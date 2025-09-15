Новини
Британски изтребители ще извършват мисии за въздушна отбрана над Полша
  Тема: Украйна

Британски изтребители ще извършват мисии за въздушна отбрана над Полша

15 Септември, 2025 22:37 703 11

Това съобщение идва след навлизането на руски дронове в полското въздушно пространство миналата седмица

Британски изтребители ще извършват мисии за въздушна отбрана над Полша - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Британски изтребители ще извършват мисии за въздушна отбрана над Полша, за да противодействат на въздушните заплахи от Русия, включително дронове, като част от мисията "Източен страж" (Eastern Sentry) на НАТО, съобщи днес правителството на Великобритания, цитирано от Ройтерс, предаде БТА.

Агенцията отбелязва, че това съобщение идва след навлизането на руски дронове в полското въздушно пространство миналата седмица.

Още новини от Украйна

Изтребители "Тайфун" на Кралските военновъздушни сили ще се присъединят към съюзническите войски, включително от Дания, Франция и Германия, за да подсилят отбраната и
възпиращия ефект на НАТО по източния ѝ фланг, се казва в изявлението на британското правителство.

Британските изтребители ще летят на мисии над територията на Полша през следващите дни, се казва още в изявлението.


Полша
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 11 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    6 7 Отговор
    Белгия и Холандия ни дадоха седем бойни кораби за война с Русия.В Бургас и Варна разпращат повиквателни на матроси като им казват че са нужни на Родината.Ще обучаваме и украинци за още кораби.

    22:39 15.09.2025

  • 2 Това е интересно

    11 1 Отговор
    Как ще се бранят от лъжите, провокациите си и инсинуациите си с изтребители? Ще си пускат дронове и ще си ги свалят ли? 😄 Абе само овце да има да блеят.

    22:39 15.09.2025

  • 3 Фен

    7 0 Отговор
    Ще вдигнат КПД. От 4 дрона от 20, ще почнат да свалят 5 от 20.😎

    22:40 15.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Ами

    4 0 Отговор
    Да им пратим и нашия Фи-16. И без това никой не иска да го ползва :)

    22:56 15.09.2025

  • 8 Олеле мамо, британските кочини че

    1 0 Отговор
    си падат саминки?🤣

    23:03 15.09.2025

  • 9 Аве, що не влезат тез британски щайги

    1 0 Отговор
    в Украйна да видим джумбуш?🤣

    23:05 15.09.2025

  • 10 Каунь

    1 0 Отговор
    Тоя Тайфун, руснаците още преди 30-40 години го бяха измислили. Пъйлесос битових!

    23:08 15.09.2025

  • 11 Мите

    0 0 Отговор
    Абе ако ще и марсиански.. ДО-ВИЖ-ДАА-НЕЕ!

    23:32 15.09.2025

