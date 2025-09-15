Новини
Свят »
Русия »
Русия и Беларус провеждат учението „Запад 2025“ с полети на свръхзвукови бомбардировачи

Русия и Беларус провеждат учението „Запад 2025“ с полети на свръхзвукови бомбардировачи

15 Септември, 2025 09:59 485 23

  • русия-
  • беларус-
  • учение-
  • запад-
  • бомбардировачи-
  • свръхзвукови

Ту-22М3 с ракетни глави патрулират над неутрални води в Баренцово море

Русия и Беларус провеждат учението „Запад 2025“ с полети на свръхзвукови бомбардировачи - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Свръхзвукови бомбардировачи Ту-22М3, пренасящи ракетни глави, са патрулирали над неутрални води в Баренцово море в рамките на съвместното учение между Русия и Беларус „Запад 2025“, съобщи днес руското министерство на отбраната, цитирано от Ройтерс, предава БТА.

Според ведомството полетът на бомбардировачите е продължил четири часа.

Вчера Русия обяви, че е изстреляла хиперзвукова крилата ракета „Циркон“ по цел в Баренцово море по време на ученията.

Ученията „Запад 2025“ започнаха в петък и се провеждат на териториите на двете страни, както и в Балтийско и Баренцово море.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Кога ще започва зарята ?

    9 0 Отговор
    Стига с тези обучения, почвайте по същество украинците!

    10:03 15.09.2025

  • 4 честен ционист

    5 2 Отговор
    България някога беше като Беларус, можеше да бие едновременно по Анкара и по Атина, както днес Минск може да занули една Варшава, Хелзинки, или Стокхолм.

    Коментиран от #13, #16

    10:03 15.09.2025

  • 5 Хахахаха

    0 9 Отговор
    Аха. Значи войнолюбците се стягат за война.

    Коментиран от #8

    10:04 15.09.2025

  • 6 Последния Софиянец

    3 1 Отговор
    Холандия и Белгия ни дават седем бойни кораба срещу Русия.Във Варна и Бургас разпращат повиквателни на матроси като им казват че са нужни на Родината.

    10:05 15.09.2025

  • 7 Последния Софиянец

    5 1 Отговор
    Тези 40 000 поляци,10 000 натовци и 1100 танка на руската граница им трябва само един Циркон

    10:07 15.09.2025

  • 8 Сибирски ахахаха

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Хахахаха":

    За теб специално място е запазено в Сибир

    10:07 15.09.2025

  • 9 голям смях

    3 0 Отговор
    а наще войници помпят със уста още надуваемите лодки дето ще превземаме русия

    Коментиран от #15

    10:07 15.09.2025

  • 10 Ако се застреляш с тая картечница

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Готов за бой":

    ще направиш услуга на всички.
    И на рашистите и на евроатлантиците.
    Сигурно и на роднините.

    10:07 15.09.2025

  • 11 оня с коня

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Готов за бой":

    БГ-то Ще се оправи само и единственно
    Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH

    10:08 15.09.2025

  • 12 Аз съм дрът руски бг еничарин

    1 2 Отговор
    Отивам на Дунава да посрещам руснята!

    10:09 15.09.2025

  • 13 паметник на ТАТО във всеки град

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    Напразно хиляди герои умряха за България през годините ,за да могат сега евроатлантическите и демократични цървули да продадат България за една торба банани на западните мародери

    10:09 15.09.2025

  • 14 В същото време

    1 0 Отговор
    Почти 60% от България е на воден режим, с рушаща се водопреносна мрежа, с рушащи се язовири. След 2-3 години това ще бъде 100%. Едно време София ги спаси от безводие оня Виденов, който редовно плюете с Джерман-Скакавица, но сега ще се умиришете като истински евроатлантици. Тези лаладжийски истории са за отклоняване на вниманието, а вие сте толкова заблудени, че не виждате как средната възраст на лекарите в България е над 60 години. А сега пишете против Русия да ви олекне на кухите глави!

    Коментиран от #18

    10:10 15.09.2025

  • 15 Последния Софиянец

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "голям смях":

    Холандия и Белгия ни подаряват седем бойни кораба.Трябва да обучим и екипажи от Украйна.

    10:10 15.09.2025

  • 16 слава на русия!

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    Имахме над 150000 въоръжена до зъби и подготвена армия, над 400 самолета и над 2500 танка, ракети СС 20 - в пет пояса насочени към Турция и ядрено оръжие!!. Така, че "нотите" бяха само за добър ден, имаха ни страха. Сега сме Гола вода, без армия и ракети.

    10:11 15.09.2025

  • 17 На снимката горе се вижда

    0 0 Отговор
    Ф35 преследва руския кюнец, готов да го сваля!

    Коментиран от #20

    10:11 15.09.2025

  • 18 Що си мисля

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "В същото време":

    Че Германия с Америка е в основата за това ,не е само в България.

    10:12 15.09.2025

  • 19 слава на ИМПЕРАТОР ПУТИН

    0 0 Отговор
    Бахмут и Авдеевка и руснаците ракетите свършиха и се бият със сапьорски лопатки у Путин умрятри пъти.Ах, да и керченския мост събориха.

    10:12 15.09.2025

  • 20 никой не е канил кукумяфки нагости

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "На снимката горе се вижда":

    едномоторен краварски таралясник ще стигне двумоторен расов кон ли бе ашлак? скрийсе

    10:13 15.09.2025

  • 21 Имаш

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Готов за бой":

    картечница, ама е на селото ти. Както и колело.

    10:13 15.09.2025

  • 22 град КОЗЛОДУЙ

    0 0 Отговор
    Хора!Не мога да го понеса!Ще скоча в Дунава! Сбогом!

    10:14 15.09.2025

  • 23 щом си готов се гръмни

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Готов за бой":

    копелленце дето не си знае cмpьдливите родители. мyйка му трошала за 2-3 лева чyppkи на мазни тираджии и го ucppaла в кофа за смет.

    10:15 15.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания