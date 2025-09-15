Новини
Свят »
Румъния »
Румъния извика руския посланик след нарушение на въздушното ѝ пространство

Румъния извика руския посланик след нарушение на въздушното ѝ пространство

15 Септември, 2025 10:48, обновена 15 Септември, 2025 10:48 655 13

  • румъния-
  • русия-
  • руски посланик-
  • въздушно пространство

Дрон на Русия прелетя над Румъния по време на атака в Украйна

Румъния извика руския посланик след нарушение на въздушното ѝ пространство - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Румънското външно министерство извика вчера руския посланик в Букурещ Владимир Липаев, след като руски дрон наруши румънското въздушно пространство при атака в съседна Украйна, съобщи ведомството, цитирано от румънски медии, предава БТА.

Румънската страна изрази острия си протест срещу този неприемлив и безотговорен акт, който представлява нарушение на румънския суверенитет, се посочва в прессъобщение на министерството, цитирано от Аджерпрес.

„Подобни повтарящи се ситуации водят до ескалация и засилване на заплахите за регионалната сигурност. От руската страна беше поискано незабавно да предприеме всички необходими мерки за предотвратяване на бъдещи нарушения на румънското въздушно пространство. Румъния е в постоянен контакт със своите съюзници и с други държави членки на ЕС.“

Румънското министерство на отбраната уточни, че дронът не е прелитал над населени места и не е представлявал непосредствена заплаха за безопасността на населението.

Инцидентът се случи само няколко дни след като Полша съобщи, че е свалила руски дронове, нарушили въздушното ѝ пространство при руски обстрел срещу Украйна, с подкрепата на военни самолети от НАТО.

Украинският президент Володимир Зеленски обвини Русия, че разширява войната след случаите на въздушна тревога заради дронове в съседните Полша и Румъния.


Румъния
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    9 1 Отговор
    Много възмутени бълхи...

    10:50 15.09.2025

  • 2 Мамалигите

    7 0 Отговор
    И те много на сериозно се вземат. Кой ли ги бръсне за сливи.

    Коментиран от #7

    10:50 15.09.2025

  • 3 честен ционист

    8 1 Отговор
    Скоро власите ще граничат с РФ.

    10:50 15.09.2025

  • 4 Майна

    8 1 Отговор
    Откраднаха вота на румънците
    В Европа вече е фашизъм
    Вижте и в Полша!
    ,,полският премиер Доналд Туск беше принуден да признае, че в страната му избухва „вълна от проруски настроения“, но твърди, че тя е оркестрирана от „Кремъл“. Той добави, че вярва, че „ролята“ на политиците е да наложат изкуствен и недемократичен „стоп“ на такава естествена вълна от граждански настроения, вместо да отговорят на това, което избирателите искат."

    10:50 15.09.2025

  • 5 Майна

    9 1 Отговор
    Страните на Европа са окупирани от фашисти.

    10:51 15.09.2025

  • 6 Смешни власи

    7 0 Отговор
    Ненормалници

    10:56 15.09.2025

  • 7 оня с коня

    0 12 Отговор

    До коментар #2 от "Мамалигите":

    Докога по типично РУСКО-ДЕБИЛСКИ начин ще отделяте Полша,румъния,всяка от Прибалтийските Републики,включително и България от Пакта НАТО?А значи ли според тебе че след като никой не "бръснел за слива" тия държави означава че не бръсне НАТО?

    Коментиран от #8

    10:56 15.09.2025

  • 8 Да и НАТО

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "оня с коня":

    включително.

    11:02 15.09.2025

  • 9 пешо

    6 0 Отговор
    след което посланика си го премести

    11:09 15.09.2025

  • 10 пешо

    6 1 Отговор
    ас искам да привикам украинската посланичка на вилата

    11:11 15.09.2025

  • 11 хмммм

    4 0 Отговор
    румъния извика..

    11:11 15.09.2025

  • 12 На половина

    8 0 Отговор
    Имало е отговор на руската страна, какъв е, защо го спестихте?

    11:11 15.09.2025

  • 13 Смешник

    2 0 Отговор
    Тия мамалигари много на сериозно се вземат че и руския посланик привикват Защо не си гледат съдраната държава че с тая мижитурка Дан който избраха до никъде няма да стигнат

    11:27 15.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания