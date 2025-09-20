Празник на бирата! Октоберфест започва в Мюнхен

Октоберфест в южния германски град Мюнхен започва днес, като милиони хора се очаква да посетят световноизвестния бирен фестивал, съобщи ДПА, цитирана от БТА.

Кметът на баварската столица Дитер Райтер ще открие 190-ото издание на най-големия по рода си фестивал в света на поляната Терезиенвизе в 12:00 часа (13:00 ч. българско време).

В продължение на 16 дни до 5 октомври участниците може да се включат в празненствата в прочутите бирени шатри, да се качат на виенско колело и да се обличат в традиционни носии.

Събитието може да привлече до 6 милиона посетители, като през 2023 г. рекордните 7 милиона души се включиха в празненствата.

Първият уикенд на Октоберфест 2025 се очаква да се проведе при идеални метеорологични условия, като днес се прогнозират температури до 30 градуса.