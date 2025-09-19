Беларус изгони чешки дипломат

Министерството на външните работи на Беларус заяви, че е наредило на чешки дипломат да напусне страната и е извикало високопоставен полски дипломат на среща, след като двете страни изгониха дипломатически персонал на Беларус, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
По-рано този месец Чехия и Полша експулсираха беларуски дипломати заради обвинения в шпионаж. Варшава освен това арестува човек извън дипломатическите среди по подозрение, че е шпионирал в полза на Минск.
Западните държави наложиха санкции на Беларус, който е близък съюзник на Русия във войната ѝ срещу Украйна, след потушаването на протестите след изборите през 2020 г., които бяха спечелени от дългогодишния лидер Александър Лукашенко – победа, непризната от опозицията и повечето западни столици.
В свое изявление Министерството заяви, че експулсирането е „резултат от наслагвани с години предубеждения спрямо Беларус от страна на чешките власти“.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Баце ЕООД
Коментиран от #7
12:51 19.09.2025
2 Боруна Лом
12:55 19.09.2025
3 Сталин
Коментиран от #8, #9
12:55 19.09.2025
4 много важно
12:57 19.09.2025
5 Страховити пожари
Коментиран от #6
12:58 19.09.2025
6 Град Козлодуй
До коментар #5 от "Страховити пожари":Дано се оправят хората.
13:05 19.09.2025
7 Западът е в ступор!
До коментар #1 от "Баце ЕООД":Русия е на колене и трябва пак да бъде изхранвана.
13:06 19.09.2025
8 Западът е в ступор!
До коментар #3 от "Сталин":Русия е на колене и трябва пак да бъде изхранвана.
13:07 19.09.2025
9 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #3 от "Сталин":Как пък един пумияр не замина да живее в Беларус?
Благодаря за отговора!
Коментиран от #10, #11
13:08 19.09.2025
10 Отговор
До коментар #9 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Аз познавам много. Един познат доктор отиде там и остана. Каза, страхотни пътища, добри заплати, ниски цени. Достъпни цени на жилищата и отопление, вода, електричество, ти излизат на практика без пари. Всичко е страхотно уредено и я няма тази несигурност като при нас. Ти замини за западния рай. Препоръчвам ти Канада. Там ако си инвалид в тежка форма, от хуманизъм веднага ти препоръчват ефтаназия
13:15 19.09.2025
11 Боруна Лом
До коментар #9 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Е ТИ НАЛИ СИ ТАМ! ЕДИН СИ И СТИГАШ ЗА ХИЛЯДА
13:36 19.09.2025