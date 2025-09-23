Зеленски ще се срещне с Тръмп в Ню Йорк

Президентът на Украйна Володимир Зеленски ще се срещне днес с американския си колега Доналд Тръмп в Ню Йорк, ще участва в заседанието на Съвета за сигурност на ООН за Украйна, в срещата на международната коалиция за връщането на украинските деца, отведени в Русия, както и в редица двустранни срещи, предаде Укринформ, съобщи БТА.
Според кореспондента на украинската новинарска агенция в Ню Йорк се очаква Зеленски да присъства и на откриването на Общите политически дебати в рамките на юбилейната 80-а сесия на Общото събрание на ООН в американския мегаполис, чието начало е насрочено за 16:00 ч. българско време.
В заседанието на коалицията за укранските деца ще участва първата дама на Украйна - Олена Зеленска. Очаква се на този форум да говори освен украинският президент и министър-председателят на Канада Марк Карни.
В програмата на Зеленски е залегнала и среща с председателката на Общото събрание на ООН Аналена Бербок, бивша министърка на външните работи на Германия, допълва Укринформ.
