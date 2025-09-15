Турция: Специалните отношения между САЩ и Израел вредят на позициите на Вашингтон в Близкия изток

Отношенията между САЩ и Израел увреждат позициите на Вашингтон в Близкия изток. Това заяви турският външен министър Хакан Фидан в интервю за катарските телевизионни канали Al Jazeera и Qatar TV.

„Както знаете, всички страни от Персийския залив, Турция и нашият президент имат специални отношения със САЩ. Но в американската политическа система отношенията с Израел са изключителни. За съжаление, тези отношения са поставени над взаимодействието с други страни в региона. И разбира се, тази ситуация струва на Америка точки и позиции в нашия регион. Тя обижда регионалните приятели на Америка и е трудно за САЩ да я спрат“, отбеляза Фидан.

Турското ръководство, според него, „обсъжда този въпрос с американците при всяка възможност, подчертавайки, че престъпленията на Израел срещу човечеството, смъртта на цивилни и експанзионистичната политика имат дълбоко въздействие не само върху региона, но и върху световната сигурност“.

„Международната система, водена от Америка, е на ръба на колапса, което им казваме. Но и тук трябва да разберем, че американската политическа система, разбира се, има свои вътрешни дилеми. Това също трябва да се признае“, отбеляза ръководителят на МВнР.