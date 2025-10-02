Стармър: Бежанците трябва да заслужат правото си на постоянно пребиваване във Великобритания

Министър-председателят на Великобритания Киър Стармър заяви, че няма да има "златен билет" за установяване в Обединеното кралство и че от бежанците ще се изисква да "заслужат" правото си на дългосрочно пребиваване в страната, предадоха ДПА и Пи Ей Мидия, съобщи БТА.

Правителство планира да прекрати правото за автоматичното събиране на семействата на лицата, получили убежище в Обединеното кралство и да промени изискванията за постоянно установяване в страната на бежанци. Подаването на нови заявления по съществуващата вече процедура за събиране на семействата на бежанци бе преустановено през септември.

Стармър ще проведе разговори относно плановете и начините, по които европейските държави могат да си сътрудничат за справянето с незаконната миграция, по време на днешната среща на върха в Копенхаген на Европейската политическа общност - форум, чиято цел е да насърчава политическия диалог и сътрудничеството извън 27-те членки на Европейския съюз.

"Вярвам, че ако искате да дойдете в Обединеното кралство, трябва да допринасяте за нашето общество. Това е толерантният и справедлив подход към миграцията, на който се основават нашите общества, но настоящата система не е подходяща за целта. Ето защо правим фундаментални промени в това, което ще се предоставя на лицата, получили убежище в страната", заяви Стармър.

"Правото на пребиваване трябва да се заслужи чрез принос към нашата страна, а не чрез плащане на трафиканти на хора, за да бъде прекосен Ламанша с лодка", подчерта той и добави, че Великобритания ще продължи да приема "истински бежанци, бягащи от преследване", но трябва да се справи и с факторите, които превръщат страната в атрактивна за незаконните мигранти и които стимулират незаконното им пристигане с малки лодки през Ламанша.

"Няма да има златен билет за заселване в Обединеното кралство, хората ще трябва да го заслужат", заяви Стармър.

По-късно днес британският премиер ще обяви също така ново партньорство за справяне с причините за миграция от страните от Западните Балкани. Това ще стане по време на среща с датската министър-председателка Мете Фредериксен. Планът, подкрепен с финансиране до 3 милиона британски лири (4 милиона долара), ще включва насърчаване на хората да останат в региона и да започнат работа там.

Британската министърка на вътрешните работи Шабана Махмуд ще представи пълния пакет от реформи по-късно през есента, съгласно който някои процедури за бежанците във Великобритания ще се удължат.

Промените ще въведат изисквания към бежанците да допринасят за Обединеното кралство и няма да им предоставят правото автоматично да водят семействата си в страната. Бежанците ще продължат да имат право на "основна защита" и няма да бъдат връщани обратно съгласно промените, съобщи правителството, но те ще трябва да извървят по-дълъг път към предоставяне на статут на уседналост, който изисква от тях да дават принос за държавата и който ще замени досегашния петгодишен път.

По-рано тази седмица Махмуд заяви на конференция на Лейбъристката партия, че ще бъдат въведени по-строги условия за получаване на право на неограничен престой в Обединеното кралство. Мигрантите ще трябва да работят, да не получават социални помощи, да владеят английски език на високо ниво и да нямат криминално досие. Те също така ще трябва да изпълнят определено ниво на условия, свързани със социално-осигурителните вноски и да имат принос за страната, като например работят в общината, в която живеят.