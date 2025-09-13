25 арестувани в Лондон след протеста, организиран от Томи Робинсън

В Лондон бяха арестувани 25 души, след като около 110 хиляди демонстранти се събраха, за да се присъединят към поход под надслов "Да обединим кралството", организиран от крайнодесния активист Томи Робинсън.

Успоредно се проведе и контрапротест, организиран от антираситски активисти.

Събралите се 110 000 души е най-голямата крайнодясна проява във Великобритания от десетилетия насам, констатираха британските медии. Хора с английски и британски знамена и плакати срещу имиграционната политика на правителството и за свободата на словото, изпълниха центъра на Лондон. Броят на участниците в контрапротеста под надслов "Поход срещу фашизма" бе значително по-малък - около 5 хиляди. Някои държаха плакати "Бежанците са добре дошли".

Сблъсъците възникнаха, когато крайнодесни демонстранти се опитаха да пробият полицейските кордони, изолиращи двете групи. Извършени са 25 ареста, но е вероятно те да са повече, след като полицията обясни, че нейните служителите са се сблъскали със "значителна агресия" от страна на участниците в "Да обединим кралството“

"26 служители са ранени, включително четирима сериозно. Има полицаи със счупени зъби и носове, сътресение на мозъка и травми в различни части на тялото. Нападателите използваха ритници и удари с юмруци и замеряха полицаите с бутилки, сигнални ракети и други предмети", се казва в сводката на полицията.

Томи Робинсън заяви: "Революцията започна - не можете да я спрете". Изненадващо чрез видеовръзка се появи технологичният милиардер Илън Мъск, който призова за "смяна на правителството" във Великобритания.

Новият министър на вътрешните работи Шабана Махмуд осъди тези, които нападнаха и раниха полицаи, обещавайки, че всеки, който участва в престъпна дейност, ще "се изправи пред пълната строгост на закона".