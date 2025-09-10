Новини
Доживотен затвор за касапина от Солинген

10 Септември, 2025 16:10 827 8

Ал Хасан нахлу в тълпата и намушка хората около себе си, като се прицелваше в гърлата и горната част на телата на минувачите

Доживотен затвор за касапина от Солинген - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Германски съд призна за виновен сириец за вдъхновено от "Ислямска държава" нападение с нож през 2024 г. на фестивал в град Солинген, съобщава "Ройтерс".

При атаката трима души бяха убити, а десет други бяха ранени. Извършителят - Иса Ал Хасан е осъден на доживотен затвор.

Нападението преобърна предизборната кампания преди националните избори тази година, давайки тласък на крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" и допринасяйки за решението на сегашния канцлер Фридрих Мерц да засили контрола върху миграцията като фокус на кампанията си.

Роден в Сирия през 1998 г., Ал Хасан е атакувал фестивала, отбелязващ 650-ата годишнина от основаването на Солинген, с убеждението, че там ще се намерят "невярващи", посочиха от прокуратурата.

Преди атаката на 23 август 2024 г. той е бил във връзка с лице от ИДИЛ чрез платформата за съобщения Telegram и е записал видеоклип, в който обявява верността си.

Ал Хасан нахлу в тълпата и намушка хората около себе си, като се прицелваше в гърлата и горната част на телата на минувачите.

Мъжът заявил на назначен от съда съветник, че самият той е трябвало да избяга от ИДИЛ през 2013 г., по време на сирийската гражданска война. Като един от стотиците хиляди, разселени от конфликта, той пристигнал в Германия през 2022 г.

Ал Хасан, който направил самопризнания при ареста си, изглеждал разкаян в началото на процеса през май и заявил на съда, че "носи тежкото бреме на вината".

Впоследствие той възприел по-предизвикателно отношение и отбелязал, че нападението му е оправдано от продажбите на оръжия от Германия за израелската инвазия в Газа и че не може да понесе да гледа как хората в Германия танцуват, докато палестински деца биват убивани.

"Просто искам да отида в затвора и да не говоря повече за това", изтъкнал той по време на делото.


  • 1 Последния Софиянец

    11 0 Отговор
    В Солинген правят най добрите 🗡️🗡️🗡️ в света.

    16:14 10.09.2025

  • 2 Кривоверен алкаш

    9 1 Отговор
    Ти не си за затвора момче...за мегдана си, покрит с бяла роба....

    16:16 10.09.2025

  • 3 УдоМача

    6 1 Отговор
    Що бе?! Човекът направил безплатна реклама на прословутите ножове, те го съдят.. Ааа ма ха...

    16:17 10.09.2025

  • 4 Роден в НРБ

    7 0 Отговор
    Е, Солинген е известен с най-добрите ножове в света. Може да му е правил тест драйв на новия нож господина?

    16:21 10.09.2025

  • 5 Бил

    2 0 Отговор
    е в България с регистрация , от там са го "експортирали" каналджии в Германия , трябвало е обаче да го върнат обратно още преди убийствата му в Солинген .

    16:47 10.09.2025

  • 6 А Тиквата и Шиши

    1 2 Отговор
    Затриха милион българи и нищо!

    16:59 10.09.2025

  • 7 ал салам ас халва

    0 2 Отговор
    Пак фалшиви новини, човекът си е купил оригинален нож солинген от панаира. Докато се разхождал го е нападнал стършел и той в стемежа си да го изгони е понарязал малко мнувачи. Нищо повече, ние сме просто професори по астрофизика, бягащи от войната.

    17:08 10.09.2025

  • 8 Даката

    3 0 Отговор
    При всяко убийство от ислямски емигрант в Германия, Ангела Меркел трябва да се появява по телевизията и да изказва съжаление пред немското общество, затова че е пуснала ислямските терористи в Германия... Wikommen Sie bitte!

    17:19 10.09.2025

