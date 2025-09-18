Президентът на Украйна Володимир Зеленски съобщи, че два пакета като част от военната подкрепа за Киев ще включват ракети за системите за противовъздушна отбрана Patriot и Himars, пише Украинская правда.
Зеленски добави, че Украйна е получила и 2 милиарда долара специално за програмата PURL.
"Ще получим допълнителни пари за октомври. Мисля, че някъде ще имаме 3-3,5 милиарда долара. Първите два пакета са по 500 милиона долара всеки", каза той.
На въпрос какво точно ще съдържат тези пакети, президентът каза, че ще има ракети за противовъздушна отбрана. "В тези пакети няма да казвам всички подробности, определено ще има ракети за Patriot и Himars", каза той.
Вчера от Reuters обявиха, че президентът Тръмп е одобрил първите пакети от военна помощ за Украйна в рамките на новия механизъм, според който оръжията се финансират от европейски членове на НАТО.
Ракети за Patriot и Himars! Какво съдържат пакетите военна помощ за украинската армия
18 Септември, 2025 09:45 875 69
1 Последния Софиянец
Коментиран от #8
09:46 18.09.2025
2 бай Бай
Коментиран от #49
09:49 18.09.2025
3 име
09:50 18.09.2025
4 Я пък тоя
Коментиран от #63
09:50 18.09.2025
5 матю хари
Коментиран от #9, #10
09:50 18.09.2025
6 Радост за глупавите самоубийци
09:51 18.09.2025
7 си дзън
Време е за ята фламинга.
Коментиран от #25
09:52 18.09.2025
8 456
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Не загинал ,а починал. На човекът му е прилошало ,извикана е линейка ,но за съжаление е починал. Възможен инфаркт.
Коментиран от #20
09:54 18.09.2025
9 Не позна
До коментар #5 от "матю хари":Тази война може да свърши след като Киев сложи оръжие или след като бъде потопен Лондон.
09:54 18.09.2025
10 Ага Кристи
До коментар #5 от "матю хари":Липсват ти потурите и феса.
09:58 18.09.2025
11 Пропуснахте най-важното!
09:58 18.09.2025
12 Злобното Джуджи
Днес Хаймърс, утре Минитмън.
Времето работи за Путин, работи за Русия.
Четири Года......👍😁
10:02 18.09.2025
13 Перо
10:02 18.09.2025
14 Дедо ви...
Коментиран от #18, #37, #39
10:02 18.09.2025
15 Щатско оръжие...кошмара на Путин
Коментиран от #22, #23
10:03 18.09.2025
17 мдааа
10:04 18.09.2025
18 Я пъ тоа
До коментар #14 от "Дедо ви...":Горят рафинерии, командни пунктове, складове с оръжия в РУСИЯ. КОЙ ли ги громи....нещо бензина стана на привършване там...
10:04 18.09.2025
19 Механик
Далекобойност -320 километра.Точност-3 метра.
10:04 18.09.2025
20 ООрана държава
До коментар #8 от "456":Сега митьов булонката ще изпадне в онова мелодраматично състояние да обеснява 2 седмици тъпотии по телевизиите
10:05 18.09.2025
21 Удри!Удри!Удри!
Коментиран от #41
10:05 18.09.2025
22 455яя
До коментар #15 от "Щатско оръжие...кошмара на Путин":На Путин не му пука, колко руснаци са били изтрепани. Важното е, че СВО върви и Путин е твърдо на власт. Без това СВО, досега руснаците щяха да са свалили тоя дядо и да го заменят със следващия, както Путин направи преврата срещу Елцин.
10:06 18.09.2025
24 Путинистче идиотче
10:06 18.09.2025
25 Забелязъл
До коментар #7 от "си дзън":Едно Фламинго се разхожда около кримският мост.
10:06 18.09.2025
26 Герп боклуци
Коментиран от #30
10:07 18.09.2025
27 Копеи не философствай!
До коментар #23 от "А ИСТИНАТА Е":Намери си работа!
Коментиран от #34
10:07 18.09.2025
28 ОТ ЗАПОРИРАНИТЕ РУСКИ АВОАРИ
До коментар #23 от "А ИСТИНАТА Е":Плащаме щатското оръжие което громи РУСИЯ....запорите са над 300 000 000 000 $$$$.
10:07 18.09.2025
29 Руснак без крак
10:08 18.09.2025
30 За трепане на путинисти
До коментар #26 от "Герп боклуци":Парите са нищожни...МИРЪТ НЯМА ЦЕНА.
10:08 18.09.2025
31 Български поговорки
До коментар #23 от "А ИСТИНАТА Е":Не е луд тоз който изяжда зелника, а тоз който му го дава.
Не виждам някой последните 200 години да си е връщал заемите. Руснаците ровят в кофите за боклук, а германците карат 2-3 годишни коли. Кой е тоя със заемите?
Коментиран от #42, #48
10:09 18.09.2025
32 Щатско оръжие громи Путин....
10:10 18.09.2025
33 Руснята утече
10:10 18.09.2025
35 Тръмп накрая
10:11 18.09.2025
36 Райнметал
Коментиран от #47
10:12 18.09.2025
37 Аааааа има,има.
До коментар #14 от "Дедо ви...":Масов мор на руски орки.
10:12 18.09.2025
38 ИРАН
10:12 18.09.2025
39 Тихо бе дри$ък!
До коментар #14 от "Дедо ви...":Не си компетентен.
10:13 18.09.2025
40 Ватманяк
10:13 18.09.2025
41 доктор
До коментар #21 от "Удри!Удри!Удри!":Като бъде избито порядъчно количество копейки България ще се оправи.
10:14 18.09.2025
42 Големи пакети с криви ракети
До коментар #31 от "Български поговорки":Ти за две години не виждаш, че за двеста. Пак се събраха групата на зелените тролчета тука.
10:14 18.09.2025
43 дядо поп
10:14 18.09.2025
44 ПРЕВЪЗБУДЕН ЦЕНТАК
Коментиран от #54
10:15 18.09.2025
45 САМО ТАКА
Руската орда- в Азия и Желязна завеса между Русия и Европа!
Едва след като се случи това могат да се обсъждат бъдещи и строго лимитирани отношения.
10:16 18.09.2025
46 АМЕРИКАНСКА ПОМОЩ
Коментиран от #51
10:18 18.09.2025
47 дядо поп
До коментар #36 от "Райнметал":Това означава , в най скоро време да очакваме фойерверките по случай откриването му.
Коментиран от #50
10:18 18.09.2025
48 Я пък тоя
До коментар #31 от "Български поговорки":Я пак! Кой рови в кофите за боклук?
Били ли сте някога в Русия?
Коментиран от #59
10:19 18.09.2025
49 ОТ ЗАПОРИРАНИТЕ РУСКИ АВОАРИ
До коментар #2 от "бай Бай":Са плаща щатското оръжие.....Вервай ми...
10:19 18.09.2025
50 Ща има бая да чакаш
До коментар #47 от "дядо поп":А сега снарядите на Райнметал громят путинистите.
10:20 18.09.2025
51 ОТ ЗАПОРИРАНИТЕ РУСКИ АВОАРИ
До коментар #46 от "АМЕРИКАНСКА ПОМОЩ":Плаща Путин, от запорираните руски авоари...с руските пари по руските тикви...
10:22 18.09.2025
52 Накратко
10:22 18.09.2025
53 Стига бе
10:22 18.09.2025
54 Путинистче идиотче
До коментар #44 от "ПРЕВЪЗБУДЕН ЦЕНТАК":Далавера за Тръмп, за нас насока към вечните ловни полета.
10:24 18.09.2025
55 Русия ще трябва да харчи още повече пари
10:26 18.09.2025
56 АТАКАМ,С......
10:26 18.09.2025
57 Баш Балък
10:30 18.09.2025
58 Симеон Иванов
10:30 18.09.2025
59 Български поговорки
До коментар #48 от "Я пък тоя":Да. 2020 в Казан. Баш Русия. Не Москва дето си мислите че е цялата Русия.
10:32 18.09.2025
61 Войната донесе едно
И трябва да се въоръжи срещу мераклиите.
Десетилетията меркелизъм не се преодоляват лесно, но ето че дори България успя да скъса с руския нефт, газ и ядрено гориво.
Коментиран от #65
10:34 18.09.2025
63 Румен Решетников
До коментар #4 от "Я пък тоя":Пропуснал си да споменеш, че това са дарения за непобедимая и легендарная от Северна Корея, Иран и Китай!
10:37 18.09.2025
64 Дефицитът
До края на 2025 ще достигне 7 трилиона рубли! По оптимистични прогнози. По песимистични- може да достигне и 9- 10 трилиона рубли.
Този дефицит ще бъде покрит с орязване на всички граждански фондове, за сметка на войната!
Като във ония виц- като няма картофи, яжте калашници!
10:40 18.09.2025
66 ПЕДРО ВОЛГАТА
10:47 18.09.2025
67 ОТ ЗАПОРИРАНИТЕ РУСКИ АВОАРИ
10:50 18.09.2025
68 Ти да видиш
Коментиран от #69
10:51 18.09.2025
69 Путинистче идиотче
До коментар #68 от "Ти да видиш":Само че с това бизнес трепат....руснаци...
10:56 18.09.2025