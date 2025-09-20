Новини
Свят »
Германия »
Празник на бирата! Октоберфест започва в Мюнхен

Празник на бирата! Октоберфест започва в Мюнхен

20 Септември, 2025 10:23 927 48

  • октоберфест-
  • бира-
  • германия-
  • мюнхен

В продължение на 16 дни до 5 октомври участниците може да се включат в празненствата в прочутите бирени шатри, да се качат на виенско колело и да се обличат в традиционни носии

Празник на бирата! Октоберфест започва в Мюнхен - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Октоберфест в южния германски град Мюнхен започва днес, като милиони хора се очаква да посетят световноизвестния бирен фестивал, съобщи ДПА, цитирана от БТА.

Кметът на баварската столица Дитер Райтер ще открие 190-ото издание на най-големия по рода си фестивал в света на поляната Терезиенвизе в 12:00 часа (13:00 ч. българско време).

В продължение на 16 дни до 5 октомври участниците може да се включат в празненствата в прочутите бирени шатри, да се качат на виенско колело и да се обличат в традиционни носии.

Събитието може да привлече до 6 милиона посетители, като през 2023 г. рекордните 7 милиона души се включиха в празненствата.

Първият уикенд на Октоберфест 2025 се очаква да се проведе при идеални метеорологични условия, като днес се прогнозират температури до 30 градуса.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    6 16 Отговор
    най любимото време на ганьу е есента и зимата щото почва с лютеници, туршии, зелета, сланини, рикия и въобще сичко дето му напомня как е живял като ск0т през соца

    Коментиран от #5, #6, #11, #37

    10:26 20.09.2025

  • 2 Психо

    9 5 Отговор
    Бира секс наркотици проституция джепчий такива работи

    10:26 20.09.2025

  • 3 Започна

    7 2 Отговор
    Голямото опикаване!

    10:28 20.09.2025

  • 4 Даа

    4 17 Отговор
    Нормалните хора си пият бирата и се радват на живота ,а руските ZBu ни лежат в кал в окопите

    Коментиран от #7, #16, #20, #38, #42

    10:29 20.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 викаш

    11 0 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    преди соца не се е правила ракия и лютеница,а?

    10:31 20.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Защо

    12 1 Отговор
    германците заприличаха на цигани?

    Коментиран от #10

    10:34 20.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Защото

    4 7 Отговор

    До коментар #8 от "Защо":

    Братята ти отидоха в Германия ,ама ти що не замина в руския рай

    Коментиран от #12

    10:37 20.09.2025

  • 11 По време на социализма

    11 2 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    храните бяха натурални, т.е., истински.

    Сега ядеж боклуци, пластмаси, боледуваш от всякакви липсващи по времето на социализма болести и злобееш, че си умствен дегенерат.

    10:37 20.09.2025

  • 12 Не си ми брат

    4 1 Отговор

    До коментар #10 от "Защото":

    и нямам за братя твоите мургави братя.

    10:39 20.09.2025

  • 13 Голяма тъпотия

    5 2 Отговор
    Е този Октоберфест в Мюнхен.

    10:43 20.09.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Русия

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Даа":

    Дааа,пожелавам ти да легнеш под тях !!!

    Коментиран от #28

    10:46 20.09.2025

  • 17 Това

    1 1 Отговор
    Е по скоро празник на секса! Стига да си от мъжете на които повече им се аве отколкото им се пие !

    10:49 20.09.2025

  • 18 Mими Кучева🐕‍🦺

    1 1 Отговор
    Започва голямото освинване!🐖🐖🐖🥳🤣🖕

    10:49 20.09.2025

  • 19 касата

    3 4 Отговор

    До коментар #15 от "Всички бяха другари, бе джендър!":

    Всички знаят, че джендърите и обратните са в Кремъл, начело с пасивен педофил!

    Коментиран от #22

    10:50 20.09.2025

  • 20 Телеграм

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "Даа":

    То да лежаха в окопите, ами ватите се крият под земята, че иначе укродронове ги правят на парчета. Това за големите руски пабеди го има само в руската пропаганда.

    10:51 20.09.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Путиновед

    1 3 Отговор

    До коментар #19 от "касата":

    Педофил, педофил, но си подменил органите с детски и се подмладил, така Кремълският каза на другарите Си Дзипин и Ким на срещата на ШОС в Шанхай. Другаря Си каза, че китайската наука ще направи възможно да живее до 150 години, а Кремълският го заби, че на него му подменят органите и го подмладяват и ще живее вечно.

    10:53 20.09.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Баш Компот

    3 3 Отговор

    До коментар #21 от "Атина Палада":

    Да речем един 7 годишен през 1989-та сега е само 43 годишен. Та 43-годишните, които са и най-активните, байновото, не са били дори чавдарчета. Айде сега беги у леву! Тая пропаганда, че всеки е бил партиец, а сега станал ГЕРБ и русофоб, евроатлантик или нещо друго може да си я забиете знаете къде - тримата-четирима безработни пенсионера.

    Коментиран от #31

    10:56 20.09.2025

  • 25 28 годишен евроатлантик

    1 4 Отговор

    До коментар #21 от "Атина Палада":

    Това важи за 75-80 годишните, бабо! Вашето време свърши. Резервира ли си парцелче или час в крематориума?

    10:57 20.09.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Атина Палада

    3 2 Отговор

    До коментар #23 от "Хахаха":

    Олеееее,наистина съм зодия Стрелец:) декемврийски при това! Ноемврийските ,след 23 ноември са малко по меки )

    10:58 20.09.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Ха ха ха ха

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "Абе джендър":

    Точно така живееше скота, както го е описал - ядене, пиене и мързел!

    Коментиран от #32

    10:59 20.09.2025

  • 30 Тодор Каблешков-Цицерона

    1 2 Отговор

    До коментар #21 от "Атина Палада":

    Да, днешните русофили-путинофили, всички бяхте дисиденти, нали?

    Коментиран от #43

    11:00 20.09.2025

  • 31 Атина Палада

    3 0 Отговор

    До коментар #24 от "Баш Компот":

    За тези,които споменаваш са децата на номенклатурчуците..Всички до един са или бивши партийци или техни деца..
    Няма нито един,който да не е от такова семейство.Нито един .

    11:01 20.09.2025

  • 32 За това бяхме с

    6 0 Отговор

    До коментар #29 от "Ха ха ха ха":

    Просперираща икономика нямаше пустеещи села и призрачни градове!
    Ама какво ли да ти обяснявам!

    Коментиран от #34, #39

    11:02 20.09.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Еййй

    1 3 Отговор

    До коментар #32 от "За това бяхме с":

    Много те мъчи носталгията за едно време ,на всеки разказваш как си си живуркал ,е няма да се върне

    11:05 20.09.2025

  • 35 Даа

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Всички бяха другари, бе джендър!":

    Защо натрапваш твоя образ на мен ,добре си се описал ,явно те е променила демокрацията

    11:07 20.09.2025

  • 36 кой знае може и да си спомня джендъраса

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Абе джендър":

    през комунизма при бай Тошо такива като него бяха в белене до като не станат пак нормални

    Коментиран от #40

    11:08 20.09.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Даа

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "За това бяхме с":

    Като малък живеехме на село ,много бач ,животни тютюни ,бач,имахме роднини които живееха в града ,като доидеха на гости ядяха и пиеха като за последно,и много се радваха че са на село

    11:14 20.09.2025

  • 40 Дядка дятка

    0 2 Отговор

    До коментар #36 от "кой знае може и да си спомня джендъраса":

    Вече ти се само мятка мятка ,и прати внучката да ме провери дали съм джендър

    Коментиран от #47

    11:17 20.09.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 не може да бъде

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Даа":

    Германците до преди 10-20 години се радваха на много нещо - знам го от личен опит !?!А сега изглежда им останаха само бирата и вурстчетата на които да се радват!?А като допълнителен въпрос -какво означава сега германец !? Аз лично сега имам големи съмнения че притежаването на немски паспорт означава да си германец -по-рано беше така защото означаваше че получилият немски паспорт се приобщава към немския манталитет култура поведение и т.н!?А сега!???

    11:33 20.09.2025

  • 43 Атина Палада

    3 0 Отговор

    До коментар #30 от "Тодор Каблешков-Цицерона":

    Най голямото богатство в живота е спокойствието! Онзи модел (социален) осигуряваше на хората спокоен и пълноценен живот без стрес,несигурност и трусове.За жалост,такъв модел вече никога и никъде няма да се повтори!
    Имаше истинско месо,истински млечни продукти,всичко беше истинско. Нямаше престъпност,на.ркотици.
    Аз съм родена през 80-те години и израснала в Пловдив.През ваканциите до полунощ играехме в междублоковите пространства .А на училище децата ходихме сами ,без родителите ни да ни водят и забират.
    Кажи ми ти сега ,има ли родител,който ще си остави 7,8 годишното дете до полунощ в междублоковите пространства в Пловдив или където и да било другаде в България? Защо родителите ги водят сега на училище и съответно забират?

    11:34 20.09.2025

  • 44 665

    1 0 Отговор
    Бил с на феста, далечната 1994, когато още нямаше мюмюни Мюнхен. Страхотен град беше. На феста забавен и вкусно , но и тогава скъпотия. Домакинът ни германец , изнервен от цените ,отнесе
    огромна халба и после нив даде. В момента е върху скрина.

    11:34 20.09.2025

  • 45 Озадачен

    2 1 Отговор
    "Празникът на бирата започвал в Мюнхен"...ха ха ха,...че тук в България не е спирал:)

    11:43 20.09.2025

  • 46 В домби секи ден и нощ е празник

    1 0 Отговор
    На коката

    11:47 20.09.2025

  • 47 мека кит

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "Дядка дятка":

    ела при дядо да ти направи едно бебе верно ще си първия мъж в света който ще роди през д-то бая заор до като излезе тази главичка на бебето ама свикнала си от многото перкане по прайдовете

    11:56 20.09.2025

  • 48 сирийци араби много обичат

    2 1 Отговор
    Октоберфест - много пиан джендър за е..ба...дори има няколко моми от нпо отворено общество като 1488 и други който искат да са на пъва линия при арабелите

    11:58 20.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания