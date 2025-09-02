Новини
Канцлерът Мерц изключи задължителна военна служба за жените в Германия
  Тема: Украйна

2 Септември, 2025 08:46 561 22

Основният закон ясно посочва, че само мъже могат да бъдат мобилизирани за военна служба, каза Мерц

Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Задължителната военна служба е малко вероятно да се прилага за жените в Германия скоро, според канцлера Фридрих Мерц, който вижда много пречки пред въвеждането ѝ, съобщава ДПА.

На въпрос в понеделник за дебата относно изменението на Основния закон, фактическата конституция на Германия, за въвеждане на задължителна военна служба за жените, Мерц каза: "Мога да си го представя, но това със сигурност е само третата или четвъртата стъпка. Първо ще направим първата и втората стъпка в правилната посока и след това ще продължим дискусията."

Още новини от Украйна

"Основният закон ясно посочва, че само мъже могат да бъдат мобилизирани за военна служба, каза Мерц. Дали това все още е подходящо днес и дали може да се наложи да бъде променено, е въпрос на политически и социално-политически дебат."

Припомняме, че германският министър на отбраната Борис Писториус по-рано разкритикува председателя на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен относно публично обявените планове за изпращане на многонационални войски в Украйна като част от дългосрочни гаранции за сигурност.

Конкретен повод за критиката на министъра стана интервюто на фон дер Лайен за Financial Times през уикенда, в което тя заяви, че Европа изготвя "доста точни планове" за многонационално разполагане в Украйна като част от гаранциите за сигурност след войната. Тя обясни, че плановете могат да включват десетки хиляди войници от европейски страни, с подкрепата на САЩ в области като разузнаване и командване.

Според Писториус е "фундаментално погрешно" да се обсъждат подобни варианти преди мирни преговори. Той подчерта, че ЕС "няма отговорности и компетенции, когато става въпрос за разполагане на войски - за когото и да било или за каквото и да било" и добави, че би се въздържал от потвърждения или коментари относно подобни планове.

Все пак Борис Писториус призна, че европейските правителства обмислят "при какви условия и резерви" какво би било възможно, но изтъкна, че "да се ​​обсъжда това публично в този момент, смятам за напълно погрешно".


Германия
  • 1 Трол

    6 0 Отговор
    Мигрантите, политиците и тези с нестандартна ориентация също няма да служат.

    Коментиран от #18

    08:49 02.09.2025

  • 2 ФАКТ

    7 0 Отговор
    Представителят на бруталния деспотичен немски режим Мерц.

    08:50 02.09.2025

  • 3 Мишел

    9 0 Отговор
    Германец и на снимка да го видиш,отпери му един ,все ще се намери защо !

    08:50 02.09.2025

  • 4 СоциалЛанд /Германия/

    7 0 Отговор
    При раждаемост 1.35 деца на семейство,
    която е толкова висока заради
    Habibi come to Germany 😁
    а на практика е под 1
    остава да карат жените
    да служат в казарма !

    08:51 02.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Шопо

    13 0 Отговор
    Интересно какво ще правите с транс сексуалните, те мъже ли са или жени ?
    А мигрантите ?
    Явно са решили да избият малкото Германци останали в Германия.

    08:52 02.09.2025

  • 7 бай Бай

    10 0 Отговор
    Каква армия, вие сте окупирани от 1945 година та до сега.
    Колко десетки хиляди американски войника са в Германия, а?
    Ето ти буутс он дъ граунд.
    Плюс атомни оръжия.
    Смешници.

    08:52 02.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Пловдив

    7 0 Отговор
    Къде ги видя тия мъже??

    08:54 02.09.2025

  • 10 Швабен Зи Дамен

    4 0 Отговор
    Отивам да сменям пола

    08:55 02.09.2025

  • 11 Капрал

    2 8 Отговор
    Цяла Европа връща задължителната военна служба, а ние дремем. Трябва незабавно да се върне казармата.

    Коментиран от #17

    08:56 02.09.2025

  • 12 Швейк

    7 1 Отговор
    Жените са по-добри войници от мъжете защото винаги печелят войната вкъщи.

    08:56 02.09.2025

  • 13 Бени Пича

    8 0 Отговор
    Докато Русия беше добричка да ви помпа икономиката с ресурси и пазар не се сещахте за армията, даже Урсулата ви беше министър на отбраната и след нея се оказа, че армията ви е в плачевно състояние.
    Сега обаче изведнъж войници ви дотрябвали, и като вземете германците задължително в казармата, девойките ви ще ги обгрижва някой "инженер" вероятно и от русички със сини очи след 30 години ще сте като преспали на слънце. Проблема е, че и 100 милиона войници да съберете вече война не се води със щик напред, цели дивизии ще бъдат изпарени преди да минат и километър. Ама толкова ви е акъла.

    08:58 02.09.2025

  • 14 шаа

    8 0 Отговор
    нещо не се чува феминистки вой от това неравенство на половете, м?

    08:59 02.09.2025

  • 15 стоян георгиев

    7 0 Отговор
    А Мерц мъж ли е?

    Коментиран от #20

    09:01 02.09.2025

  • 16 България купи Фабрика на 9ти Септември

    8 0 Отговор
    с влизането в €€ Еврозоната!

    Са плащайте борчовете на Украйна, плащайте за Заплати в Украйна, плащайте за Пенсии в Украйна, плащайте българи, прищевките на Урсула, плащайте за военизирането на Колективният Запад, плащайте за Фабрика за Барут, защото за Бундес Канцлер Мерц други опции няма но опция да умират Германци също няма но да умират Украинци в Украйна има?
    Плащайте българи, търсят се 800 милиарда €€ Евро за Военизирането на ЕС?
    Зеленски, дай, дай, дай?

    Плащайте сега, утре ще плащате с българска кръв на Източният Фронт, и да всичко това е Путиново пропаганда а Вие Българи сте богати или там как беше ще станете богати когато приемете €€ Еврото, нали, значи вече сте богати?
    Как се чувствате в Магазина, богати ли сте?

    09:01 02.09.2025

  • 17 Ветеран от протеста

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "Капрал":

    Тихо бе пррррр ∆ льооо ,след 2г и 3м.служба нито по мъжествен станах нито по интеуегентен ,само ми прахосаха ценните години .Мисля да ги осъдя за 100000 лева като репресиран.Просто търся добра еврейска адвокатска кантора .

    09:04 02.09.2025

  • 18 Вече е модерно

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    и удобно да си трето полов неолиберален розов примат развяващ знамето на дъгата.
    Дали и ние да не се запишем .....

    09:05 02.09.2025

  • 19 Чорба каша

    0 0 Отговор
    А кой ще готви и ще чисти?

    09:06 02.09.2025

  • 20 Надарена кака

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "стоян георгиев":

    Абе ако всички арийци са като този Шмерц,никав ..й не става от тях.Даже някаква германка коментира ,че и майка му като малък би му казала ,че е грррз ниkkk.

    09:07 02.09.2025

  • 21 Умен по цялата глава

    2 0 Отговор
    Германия сформира две афганистански и три сирийски бригади.

    09:08 02.09.2025

  • 22 Абе ше доиде време и уличните котки ше

    4 0 Отговор
    Са мобилизирани питайте зеления и адолф те знаят най добре🤣🤣🤣🤣

    09:11 02.09.2025

