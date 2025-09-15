Новини
Предупреждение към канцлера Мерц! Засилена подкрепа за крайната десница в Германия

15 Септември, 2025 12:30 1 158 18

Макар и без пряко отражение върху националната политика, изборите се възприемат като важен индикатор за обществените нагласи едва четири месеца след идването на Мерц на власт

Предупреждение към канцлера Мерц! Засилена подкрепа за крайната десница в Германия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" (AfD) постигна значителен пробив на местните избори в Северен Рейн-Вестфалия, като почти утрои подкрепата си спрямо предишния вот, сочат първоначални резултати, предаде Politico.

AfD спечели близо 15% от гласовете и излезе на трето място - сериозен ръст спрямо 5,1% преди пет години. В индустриалния град Гелзенкирхен кандидатът на партията вероятно ще се яви на балотаж срещу представител на централната левица за поста кмет.

Християндемократическият съюз (ХДС) на канцлера Фридрих Мерц остава водеща сила с около 33% от гласовете, следван от социалдемократите (ГСДП) с около 22%. Макар и без пряко отражение върху националната политика, изборите се възприемат като важен индикатор за обществените нагласи едва четири месеца след идването на Мерц на власт.

Премиерът на Северен Рейн-Вестфалия Хендрик Вюст определи резултата като "повод за удовлетворение" за ХДС, но предупреди, че възходът на AfD "не позволява спокойствие". По думите му, центристите трябва да търсят по-адекватни решения на проблеми като бедността, миграцията и високите цени на жилищата.

AfD вече отбеляза исторически пробив на федералните избори през февруари, когато стана втора политическа сила с 20,6% - най-силното представяне на крайна десница в Германия след Втората световна война. Партията продължава да набира подкрепа, въпреки че е определена като екстремистка от вътрешното разузнаване, което провокира дебати за евентуалната ѝ забрана.

Избирателната активност в неделя се повиши до 58%, което според анализатори подсказва, че AfD е привлякла нови гласоподаватели. Националният съпредседател Алис Вайдъл нарече резултатите "огромен успех", а регионалният представител Енджи Сели-Закариас заяви: "Това вече не е просто вот на недоволство."


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Глиста Мерц

    37 1 Отговор
    дойде на власт с клизма.:)) :))

    Коментиран от #10, #12, #18

    12:33 15.09.2025

  • 2 Майна

    26 1 Отговор
    Имайте предвид ,че цитаделата на нацизма остана Кьо лн
    И там има пробив , браво!
    Догодина са изборите в бившата Германия!
    Тогава ще изхвръкне Мерц и шайка.

    12:34 15.09.2025

  • 3 Някой

    33 1 Отговор
    Знаейки как се правят изборите не само у нас, значи реалната подкрепа за АзГ е 3 пъти по-голяма от официалните резултати. В Европа стъкмистиката е добре развита и използвана.

    12:37 15.09.2025

  • 4 Бонев

    30 1 Отговор
    Крайна десница,а пък последно време все крайнодесни са стреляни от добрите и миролюбиви левичари.

    Коментиран от #7, #9

    12:37 15.09.2025

  • 5 Небинарен модерен ляв

    2 1 Отговор
    Кажете ако трябва да сме за Мерц, а и дайте някой лев да го подкрепиме както трябва ,дет се вика наши хора сме .

    12:50 15.09.2025

  • 6 Анонимен

    7 1 Отговор
    По данни на Евростат, ЕС е увеличил с 13% покупките на руски газ за изминалия месец.

    Разбрахте ли, евролицемери?

    12:52 15.09.2025

  • 7 Анонимен

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "Бонев":

    явно не е лесно да живееш с транс.

    12:53 15.09.2025

  • 8 гайтанджиева

    1 5 Отговор
    Подкрепата им ще изчезне яко дим когато свършат парите.

    12:53 15.09.2025

  • 9 Европеец

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Бонев":

    Вече взех да се обърквам.... Не може да се разбере кое е лево и кое десно....

    12:55 15.09.2025

  • 10 АБВ

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Глиста Мерц":

    "Глиста Мерц
    .......
    дойде на власт с клизма.:)) :))"

    А може би и с измама. В страната на Гьобелс и Дойче веле всичко е възможно.

    12:56 15.09.2025

  • 11 Израстнаха поколения

    3 0 Отговор
    Които не знаят що е зор, нямаме и задължения. Как да ценят или да пазят нещо дето им е дадено ей така даром. За съжаление баш историята ни учи, че колкото по дълго няма война или сериозна криза и катаклизъм.... Толкова по-зВерска и унищожителна война иде. Господ да ни е на помощ... Ама като гледам безверието и брутални материализъм, който властва.... И Господ не може да ни помогне.

    12:57 15.09.2025

  • 12 Европеец

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Глиста Мерц":

    Сагласен съм с коментара ти относно мерц... Струва ми се ,че в Европа е време на алтернативите.... А пък в бг територията е време за Възраждане.... Колкото и да не се иска на някой Соросни жълти павета, натам отиват нещата...

    12:58 15.09.2025

  • 13 койдазнай

    3 1 Отговор
    Алтернатива за Германия неизбежно ще спечели изборите, ще състави свое прогресивнмо правителство, ще сключи стратегически съюз с Русия.
    Така ще започне същинската фаза на Третата световна война.

    Коментиран от #16

    13:01 15.09.2025

  • 15 рашко

    2 1 Отговор
    не може пришълците да са повече от месните
    не може едните да се скъсват от учене и работа другите да ядат на готово
    не може цяла африка и азия да дойде в европа та и южна америка

    13:05 15.09.2025

  • 16 Европеец

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "койдазнай":

    Смятам че си написал две взаимно изключващи се тези....

    13:06 15.09.2025

  • 17 Плужеци

    0 1 Отговор
    Резултатите в тази провинция показват, че там живеят ако не най-тъпите, то най-захлупените индивиди в Европа. Такива утре ще умират за великият си райх, без да се замислят.

    13:07 15.09.2025

  • 18 Ами той добре че хер Мерц дойде на власт

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Глиста Мерц":

    че ако дойде фрау Вайдел не се знае чий х... в чий г... ще влезе!

    13:09 15.09.2025

