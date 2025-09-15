ЕС следи учението „Запад“ и подготвя нов пакет санкции срещу Русия

Европейската комисия следи внимателно военните учения „Запад“ в Беларус и отново призова Москва и Минск да спазват международните изисквания за предварително предупреждение при подобни действия. Това заяви днес говорител на ЕК на пресконференция, предава БТА.

Санкции срещу Русия

По думите му, Комисията продължава работа по следващия пакет санкции заради войната в Украйна.

„Още не сме представили предложението на Съвета на ЕС. Работата продължава и очакваме да бъдем готови съвсем скоро“, подчерта говорителят.

Той уточни, че санкциите се съгласуват със съюзниците и партньорите, включително САЩ, и напомни за стремежа на ЕС да прекрати вноса на руски изкопаеми горива по-рано от първоначално предвиденото.

Икономически ефект

Според Комисията, наложените досега санкции вече дават икономически резултати. „Нашата оценка сочи, че те действат. Подготвяме още по-строги мерки“, добави говорителят.

Ограничения за визи

ЕК подготвя и нов подход за издаването на шенгенски визи, който ще засегне руските граждани. През 2019 г. ЕС е издал 4 млн. визи за руснаци, докато през миналата година броят им е спаднал до 541 хиляди.