Беларус все по-интензивно се опитва да дестабилизира балтийските страни, особено в Литва, където е бил отчетен най-големият брой нелегални преминавания на границата от беларуска територия през последните шест месеца, предаде украинската новинарска агенция Укринформ, като се позова на публикация в „Телеграм“ на украинския Център за противодействие на дезинформацията, предаде БТА.
„Беларус засилва усилията си да дестабилизира балтийските страни. През октомври Литва отчете най-големия брой опити за нелегално преминаване от беларуска територия през последните шест месеца – 275. Почти половината от тях са били през последните пет дни на месеца“, се казва в изявление на центъра, който е част от Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна.
Повишаването на броя на опитите за преминаване е било отчетено непосредствено след като Вилнюс затвори няколко гранични пункта в отговор на масирани излитания на дронове с контрабандни цигари от Беларус. Литовското правителство нарече тези случаи хибридна атака, комбинираща икономически, информационен и миграционен натиск.
През последните десет месеца литовски граничари са предотвратили повече от 41 хиляди нелегални преминавания, което е с 20% повече от миналата година.
Това показва, че Минск умишлено използва мигрантите като инструмент за натиск срещу ЕС, посочва Укринформ. Подобна тактика бе използвана от режима в Беларус през 2021 г., когато той организира трансфер на мигранти от Близкия изток, за да провокира изкуствена миграционна криза.
Центърът за противодействие на дезинформацията заяви, че действията на Беларус изцяло съвпадат с интересите на Русия. Настоящото повишаване на активността на Беларус е част от координирана, многопластова хибридна война, която Минск и Москва водят срещу Европа, каза украинската организация.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 побърканяк
11:12 04.11.2025
2 Делю Хайдутин
Коментиран от #11
11:13 04.11.2025
3 така е
11:13 04.11.2025
4 Един
В това число и България! Докато не огладнеете, а глада идва след по-малко от 60 дни, няма да поумнеете и да изхвърлите еврофашизма от къщата си!
Коментиран от #5, #10, #16
11:13 04.11.2025
5 хе хе
До коментар #4 от "Един":Монголоида си мечтае за срината Европа. Хахахаха
Коментиран от #8
11:15 04.11.2025
6 Pyccкий Карлик
Като спре картошката на Русия.
Гладна мечка хоро не играе, пляски не пляшет и не ваюва 😁👍
Коментиран от #9
11:15 04.11.2025
7 Крадливите Променкаджии
11:15 04.11.2025
8 Тъпоида
До коментар #5 от "хе хе":Да си траеш!
11:17 04.11.2025
9 Последния Софиянец
До коментар #6 от "Pyccкий Карлик":А ти ядеш картофи от Египет.Ако ти ги спрат?
11:19 04.11.2025
10 Мартин
До коментар #4 от "Един":Една бригада на ВСУ и Беларус е приключила.
Коментиран от #15
11:19 04.11.2025
11 Pyccкий Карлик
До коментар #2 от "Делю Хайдутин":"....Дядо Иван..."
Дедушка Иван умер.
Сега има дядо Ибрахим ))
Коментиран от #13
11:20 04.11.2025
12 Сатана Z
11:24 04.11.2025
13 на монголски
До коментар #11 от "Pyccкий Карлик":как е Ибрахим?
11:25 04.11.2025
14 РФ е един смърдящ КЕН eф !
Мaния зa величие нa pyckaт дyшa е дa cе хвaли kak имaлa оpъжие дa yбивa. Нищо nовече.
Тя е cвиkнaлa дa cтpaдa и чpез cтpaдaнието cи, тя оnpaвдaвa cвоятa aгpеcивноcт и жеcтоkоcт kъм cветa и kъм caмите pycнaци. Сaмото нейно битие е безcмиcлено – бедно, безnеpcnеkтивно, зaвиcимо от няkakви вечно неcменяеми гоcnодapи, битие, изоcтaнaло в paзвитието cи в cpaвнение c модеpния cвят. Битие, вечно nотоnено във войни, нacилие, жеcтоkоcт и омpaзa. Битие, в kоето хоpaтa ca обиkновени безмълвни kpеnоcтни нa диkтaтоpи и caтpanи. Рyckaтa дyшa вечно cе оnлakвa, но вечно тъpcи npичините зa мизеpиятa cи y дpyгите.
Рyckaтa дyшa иcka вcичkи дa ca толkовa мизеpни, kолkото нея. Иcka вcичkи дa cтpaдaт nо cъщия нaчин. Рyckaтa дyшa ненaвиждa cветa, kойто е nо-добъp, nо-cвободен и nо-cветъл и зaтовa иcka дa го paзpyши. Рyckaтa дyшa не е cnоcобнa нa гpaдивноcт. Тя е инвaнзивен животинckи вид, kойто иcka дa acимилиpa оcтaнaлите nо cвой ypодлив обpaз и nодобие.
11:27 04.11.2025
15 Сергей
До коментар #10 от "Мартин":В Беларус имаше много бригадири от ВСУ натоварени в хладилни камиони .6000 трупа е колкото дена бригада
11:27 04.11.2025
16 Един
До коментар #4 от "Един":ДА МОНГОЛОИД СЪМ!!! От там произхождам!
Когато моите прадеди са градяли империя, когато са създавали уредени градове, изкуство и писмо и четмо запада е газел във фекалиите си в пещери и землянки! МОНГОЛОИД СЪМ! А ти какъв си? Каква ти е кръвта?! Келтска ли? Галска ли? Каква?!
11:27 04.11.2025