Беларус изгони чешки дипломат
Беларус изгони чешки дипломат

19 Септември, 2025

По-рано този месец Чехия и Полша експулсираха беларуски дипломати заради обвинения в шпионаж

Министерството на външните работи на Беларус заяви, че е наредило на чешки дипломат да напусне страната и е извикало високопоставен полски дипломат на среща, след като двете страни изгониха дипломатически персонал на Беларус, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

По-рано този месец Чехия и Полша експулсираха беларуски дипломати заради обвинения в шпионаж. Варшава освен това арестува човек извън дипломатическите среди по подозрение, че е шпионирал в полза на Минск.

Западните държави наложиха санкции на Беларус, който е близък съюзник на Русия във войната ѝ срещу Украйна, след потушаването на протестите след изборите през 2020 г., които бяха спечелени от дългогодишния лидер Александър Лукашенко – победа, непризната от опозицията и повечето западни столици.

В свое изявление Министерството заяви, че експулсирането е „резултат от наслагвани с години предубеждения спрямо Беларус от страна на чешките власти“.


