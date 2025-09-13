25 арестувани в Лондон след протеста, организиран от Томи Робинсън

В Лондон бяха арестувани 25 души, след като около 110 хиляди демонстранти се събраха, за да се присъединят към поход под надслов "Да обединим кралството", организиран от крайнодесния активист Томи Робинсън.
Успоредно се проведе и контрапротест, организиран от антираситски активисти.
Събралите се 110 000 души е най-голямата крайнодясна проява във Великобритания от десетилетия насам, констатираха британските медии. Хора с английски и британски знамена и плакати срещу имиграционната политика на правителството и за свободата на словото, изпълниха центъра на Лондон. Броят на участниците в контрапротеста под надслов "Поход срещу фашизма" бе значително по-малък - около 5 хиляди. Някои държаха плакати "Бежанците са добре дошли".
Сблъсъците възникнаха, когато крайнодесни демонстранти се опитаха да пробият полицейските кордони, изолиращи двете групи. Извършени са 25 ареста, но е вероятно те да са повече, след като полицията обясни, че нейните служителите са се сблъскали със "значителна агресия" от страна на участниците в "Да обединим кралството“
"26 служители са ранени, включително четирима сериозно. Има полицаи със счупени зъби и носове, сътресение на мозъка и травми в различни части на тялото. Нападателите използваха ритници и удари с юмруци и замеряха полицаите с бутилки, сигнални ракети и други предмети", се казва в сводката на полицията.
Томи Робинсън заяви: "Революцията започна - не можете да я спрете". Изненадващо чрез видеовръзка се появи технологичният милиардер Илън Мъск, който призова за "смяна на правителството" във Великобритания.
Новият министър на вътрешните работи Шабана Махмуд осъди тези, които нападнаха и раниха полицаи, обещавайки, че всеки, който участва в престъпна дейност, ще "се изправи пред пълната строгост на закона".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хасанхасан
17:59 13.09.2025
2 Кир Стар мър фръц
кой те чува
гответе се за шариата
учете арабски и спирате бирата
18:04 13.09.2025
3 Престанете с това "Крайно-дясно"
Борбата е на глобалистите с техния "ред основан на правила", срещу народите по двета.
Глобалистите успяха да инфилтрират свои хора във всички традиционни патрии без значение леви, десни или центристки. И наричат всяко изплъзнало им се движение или партия- "крайно дясно и расиско" , незавсимо дали са леви, десни или центристки
Коментиран от #4
18:30 13.09.2025
4 В Германия дори обединиха
До коментар #3 от "Престанете с това "Крайно-дясно"":левите и десните трдиционни партии в коалиция, за да се противопаставят на народа си. И не само в Германия по-явно или по-прикрито
Коментиран от #20
18:33 13.09.2025
5 Червената шапчица
18:33 13.09.2025
6 ,,,,,,
18:41 13.09.2025
7 Ами да
18:45 13.09.2025
8 6135
Четете ги тези статии преди габги пуснете, бе хора!
18:47 13.09.2025
9 Ха,ха
18:51 13.09.2025
10 Факт
19:02 13.09.2025
11 име
19:05 13.09.2025
12 Алена
Много Страдание ги очаква британците!
Коментиран от #13
19:39 13.09.2025
13 ,,,,,,
До коментар #12 от "Алена":Точно тая работническа класа не са робоваделците, къде им натресоха да харантиутятт и Един тон боклук
19:46 13.09.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 BBC, ITV, SKY NEWS ни казват лъжи
Българските аналози са лъжливите БНТ, бТВ, Нова телевизия.
Само зомбираните евроатлантици и жълтопаветните ги гледат.
21:15 13.09.2025
16 А50
21:16 13.09.2025
17 Неразбрал
21:31 13.09.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 "над 100 000 души"
Коментиран от #24
22:50 13.09.2025
20 КЗББ и ДП
До коментар #4 от "В Германия дори обединиха":И у бугарско
23:08 13.09.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Трътлю
До коментар #19 от ""над 100 000 души"":BBC: десетки хиляди.
Sky:110 000.
Реално: милион+.
Избори и Фараж да се заема с бакиите на Кралството!
02:05 14.09.2025