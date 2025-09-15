Британски изтребители ще извършват мисии за въздушна отбрана над Полша, за да противодействат на въздушните заплахи от Русия, включително дронове, като част от мисията "Източен страж" (Eastern Sentry) на НАТО, съобщи днес правителството на Великобритания, цитирано от Ройтерс, предаде БТА.

Агенцията отбелязва, че това съобщение идва след навлизането на руски дронове в полското въздушно пространство миналата седмица.

Изтребители "Тайфун" на Кралските военновъздушни сили ще се присъединят към съюзническите войски, включително от Дания, Франция и Германия, за да подсилят отбраната и

възпиращия ефект на НАТО по източния ѝ фланг, се казва в изявлението на британското правителство.

Британските изтребители ще летят на мисии над територията на Полша през следващите дни, се казва още в изявлението.