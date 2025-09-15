Новини
Полша е неутрализирала дрон над правителствени обекти
  Тема: Украйна

Полша е неутрализирала дрон над правителствени обекти

15 Септември, 2025 23:10

Двама беларуски граждани са задържани заради инцидента

Полша е неутрализирала дрон над правителствени обекти - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Полската Служба за държавна защита (SOP) неутрализира тази вечер дрон, летящ над чувствителни правителствени обекти като улица "Паркова" и двореца "Белведере" във Варшава, съобщи премиерът Доналд Туск в социалната платформа "Екс" на фона на засиленото напрежение в региона след неотдавнашните нарушения на въздушното пространство на Полша, предаде Ройтерс.

Двама беларуски граждани са задържани заради инцидента, а полската полиция разследва обстоятелствата около случилото се, добави Туск, цитиран от БТА.

Още новини от Украйна

Полският външен министър Радослав Шикорски се срещна днес във Варшава със своя китайски колега Ван И и го информира за свързаните със сигурността съображения, накарали Полша да затвори временно границата си с Беларус, през която минава важен търговски път от Китай към Европейския съюз, съобщи говорител на полското външно министерство, цитиран от Франс прес.

Полша, която е член на ЕС и НАТО и близък съюзник на Украйна, обяви миналата седмица затварянето на границата си с Беларус в отговор на руско-беларуски военни учения, чийто сценарий беше оценен като "агресивен" от Варшава и предизвика тревога сред страните от НАТО броени дни след безпрецедентното навлизане на руски дронове на полска територия.

Вследствие на пълното затваряне на границата целият железопътен и автомобилен трафик по нея беше спрян, а значителна част от китайските сухопътни товари, предназначени за ЕС, преминава оттам, по-специално през големия железопътен възел Малашевиче, предаде БТА.

"Китайската страна получи цялата информация по този въпрос. Всички причини, довели до такова решение, също бяха представени", каза днес пред медиите говорителят на министерството след срещата на Ван И и Шикорски.

"Това не е решение, целящо да нанесе удар на някой от партньорите, които превозват стоки", но "в момента в Беларус се провеждат военни учения с много агресивен сценарий", а Полша е постоянно изложена на хибридни атаки по източните си граници, отбеляза той.

"Логиката на сигурността в нашия регион взема превес над тази на търговията. Трудно е да се осъществява свободна търговия, когато границата не е сигурна", допълни говорителят.

Ван И пристигна в понеделник в Полша, след като посети Австрия и Словения, на фона на задънена улица в преговорите за прекратяване на войната в Украйна, припомня АФП.


Полша
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 2 555

    8 2 Отговор
    Радев не трябваше да пуска дронове навремето. Видяха от него и сега нямат спиране. :):):)

    Коментиран от #4

    23:13 15.09.2025

  • 3 Последния Софиянец

    7 3 Отговор
    Продължават с провокациите .Няма да мирясат докато не ни пратят в окопите.

    Коментиран от #10, #11

    23:16 15.09.2025

  • 4 Бойко Разбойко

    7 2 Отговор

    До коментар #2 от "555":

    Дрона на Радев ми окраде чекмеджето.

    23:17 15.09.2025

  • 5 Да видим колко дена

    6 3 Отговор
    пропадналият запад ще е "нападан" от Русия. Пък по важното е колко време ще има по някой глупак да блее като овца на тъпотиите им. 😄

    Коментиран от #9

    23:22 15.09.2025

  • 8 така, така

    6 2 Отговор
    Туристите (а и местните) няма да могат да си правят клипчета с дронове още дълго в Полша.
    Скоро такава истерия може да обхване всички. Както са го подкарали, ше ни карат да си вадим предварително разрешение за заснемане на една сватба с ритуал на открито или друго важно събитие.
    Параноята яко е ударила мало..умниците в ЕС.

    23:22 15.09.2025

  • 9 Последния Софиянец

    0 2 Отговор

    До коментар #5 от "Да видим колко дена":

    Щом има струпани войски на полско - руската граница е въпрос на време оръжията да заговорят.

    Коментиран от #12

    23:23 15.09.2025

  • 10 Европеец

    6 2 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Абе прав си ... Ама бих казал, че ми писна от тия пропагандни статии , както и от тия дронове.... Уважаваният професор Джефри Сакс каза, че ми крона частен разговор му е споделил, че причината за войната в Украйна е нато..... А нещастникът и комплексара микрон не Обеля и думичка по казаното от Джефри Сакс.... Това нещо го има в интернет и е добре соросните жълти павета да го изгледат и да спрат да пишат опорките, с които се изхранват....

    23:24 15.09.2025

  • 11 Тии

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Ще правиш чорби на войската а ние ще те бием с чарпака по главата

    Коментиран от #17

    23:25 15.09.2025

  • 12 Кой

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    ще нападаш?

    23:25 15.09.2025

  • 13 ами

    2 1 Отговор
    явно факти не желаят да бъдат осведомени хора ,не искат да повярват и на Ройтерс,така че айде лека нощ😃😃😃

    23:25 15.09.2025

  • 14 Сталин

    4 1 Отговор
    Ляхите са шаш и паника,започнаха да се плашат и от сенките си

    23:26 15.09.2025

  • 15 Това

    3 1 Отговор
    Паляците се нас рая от страх! Ората са си снимали с дроно дворецо а тия ги арестувая!

    23:27 15.09.2025

  • 16 име

    6 1 Отговор
    В тик ток има супер много клипчета на "руски дронове", нахлули в Полша и паднали в нечий двор, самите поляци са наясно с цирка и го взимат до някъде на шега.

    23:28 15.09.2025

  • 17 Последния Софиянец

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Тии":

    Аз съм служил на самоходна гаубица.Ти ще стоиш в окопите до кръста във вода а аз ще съм на сухо и топло докато якой дрон не ми подпали гаубицата.

    23:28 15.09.2025

  • 19 Кики

    0 2 Отговор
    — Американски военни пристигнаха на изненадващо посещение в Беларус за съвместните руско-беларуски учения.
    — Беларуският генерал пита: „Какво планирате?“
    — Американците невинно отговарят: „Ще активираме нашите тайни ядрени вибратори.“
    — След секунди базата започва да се тресе, алармите пищят, а всичко изглежда като след буря.
    — Путин, облечен като горски пазач, обикаля руините и крещи: "Как… как се спира това?“
    — Групичка руски войници се кикотят, наблюдавайки отстрани и отговарят: „Доколкото виждаме с вашия за.ник, господин президент! Дерзайте! Врагът може да ви го н.бие, но не и надвие!!! “🤣🤣🤣

    Коментиран от #20

    23:38 15.09.2025

  • 21 Кики

    0 2 Отговор

    До коментар #20 от "Как да не се отвращава човек":

    Най-доброто лечение за болестта "русофилия" е живеенето в Русия. Отиди там да се излекуваш.

    Коментиран от #22

    23:45 15.09.2025

  • 22 Много е жалко

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "Кики":

    да се гледа падението на запада, да опреостачва глупави и пропаднали деца и да ги превръща в отпадъци. Запада наистина копае дъна.

    23:47 15.09.2025

