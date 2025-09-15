Предупреждение към канцлера Мерц! Засилена подкрепа за крайната десница в Германия

Крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" (AfD) постигна значителен пробив на местните избори в Северен Рейн-Вестфалия, като почти утрои подкрепата си спрямо предишния вот, сочат първоначални резултати, предаде Politico.

AfD спечели близо 15% от гласовете и излезе на трето място - сериозен ръст спрямо 5,1% преди пет години. В индустриалния град Гелзенкирхен кандидатът на партията вероятно ще се яви на балотаж срещу представител на централната левица за поста кмет.

Християндемократическият съюз (ХДС) на канцлера Фридрих Мерц остава водеща сила с около 33% от гласовете, следван от социалдемократите (ГСДП) с около 22%. Макар и без пряко отражение върху националната политика, изборите се възприемат като важен индикатор за обществените нагласи едва четири месеца след идването на Мерц на власт.

Премиерът на Северен Рейн-Вестфалия Хендрик Вюст определи резултата като "повод за удовлетворение" за ХДС, но предупреди, че възходът на AfD "не позволява спокойствие". По думите му, центристите трябва да търсят по-адекватни решения на проблеми като бедността, миграцията и високите цени на жилищата.

AfD вече отбеляза исторически пробив на федералните избори през февруари, когато стана втора политическа сила с 20,6% - най-силното представяне на крайна десница в Германия след Втората световна война. Партията продължава да набира подкрепа, въпреки че е определена като екстремистка от вътрешното разузнаване, което провокира дебати за евентуалната ѝ забрана.

Избирателната активност в неделя се повиши до 58%, което според анализатори подсказва, че AfD е привлякла нови гласоподаватели. Националният съпредседател Алис Вайдъл нарече резултатите "огромен успех", а регионалният представител Енджи Сели-Закариас заяви: "Това вече не е просто вот на недоволство."