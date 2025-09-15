Новини
ЕС следи учението „Запад“ и подготвя нов пакет санкции срещу Русия

ЕС следи учението „Запад" и подготвя нов пакет санкции срещу Русия

15 Септември, 2025 14:22 420 6

Брюксел обещава по-строги мерки и ограничения за визи на руски граждани

ЕС следи учението „Запад“ и подготвя нов пакет санкции срещу Русия - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова

Европейската комисия следи внимателно военните учения „Запад“ в Беларус и отново призова Москва и Минск да спазват международните изисквания за предварително предупреждение при подобни действия. Това заяви днес говорител на ЕК на пресконференция, предава БТА.

Санкции срещу Русия

По думите му, Комисията продължава работа по следващия пакет санкции заради войната в Украйна.

„Още не сме представили предложението на Съвета на ЕС. Работата продължава и очакваме да бъдем готови съвсем скоро“, подчерта говорителят.

Той уточни, че санкциите се съгласуват със съюзниците и партньорите, включително САЩ, и напомни за стремежа на ЕС да прекрати вноса на руски изкопаеми горива по-рано от първоначално предвиденото.

Икономически ефект

Според Комисията, наложените досега санкции вече дават икономически резултати. „Нашата оценка сочи, че те действат. Подготвяме още по-строги мерки“, добави говорителят.

Ограничения за визи

ЕК подготвя и нов подход за издаването на шенгенски визи, който ще засегне руските граждани. През 2019 г. ЕС е издал 4 млн. визи за руснаци, докато през миналата година броят им е спаднал до 541 хиляди.


  • 1 Последния Софиянец

    7 1 Отговор
    В Румъния 5 млн излязоха на протест днес.Всички градове са блокирани.

    14:23 15.09.2025

  • 2 Тео

    6 1 Отговор
    Санкции, санкции и санкции едно си баба знае, едно си нае? Русия върви напред и си решава задачите а Западналите отиват в пропастта😑

    14:25 15.09.2025

  • 3 Кая и тая-оная

    6 0 Отговор
    Ще задължим всеки модерен евро ляв да прави секс с руснак , за да може подигравателно да му пръдне на ....

    14:26 15.09.2025

  • 4 Майна

    9 0 Отговор
    Тези фашисти ще унищожат европейците!
    Време е да ги свалим и осъдим.

    14:26 15.09.2025

  • 5 Майна

    8 0 Отговор
    Блокиране на правителствената хунта в четвъртък.
    Те не ни оставиха друг избор!

    14:28 15.09.2025

  • 6 пешо

    1 0 Отговор
    тия са толкова жалки с тия санкции

    14:45 15.09.2025

