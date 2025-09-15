Румъния извика руския посланик след нарушение на въздушното ѝ пространство

Румънското външно министерство извика вчера руския посланик в Букурещ Владимир Липаев, след като руски дрон наруши румънското въздушно пространство при атака в съседна Украйна, съобщи ведомството, цитирано от румънски медии, предава БТА.
Румънската страна изрази острия си протест срещу този неприемлив и безотговорен акт, който представлява нарушение на румънския суверенитет, се посочва в прессъобщение на министерството, цитирано от Аджерпрес.
„Подобни повтарящи се ситуации водят до ескалация и засилване на заплахите за регионалната сигурност. От руската страна беше поискано незабавно да предприеме всички необходими мерки за предотвратяване на бъдещи нарушения на румънското въздушно пространство. Румъния е в постоянен контакт със своите съюзници и с други държави членки на ЕС.“
Румънското министерство на отбраната уточни, че дронът не е прелитал над населени места и не е представлявал непосредствена заплаха за безопасността на населението.
Инцидентът се случи само няколко дни след като Полша съобщи, че е свалила руски дронове, нарушили въздушното ѝ пространство при руски обстрел срещу Украйна, с подкрепата на военни самолети от НАТО.
Украинският президент Володимир Зеленски обвини Русия, че разширява войната след случаите на въздушна тревога заради дронове в съседните Полша и Румъния.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
10:50 15.09.2025
2 Мамалигите
Коментиран от #7
10:50 15.09.2025
3 честен ционист
10:50 15.09.2025
4 Майна
В Европа вече е фашизъм
Вижте и в Полша!
,,полският премиер Доналд Туск беше принуден да признае, че в страната му избухва „вълна от проруски настроения“, но твърди, че тя е оркестрирана от „Кремъл“. Той добави, че вярва, че „ролята“ на политиците е да наложат изкуствен и недемократичен „стоп“ на такава естествена вълна от граждански настроения, вместо да отговорят на това, което избирателите искат."
10:50 15.09.2025
5 Майна
10:51 15.09.2025
6 Смешни власи
10:56 15.09.2025
7 оня с коня
До коментар #2 от "Мамалигите":Докога по типично РУСКО-ДЕБИЛСКИ начин ще отделяте Полша,румъния,всяка от Прибалтийските Републики,включително и България от Пакта НАТО?А значи ли според тебе че след като никой не "бръснел за слива" тия държави означава че не бръсне НАТО?
Коментиран от #8
10:56 15.09.2025
8 Да и НАТО
До коментар #7 от "оня с коня":включително.
11:02 15.09.2025
9 пешо
11:09 15.09.2025
10 пешо
11:11 15.09.2025
11 хмммм
11:11 15.09.2025
12 На половина
11:11 15.09.2025
13 Смешник
11:27 15.09.2025