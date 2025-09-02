Канцлерът Мерц изключи задължителна военна служба за жените в Германия

Задължителната военна служба е малко вероятно да се прилага за жените в Германия скоро, според канцлера Фридрих Мерц, който вижда много пречки пред въвеждането ѝ, съобщава ДПА.

На въпрос в понеделник за дебата относно изменението на Основния закон, фактическата конституция на Германия, за въвеждане на задължителна военна служба за жените, Мерц каза: "Мога да си го представя, но това със сигурност е само третата или четвъртата стъпка. Първо ще направим първата и втората стъпка в правилната посока и след това ще продължим дискусията."

"Основният закон ясно посочва, че само мъже могат да бъдат мобилизирани за военна служба, каза Мерц. Дали това все още е подходящо днес и дали може да се наложи да бъде променено, е въпрос на политически и социално-политически дебат."

Припомняме, че германският министър на отбраната Борис Писториус по-рано разкритикува председателя на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен относно публично обявените планове за изпращане на многонационални войски в Украйна като част от дългосрочни гаранции за сигурност.

Конкретен повод за критиката на министъра стана интервюто на фон дер Лайен за Financial Times през уикенда, в което тя заяви, че Европа изготвя "доста точни планове" за многонационално разполагане в Украйна като част от гаранциите за сигурност след войната. Тя обясни, че плановете могат да включват десетки хиляди войници от европейски страни, с подкрепата на САЩ в области като разузнаване и командване.

Според Писториус е "фундаментално погрешно" да се обсъждат подобни варианти преди мирни преговори. Той подчерта, че ЕС "няма отговорности и компетенции, когато става въпрос за разполагане на войски - за когото и да било или за каквото и да било" и добави, че би се въздържал от потвърждения или коментари относно подобни планове.

Все пак Борис Писториус призна, че европейските правителства обмислят "при какви условия и резерви" какво би било възможно, но изтъкна, че "да се ​​обсъжда това публично в този момент, смятам за напълно погрешно".