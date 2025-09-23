Новини
„Путин се страхува от едно нещо“: наближава ли краят на войната в Украйна?
  Тема: Украйна

„Путин се страхува от едно нещо“: наближава ли краят на войната в Украйна?

23 Септември, 2025 10:06 2 425 115

Философията на Путин е, че има повече хора, повече пари и в един момент ситуацията ще се промени радикално в негова полза

„Путин се страхува от едно нещо“: наближава ли краят на войната в Украйна? - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин се страхува от едно нещо – това е увеличаване на военната помощ за Украйна до ниво, което би променило ситуацията на фронта. Това заяви пред телевизия FREEДОМ руският опозиционен политик Дмитрий Гудков.

По думите му войната в Украйна няма да приключи скоро, защото Путин смята, че времето е в негова полза.

„Философията на Путин е, че има повече хора, повече пари и като продължава тази война и проточва преговорите, той е уверен, че в един момент ситуацията ще се промени радикално в негова полза. Това е неговото изчисление“, каза Гудков.

„Сметките на Путин не отчитат икономическата ситуация. Не го интересува как живеят хората, колко ще умрат или какво ще се случи, след като той си отиде. Това е лудост, няма друг начин да се опише“, каза руският опозиционер.

Сега въпросът е: какво би могло да повлияе на Путин? Единствено увеличаване на западната военна помощ за Киев може да го накара да спре войната.

Гудков каза, че САЩ има много оръжия, с които е можело бързо да прекратят войната в Украйна, но неясно защо са дали само много малка част от тях на украинските сили. Друг вариант е да се лиши Путин от доходите му. Санкциите, като например изземването на активи на Централната банка на стойност 300 милиарда долара, са правилната стъпка.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 55 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 НИКОЙ ХАХАХ

    60 13 Отговор
    Никой не ви чете еврвйските лъжи платени с "грантове".

    Коментиран от #78, #83

    10:07 23.09.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Лъжи лъжи платени с "дарения" от загадъч

    53 8 Отговор
    Западните "медии" са средство за забавление

    10:08 23.09.2025

  • 4 МАРАА ПАК Е ПРОПУСНАЛА

    48 8 Отговор
    ХАПОВЕТЕ ЗА ЛУДОСТ.

    10:08 23.09.2025

  • 5 Трол

    42 13 Отговор
    Путин има повече хора и пари от всички западни държави + НАТО.

    Коментиран от #15, #20

    10:09 23.09.2025

  • 6 честен ционист

    34 28 Отговор
    Закъде сте се разбързали? Владимир Путин: "Все задачи СВО, безусловно, будут решены"

    10:09 23.09.2025

  • 7 Баце ЕООД

    42 9 Отговор
    Европа е фалирала, кви пари в?? Зеленски да не мислите че е в САЩ от чувство за сигурност. Капитулация на фашистите от 404 и после смяна на политическата класа в Брюксел

    10:09 23.09.2025

  • 8 Дааа

    14 40 Отговор
    Путин ще загуби тази война ,или поне няма да я спечели

    10:10 23.09.2025

  • 9 Абе

    41 11 Отговор
    Не знам за Путин, но Зеленски и пинчери наистина неистово се страхуват. Краят им наближава, затова така реват. И медиите им не могат да им помогнат да победят.

    10:11 23.09.2025

  • 10 Казано с други думи,

    12 36 Отговор
    ако не е Тръмп да вдига самочувствието на Путин и да пречи по всякакъв начин на Украйна, Московията отдавна да е клекнала!

    Коментиран от #36, #67

    10:12 23.09.2025

  • 11 РФ е един огромен КЕН eф !

    10 35 Отговор
    От килията си Игор Гиркин (Стрелков) – някога символ на руската инвазия – отново оплаква провалите на Кремъл:
    „Това е позор. Не сме пробили нито един участък от фронта цяло лято. След 16 месеца завършихме щурма на Часов Яр, а междувременно Украйна позволи на младите хора да пътуват в чужбина. Ако Украйна беше на сетен дъх, вече щеше да започне да набира 16-годишни, но всичко е наред за тях.“
    Дори руските военнопрестъпници признават истината: Москва губи жива сила, изгаря времето и не печели нищо. Украйна, въпреки че страда от брутални атаки, все още запазва своята младост, бъдеще и суверенитет.

    Коментиран от #81

    10:12 23.09.2025

  • 12 ГанЯ

    8 22 Отговор
    Путин няма интерес от приключване на войната!

    10:12 23.09.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 декабрист

    11 21 Отговор
    За войната не знам но биологичния му край със сигурност наближава.Никой жив организъм не е вечен.

    10:13 23.09.2025

  • 15 ДрБр

    7 28 Отговор

    До коментар #5 от "Трол":

    Русия умре.

    Коментиран от #85

    10:13 23.09.2025

  • 16 Реалност

    11 24 Отговор
    Войната навлезе в опycтошителна нова фаза – и Рycия започва да cе pазпада отвътpе.
    Укpайна вече не пpоcто защитава pодината cи – тя поpазява дълбоко в pycката теpитоpия, c yдаpи от дpонове, екcплозии в pафинеpии и хиpypгичеcки точни атаки, които паpализиpат военната машина на Кpемъл.
    От Сочи до Самаpа – и далеч отвъд – Укpайна yнищожава жизненоважни петpолни pафинеpии, железопътни възли и електpоcтанции. Тези yдаpи pазклащат pycката икономика до оcнови, показвайки cлабоcтите на една cиcтема, която години наpед изглеждаше непоклатима. Небето cе озаpява от екcплозии, пламъци поглъщат кpитична инфpаcтpyктypа, а pycката пpотивовъздyшна отбpана cе cpива под натиcка, неcпоcобна да защити теpитоpията cи.

    Коментиран от #88

    10:14 23.09.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Да питам 🤣🤣🤣

    10 24 Отговор
    Защо не казвате нищо какво става в Молдова? Мая Санду цяла нощ разчиства проруската агентура и отрепки.. тЕ така се прави..а у нас 7000 воглаве с Мутрофанова ос..аха и оп икаха Шипка онзи ден..

    Коментиран от #25, #91, #96

    10:15 23.09.2025

  • 19 Хахаха

    21 7 Отговор
    Фантазиите на един списвач на пасквили … иначе смъркача губи територии всеки ден ! Факт !

    10:16 23.09.2025

  • 20 Копеи не философствай!

    7 15 Отговор

    До коментар #5 от "Трол":

    Занимавай да пълниш снаряди за братска Украйна.Заплащането като за гладна копейка е много добро.Ще помогнеш и на българската икономика допринасяйки за по-висок БВП.Марш!!!

    Коментиран от #28, #94

    10:16 23.09.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 РФ е въздух под налягане !

    10 19 Отговор
    Иcтинcки yдаp за Моcква дойде на фpонта в Донбаc.
    Опитът на pycките cили да пpобият yкpаинcката отбpана пpи Покpовcк завъpши c пълен кpах. С помощта на легендаpната бpигада „Азов“ наcтъплението бе не cамо cпpяно, но и въpнато c yнизително поpажение. Свъpши cе c „геpоизма“ на opkите кpай Покpовcк!
    За два дни Укpайна cи въpна вcичко, което Рycия cе мъчеше да „завоюва“ шеcт меcеца.

    Коментиран от #99

    10:17 23.09.2025

  • 23 Глупости

    20 2 Отговор
    По заглавието познах автора

    10:17 23.09.2025

  • 24 Христо

    17 2 Отговор
    Глупости.

    10:17 23.09.2025

  • 25 Да питам и аз

    23 3 Отговор

    До коментар #18 от "Да питам 🤣🤣🤣":

    Що си траете за Донбас и Луганск , където русите вземат по пет населени места на ден ?

    Коментиран от #30, #31, #35, #54

    10:18 23.09.2025

  • 26 Московия -Тюpьмa народов

    8 21 Отговор
    Русия значи ГУЛаг, чистки, геноциди, лъжи, Чернобил, Буча, Ирпин, Мариупол и Гладомор. Ненавиждам всичко това, отвращавам се от него, презирам го и искам да го няма. Смятам, че в България и цяла Европа трябва да се отделим от тази гнусна страна за поне сто години - без връзки, без контакти, без зависимости, без търговия и обмен. Населението ѝ заслужава по най-хладен, безразличен начин да го оставим на сатрапите му.
    Но защо, би попитал някой.
    Защото Русия е диво, страшно, цинично и хаотично място, където царят страшни жестокости и извращения. Изнасилвания, пиянство, убийства, издевателства, дегенерация, отчаяние, цинизъм, безнадеждност. Пълен човешки провал. Разпад на религии, култури, свободи, етноси, семейства и личности. Това дори не е азиатщина: китайците са жестоки, но при тях има ред; индийците живеят в хаос и мръсотия, но при тях има човещина; японците страдат, но мълчаливо; иранците имат гадна диктатура, но и фини нрави; арабите масово робуват на една скверна религия, но поне имат някакво, макар и изкривено, чувство за чест. Истинските азиатци все пак са хора. Докато в Русия хора не са останали. Малкото на брой руски хомо сапиенси загинаха или избягаха.

    Коментиран от #32

    10:18 23.09.2025

  • 27 Путин е най-големият овчар.

    12 18 Отговор
    Отгледал е 145 милиона овце.Изкла 2 милион от тях,а останалите 144 милиона го молят да ги нахрани.

    10:19 23.09.2025

  • 28 Въпрос

    18 8 Отговор

    До коментар #20 от "Копеи не философствай!":

    Изми ли чиниите на европейците бре ? Бегай на втората работа да лъскаш тавите от пиците !

    Коментиран от #41

    10:20 23.09.2025

  • 29 ДОБРО УТРО ВИЕТНАМ

    13 4 Отговор
    ДОБРО УТРО Б@НДЕ....РОДЕБИЛИ
    ПОМОЩ ЗА УКРАЙНА
    ДА ОБЪРНЕ СИТУАЦИЯТА НА ФРОНТА
    АМИ АДЕ ДЕ
    АМА НЯМА ЛОШО
    ТАКА ГАРАНТИРАНО НЯМА ПОВЕЧЕ ДА ИМА 404 КОЕТО Е И НАЙ ДОБРОТО ЗА ЕВРОПА

    10:21 23.09.2025

  • 30 Клета невежа копейка 🤪

    5 14 Отговор

    До коментар #25 от "Да питам и аз":

    Русите са едни други народи, а не за тази азиатска nacмина, наследници на монголо-татари омесени с угрофини, за която говориш и се опитваш да лъжеш.

    10:21 23.09.2025

  • 31 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    8 16 Отговор

    До коментар #25 от "Да питам и аз":

    Вземат те, дръжки и кратуни.. край Покровск цяла армия е в обкръжение и сега Азов зачиства. А тръбните плъхове, които опитаха да превземат Купянск, отдавна се разлагат в тръбите на газопровода и изпъкват със зловоние околностите..помислиха, че номерът от Суджа ще мине..еми..не мина .. А в Падмасковието бензина вече е с талони..

    Коментиран от #38

    10:22 23.09.2025

  • 32 Съвет

    8 4 Отговор

    До коментар #26 от "Московия -Тюpьмa народов":

    Байно що не видиш кои държави престъпността и убииствата ги поставят на първо място ? И за алкохолиците провери !

    Коментиран от #37

    10:23 23.09.2025

  • 33 Реалистов

    6 13 Отговор
    Войната щеше да е приключила отдавна, ако НАТО бяха казали на 25.02.2022, че ще изпратят в помощ на Украйна 5000 танка, 2000 самолета, 10 000 бронетранспортьора, 10 000 томахавки и ако се наложи 2 000 000 армия прикрита с ядрена мощ - Трайдънти и Минутмени.

    Русия е яла бой и пак ще яде бой от Запада. Русия е била успешна само, когато Западняк е ставал Цар. Когато някой евразиец като Сталин е ставал Цар, след него - потоп и разпад. Четете руска история и не съчинявайте измислици-премислици за лека нощ.

    10:23 23.09.2025

  • 34 Защо ти трябваше Пусинее ?!

    5 12 Отговор
    Защо ти трябваше да нападаш Украйна и да береш този срам и резил ?
    От портиер и бакшиш те назначиха за цар на московските татаро-монголи и десетки колониално поробени Републики. Всичко си имаше, с медведев изкахте няколко медени месеца без никой да ви притеснява, навсякъде те приемаха, а сега си най-презираното и отблъскващо жуже-клоун, което никой не кани и никой не иска да докосне . Московските opки ги гонят на всякъде по света. 95% от русияните живеят по зле от yличните koтки и kyчета на Запад.
    Защо бе ?!

    Коментиран от #46, #66

    10:24 23.09.2025

  • 35 Сметах,сметах

    1 13 Отговор

    До коментар #25 от "Да питам и аз":

    Вече трябваше да са взели Ла Манша.ХА ХА

    Коментиран от #58, #105

    10:25 23.09.2025

  • 36 Глей ся

    13 3 Отговор

    До коментар #10 от "Казано с други думи,":

    Русия Наполеон, две световни войни ги е дърмонила, ядрена сила, силни съюзи, силна икономика, ракети, 1500 дрона на ден вече могат да изстрелват ... Как си го представяш бе момченце?

    Коментиран от #100

    10:26 23.09.2025

  • 37 Национален Институт по Стъкмистика

    5 12 Отговор

    До коментар #32 от "Съвет":

    В Русия пият всички и по много. Това го знаят всички. Руснаците се гордеят с това. Стъкмистиките са за лешперите. Аз германец или американец пиян в 10 часа сутринта не съм виждал. Първите руснаци, с които се запознах - воняха на водка в 10 часа сутринта.

    Коментиран от #42

    10:26 23.09.2025

  • 38 Хаха

    10 5 Отговор

    До коментар #31 от "Хи Хи Хии 🤣🤣🤣":

    Тази лъжа не вързва бре млатят ги бандерите яко по всички точки на фронта и това е от месеци а иначе тор у Курск бол !

    Коментиран от #43, #44, #50, #61

    10:26 23.09.2025

  • 39 Историк

    6 11 Отговор
    Заплахата за мира се нарича Путин и колкото и да крещят путинолизците какъв миролюбец е не нмеят да заминат при него. За почти 4 години след бруталната му агресия в Украйна успя да постави на военни руски релси света. Сега всички средства са насочени към въоръжаване за пазене от заплахата от империята на злото ,лъжата,смъртта и войната Русия. Русия винаги се е въръжавала до зъби, за да напада другите държави,вместо да се грижи за развитието на държавата и доброто на хората.

    10:27 23.09.2025

  • 40 Порно

    12 2 Отговор
    Явно не осъзнават, че философията "дай-дай" не води до резултат. Щатите вече обявиха, че спират износа на някои оръжия, включително "Пейтриът" , до попълване на собствените им запаси. ЕС ще може известно време да плаща на Щатите, за да доставят оръжие, но и това поточе ще пресъхне. Складовете на бившите соцстрани, включително нашите, отдавна са изпразнени. Та ако дойдат руснаците, освен с хляб и сол, не разполагаме с друго. За турците да приготвим печени агнета и баклава. И парички за данъка "диш хакъ".

    10:27 23.09.2025

  • 41 Копей,

    1 8 Отговор

    До коментар #28 от "Въпрос":

    Не се отклонявай от темата на статията,за да не бъдеш изритан от дискусията!

    Коментиран от #47, #48, #82

    10:28 23.09.2025

  • 42 Световна статистика

    9 2 Отговор

    До коментар #37 от "Национален Институт по Стъкмистика":

    САЩ са абсолютният водач по брой алкохолици а Русия не са втори - факт ! И водка най- много е продадена в САЩ - факт !

    10:29 23.09.2025

  • 43 Историк

    4 11 Отговор

    До коментар #38 от "Хаха":

    За чугунените кремълски глави истината винаги е лъжа. Жалки папагали.

    Коментиран от #49

    10:29 23.09.2025

  • 44 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    4 7 Отговор

    До коментар #38 от "Хаха":

    Аха, верно.. само че край Покровск 51- а армия приключва.. а младежите вече сбвободно могат да напускат Украйна..което ще рече, че няма проблем с набирането на доброволци. Честито на печелившите..

    10:29 23.09.2025

  • 45 В. В. Путин

    8 2 Отговор
    Тъкмо се чудех що треперя. Настинал ли съм, нещо кофти съм ял ли?
    Добре, че е Фридъм да ме светнат, че било от страх! Ама яко страх ме тресе, че ще дойде наркомана да ми скочи на бой или, че фалиралите Америка и Европа ще ме съсипят финансово и военно!

    Страх, еййй, голям страх!!!

    10:30 23.09.2025

  • 46 Работата е известна

    4 10 Отговор

    До коментар #34 от "Защо ти трябваше Пусинее ?!":

    Когато Елцин е беше вече в състояние да управлява му е трябвало някой слабак, който да може да го контролира и тогава са му представили Путин, който по онова време приличаше на страхлив плъх. Условието на Елцин към Путин е било - имунитет за цялото му семейство и както виждате Путин го изпълни - никой не пипна семейството на Елцин и на Горбачов между другото, въпреки всичко, което путинофилите изписаха и изказаха за тях. За всички останали обаче не е имало такова условие и Путин с дружките си по КГБ окупират и усвояват държавата - останалото го знаете.

    Коментиран от #57

    10:30 23.09.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Дебили

    8 1 Отговор
    Други глупости, няма ли?

    10:33 23.09.2025

  • 52 Зверовиден соросоид

    8 4 Отговор
    Може ли да сте такива лебеди как Путин щестрахува от шайка овни та това е държавата с най голям брой ядрени боеголовки?
    Ракетите им най хубави разпробиват американския щит като сирене и той щял да се страхува!
    Тая пропаднала жена да вземе да работи за стършел

    10:33 23.09.2025

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Ха ха ха ха ха

    0 7 Отговор

    До коментар #25 от "Да питам и аз":

    Още ли бе? 10 години ги вземат....

    10:34 23.09.2025

  • 55 Артилерист

    9 2 Отговор
    Пак намерили някой, който говори истини, които се отнасят за Зеленски. В Украйна се убиват хиляди мъже защото не искат да бъдат мобилизирани и да станат пушечно месо на фронта. А в Русия за фронта се записват доброволци. Това говорили достатъчно за разликата, за да не се вярва на глупостите в матряла?

    Коментиран от #89, #90

    10:34 23.09.2025

  • 56 Мароооооо,

    10 2 Отговор
    Путин не се страхува от нищо,защото колкото и да увеличават помощта за укро-нацистите,всичко унищожават руснаците и продължават да изпразват всичко което има на запад и в краварника като оръжие.А, в изявлението си вчера каза,че ако се наложи и се наруши баланса в стратегическите оръжия,то те ще отговорят адекватно и отново ще изпреварят западналите и краварника,както е в момента. Мароу,едно трябва да ви е ясно,че Русия не може да бъде победена по никакъв начин,защото притежава оръжия за ад унищожи планетата няколко пъти,а вие западналите нямате фушка в задните си части.

    Коментиран от #62, #64, #71

    10:34 23.09.2025

  • 57 А ти

    5 0 Отговор

    До коментар #46 от "Работата е известна":

    Нещо знаеш ли? Тия пратенки всеки който е бил в училище до 8 клас не ги вярва, камо ли някой по нагоре. Разбирам, не знаеш какво е 8ми клас, ама сигурно забелязваш лак ти се смеят хората навсякъде

    10:34 23.09.2025

  • 58 Сметах и аз

    6 2 Отговор

    До коментар #35 от "Сметах,сметах":

    И виждам как Донбас и Луганс паднаа ….

    Коментиран от #68, #69

    10:35 23.09.2025

  • 59 Хипотетично

    3 5 Отговор
    💲Гудков каза, че САЩ има много оръжия💲Но само по лъжичка за да няма превес на една от страните във войната.
    САЩ имат интерес от перманентен конфликт в Европа за пораждане на несигурност и отлив от инвестиции, които и без данъчни отстъпки да отидат в САЩ.

    10:35 23.09.2025

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 путин аут

    3 9 Отговор

    До коментар #56 от "Мароооооо,":

    След края на войната путин отива при сталин и хрусчов- вреден за русия!

    10:38 23.09.2025

  • 63 Някой

    6 1 Отговор
    Измислиха си поредният "опозиционер". Докато не съберат повече от 1% на избори, да не ни ги представят за опозиционери.

    Коментиран от #114

    10:39 23.09.2025

  • 64 Мимоооооо

    4 7 Отговор

    До коментар #56 от "Мароооооо,":

    САЩ дадоха на Украйна 31 Абрамс танка от 1980-та година!

    ТРИДЕСЕТ И ЕДИН АБРАМС ТАНКА - САЩ са произвели ПЕТ ХИЛЯДИ АБРАМС ТАНКА - 5000.

    Русия имаше по складовете 15 000 танка! И над 20 000 ракети!

    31 Абрамс танка спряха руското настъпление, това ли искаш да кажеш!?!!!! Руснаците имаха 3-4 пъти повече танкове от цялото НАТО и пак не успяха да превземат нито Киев, а щяха Париж да вземат, Париж, Рим и Лисабон!

    10:40 23.09.2025

  • 65 !!!?

    2 1 Отговор
    С края на войната идва и краят на Путлер !
    Така беше и с Хитлер...!!!?

    10:40 23.09.2025

  • 66 прокажена русия

    0 9 Отговор

    До коментар #34 от "Защо ти трябваше Пусинее ?!":

    путин превърна русия в най-мразената страна и думата руснак е символ за бандит крадец и терорист!

    10:40 23.09.2025

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Копейка

    1 5 Отговор

    До коментар #58 от "Сметах и аз":

    А нас тук каква ни е далаверата?

    Коментиран от #106

    10:42 23.09.2025

  • 69 Българин

    2 8 Отговор

    До коментар #58 от "Сметах и аз":

    Гледай как Азов режат руски тикви.

    Коментиран от #109

    10:42 23.09.2025

  • 70 Чърчил

    6 0 Отговор
    Мара , е като партиен секретар на времето - разбира от всичко , сигурно може да свири и в духова музика...

    10:42 23.09.2025

  • 71 Цялата истина

    2 5 Отговор

    До коментар #56 от "Мароооооо,":

    Освен няколкото леопарда, абрамса и джавелина и 5-6 бройки Ф-16, украинците на 95% воюват със съветско въоръжение.
    Това е горчивата истина, братушка! Ако украинците бяха въоръжени и обучени по НАТО стандарт на 24 февруари, до сега да са в Москва.
    Ние какво им продадохме - да продадохме - виж каква компенсация са ни дали - 100 ръждиви и бракувани милиционерски БТР-а!!! Това дето го пробива АК-76 и гори като спички.

    Коментиран от #101

    10:43 23.09.2025

  • 72 Механик

    6 3 Отговор
    Путин се страхова да не бо да умре пак или отново да свърши яйцата и ракетите.
    И стига с тоя Путин. Все той ви е в устата.
    Не разбрахте, че Русия си научи урока и повече няма да има Горби и Елцин.
    След Путин ще дойде Сталин, мили, розАви понита. А при него разговорът с вас ще е извънредно кратък - "Расстрелят!!!".

    Коментиран от #76, #77

    10:44 23.09.2025

  • 73 Механик

    2 5 Отговор
    О да напомня.Днес е ден 1308 от тридневната СВО.

    10:45 23.09.2025

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 ЗАСПАЛ НАРОД

    5 2 Отговор
    От осраина англосаксите ще вземат САМО НА ГЕВРЕКА ДУПКАТА

    10:46 23.09.2025

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Видьо Видев

    5 4 Отговор

    До коментар #1 от "НИКОЙ ХАХАХ":

    ЗАВИНАГИ с ЕС и САЩ!
    НИКОГА с ВАРВАРСКА Русия!

    ВЕЧНА СЛАВА на днешната ГЕРОИЧНА УКРАЙНА!
    Някогашната ВЕЛИКА България на Кубрат,Бат Баян и Аспарух!

    Слава Україні
    Слава Зеленски!

    10:49 23.09.2025

  • 79 Първанов

    4 5 Отговор
    Путин е в капан. Капана той сам сглоби с помоща на китайците,които го стимулираха за войната. Капана е,че поради заблуда от военните,поради личната му психопатия той реши, че ще превземе Киев и ще върне стария,режим. Груба, тежка, исгорическа грешка. Сега той затъва заедно с Русия и това е очевидно,това е трагедията! Изход няма! Не,има,но това означава да признае вината си. Къкъв е изхода?Той е един! И е в ръцете на руснаците,те трябва да го отдтранят. Риска се крие във властта на кгб мафията и олигарсите, които са също мафиоти. Но съдбата е в руските ръце,инак смърта няма да почака, а ще завлича още животи

    Коментиран от #80

    10:50 23.09.2025

  • 80 Абе

    0 2 Отговор

    До коментар #79 от "Първанов":

    Китайците отложиха кютека по време на олимпийските игри. Ти не знам в коя паралелна вселена живееш

    Коментиран от #103

    10:51 23.09.2025

  • 81 Ако такъв като

    4 1 Отговор

    До коментар #11 от "РФ е един огромен КЕН eф !":

    Гиркин беше на чело на РФ,не от Украйна,а от Гейропа и краварника нищо да не е останло. Този е е дин от онези,които призоваваха Путин да пусне ракета по Нагличаните в Лондон за да не подскачат,а ако се наложи да унищожат този остров и го пратят при Атлантида. Такива хора не са за ръководни постове и мястото им е в панделата,защото като нищо ще натиснат копчето и земята изчезва от слънчевата система. Благославяй Путин,защото заради него все още сме живи.

    10:52 23.09.2025

  • 82 Ахаха

    2 0 Отговор

    До коментар #41 от "Копей,":

    То май, ти верно ще излезеш някъв излишен работник

    10:53 23.09.2025

  • 83 Kaлпазанин

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "НИКОЙ ХАХАХ":

    Туй е м@@ т@ бря

    10:53 23.09.2025

  • 84 Как точно се плаши

    1 2 Отговор
    най-голямата ядрена държава, ми е много интересно. А Западът все по-трудно успява да доставя оръжие. Например, оказва се, че Швейцария трябва да чака 7 години за купените вече от нея системи "Пейтриът". А Зеления клоун приказва как Европа трябва да спре да мисли за себе си и да мисли за Украйна. Струва ми се, че психично болните начело на държави стават вече критично много, за да просъществува човечеството. Лъжите, които постоянно се изричат, с пламенна убеденост сякаш говори, че тези хора си вярват, дори не съзнават, че дрънкат небивалици. Вместо да мисли за "придейтъра" Путин /по Фон дер Лайен/, Европа трябва да се заеме със собствените си проблеми, докато не е станало твърде късно.

    10:54 23.09.2025

  • 85 Ги стане това,

    2 2 Отговор

    До коментар #15 от "ДрБр":

    нема да си у състояние да го видиш и разбереш,защото отдавна ще сме в отвъдното. Русия е най-мощната ядрена държава в света и няма как да загине преди планетата да е изчезнала и тя с нея.

    10:55 23.09.2025

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Маро

    2 1 Отговор
    От такива като тебе, които слухтят само да чуят нещо казано срещу Путин, той така ще ни зачеше, че ще ти паднат очилата!

    10:57 23.09.2025

  • 88 00zета крайна,

    2 2 Отговор

    До коментар #16 от "Реалност":

    единственото което прави с бързи темпове е отстъпването в дълбочина на своя територия,която не е и нейна а е руска и опитите и от дъжд на вятър да удари някой и друга бензиностанция или нефто преработващо предприятие завършва с неуспех,защото не причинява никакви щети или такива които не нарушават работата им.

    10:58 23.09.2025

  • 89 Йоската Кобзон

    1 0 Отговор

    До коментар #55 от "Артилерист":

    Разликата е при мен.

    10:58 23.09.2025

  • 90 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    1 0 Отговор

    До коментар #55 от "Артилерист":

    Свиквай.Или си ТПК.

    10:59 23.09.2025

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Е га ти

    2 1 Отговор
    Тоя им говори 4-та година кога ще спре войната, те пак варианти и предположения какво що,кога...е га ти

    11:01 23.09.2025

  • 93 Тома

    1 1 Отговор
    Най много го е страх зельо защото много украинци му се точат.Съдбата на дучето ще го настигне

    11:02 23.09.2025

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Всяка сутрин милиарди хора по света

    1 1 Отговор
    Се събуждат щастливи че не са се родили руснаци.

    11:03 23.09.2025

  • 96 ХГгг

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "Да питам 🤣🤣🤣":

    В Молдова срещнат ли копейка трепят го!Без милост.

    11:04 23.09.2025

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Алюуууу....

    1 1 Отговор
    Объркал си рейса пич.....
    Объркал си адресите с военолюбците от жейюропа, които не щат мир и бутат и захранват войната докато не запалят ТСВ!!!

    11:08 23.09.2025

  • 99 Дааааам,като слушаш тъпанарска западна и

    0 1 Отговор

    До коментар #22 от "РФ е въздух под налягане !":

    укро-нацистка пропаганда такива простотии и измислици ще пишеш,а иначе при Покровск/Красноармейск/ руснаците разширяват завладените части в самият град,като обграждат кварталите с високи сгради и след това ще унищожат всяка укро нацистка маймуна в тях.

    11:08 23.09.2025

  • 100 Глей ся:

    2 0 Отговор

    До коментар #36 от "Глей ся":

    Русия Наполеон, две световни войни ги е дърмонила, ядрена сила, силни съюзи, силна икономика, ракети, 1500 дрона на ден вече могат да изстрелват ... Как си го представяш бе момченце? .....

    Русия губи ПСВ и подписва капитулация!
    ВСВ печели , благодарение на Запада. Не сама, получава многомилиардна помощ!

    " Силните съюзи " черпят евтини суровини от Бензинистанцията! Сега им се е паднало!

    " Силната икономика " с китайския Москвич, хахаха!

    1500 дрона на ден могат и украинците. Половината са ирански, всички са с китайски части!

    Намали малко патоса, момиченце!

    11:10 23.09.2025

  • 101 лиз ач евроатлантик

    0 1 Отговор

    До коментар #71 от "Цялата истина":

    Не си в час ганъо

    11:10 23.09.2025

  • 102 az СВО Победа80

    1 1 Отговор
    Много се забавлявам, когато евроатлантиците започнат да ми обясняват какво мисли или възнамерява да прави В.В.Путин!

    🤣🤣🤣

    Коментиран от #104, #107, #108

    11:10 23.09.2025

  • 103 Първанов

    1 0 Отговор

    До коментар #80 от "Абе":

    Със сигурност не живея в твоята вселена и слава богу. Ако не си разбрал,,номера на китайката" още по-зле. Апропо едно от доказателствата за изгодата на Си от войната е възраждането на Шанхайската организация. Тя предхожда брикс, бе забравена. Сред като Си видя, че и другите искат да команднат в брикс, което не му,е изгодно. ЮАР е пълен аут, Индия исторически не може да се съюзи с Китай, Бразилия е разклатена държава, най- голям консуватор и разпространител на наркотици, това не е икономика. Единствено Русия беше някаква сила. Сега след войната русия е в краката на Китай от нея нищо не зависи, камо ли брикс,ненужен е. Ето защо възродиха Шанхайската организация. Руснаците ако не се усетят и не разкарат путин ги очаква смърт и робство, факт. Нещо на което са свикнали уви

    11:11 23.09.2025

  • 104 Йосиф Кобзон

    1 0 Отговор

    До коментар #102 от "az СВО Победа80":

    И при мен е весело.

    11:11 23.09.2025

  • 105 И аз сметах, контранаступа с Леоапрдите

    2 2 Отговор

    До коментар #35 от "Сметах,сметах":

    след като освободи Крим и разруши керченския мост с Хаймарсите и Сторм-Шедоу, вече трябваше да е някъде към Владивосток и да освобождава Сахалин.

    11:11 23.09.2025

  • 106 Копiйка

    2 0 Отговор

    До коментар #68 от "Копейка":

    А на нас каква ни в далаверата тук?!

    11:12 23.09.2025

  • 107 И какво го интересува

    2 2 Отговор

    До коментар #102 от "az СВО Победа80":

    Целокупният български народ Измета Путлер?

    Коментиран от #112, #113

    11:13 23.09.2025

  • 108 Тихо пръдльо!

    0 1 Отговор

    До коментар #102 от "az СВО Победа80":

    Некомпетентен си.

    11:14 23.09.2025

  • 109 Да, бе, видяхме ги в Азовстал

    2 1 Отговор

    До коментар #69 от "Българин":

    как излизаха със смъкнати гащи твоите "страшни" азовци.😂🤣😂

    11:14 23.09.2025

  • 110 Гошо

    0 0 Отговор
    С минус 300 милиарда няма да ги помръднат.

    11:14 23.09.2025

  • 111 Ще свърши

    1 1 Отговор
    Когато си избръснете задните части и се хванете за палците на краката

    11:14 23.09.2025

  • 112 az СВО Победа80

    2 1 Отговор

    До коментар #107 от "И какво го интересува":

    Ми явно сън не ги хваща евроатлантиците заради него...

    Щом все с него ни занимават! 🤣🤣🤣🤣

    11:14 23.09.2025

  • 113 Единственото българско в теб е това

    0 1 Отговор

    До коментар #107 от "И какво го интересува":

    , че си български ром.

    Коментиран от #115

    11:15 23.09.2025

  • 114 Опозиция

    0 0 Отговор

    До коментар #63 от "Някой":

    Помня руските избори за президент. Имаше един Борис Надеждин пред секциите за подписи имаше стотици да се подпишат за кандидатурата му. Пред секциите на Путин - празно по-празно от главата на путинофил. Накрая на изборите Путин победи с 80%, Надеждин го изключиха от изборите, Навални го отровиха.
    При диктатурата, друже, и опозицията е назначена. Който слуша е партиец от Партията, който сбърка го назначават дисидент или опозиционер на хонорар от Партията. Така беше в НРБ, така е в РФ.

    11:15 23.09.2025

  • 115 Българин

    0 0 Отговор

    До коментар #113 от "Единственото българско в теб е това":

    Ромите общо взето са избирателите на БСП, Възраждане, ГЕРБ и ги устройва комунизма.

    11:16 23.09.2025

