„Путин се страхува от едно нещо“: наближава ли краят на войната в Украйна?

Руският президент Владимир Путин се страхува от едно нещо – това е увеличаване на военната помощ за Украйна до ниво, което би променило ситуацията на фронта. Това заяви пред телевизия FREEДОМ руският опозиционен политик Дмитрий Гудков.

По думите му войната в Украйна няма да приключи скоро, защото Путин смята, че времето е в негова полза.

„Философията на Путин е, че има повече хора, повече пари и като продължава тази война и проточва преговорите, той е уверен, че в един момент ситуацията ще се промени радикално в негова полза. Това е неговото изчисление“, каза Гудков.

„Сметките на Путин не отчитат икономическата ситуация. Не го интересува как живеят хората, колко ще умрат или какво ще се случи, след като той си отиде. Това е лудост, няма друг начин да се опише“, каза руският опозиционер.

Сега въпросът е: какво би могло да повлияе на Путин? Единствено увеличаване на западната военна помощ за Киев може да го накара да спре войната.

Гудков каза, че САЩ има много оръжия, с които е можело бързо да прекратят войната в Украйна, но неясно защо са дали само много малка част от тях на украинските сили. Друг вариант е да се лиши Путин от доходите му. Санкциите, като например изземването на активи на Централната банка на стойност 300 милиарда долара, са правилната стъпка.