Предупреждение към канцлера Мерц! Засилена подкрепа за крайната десница в Германия

Крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" (AfD) постигна значителен пробив на местните избори в Северен Рейн-Вестфалия, като почти утрои подкрепата си спрямо предишния вот, сочат първоначални резултати, предаде Politico.
AfD спечели близо 15% от гласовете и излезе на трето място - сериозен ръст спрямо 5,1% преди пет години. В индустриалния град Гелзенкирхен кандидатът на партията вероятно ще се яви на балотаж срещу представител на централната левица за поста кмет.
Християндемократическият съюз (ХДС) на канцлера Фридрих Мерц остава водеща сила с около 33% от гласовете, следван от социалдемократите (ГСДП) с около 22%. Макар и без пряко отражение върху националната политика, изборите се възприемат като важен индикатор за обществените нагласи едва четири месеца след идването на Мерц на власт.
Премиерът на Северен Рейн-Вестфалия Хендрик Вюст определи резултата като "повод за удовлетворение" за ХДС, но предупреди, че възходът на AfD "не позволява спокойствие". По думите му, центристите трябва да търсят по-адекватни решения на проблеми като бедността, миграцията и високите цени на жилищата.
AfD вече отбеляза исторически пробив на федералните избори през февруари, когато стана втора политическа сила с 20,6% - най-силното представяне на крайна десница в Германия след Втората световна война. Партията продължава да набира подкрепа, въпреки че е определена като екстремистка от вътрешното разузнаване, което провокира дебати за евентуалната ѝ забрана.
Избирателната активност в неделя се повиши до 58%, което според анализатори подсказва, че AfD е привлякла нови гласоподаватели. Националният съпредседател Алис Вайдъл нарече резултатите "огромен успех", а регионалният представител Енджи Сели-Закариас заяви: "Това вече не е просто вот на недоволство."
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Глиста Мерц
Коментиран от #10, #12, #18
12:33 15.09.2025
2 Майна
И там има пробив , браво!
Догодина са изборите в бившата Германия!
Тогава ще изхвръкне Мерц и шайка.
12:34 15.09.2025
3 Някой
12:37 15.09.2025
4 Бонев
Коментиран от #7, #9
12:37 15.09.2025
5 Небинарен модерен ляв
12:50 15.09.2025
6 Анонимен
Разбрахте ли, евролицемери?
12:52 15.09.2025
7 Анонимен
До коментар #4 от "Бонев":явно не е лесно да живееш с транс.
12:53 15.09.2025
8 гайтанджиева
12:53 15.09.2025
9 Европеец
До коментар #4 от "Бонев":Вече взех да се обърквам.... Не може да се разбере кое е лево и кое десно....
12:55 15.09.2025
10 АБВ
До коментар #1 от "Глиста Мерц":"Глиста Мерц
.......
дойде на власт с клизма.:)) :))"
А може би и с измама. В страната на Гьобелс и Дойче веле всичко е възможно.
12:56 15.09.2025
11 Израстнаха поколения
12:57 15.09.2025
12 Европеец
До коментар #1 от "Глиста Мерц":Сагласен съм с коментара ти относно мерц... Струва ми се ,че в Европа е време на алтернативите.... А пък в бг територията е време за Възраждане.... Колкото и да не се иска на някой Соросни жълти павета, натам отиват нещата...
12:58 15.09.2025
13 койдазнай
Така ще започне същинската фаза на Третата световна война.
Коментиран от #16
13:01 15.09.2025
15 рашко
не може едните да се скъсват от учене и работа другите да ядат на готово
не може цяла африка и азия да дойде в европа та и южна америка
13:05 15.09.2025
16 Европеец
До коментар #13 от "койдазнай":Смятам че си написал две взаимно изключващи се тези....
13:06 15.09.2025
17 Плужеци
13:07 15.09.2025
18 Ами той добре че хер Мерц дойде на власт
До коментар #1 от "Глиста Мерц":че ако дойде фрау Вайдел не се знае чий х... в чий г... ще влезе!
13:09 15.09.2025