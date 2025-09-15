Русия и Беларус провеждат учението „Запад 2025“ с полети на свръхзвукови бомбардировачи

Свръхзвукови бомбардировачи Ту-22М3, пренасящи ракетни глави, са патрулирали над неутрални води в Баренцово море в рамките на съвместното учение между Русия и Беларус „Запад 2025“, съобщи днес руското министерство на отбраната, цитирано от Ройтерс, предава БТА.
Според ведомството полетът на бомбардировачите е продължил четири часа.
Вчера Русия обяви, че е изстреляла хиперзвукова крилата ракета „Циркон“ по цел в Баренцово море по време на ученията.
Ученията „Запад 2025“ започнаха в петък и се провеждат на териториите на двете страни, както и в Балтийско и Баренцово море.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Кога ще започва зарята ?
10:03 15.09.2025
4 честен ционист
Коментиран от #13, #16
10:03 15.09.2025
5 Хахахаха
Коментиран от #8
10:04 15.09.2025
6 Последния Софиянец
10:05 15.09.2025
7 Последния Софиянец
10:07 15.09.2025
8 Сибирски ахахаха
До коментар #5 от "Хахахаха":За теб специално място е запазено в Сибир
10:07 15.09.2025
9 голям смях
Коментиран от #15
10:07 15.09.2025
10 Ако се застреляш с тая картечница
До коментар #2 от "Готов за бой":ще направиш услуга на всички.
И на рашистите и на евроатлантиците.
Сигурно и на роднините.
10:07 15.09.2025
11 оня с коня
До коментар #2 от "Готов за бой":БГ-то Ще се оправи само и единственно
Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH
10:08 15.09.2025
12 Аз съм дрът руски бг еничарин
10:09 15.09.2025
13 паметник на ТАТО във всеки град
До коментар #4 от "честен ционист":Напразно хиляди герои умряха за България през годините ,за да могат сега евроатлантическите и демократични цървули да продадат България за една торба банани на западните мародери
10:09 15.09.2025
14 В същото време
Коментиран от #18
10:10 15.09.2025
15 Последния Софиянец
До коментар #9 от "голям смях":Холандия и Белгия ни подаряват седем бойни кораба.Трябва да обучим и екипажи от Украйна.
10:10 15.09.2025
16 слава на русия!
До коментар #4 от "честен ционист":Имахме над 150000 въоръжена до зъби и подготвена армия, над 400 самолета и над 2500 танка, ракети СС 20 - в пет пояса насочени към Турция и ядрено оръжие!!. Така, че "нотите" бяха само за добър ден, имаха ни страха. Сега сме Гола вода, без армия и ракети.
10:11 15.09.2025
17 На снимката горе се вижда
Коментиран от #20
10:11 15.09.2025
18 Що си мисля
До коментар #14 от "В същото време":Че Германия с Америка е в основата за това ,не е само в България.
10:12 15.09.2025
19 слава на ИМПЕРАТОР ПУТИН
10:12 15.09.2025
20 никой не е канил кукумяфки нагости
До коментар #17 от "На снимката горе се вижда":едномоторен краварски таралясник ще стигне двумоторен расов кон ли бе ашлак? скрийсе
10:13 15.09.2025
21 Имаш
До коментар #2 от "Готов за бой":картечница, ама е на селото ти. Както и колело.
10:13 15.09.2025
22 град КОЗЛОДУЙ
10:14 15.09.2025
23 щом си готов се гръмни
До коментар #2 от "Готов за бой":копелленце дето не си знае cмpьдливите родители. мyйка му трошала за 2-3 лева чyppkи на мазни тираджии и го ucppaла в кофа за смет.
10:15 15.09.2025