Новини
Свят »
Великобритания »
25 арестувани в Лондон след протеста, организиран от Томи Робинсън

25 арестувани в Лондон след протеста, организиран от Томи Робинсън

13 Септември, 2025 17:51, обновена 14 Септември, 2025 04:56 2 747 24

  • великобритания-
  • томи робинсън-
  • лондон-
  • протест-
  • мигранти

110 хиляди демонстранти се събраха, за да се присъединят към поход под надслов "Да обединим кралството"

25 арестувани в Лондон след протеста, организиран от Томи Робинсън - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В Лондон бяха арестувани 25 души, след като около 110 хиляди демонстранти се събраха, за да се присъединят към поход под надслов "Да обединим кралството", организиран от крайнодесния активист Томи Робинсън.

Успоредно се проведе и контрапротест, организиран от антираситски активисти.

Събралите се 110 000 души е най-голямата крайнодясна проява във Великобритания от десетилетия насам, констатираха британските медии. Хора с английски и британски знамена и плакати срещу имиграционната политика на правителството и за свободата на словото, изпълниха центъра на Лондон. Броят на участниците в контрапротеста под надслов "Поход срещу фашизма" бе значително по-малък - около 5 хиляди. Някои държаха плакати "Бежанците са добре дошли".

Сблъсъците възникнаха, когато крайнодесни демонстранти се опитаха да пробият полицейските кордони, изолиращи двете групи. Извършени са 25 ареста, но е вероятно те да са повече, след като полицията обясни, че нейните служителите са се сблъскали със "значителна агресия" от страна на участниците в "Да обединим кралството“

"26 служители са ранени, включително четирима сериозно. Има полицаи със счупени зъби и носове, сътресение на мозъка и травми в различни части на тялото. Нападателите използваха ритници и удари с юмруци и замеряха полицаите с бутилки, сигнални ракети и други предмети", се казва в сводката на полицията.

Томи Робинсън заяви: "Революцията започна - не можете да я спрете". Изненадващо чрез видеовръзка се появи технологичният милиардер Илън Мъск, който призова за "смяна на правителството" във Великобритания.

Новият министър на вътрешните работи Шабана Махмуд осъди тези, които нападнаха и раниха полицаи, обещавайки, че всеки, който участва в престъпна дейност, ще "се изправи пред пълната строгост на закона".


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 28 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хасанхасан

    45 0 Отговор
    Там е опуснато отдавна положението . Тарамбук гето.

    17:59 13.09.2025

  • 2 Кир Стар мър фръц

    34 5 Отговор
    като ми пееш пенке ле
    кой те чува

    гответе се за шариата
    учете арабски и спирате бирата

    18:04 13.09.2025

  • 3 Престанете с това "Крайно-дясно"

    42 1 Отговор
    Политическата борба отдавна не между ляво и дясно!
    Борбата е на глобалистите с техния "ред основан на правила", срещу народите по двета.

    Глобалистите успяха да инфилтрират свои хора във всички традиционни патрии без значение леви, десни или центристки. И наричат всяко изплъзнало им се движение или партия- "крайно дясно и расиско" , незавсимо дали са леви, десни или центристки

    Коментиран от #4

    18:30 13.09.2025

  • 4 В Германия дори обединиха

    25 0 Отговор

    До коментар #3 от "Престанете с това "Крайно-дясно"":

    левите и десните трдиционни партии в коалиция, за да се противопаставят на народа си. И не само в Германия по-явно или по-прикрито

    Коментиран от #20

    18:33 13.09.2025

  • 5 Червената шапчица

    18 0 Отговор
    Мохамед не дава на Хасан...

    18:33 13.09.2025

  • 6 ,,,,,,

    26 0 Отговор
    Горката малобритания,докъде я докараха

    18:41 13.09.2025

  • 7 Ами да

    24 0 Отговор
    На нормалните хора им писна от крайно-левите демагози и псевдо-хуманисти !

    18:45 13.09.2025

  • 8 6135

    20 1 Отговор
    "... В шествието на ционалистите са се включили..."

    Четете ги тези статии преди габги пуснете, бе хора!

    18:47 13.09.2025

  • 9 Ха,ха

    17 1 Отговор
    Те и тия като нас, коренните вече са трето качество

    18:51 13.09.2025

  • 10 Факт

    12 2 Отговор
    Не може да са морска империя 250 години и да не са населени с хора от колониите!

    19:02 13.09.2025

  • 11 име

    30 1 Отговор
    Пак ще има насилие в Европа, не виждам,иначе по какъв друг начин може да се прочистим от всичката тая сгaн, която ни натресоха.

    19:05 13.09.2025

  • 12 Алена

    14 2 Отговор
    Това е Проклятието на робовладелците!
    Много Страдание ги очаква британците!

    Коментиран от #13

    19:39 13.09.2025

  • 13 ,,,,,,

    17 0 Отговор

    До коментар #12 от "Алена":

    Точно тая работническа класа не са робоваделците, къде им натресоха да харантиутятт и Един тон боклук

    19:46 13.09.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 BBC, ITV, SKY NEWS ни казват лъжи

    17 0 Отговор
    Спрете да ги гледате!

    Българските аналози са лъжливите БНТ, бТВ, Нова телевизия.

    Само зомбираните евроатлантици и жълтопаветните ги гледат.

    21:15 13.09.2025

  • 16 А50

    15 2 Отговор
    Аз съм за белите, тъмнозелените обратно в саваната. Това събитие е новината на деня и дано продължи, но се съмнявам в успеха му. Най-много тъмнозелените да си налегнат парцалите некой друг ден, но нищо на света неможе да ги накара да работят. Явно белите ще трябва да отстъпят и нали се сещате в коя държава вече няма либерастия и толерантност към търтейте, та нищо чудно да се появът там квартали от бели бежанци от западна Европа. Русия трябва да стане притегателен център на нормалните, и ние трябва да се ориентираме към приемане на бели хора. В крайна сметка всички сме с един по-близък произход в сравнение с тъмнозелените

    21:16 13.09.2025

  • 17 Неразбрал

    22 0 Отговор
    Ама чакайте сега, нали лошите източноевропейци се махнаха? Останаха само добрите хора от Африка и Азия? Защо не сте доволни?

    21:31 13.09.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 "над 100 000 души"

    5 0 Отговор
    доста над 100к. Заглавието е по-правилно "стотици хиляди", не хиляди

    Коментиран от #24

    22:50 13.09.2025

  • 20 КЗББ и ДП

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "В Германия дори обединиха":

    И у бугарско

    23:08 13.09.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Трътлю

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от ""над 100 000 души"":

    BBC: десетки хиляди.
    Sky:110 000.
    Реално: милион+.
    Избори и Фараж да се заема с бакиите на Кралството!

    02:05 14.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания