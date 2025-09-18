Новини
Ракети за Patriot и Himars! Какво съдържат пакетите военна помощ за украинската армия
Ракети за Patriot и Himars! Какво съдържат пакетите военна помощ за украинската армия

18 Септември, 2025 09:45 875 69

Вчера от Reuters обявиха, че президентът Тръмп е одобрил първите пакети от военна помощ за Украйна в рамките на новия механизъм, според който оръжията се финансират от европейски членове на НАТО

Президентът на Украйна Володимир Зеленски съобщи, че два пакета като част от военната подкрепа за Киев ще включват ракети за системите за противовъздушна отбрана Patriot и Himars, пише Украинская правда.

Зеленски добави, че Украйна е получила и 2 милиарда долара специално за програмата PURL.

"Ще получим допълнителни пари за октомври. Мисля, че някъде ще имаме 3-3,5 милиарда долара. Първите два пакета са по 500 милиона долара всеки", каза той.

На въпрос какво точно ще съдържат тези пакети, президентът каза, че ще има ракети за противовъздушна отбрана. "В тези пакети няма да казвам всички подробности, определено ще има ракети за Patriot и Himars", каза той.

Вчера от Reuters обявиха, че президентът Тръмп е одобрил първите пакети от военна помощ за Украйна в рамките на новия механизъм, според който оръжията се финансират от европейски членове на НАТО.


  • 1 Последния Софиянец

    6 5 Отговор
    Ексклузивно! Полицай загина преди малко на протеста пред Парламента.

    Коментиран от #8

    09:46 18.09.2025

  • 2 бай Бай

    12 4 Отговор
    Плаааащай Европо, плаааащай.....

    Коментиран от #49

    09:49 18.09.2025

  • 3 име

    10 4 Отговор
    Офф, пак ли геймчейджъри. Няма как да изброим всички геймчейджъри дадени, до сега на киевската хунта.

    09:50 18.09.2025

  • 4 Я пък тоя

    11 4 Отговор
    Пакетите съдържат памперси, черни найлонови чували и добри пожелания.

    Коментиран от #63

    09:50 18.09.2025

  • 5 матю хари

    5 17 Отговор
    Войната ще свърши след масирани удари по Москва и Петербург.

    Коментиран от #9, #10

    09:50 18.09.2025

  • 6 Радост за глупавите самоубийци

    18 3 Отговор
    САЩ печелят, еС и нАТО плащат, саоубийците се радват!

    09:51 18.09.2025

  • 7 си дзън

    4 10 Отговор
    Патриотите нещо се дънят, пък са и много скъпи. Време е за Iris и Nimbrix.
    Време е за ята фламинга.

    Коментиран от #25

    09:52 18.09.2025

  • 8 456

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Не загинал ,а починал. На човекът му е прилошало ,извикана е линейка ,но за съжаление е починал. Възможен инфаркт.

    Коментиран от #20

    09:54 18.09.2025

  • 9 Не позна

    16 4 Отговор

    До коментар #5 от "матю хари":

    Тази война може да свърши след като Киев сложи оръжие или след като бъде потопен Лондон.

    09:54 18.09.2025

  • 10 Ага Кристи

    10 2 Отговор

    До коментар #5 от "матю хари":

    Липсват ти потурите и феса.

    09:58 18.09.2025

  • 11 Пропуснахте най-важното!

    8 3 Отговор
    Пакетите,съдържат и...пакети с памперси...😝!

    09:58 18.09.2025

  • 12 Злобното Джуджи

    9 7 Отговор
    Браво !!!
    Днес Хаймърс, утре Минитмън.
    Времето работи за Путин, работи за Русия.
    Четири Года......👍😁

    10:02 18.09.2025

  • 13 Перо

    11 4 Отговор
    До кога ще издържаме войната на ционисткия шут в Киев?

    10:02 18.09.2025

  • 14 Дедо ви...

    7 4 Отговор
    А бе Риж дедо дали знае че ще пращат ракети или само нашите мисърлъци.... В близко време Патриоти за зеления наркоман няма да има?!?!?!

    Коментиран от #18, #37, #39

    10:02 18.09.2025

  • 15 Щатско оръжие...кошмара на Путин

    5 7 Отговор
    Що руснаци изтрепаха с тия американски ракети.

    Коментиран от #22, #23

    10:03 18.09.2025

  • 17 мдааа

    6 4 Отговор
    Груз200 хареса това 👍👍👍

    10:04 18.09.2025

  • 18 Я пъ тоа

    5 6 Отговор

    До коментар #14 от "Дедо ви...":

    Горят рафинерии, командни пунктове, складове с оръжия в РУСИЯ. КОЙ ли ги громи....нещо бензина стана на привършване там...

    10:04 18.09.2025

  • 19 Механик

    6 7 Отговор
    Новият модел на Хаймърс -ватняшкият ужас!
    Далекобойност -320 километра.Точност-3 метра.

    10:04 18.09.2025

  • 20 ООрана държава

    4 3 Отговор

    До коментар #8 от "456":

    Сега митьов булонката ще изпадне в онова мелодраматично състояние да обеснява 2 седмици тъпотии по телевизиите

    10:05 18.09.2025

  • 21 Удри!Удри!Удри!

    5 7 Отговор
    Бий копейката с лопата!!

    Коментиран от #41

    10:05 18.09.2025

  • 22 455яя

    3 6 Отговор

    До коментар #15 от "Щатско оръжие...кошмара на Путин":

    На Путин не му пука, колко руснаци са били изтрепани. Важното е, че СВО върви и Путин е твърдо на власт. Без това СВО, досега руснаците щяха да са свалили тоя дядо и да го заменят със следващия, както Путин направи преврата срещу Елцин.

    10:06 18.09.2025

  • 24 Путинистче идиотче

    5 7 Отговор
    Хаймърс ни разказа играта. АТАКАМ,С ша ни довърши.

    10:06 18.09.2025

  • 25 Забелязъл

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "си дзън":

    Едно Фламинго се разхожда около кримският мост.

    10:06 18.09.2025

  • 26 Герп боклуци

    6 3 Отговор
    А така, я дайте разбивка да видим ние гордите евромишки за какво и колко сме платили

    Коментиран от #30

    10:07 18.09.2025

  • 27 Копеи не философствай!

    2 3 Отговор

    До коментар #23 от "А ИСТИНАТА Е":

    Намери си работа!

    Коментиран от #34

    10:07 18.09.2025

  • 28 ОТ ЗАПОРИРАНИТЕ РУСКИ АВОАРИ

    4 3 Отговор

    До коментар #23 от "А ИСТИНАТА Е":

    Плащаме щатското оръжие което громи РУСИЯ....запорите са над 300 000 000 000 $$$$.

    10:07 18.09.2025

  • 29 Руснак без крак

    2 1 Отговор
    Утре влизам в Киев!Без ъ.

    10:08 18.09.2025

  • 30 За трепане на путинисти

    4 2 Отговор

    До коментар #26 от "Герп боклуци":

    Парите са нищожни...МИРЪТ НЯМА ЦЕНА.

    10:08 18.09.2025

  • 31 Български поговорки

    5 2 Отговор

    До коментар #23 от "А ИСТИНАТА Е":

    Не е луд тоз който изяжда зелника, а тоз който му го дава.
    Не виждам някой последните 200 години да си е връщал заемите. Руснаците ровят в кофите за боклук, а германците карат 2-3 годишни коли. Кой е тоя със заемите?

    Коментиран от #42, #48

    10:09 18.09.2025

  • 32 Щатско оръжие громи Путин....

    4 1 Отговор
    А Путин са ръкува с щатския президент...честито на путинистите...

    10:10 18.09.2025

  • 33 Руснята утече

    5 2 Отговор
    у каналя.

    10:10 18.09.2025

  • 35 Тръмп накрая

    4 3 Отговор
    го нач ука на жужака!

    10:11 18.09.2025

  • 36 Райнметал

    3 3 Отговор
    Отвори първият си завод в Украйна.....и при Покровск, Купянск и Суми разбиха руските захватчици.

    Коментиран от #47

    10:12 18.09.2025

  • 37 Аааааа има,има.

    2 3 Отговор

    До коментар #14 от "Дедо ви...":

    Масов мор на руски орки.

    10:12 18.09.2025

  • 38 ИРАН

    4 1 Отговор
    Ние па пратихме 500 000 чувала на Русия като контра мярка.

    10:12 18.09.2025

  • 39 Тихо бе дри$ък!

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "Дедо ви...":

    Не си компетентен.

    10:13 18.09.2025

  • 40 Ватманяк

    0 0 Отговор
    Леле! Удивително! И с удивителна! Като при БКП. Като при Брежнев.Фокус-мокус, та по факти голяяямата новина.

    10:13 18.09.2025

  • 41 доктор

    3 5 Отговор

    До коментар #21 от "Удри!Удри!Удри!":

    Като бъде избито порядъчно количество копейки България ще се оправи.

    10:14 18.09.2025

  • 42 Големи пакети с криви ракети

    2 1 Отговор

    До коментар #31 от "Български поговорки":

    Ти за две години не виждаш, че за двеста. Пак се събраха групата на зелените тролчета тука.

    10:14 18.09.2025

  • 43 дядо поп

    5 1 Отговор
    Пакетите военна помощ за Украйна съдържат , смърт за много млади хора , недоимък за европейците и печалби за САЩ.

    10:14 18.09.2025

  • 44 ПРЕВЪЗБУДЕН ЦЕНТАК

    3 2 Отговор
    Успокойте се братя, че някой ще пукяса от превъзбуда. Тръмп си върти далаверата, а вие крякате по форумите.

    Коментиран от #54

    10:15 18.09.2025

  • 45 САМО ТАКА

    4 4 Отговор
    Европа трябва да се въоръжи и да въоръжи Украйна!

    Руската орда- в Азия и Желязна завеса между Русия и Европа!

    Едва след като се случи това могат да се обсъждат бъдещи и строго лимитирани отношения.

    10:16 18.09.2025

  • 46 АМЕРИКАНСКА ПОМОЩ

    1 1 Отговор
    У пълни пакети помощ, ама платена. Нещо дето се плаща не е помощ.

    Коментиран от #51

    10:18 18.09.2025

  • 47 дядо поп

    3 2 Отговор

    До коментар #36 от "Райнметал":

    Това означава , в най скоро време да очакваме фойерверките по случай откриването му.

    Коментиран от #50

    10:18 18.09.2025

  • 48 Я пък тоя

    1 2 Отговор

    До коментар #31 от "Български поговорки":

    Я пак! Кой рови в кофите за боклук?
    Били ли сте някога в Русия?

    Коментиран от #59

    10:19 18.09.2025

  • 49 ОТ ЗАПОРИРАНИТЕ РУСКИ АВОАРИ

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "бай Бай":

    Са плаща щатското оръжие.....Вервай ми...

    10:19 18.09.2025

  • 50 Ща има бая да чакаш

    2 3 Отговор

    До коментар #47 от "дядо поп":

    А сега снарядите на Райнметал громят путинистите.

    10:20 18.09.2025

  • 51 ОТ ЗАПОРИРАНИТЕ РУСКИ АВОАРИ

    9 2 Отговор

    До коментар #46 от "АМЕРИКАНСКА ПОМОЩ":

    Плаща Путин, от запорираните руски авоари...с руските пари по руските тикви...

    10:22 18.09.2025

  • 52 Накратко

    10 3 Отговор
    Пакетите съдържат средства за отбрана и много хиляди билети за окупаторите за концертите на Кобзон...

    10:22 18.09.2025

  • 53 Стига бе

    7 2 Отговор
    България ща изнася бензин за ...Русия,,,,,

    10:22 18.09.2025

  • 54 Путинистче идиотче

    1 2 Отговор

    До коментар #44 от "ПРЕВЪЗБУДЕН ЦЕНТАК":

    Далавера за Тръмп, за нас насока към вечните ловни полета.

    10:24 18.09.2025

  • 55 Русия ще трябва да харчи още повече пари

    3 3 Отговор
    за войната догодина. То й сега икономиката й закъсва, колко ли още може да понесе. Мужиките трябва да изнесат още повече суровини за Китай, че да могат да воюват. За сметка на вътрешните фондове. А най- доброто е, че руските авоари в чужбина ще купуват оръжие за Украйна. Руското злато е непродаваемо. Всичко това превръща Русия в китайска и индийска суровинна база! Честито!

    10:26 18.09.2025

  • 56 АТАКАМ,С......

    1 2 Отговор
    Най обичам да сварвам путинистите по долни гащи в...РУСИЯ.

    10:26 18.09.2025

  • 57 Баш Балък

    1 1 Отговор
    Изгореа още няколко милиарда да хранят хищни Герани.

    10:30 18.09.2025

  • 58 Симеон Иванов

    1 3 Отговор
    Охооо - гледам мицифаите от Симеоновско са се развихрили в тоя форум .... Ми то с тея безумни заплати дето ви дават време за мислене няма - само бомбене с глупости против Русия ...

    10:30 18.09.2025

  • 59 Български поговорки

    2 0 Отговор

    До коментар #48 от "Я пък тоя":

    Да. 2020 в Казан. Баш Русия. Не Москва дето си мислите че е цялата Русия.

    10:32 18.09.2025

  • 61 Войната донесе едно

    3 1 Отговор
    голямо добро- Европа разбра , че трябва да скъса с меркелизма и зависимостта от руските суровини!
    И трябва да се въоръжи срещу мераклиите.


    Десетилетията меркелизъм не се преодоляват лесно, но ето че дори България успя да скъса с руския нефт, газ и ядрено гориво.

    Коментиран от #65

    10:34 18.09.2025

  • 63 Румен Решетников

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Я пък тоя":

    Пропуснал си да споменеш, че това са дарения за непобедимая и легендарная от Северна Корея, Иран и Китай!

    10:37 18.09.2025

  • 64 Дефицитът

    1 0 Отговор
    в руския бюджет до тук е 4 трилиона рубли, а по план трябваше за цялата 2025 г. да бъде 1, 4 трилиона рубли.

    До края на 2025 ще достигне 7 трилиона рубли! По оптимистични прогнози. По песимистични- може да достигне и 9- 10 трилиона рубли.
    Този дефицит ще бъде покрит с орязване на всички граждански фондове, за сметка на войната!

    Като във ония виц- като няма картофи, яжте калашници!

    10:40 18.09.2025

  • 66 ПЕДРО ВОЛГАТА

    0 0 Отговор
    Кланям са на Путин, но повече обожавам ЕВРОТО.

    10:47 18.09.2025

  • 67 ОТ ЗАПОРИРАНИТЕ РУСКИ АВОАРИ

    0 0 Отговор
    По главите на руските захватчици...честито на путинягата.

    10:50 18.09.2025

  • 68 Ти да видиш

    0 0 Отговор
    Бизнесът яко си върви и ги боли дедовия за руснаци и украинци

    Коментиран от #69

    10:51 18.09.2025

  • 69 Путинистче идиотче

    0 0 Отговор

    До коментар #68 от "Ти да видиш":

    Само че с това бизнес трепат....руснаци...

    10:56 18.09.2025

