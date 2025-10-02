Новини
Свят »
Великобритания »
Стармър: Бежанците трябва да заслужат правото си на постоянно пребиваване във Великобритания

Стармър: Бежанците трябва да заслужат правото си на постоянно пребиваване във Великобритания

2 Октомври, 2025 13:02 889 10

  • киър стармър-
  • бежанци-
  • великобритания-
  • мигранти

Няма да има златен билет за заселване в Обединеното кралство, хората ще трябва да го заслужат, заяви премиерът

Стармър: Бежанците трябва да заслужат правото си на постоянно пребиваване във Великобритания - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министър-председателят на Великобритания Киър Стармър заяви, че няма да има "златен билет" за установяване в Обединеното кралство и че от бежанците ще се изисква да "заслужат" правото си на дългосрочно пребиваване в страната, предадоха ДПА и Пи Ей Мидия, съобщи БТА.

Правителство планира да прекрати правото за автоматичното събиране на семействата на лицата, получили убежище в Обединеното кралство и да промени изискванията за постоянно установяване в страната на бежанци. Подаването на нови заявления по съществуващата вече процедура за събиране на семействата на бежанци бе преустановено през септември.

Стармър ще проведе разговори относно плановете и начините, по които европейските държави могат да си сътрудничат за справянето с незаконната миграция, по време на днешната среща на върха в Копенхаген на Европейската политическа общност - форум, чиято цел е да насърчава политическия диалог и сътрудничеството извън 27-те членки на Европейския съюз.

"Вярвам, че ако искате да дойдете в Обединеното кралство, трябва да допринасяте за нашето общество. Това е толерантният и справедлив подход към миграцията, на който се основават нашите общества, но настоящата система не е подходяща за целта. Ето защо правим фундаментални промени в това, което ще се предоставя на лицата, получили убежище в страната", заяви Стармър.

"Правото на пребиваване трябва да се заслужи чрез принос към нашата страна, а не чрез плащане на трафиканти на хора, за да бъде прекосен Ламанша с лодка", подчерта той и добави, че Великобритания ще продължи да приема "истински бежанци, бягащи от преследване", но трябва да се справи и с факторите, които превръщат страната в атрактивна за незаконните мигранти и които стимулират незаконното им пристигане с малки лодки през Ламанша.

"Няма да има златен билет за заселване в Обединеното кралство, хората ще трябва да го заслужат", заяви Стармър.

По-късно днес британският премиер ще обяви също така ново партньорство за справяне с причините за миграция от страните от Западните Балкани. Това ще стане по време на среща с датската министър-председателка Мете Фредериксен. Планът, подкрепен с финансиране до 3 милиона британски лири (4 милиона долара), ще включва насърчаване на хората да останат в региона и да започнат работа там.

Британската министърка на вътрешните работи Шабана Махмуд ще представи пълния пакет от реформи по-късно през есента, съгласно който някои процедури за бежанците във Великобритания ще се удължат.

Промените ще въведат изисквания към бежанците да допринасят за Обединеното кралство и няма да им предоставят правото автоматично да водят семействата си в страната. Бежанците ще продължат да имат право на "основна защита" и няма да бъдат връщани обратно съгласно промените, съобщи правителството, но те ще трябва да извървят по-дълъг път към предоставяне на статут на уседналост, който изисква от тях да дават принос за държавата и който ще замени досегашния петгодишен път.

По-рано тази седмица Махмуд заяви на конференция на Лейбъристката партия, че ще бъдат въведени по-строги условия за получаване на право на неограничен престой в Обединеното кралство. Мигрантите ще трябва да работят, да не получават социални помощи, да владеят английски език на високо ниво и да нямат криминално досие. Те също така ще трябва да изпълнят определено ниво на условия, свързани със социално-осигурителните вноски и да имат принос за страната, като например работят в общината, в която живеят.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 вижда се

    16 0 Отговор
    КРАЛството отдавна стана индийска губерния !

    13:05 02.10.2025

  • 2 Соваж бейби

    12 0 Отговор
    Там пак екшъни, от час излъчват ама викам да не изпреваря журналистите в България.

    Коментиран от #7, #8

    13:10 02.10.2025

  • 3 честен ционист

    4 6 Отговор
    Другарят Стармър каза на британците, че без бриткард и диджитал АйДи нито ще могат повече да бачкат, нито пък да ползват интернет. Налагало се там заради си някаква надуваема лодка с африканчета.

    13:21 02.10.2025

  • 4 Али Реза

    4 0 Отговор
    Ас има принос. Забременил три малолетни британки в Бирмингам.

    13:26 02.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Дедо Поп

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Соваж бейби":

    Нема с кого да се състезаваш синко. Покойниците не участват в състезания. Вземи и го напиши, че от нашите журналисти е, като от умрел писмо.

    13:32 02.10.2025

  • 8 Вчера

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Соваж бейби":

    Гледах как го посипват с некви хартийки и той гледаше кат луд и не каза нищо на човека който му крещеше в лицето. Има протести всеки ден от стотици хиляди хора които не искат вече мигранти и не само в Ингланд

    13:41 02.10.2025

  • 9 Роки балбоа

    3 0 Отговор
    Толкова много иссслллямска сггганн няма как да я претопите ….. Тези плУуучовеци са крррррассста !!!!

    13:55 02.10.2025

  • 10 Неоспорим факт!

    0 2 Отговор
    На този ден преди 10 години ₚусия се включи в гражданската война в Сирия на страната на режима на асад, разрушавайки инфраструктурата, лишавайки милиони хора от домове и убивайки хиляди сирийски цивилни.
    С този си ход путлер предизвика мигрантската криза, а с поканата на мекерето му комсомолката меркел, иzрода получи предимство в хибридната си война срещу Запада

    13:57 02.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания