайския Москвич, хахаха!
1500 дрона на ден могат и украинците. Половината са ирански, всички са с китайски части!
Намали малко патоса, момиченце!
11:10 23.09.2025
101 лиз ач евроатлантик
До коментар #71 от "Цялата истина":Не си в час ганъо
11:10 23.09.2025
102 az СВО Победа80
🤣🤣🤣
Коментиран от #104, #107, #108
11:10 23.09.2025
103 Първанов
До коментар #80 от "Абе":Със сигурност не живея в твоята вселена и слава богу. Ако не си разбрал,,номера на китайката" още по-зле. Апропо едно от доказателствата за изгодата на Си от войната е възраждането на Шанхайската организация. Тя предхожда брикс, бе забравена. Сред като Си видя, че и другите искат да команднат в брикс, което не му,е изгодно. ЮАР е пълен аут, Индия исторически не може да се съюзи с Китай, Бразилия е разклатена държава, най- голям консуватор и разпространител на наркотици, това не е икономика. Единствено Русия беше някаква сила. Сега след войната русия е в краката на Китай от нея нищо не зависи, камо ли брикс,ненужен е. Ето защо възродиха Шанхайската организация. Руснаците ако не се усетят и не разкарат путин ги очаква смърт и робство, факт. Нещо на което са свикнали уви
11:11 23.09.2025
104 Йосиф Кобзон
До коментар #102 от "az СВО Победа80":И при мен е весело.
11:11 23.09.2025
105 И аз сметах, контранаступа с Леоапрдите
До коментар #35 от "Сметах,сметах":след като освободи Крим и разруши керченския мост с Хаймарсите и Сторм-Шедоу, вече трябваше да е някъде към Владивосток и да освобождава Сахалин.
11:11 23.09.2025
106 Копiйка
До коментар #68 от "Копейка":А на нас каква ни в далаверата тук?!
11:12 23.09.2025
107 И какво го интересува
До коментар #102 от "az СВО Победа80":Целокупният български народ Измета Путлер?
Коментиран от #112, #113
11:13 23.09.2025
108 Тихо пръдльо!
До коментар #102 от "az СВО Победа80":Некомпетентен си.
11:14 23.09.2025
109 Да, бе, видяхме ги в Азовстал
До коментар #69 от "Българин":как излизаха със смъкнати гащи твоите "страшни" азовци.😂🤣😂
11:14 23.09.2025
110 Гошо
11:14 23.09.2025
111 Ще свърши
11:14 23.09.2025
112 az СВО Победа80
До коментар #107 от "И какво го интересува":Ми явно сън не ги хваща евроатлантиците заради него...
Щом все с него ни занимават! 🤣🤣🤣🤣
11:14 23.09.2025
113 Единственото българско в теб е това
До коментар #107 от "И какво го интересува":, че си български ром.
Коментиран от #115
11:15 23.09.2025
114 Опозиция
До коментар #63 от "Някой":Помня руските избори за президент. Имаше един Борис Надеждин пред секциите за подписи имаше стотици да се подпишат за кандидатурата му. Пред секциите на Путин - празно по-празно от главата на путинофил. Накрая на изборите Путин победи с 80%, Надеждин го изключиха от изборите, Навални го отровиха.
При диктатурата, друже, и опозицията е назначена. Който слуша е партиец от Партията, който сбърка го назначават дисидент или опозиционер на хонорар от Партията. Така беше в НРБ, така е в РФ.
11:15 23.09.2025
115 Българин
До коментар #113 от "Единственото българско в теб е това":Ромите общо взето са избирателите на БСП, Възраждане, ГЕРБ и ги устройва комунизма.
11:16 23.09.2025