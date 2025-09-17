Новини
Киев: САЩ направиха първата си вноска в рамките на сделката за украинските природни богатства
  Тема: Украйна

Киев: САЩ направиха първата си вноска в рамките на сделката за украинските природни богатства

17 Септември, 2025 19:39 945 61

Договорът предвижда създаването на Инвестиционен фонд за възстановяване на Украйна, който ще привлича глобални инвестиции

Киев: САЩ направиха първата си вноска в рамките на сделката за украинските природни богатства - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Украйна и Американската международна корпорация за финансиране на развитието обявиха, че САЩ са направили първата вноска от 75 млн. долара в съвместен инвестиционен фонд, който е учреден в рамките на сделката между Вашингтон и Киев за украинските природни богатства, предаде Укринформ, цитирана от БТА.

Икономическото споразумение за разработване на природните богатства на Украйна бе подписано на 1 април тази година. Договорът предвижда създаването на Инвестиционен фонд за възстановяване на Украйна, който ще привлича глобални инвестиции, припомня агенция УНИАН. Дяловото участие на Украйна и САЩ във Фонда е 50 на 50 процента. Освен това във фонда ще постъпват 50 процента от печалбите и дивидентите, които се полагат на украинската държава от новите разрешителни за добив на полезни изкопаеми в Украйна. Пълният контрол върху недрата на Украйна остава за Киев.

"Инвестиционният фонд за възстановяване започва оперативната си работа - първата вноска вече е направена", написа днес в "Телеграм" украинската министър-председателка Юлия Свириденко. "Американската международна корпорация за финансиране на развитието пое инвестиционен ангажимент... в размер на 75 млн. долара, а Украйна ще удвои тази вноска", добави Свириденко.

"По този начин формираме стартовите позиции на Инвестиционния фонд за възстановяване с общ размер от 150 млн. долара. Това е още една важна стъпка в процеса на стартиране на пълноценното функциониране на фонда и от днес можем да обявим, че оперативната работа е започнала", обобщи украинската министър-председателка.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 12 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Шопо

    29 5 Отговор
    Украйна не е държава а територия, руска територия.

    19:41 17.09.2025

  • 2 🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦

    5 26 Отговор
    Украйна изигра САЩ ще изиграе и Расия.

    Коментиран от #7, #12, #41

    19:41 17.09.2025

  • 3 Мутата

    23 5 Отговор
    А Русия одобрява ли?

    Коментиран от #21

    19:41 17.09.2025

  • 4 си дзън

    5 9 Отговор
    Утре фондът ще преведе 100 милиона в сметка на агент Краснов.

    19:42 17.09.2025

  • 5 х0х0ляките

    20 2 Отговор
    Ще плащат две-три поколения
    заигравката си с англосЪксонските
    па@р@ζити .

    Коментиран от #19

    19:42 17.09.2025

  • 6 Няма лошо

    15 1 Отговор
    Разбра ли са се двамата големи кое да остане за съединените щати. Всичко на този свят е пари и никой не може да оспори този факт.

    Коментиран от #9, #10

    19:43 17.09.2025

  • 7 Гладомор

    5 2 Отговор

    До коментар #2 от "🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦":

    Ще, ще, ще......😁

    19:43 17.09.2025

  • 8 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    14 2 Отговор
    Хехехе, артисаха и тебя кинти. Когато бандеровеца се родил- евреи на се расплааал

    19:43 17.09.2025

  • 9 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    7 1 Отговор

    До коментар #6 от "Няма лошо":

    Жена ти за колко ти даа?

    Коментиран от #13

    19:44 17.09.2025

  • 10 А парите няма да отидат за

    17 1 Отговор

    До коментар #6 от "Няма лошо":

    Украйна а ще влязат в мечи и джоб за бъдещи линии и живот под красиви островни палми.

    19:45 17.09.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    10 2 Отговор

    До коментар #2 от "🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦":

    Русия знаеш ли колко добре ги познава? Хахаах, не като американците, 30 г

    19:45 17.09.2025

  • 13 Аз съм евро гейзер

    4 3 Отговор

    До коментар #9 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Обратен съм.

    Коментиран от #40

    19:46 17.09.2025

  • 14 пешо

    13 1 Отговор
    краварите ще ви вземат и гащите

    19:46 17.09.2025

  • 15 Пич

    16 1 Отговор
    Под Инвестиционен фонд САЩ разбират фонд който да раздава заеми на Украйна за да зароби и заграби всичко което е останало незаробено и незабранено !

    Коментиран от #18

    19:46 17.09.2025

  • 16 Ганчев

    0 15 Отговор
    Американски ракети ще падат по главите на руснаците докато и последният жив руснак не избяга от Украйна.

    Коментиран от #23

    19:47 17.09.2025

  • 17 Яшар

    12 1 Отговор
    Юлия е тепична укро-на.ци шнтон.ер Ка ...сега си е сложила и очила да не я познае Рон Джереми ..

    19:48 17.09.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Като нас

    13 0 Отговор

    До коментар #5 от "х0х0ляките":

    „Забележете, до 2065 година България гарантира заемите на общините в Украйна, вместо да финансира, например, водния цикъл, образованието или здравеопазването в собствените си общини. На всичкото отгоре Европейската инвестиционна банка за това "удоволствие" ще ни взима по 100 хиляди евро на година такса в рамките на следващите три години.“, коментира още депутатът Димо Дренчев.

    Статията е в този сайт от вчера в раздел България.

    Коментиран от #30

    19:49 17.09.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Пак аз

    0 9 Отговор

    До коментар #3 от "Мутата":

    Руската армия е кръгла нула.
    Руската икономика е на дъното.
    Последна зима на Путлер.

    Коментиран от #56

    19:50 17.09.2025

  • 22 Гошо

    6 0 Отговор
    А къде се намира тоя инвестиционен фонд ,т.е. къде му е банковата сметка Да не е случайно в трамп инвестинг

    Коментиран от #31

    19:52 17.09.2025

  • 23 Колко много заблудени

    4 0 Отговор

    До коментар #16 от "Ганчев":

    има на този свят.

    19:52 17.09.2025

  • 24 Копейки,

    0 5 Отговор
    РАБОТАТА ШЕ ВИ НАПРАВИ СВОБОДНИ

    19:52 17.09.2025

  • 25 000

    6 0 Отговор
    Блек рок изглежда вече няма интерес?

    19:52 17.09.2025

  • 26 В договора описано ли е

    6 0 Отговор
    какво става с вноската, когото земите преминат към Русия??
    Остават за харчилък на Зелко ли?

    19:53 17.09.2025

  • 27 Ой, Дено, Дено, Дено сребърно вретено

    6 0 Отговор
    Другарката Свириденко става за всичко, само за управник не става. Подписа на ален фес някакви документи, даже укрите недоумни нищо не разбраха, но вече са длъжни и по тях.

    19:54 17.09.2025

  • 28 Град Козлодуй

    1 6 Отговор
    Моля някоя от бавноразвиващите се копейки да ни уведоми днес кой ден се пада от тридневната специална военна операция?

    Коментиран от #35

    19:54 17.09.2025

  • 29 Копейка

    1 5 Отговор
    На нас тук каква ни е далаверата?

    19:55 17.09.2025

  • 30 ТеЗ 4А формат договорки

    6 0 Отговор

    До коментар #19 от "Като нас":

    Са от ден до пладне.
    Утре като разпределим урсуланковците,
    кой в Белене, кой ще гледа букета
    на два метра отдоло.....
    всичко това ще бъде хвърлено в кошчето.

    19:55 17.09.2025

  • 31 БлякРоk

    7 1 Отговор

    До коментар #22 от "Гошо":

    Монсанто

    19:55 17.09.2025

  • 32 А где

    2 5 Отговор
    Герасимов?

    Коментиран от #37

    19:56 17.09.2025

  • 33 Спецназ

    7 2 Отговор
    Имат си собствени мини в Украйна американците- инвестират си.

    Тая стерва какво я касае това??

    Укри, прос.ахте си Държавата със скачане мокаляку на гиляку",

    даже надминахте българите с 200 ама едно време и те скачаха като маймуни за

    "кой не скача е червен."

    КАК па за толко години америкосите не измислиха нещо свежо...

    ама нещо като работи не се пипа, нали.

    19:56 17.09.2025

  • 34 Копейки,

    0 3 Отговор
    Отивайте да пълните снаряди за Украйна!Заплаща се!

    19:56 17.09.2025

  • 35 Даун

    7 0 Отговор

    До коментар #28 от "Град Козлодуй":

    От въпроса става ясно, че няма да разбереш отговора, но ти питай, може някой хем търпелив, хем милостив да продължи да ти обяснява.

    19:56 17.09.2025

  • 36 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    9 1 Отговор
    А ОТ БЪЛГАРИЯ И БЪЛГАРИТЕ
    САЩ И ЕС ВЗЕХА
    2 МИЛИАРДА ЕВРО ЖИВА ПАРА - ОТ ТРЪБОПРОВОДИ ЗА ВИК И БОЛНИЦИ И ДЕТСКИ ГРАДИНИ
    ....
    ЗА ДА ГИ ДАДАТ НА УКРАЙНА :))

    19:57 17.09.2025

  • 37 A где Парубий

    8 0 Отговор

    До коментар #32 от "А где":

    Где Кулеба

    19:59 17.09.2025

  • 38 ООрана държава

    8 1 Отговор
    То не остана орхайна, какви подземни какви надземни богатства си делката, незнам

    Коментиран от #43

    20:00 17.09.2025

  • 39 Злобното Джуджи

    3 5 Отговор
    Браво 👏
    Докато ру3наците лапат мухи и фалоси на фронта, укрите си живеят живота, пият кофе и бизнес въртят.
    И кто сейчас дypaк, пита Достоевски ? 😁

    Коментиран от #48

    20:01 17.09.2025

  • 40 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Аз съм евро гейзер":

    А с " Партньора" за кви пари го правиш?

    Коментиран от #61

    20:02 17.09.2025

  • 41 Лузър

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦":

    Не може да изиграе той губи. 404 е територия Руска територия.

    20:02 17.09.2025

  • 42 Сандо

    4 0 Отговор
    Докато балъците са бият и умират за /недо/държавата украйна,тарикатите във властта разпродадоха всичко,което има някаква стойност.Класически пример,но кой от другите народи и държави го вижда и разбира?

    Коментиран от #45, #49

    20:03 17.09.2025

  • 43 Да де

    2 1 Отговор

    До коментар #38 от "ООрана държава":

    Ти и още трима кретена това го пишете четвърта година.

    20:03 17.09.2025

  • 44 Абсолютен фейк

    2 1 Отговор
    На който и украинците даже няма да повярват

    20:04 17.09.2025

  • 45 Йосиф Кобзон

    0 1 Отговор

    До коментар #42 от "Сандо":

    1,2 милиона изпратиха при мен.

    20:04 17.09.2025

  • 46 зеленото съм

    3 0 Отговор
    Тия 75 милиона ги смуквам запсекунда. За нищо ги нямам, тва е дребна сума.

    20:04 17.09.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 1 Отговор

    До коментар #39 от "Злобното Джуджи":

    То отговора се знае-"малииий, колко си пр3д"

    Коментиран от #52

    20:05 17.09.2025

  • 49 Механик

    2 0 Отговор

    До коментар #42 от "Сандо":

    Колега сменявай памперса навреме.

    20:06 17.09.2025

  • 50 Да бе да, ..да ходи да го каже на Тръмп

    1 1 Отговор
    Това че: Пълният контрол върху недрата на Украйна остава за Киев.

    20:06 17.09.2025

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Копейкотрошач

    1 2 Отговор

    До коментар #48 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Вратлето ти няма да издържи повече от две минути.

    Коментиран от #59

    20:06 17.09.2025

  • 53 Баш Балък

    3 1 Отговор
    Свириденко, Свириденко, Русия ще възстановява таз провинция, вече под нейна администрация.

    Коментиран от #55, #57

    20:06 17.09.2025

  • 54 Така ли му викаме вече

    4 1 Отговор
    На колониализма? инвестиционен фонд ? Ох майкооооо

    Коментиран от #58

    20:07 17.09.2025

  • 55 Само след три дни.

    0 0 Отговор

    До коментар #53 от "Баш Балък":

    Мдаа.

    20:08 17.09.2025

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Копеи не философствай!

    0 1 Отговор

    До коментар #53 от "Баш Балък":

    Марш да пълниш барут за братска Украйна! Заплащането е добро за копейка.

    Коментиран от #60

    20:09 17.09.2025

  • 58 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 0 Отговор

    До коментар #54 от "Така ли му викаме вече":

    Демокрация, по точно

    20:09 17.09.2025

  • 59 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 0 Отговор

    До коментар #52 от "Копейкотрошач":

    Да ти дам микрофона, да се из кажеш по ясно?

    20:11 17.09.2025

  • 60 Баш Балък

    1 0 Отговор

    До коментар #57 от "Копеи не философствай!":

    Големи сте сладури укро-русофобите, много ви се радвам, никаква връзка с реалността и какво се случва.

    20:21 17.09.2025

  • 61 Без

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    за удоволствие. Ние под знамето на дъгата сме такива.

    20:32 17.09.2025

