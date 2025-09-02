Канцлерът Мерц изключи задължителна военна служба за жените в Германия

Задължителната военна служба е малко вероятно да се прилага за жените в Германия скоро, според канцлера Фридрих Мерц, който вижда много пречки пред въвеждането ѝ, съобщава ДПА.
На въпрос в понеделник за дебата относно изменението на Основния закон, фактическата конституция на Германия, за въвеждане на задължителна военна служба за жените, Мерц каза: "Мога да си го представя, но това със сигурност е само третата или четвъртата стъпка. Първо ще направим първата и втората стъпка в правилната посока и след това ще продължим дискусията."
"Основният закон ясно посочва, че само мъже могат да бъдат мобилизирани за военна служба, каза Мерц. Дали това все още е подходящо днес и дали може да се наложи да бъде променено, е въпрос на политически и социално-политически дебат."
Припомняме, че германският министър на отбраната Борис Писториус по-рано разкритикува председателя на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен относно публично обявените планове за изпращане на многонационални войски в Украйна като част от дългосрочни гаранции за сигурност.
Конкретен повод за критиката на министъра стана интервюто на фон дер Лайен за Financial Times през уикенда, в което тя заяви, че Европа изготвя "доста точни планове" за многонационално разполагане в Украйна като част от гаранциите за сигурност след войната. Тя обясни, че плановете могат да включват десетки хиляди войници от европейски страни, с подкрепата на САЩ в области като разузнаване и командване.
Според Писториус е "фундаментално погрешно" да се обсъждат подобни варианти преди мирни преговори. Той подчерта, че ЕС "няма отговорности и компетенции, когато става въпрос за разполагане на войски - за когото и да било или за каквото и да било" и добави, че би се въздържал от потвърждения или коментари относно подобни планове.
Все пак Борис Писториус призна, че европейските правителства обмислят "при какви условия и резерви" какво би било възможно, но изтъкна, че "да се обсъжда това публично в този момент, смятам за напълно погрешно".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Трол
Коментиран от #18
08:49 02.09.2025
2 ФАКТ
08:50 02.09.2025
3 Мишел
08:50 02.09.2025
4 СоциалЛанд /Германия/
която е толкова висока заради
Habibi come to Germany 😁
а на практика е под 1
остава да карат жените
да служат в казарма !
08:51 02.09.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Шопо
А мигрантите ?
Явно са решили да избият малкото Германци останали в Германия.
08:52 02.09.2025
7 бай Бай
Колко десетки хиляди американски войника са в Германия, а?
Ето ти буутс он дъ граунд.
Плюс атомни оръжия.
Смешници.
08:52 02.09.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Пловдив
08:54 02.09.2025
10 Швабен Зи Дамен
08:55 02.09.2025
11 Капрал
Коментиран от #17
08:56 02.09.2025
12 Швейк
08:56 02.09.2025
13 Бени Пича
Сега обаче изведнъж войници ви дотрябвали, и като вземете германците задължително в казармата, девойките ви ще ги обгрижва някой "инженер" вероятно и от русички със сини очи след 30 години ще сте като преспали на слънце. Проблема е, че и 100 милиона войници да съберете вече война не се води със щик напред, цели дивизии ще бъдат изпарени преди да минат и километър. Ама толкова ви е акъла.
08:58 02.09.2025
14 шаа
08:59 02.09.2025
15 стоян георгиев
Коментиран от #20
09:01 02.09.2025
16 България купи Фабрика на 9ти Септември
Са плащайте борчовете на Украйна, плащайте за Заплати в Украйна, плащайте за Пенсии в Украйна, плащайте българи, прищевките на Урсула, плащайте за военизирането на Колективният Запад, плащайте за Фабрика за Барут, защото за Бундес Канцлер Мерц други опции няма но опция да умират Германци също няма но да умират Украинци в Украйна има?
Плащайте българи, търсят се 800 милиарда €€ Евро за Военизирането на ЕС?
Зеленски, дай, дай, дай?
Плащайте сега, утре ще плащате с българска кръв на Източният Фронт, и да всичко това е Путиново пропаганда а Вие Българи сте богати или там как беше ще станете богати когато приемете €€ Еврото, нали, значи вече сте богати?
Как се чувствате в Магазина, богати ли сте?
09:01 02.09.2025
17 Ветеран от протеста
До коментар #11 от "Капрал":Тихо бе пррррр ∆ льооо ,след 2г и 3м.служба нито по мъжествен станах нито по интеуегентен ,само ми прахосаха ценните години .Мисля да ги осъдя за 100000 лева като репресиран.Просто търся добра еврейска адвокатска кантора .
09:04 02.09.2025
18 Вече е модерно
До коментар #1 от "Трол":и удобно да си трето полов неолиберален розов примат развяващ знамето на дъгата.
Дали и ние да не се запишем .....
09:05 02.09.2025
19 Чорба каша
09:06 02.09.2025
20 Надарена кака
До коментар #15 от "стоян георгиев":Абе ако всички арийци са като този Шмерц,никав ..й не става от тях.Даже някаква германка коментира ,че и майка му като малък би му казала ,че е грррз ниkkk.
09:07 02.09.2025
21 Умен по цялата глава
09:08 02.09.2025
22 Абе ше доиде време и уличните котки ше
09:11 02.09.2025