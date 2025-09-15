Русия и Беларус провеждат учението „Запад 2025“ с полети на свръхзвукови бомбардировачи

Свръхзвукови бомбардировачи Ту-22М3, пренасящи ракетни глави, са патрулирали над неутрални води в Баренцово море в рамките на съвместното учение между Русия и Беларус „Запад 2025“, съобщи днес руското министерство на отбраната, цитирано от Ройтерс, предава БТА.

Според ведомството полетът на бомбардировачите е продължил четири часа.

Вчера Русия обяви, че е изстреляла хиперзвукова крилата ракета „Циркон“ по цел в Баренцово море по време на ученията.

Ученията „Запад 2025“ започнаха в петък и се провеждат на териториите на двете страни, както и в Балтийско и Баренцово море.