Русия и Беларус започнаха съвместните си военни учения

Русия и Беларус започнаха днес мащабните си съвместни военни учения "Запад 2025", предаде Ройтерс, като се позова на руското министерство на отбраната, съобщи БТА.
Ученията ще бъдат проведени на териториите на двете страни, както и в Балтийско и Баренцово море.
"Запад 2025" са демонстрация на сила от Русия и близкия ѝ съюзник, отбелязва Ройтерс, като обръща внимание на факта, че ученията започват в момент на голямо напрежение във войната на Русия срещу Украйна - два дни след като Полша свали предполагаеми руски дронове, които нарушиха въздушното ѝ пространство.
Ройтерс отбелязва, че ученията са планирани много преди инцидента с дроновете. "Целите на ученията са подобряване на уменията на командирите и щабовете, нивото на взаимодействие и полевото обучение на регионалните и коалиционните групи войски", се казва в изявление на руското министерство на отбраната в комуникационното приложение "Телеграм".
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви вчера, че ученията не са насочени срещу някоя страна.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Георги
Коментиран от #15
08:58 12.09.2025
2 НПО хранилка за продажници
Коментиран от #7
08:58 12.09.2025
3 Военен
08:58 12.09.2025
4 честен ционист
Коментиран от #10
08:59 12.09.2025
5 Разбирач
09:00 12.09.2025
6 Накичили
Коментиран от #9
09:03 12.09.2025
7 те са пълни от много време
До коментар #2 от "НПО хранилка за продажници":но лаят като кученца
09:04 12.09.2025
8 Рублевка
09:05 12.09.2025
9 розово пате не мисли за танковеи дула
До коментар #6 от "Накичили":я кажи наште танкове на колко години са ? а да не забравим същите тези 50 годишни танкове правят така леопарди и американски -М1 Ейбрамс да горят като факли .а ма да си чула скоро за нови леопарди в украйна или М1 Ейбрамс нещо никакви ги нема на фронта що така ма рожбе
09:07 12.09.2025
10 Гого Мого
До коментар #4 от "честен ционист":Не виждаш ли че подъражат понтонния мост да не го отнесе водата. Това нормална организация при преминаване по понтони инче има да ги гонят надолу по реката.
Коментиран от #12
09:13 12.09.2025
11 Рублевка
09:13 12.09.2025
12 хаха браво ма джендър
До коментар #10 от "Гого Мого":много умна си била
09:14 12.09.2025
13 Минувач
09:22 12.09.2025
15 Ердоган
До коментар #1 от "Георги":Русопит, Сигурно имаш и причините пра пра пра пра ти да се казва Хасан.
09:27 12.09.2025
16 Рублевка
09:39 12.09.2025
17 Пацифист
Колко ли трябва да си ограничен, за да искаш и бъдеш военен и войник.
09:42 12.09.2025