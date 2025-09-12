Новини
Русия и Беларус започнаха съвместните си военни учения
Русия и Беларус започнаха съвместните си военни учения

12 Септември, 2025 08:55

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че ученията не са насочени срещу някоя страна

Снимка: БГНЕС/ EPA
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Русия и Беларус започнаха днес мащабните си съвместни военни учения "Запад 2025", предаде Ройтерс, като се позова на руското министерство на отбраната, съобщи БТА.

Ученията ще бъдат проведени на териториите на двете страни, както и в Балтийско и Баренцово море.

Още новини от Украйна

"Запад 2025" са демонстрация на сила от Русия и близкия ѝ съюзник, отбелязва Ройтерс, като обръща внимание на факта, че ученията започват в момент на голямо напрежение във войната на Русия срещу Украйна - два дни след като Полша свали предполагаеми руски дронове, които нарушиха въздушното ѝ пространство.

Ройтерс отбелязва, че ученията са планирани много преди инцидента с дроновете. "Целите на ученията са подобряване на уменията на командирите и щабовете, нивото на взаимодействие и полевото обучение на регионалните и коалиционните групи войски", се казва в изявление на руското министерство на отбраната в комуникационното приложение "Телеграм".

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви вчера, че ученията не са насочени срещу някоя страна.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Георги

    6 12 Отговор
    "инцидента" с дроновете - сещам се за 800,000,000,000 причини той да се случи!

    Коментиран от #15

    08:58 12.09.2025

  • 2 НПО хранилка за продажници

    14 12 Отговор
    Западният терористично-лгбт режим пълни потурите.

    Коментиран от #7

    08:58 12.09.2025

  • 3 Военен

    16 2 Отговор
    Имат много да се учат... Явно е, че не си помнят уроците от ВСВ...

    08:58 12.09.2025

  • 4 честен ционист

    7 8 Отговор
    Щом са докарали амфибиите, значи ще прецопват през Дунава.

    Коментиран от #10

    08:59 12.09.2025

  • 5 Разбирач

    4 5 Отговор
    Да няма пак Вилнюс и Варшава за 3 дни

    09:00 12.09.2025

  • 6 Накичили

    3 9 Отговор
    го тая танк, с тия вършини, белким се не види, че е 50 годишен.

    Коментиран от #9

    09:03 12.09.2025

  • 7 те са пълни от много време

    7 2 Отговор

    До коментар #2 от "НПО хранилка за продажници":

    но лаят като кученца

    09:04 12.09.2025

  • 8 Рублевка

    6 7 Отговор
    Русия воюва с 600 хиляди против милион укри и настъпва, въпреки че е в меншинство. Много интересно как бие по-многобройна армия, подкрепена от Запада с почти два пъти по-малко воиска?

    09:05 12.09.2025

  • 9 розово пате не мисли за танковеи дула

    7 4 Отговор

    До коментар #6 от "Накичили":

    я кажи наште танкове на колко години са ? а да не забравим същите тези 50 годишни танкове правят така леопарди и американски -М1 Ейбрамс да горят като факли .а ма да си чула скоро за нови леопарди в украйна или М1 Ейбрамс нещо никакви ги нема на фронта що така ма рожбе

    09:07 12.09.2025

  • 10 Гого Мого

    1 4 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    Не виждаш ли че подъражат понтонния мост да не го отнесе водата. Това нормална организация при преминаване по понтони инче има да ги гонят надолу по реката.

    Коментиран от #12

    09:13 12.09.2025

  • 11 Рублевка

    6 3 Отговор
    Според военните правила, при настъпление атакуващите трябва да имат тройно числено превъзходството. Руснаците са почти ДВА ПЪТИ ПО-МАЛОБРОЙНИ и бият укра на всички фронтове. Как тъй? Нали укра се отбраняват и са герои? НАТО им помага. Западът дава стотици милиарди. И ги бият?

    09:13 12.09.2025

  • 12 хаха браво ма джендър

    5 1 Отговор

    До коментар #10 от "Гого Мого":

    много умна си била

    09:14 12.09.2025

  • 13 Минувач

    3 1 Отговор
    Къде изчезна смъркача , какво става на фронта и кога започва строежът на тръбата към Аляска ?

    09:22 12.09.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Ердоган

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Георги":

    Русопит, Сигурно имаш и причините пра пра пра пра ти да се казва Хасан.

    09:27 12.09.2025

  • 16 Рублевка

    0 1 Отговор
    Укра получи от Запада стотици милиарди, танкове, самолети, байрактари, жавелини, ИМА ДВОЙНО ЧИСЛЕНО ПРЕВЪЗХОДСТВОТО и руснаците ги бият!?!? Укра трябваше да са превзели вече Москва, а отстъпват. Отстъпват от малобройните руснаци? Защо? Нали уж са герои?

    09:39 12.09.2025

  • 17 Пацифист

    2 0 Отговор
    Не на армията, не на възраженията, не на казармата, не на оръжията, не на нищо военно. Аман от военни глу по сти.
    Колко ли трябва да си ограничен, за да искаш и бъдеш военен и войник.

    09:42 12.09.2025

