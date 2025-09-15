Румъния извика руския посланик след нарушение на въздушното ѝ пространство

Румънското външно министерство извика вчера руския посланик в Букурещ Владимир Липаев, след като руски дрон наруши румънското въздушно пространство при атака в съседна Украйна, съобщи ведомството, цитирано от румънски медии, предава БТА.

Румънската страна изрази острия си протест срещу този неприемлив и безотговорен акт, който представлява нарушение на румънския суверенитет, се посочва в прессъобщение на министерството, цитирано от Аджерпрес.

„Подобни повтарящи се ситуации водят до ескалация и засилване на заплахите за регионалната сигурност. От руската страна беше поискано незабавно да предприеме всички необходими мерки за предотвратяване на бъдещи нарушения на румънското въздушно пространство. Румъния е в постоянен контакт със своите съюзници и с други държави членки на ЕС.“

Румънското министерство на отбраната уточни, че дронът не е прелитал над населени места и не е представлявал непосредствена заплаха за безопасността на населението.

Инцидентът се случи само няколко дни след като Полша съобщи, че е свалила руски дронове, нарушили въздушното ѝ пространство при руски обстрел срещу Украйна, с подкрепата на военни самолети от НАТО.

Украинският президент Володимир Зеленски обвини Русия, че разширява войната след случаите на въздушна тревога заради дронове в съседните Полша и Румъния.