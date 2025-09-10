Доживотен затвор за касапина от Солинген

Германски съд призна за виновен сириец за вдъхновено от "Ислямска държава" нападение с нож през 2024 г. на фестивал в град Солинген, съобщава "Ройтерс".

При атаката трима души бяха убити, а десет други бяха ранени. Извършителят - Иса Ал Хасан е осъден на доживотен затвор.

Нападението преобърна предизборната кампания преди националните избори тази година, давайки тласък на крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" и допринасяйки за решението на сегашния канцлер Фридрих Мерц да засили контрола върху миграцията като фокус на кампанията си.

Роден в Сирия през 1998 г., Ал Хасан е атакувал фестивала, отбелязващ 650-ата годишнина от основаването на Солинген, с убеждението, че там ще се намерят "невярващи", посочиха от прокуратурата.

Преди атаката на 23 август 2024 г. той е бил във връзка с лице от ИДИЛ чрез платформата за съобщения Telegram и е записал видеоклип, в който обявява верността си.

Ал Хасан нахлу в тълпата и намушка хората около себе си, като се прицелваше в гърлата и горната част на телата на минувачите.

Мъжът заявил на назначен от съда съветник, че самият той е трябвало да избяга от ИДИЛ през 2013 г., по време на сирийската гражданска война. Като един от стотиците хиляди, разселени от конфликта, той пристигнал в Германия през 2022 г.

Ал Хасан, който направил самопризнания при ареста си, изглеждал разкаян в началото на процеса през май и заявил на съда, че "носи тежкото бреме на вината".

Впоследствие той възприел по-предизвикателно отношение и отбелязал, че нападението му е оправдано от продажбите на оръжия от Германия за израелската инвазия в Газа и че не може да понесе да гледа как хората в Германия танцуват, докато палестински деца биват убивани.

"Просто искам да отида в затвора и да не говоря повече за това", изтъкнал той по време на делото.