Беларус засилва усилията си да дестабилизира балтийските страни
  Тема: Украйна

Беларус засилва усилията си да дестабилизира балтийските страни

4 Ноември, 2025 11:11 459 16

  • беларус-
  • украйна-
  • нато-
  • литва-
  • ес

През последните десет месеца литовски граничари са предотвратили повече от 41 хиляди нелегални преминавания

Беларус засилва усилията си да дестабилизира балтийските страни - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Беларус все по-интензивно се опитва да дестабилизира балтийските страни, особено в Литва, където е бил отчетен най-големият брой нелегални преминавания на границата от беларуска територия през последните шест месеца, предаде украинската новинарска агенция Укринформ, като се позова на публикация в „Телеграм“ на украинския Център за противодействие на дезинформацията, предаде БТА.

„Беларус засилва усилията си да дестабилизира балтийските страни. През октомври Литва отчете най-големия брой опити за нелегално преминаване от беларуска територия през последните шест месеца – 275. Почти половината от тях са били през последните пет дни на месеца“, се казва в изявление на центъра, който е част от Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна.

Повишаването на броя на опитите за преминаване е било отчетено непосредствено след като Вилнюс затвори няколко гранични пункта в отговор на масирани излитания на дронове с контрабандни цигари от Беларус. Литовското правителство нарече тези случаи хибридна атака, комбинираща икономически, информационен и миграционен натиск.

През последните десет месеца литовски граничари са предотвратили повече от 41 хиляди нелегални преминавания, което е с 20% повече от миналата година.

Това показва, че Минск умишлено използва мигрантите като инструмент за натиск срещу ЕС, посочва Укринформ. Подобна тактика бе използвана от режима в Беларус през 2021 г., когато той организира трансфер на мигранти от Близкия изток, за да провокира изкуствена миграционна криза.

Центърът за противодействие на дезинформацията заяви, че действията на Беларус изцяло съвпадат с интересите на Русия. Настоящото повишаване на активността на Беларус е част от координирана, многопластова хибридна война, която Минск и Москва водят срещу Европа, каза украинската организация.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.1 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 побърканяк

    4 1 Отговор
    Да дестабилизира ги като им праща балони с цигари.

    11:12 04.11.2025

  • 2 Делю Хайдутин

    0 0 Отговор
    Дядо Иван е на Дунава!Месете погачите!

    Коментиран от #11

    11:13 04.11.2025

  • 3 така е

    0 5 Отговор
    Мигрантите са опит на Москва и Истамбул да извиват ръцете на Западна Европа.

    11:13 04.11.2025

  • 4 Един

    4 1 Отговор
    Браво на Беларус! Пуделите на Урсулица трябва да бъдат сринати!
    В това число и България! Докато не огладнеете, а глада идва след по-малко от 60 дни, няма да поумнеете и да изхвърлите еврофашизма от къщата си!

    Коментиран от #5, #10, #16

    11:13 04.11.2025

  • 5 хе хе

    0 5 Отговор

    До коментар #4 от "Един":

    Монголоида си мечтае за срината Европа. Хахахаха

    Коментиран от #8

    11:15 04.11.2025

  • 6 Pyccкий Карлик

    2 2 Отговор
    Само Лукашенко може да спре войната !!!
    Като спре картошката на Русия.
    Гладна мечка хоро не играе, пляски не пляшет и не ваюва 😁👍

    Коментиран от #9

    11:15 04.11.2025

  • 7 Крадливите Променкаджии

    2 0 Отговор
    На месо

    11:15 04.11.2025

  • 8 Тъпоида

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "хе хе":

    Да си траеш!

    11:17 04.11.2025

  • 9 Последния Софиянец

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Pyccкий Карлик":

    А ти ядеш картофи от Египет.Ако ти ги спрат?

    11:19 04.11.2025

  • 10 Мартин

    1 4 Отговор

    До коментар #4 от "Един":

    Една бригада на ВСУ и Беларус е приключила.

    Коментиран от #15

    11:19 04.11.2025

  • 11 Pyccкий Карлик

    1 6 Отговор

    До коментар #2 от "Делю Хайдутин":

    "....Дядо Иван..."

    Дедушка Иван умер.
    Сега има дядо Ибрахим ))

    Коментиран от #13

    11:20 04.11.2025

  • 12 Сатана Z

    2 1 Отговор
    Живеещите в Преебалтийските квази държавици постоянно нарушават границата с Беларус за да пазаруват евтина и качествена храна както правят и хилядите българи налазили съседна Турция.

    11:24 04.11.2025

  • 13 на монголски

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Pyccкий Карлик":

    как е Ибрахим?

    11:25 04.11.2025

  • 14 РФ е един смърдящ КЕН eф !

    1 0 Отговор
    Рyckaтa дyшa е много болнa. Но и в болеcттa cи много оnacнa в желaнието cи дa зapaзявa cветa cъc cвоятa pетpогpaдноcт. Рyckaтa дyшa е нacилниk – kakто kъм дpyгите, тaka и kъм cебе cи. Рyckaтa дyшa е мpak!
    Мaния зa величие нa pyckaт дyшa е дa cе хвaли kak имaлa оpъжие дa yбивa. Нищо nовече.
    Тя е cвиkнaлa дa cтpaдa и чpез cтpaдaнието cи, тя оnpaвдaвa cвоятa aгpеcивноcт и жеcтоkоcт kъм cветa и kъм caмите pycнaци. Сaмото нейно битие е безcмиcлено – бедно, безnеpcnеkтивно, зaвиcимо от няkakви вечно неcменяеми гоcnодapи, битие, изоcтaнaло в paзвитието cи в cpaвнение c модеpния cвят. Битие, вечно nотоnено във войни, нacилие, жеcтоkоcт и омpaзa. Битие, в kоето хоpaтa ca обиkновени безмълвни kpеnоcтни нa диkтaтоpи и caтpanи. Рyckaтa дyшa вечно cе оnлakвa, но вечно тъpcи npичините зa мизеpиятa cи y дpyгите.
    Рyckaтa дyшa иcka вcичkи дa ca толkовa мизеpни, kолkото нея. Иcka вcичkи дa cтpaдaт nо cъщия нaчин. Рyckaтa дyшa ненaвиждa cветa, kойто е nо-добъp, nо-cвободен и nо-cветъл и зaтовa иcka дa го paзpyши. Рyckaтa дyшa не е cnоcобнa нa гpaдивноcт. Тя е инвaнзивен животинckи вид, kойто иcka дa acимилиpa оcтaнaлите nо cвой ypодлив обpaз и nодобие.

    11:27 04.11.2025

  • 15 Сергей

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Мартин":

    В Беларус имаше много бригадири от ВСУ натоварени в хладилни камиони .6000 трупа е колкото дена бригада

    11:27 04.11.2025

  • 16 Един

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Един":

    ДА МОНГОЛОИД СЪМ!!! От там произхождам!
    Когато моите прадеди са градяли империя, когато са създавали уредени градове, изкуство и писмо и четмо запада е газел във фекалиите си в пещери и землянки! МОНГОЛОИД СЪМ! А ти какъв си? Каква ти е кръвта?! Келтска ли? Галска ли? Каква?!

    11:27 04.11.2025

Новини по държави:
