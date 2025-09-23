„Не знаем кой стои зад появата им“: дронове предизвикаха хаос в Копенхаген

Около 20 000 пътници са били засегнати от временното затваряне на летището на датската столица Копенхаген снощи заради забелязани в неговия район дронове, обяви днес летищната управа, цитирана от Ройтерс, предаде БТА.
Министър-председателката Мете Фредериксен заяви, че това е "най-сериозната атака срещу датска инфраструктура до този момент", а разузнавателните служби на скандинавската страна заявиха, че проверяват дали става въпрос за хибридна атака.
Според датската полиция дроновете са били управлявани "умело" и своевременно са изчезнали. "Не знаем кой стои зад появата им", поясниха от полицията в Копенхаген.
Дроновете наложиха спиране на излитането и на кацането на самолети. Става въпрос за 31 полета, уточниха от летището. Последва верижна реакция, в резултат на която бяха отменени или забавени около 100 полета. Летището в Осло също преустанови работа за няколко часа.
Инспектор Йенс Йесперсен, говорител на датската полиция, каза, че дроновете над Копенхаген са дошли от различни посоки, като са включвали и изключвали светлините си. След няколко часа безпилотните летателни апарати са изчезнали.
През последните дни имаше нарушения и на други европейски летища. Кибератака срещу американската компания "Колинс Аероспейс" (Collins Aerospace), която поддържа системи за чекиране и качване на борда, доведе до затруднения на операциите на лондонското летище "Хийтроу". Нарушения имаше и на летищата в Берлин и Брюксел.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 2222
Коментиран от #16
11:25 23.09.2025
2 Урсула 1984
Коментиран от #30
11:25 23.09.2025
3 оня с коня
11:25 23.09.2025
4 СТЕНА ОТ ДРОНОВЕ
Коментиран от #6
11:28 23.09.2025
5 Путйо фашиста
11:28 23.09.2025
6 Росен Желязков
До коментар #4 от "СТЕНА ОТ ДРОНОВЕ":В България имаме Стена от дронове а в Копенхаген и Осло си нямат
Коментиран от #18
11:29 23.09.2025
7 Уилям Херингтън герой СВО
.
Коментиран от #21
11:31 23.09.2025
8 Реалист
11:35 23.09.2025
9 Баце ЕООД
11:38 23.09.2025
10 Джъмбо джет
Коментиран от #12, #38
11:38 23.09.2025
11 Ти да видиш
11:38 23.09.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Е га ти
Коментиран от #37
11:42 23.09.2025
14 Владолф Путлер
Коментиран от #20, #24, #33
11:44 23.09.2025
15 Ко не разбра
То не са "дронове", "gps сигнали", "кибератаки", "въздушни пространства" и т. н.? Толкова са плоски тия атлантически номерца, че дори и лаик не им се хваща!
Коментиран от #19
11:44 23.09.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 604
Коментиран от #23, #27
11:45 23.09.2025
18 Мунчо
До коментар #6 от "Росен Желязков":Имаме хотелска стена с водопад срещу дроновете.
11:45 23.09.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 604
До коментар #14 от "Владолф Путлер":Ти ли гу доказъ..или?
11:46 23.09.2025
21 Слава на великият Путин!!!
До коментар #7 от "Уилям Херингтън герой СВО":Той ще ви излекува розовостта!😂😂😂
Коментиран от #35
11:47 23.09.2025
22 Пич
Коментиран от #26
11:47 23.09.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Слава на великият Путин!!!
До коментар #14 от "Владолф Путлер":В Сибир на чист въздух, там ви е мястото!
Коментиран от #29
11:49 23.09.2025
25 Как кой, не знаете ли,
11:49 23.09.2025
26 Браво на Рашмахта
До коментар #22 от "Пич":Браво и на келешчетата,
явно световнта подкрепа за мирните инициативи на Фюрера се разраства.
Скоро ще имаме и така чаканата Световна пролетарска революция и нещата ще си дойдат на мястото.
Апропо Четвъртия райх Социалистически ли е и дали ще защити спраделвите очаквания на Пролетарията!
Коментиран от #28
11:50 23.09.2025
27 иван костов
До коментар #17 от "604":НАТО губи контрол над небето си! 3I/ATLAS пристига със гръм!
11:51 23.09.2025
28 Клаус Шваб
До коментар #26 от "Браво на Рашмахта":Няма да притежавате нищо и ще бъдете щастливи.
11:53 23.09.2025
29 Гадно
До коментар #24 от "Слава на великият Путин!!!":В Сибир на чист въздух, там ви е мястото!
-;-
Какъв Сибили и какъв чист въздух?!!?
Нашите червни шебеци ще отиват на Запад за да изучамат Капитализъма и Империалиализъма- така щели отвътре да видят слбине места и да се стигнало да Световнта пролетарска революция?
Рашистните ли са тъпи или пърцуцата им е долнопробна та са така тъпи?
Дано да доживея смъртта или падането на Фюрера и да видя какви доклади от кой Хрушчов ще се четат за деформациити при Путлеризъма!
11:54 23.09.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Защо триете коментарите
11:56 23.09.2025
32 Пугачова
11:56 23.09.2025
33 Ахаха
До коментар #14 от "Владолф Путлер":Ти едно листче не можеш да препишеш като хората... Тая пропаганда дет лансираш няма да ти помогне в живота
11:59 23.09.2025
34 Правата лопата
Коментиран от #36
12:00 23.09.2025
35 Уилям Херингтън герой СВО
До коментар #21 от "Слава на великият Путин!!!":Твоят Путин отече в канафката. Ще гледаме на живо как си гърчи в агонията си.
12:02 23.09.2025
36 Ха ха
До коментар #34 от "Правата лопата":А после само един чип ти набиват руснаците и литваш да трепеш еврофашисти.
12:26 23.09.2025
37 Ха ха
До коментар #13 от "Е га ти":Може нещо с Трабанта на Паситу да измислят.Примерно Ленчекремче да му открадне чистачките,а Георг ще ореве света за руската провокация.
12:33 23.09.2025
38 Само питам
До коментар #10 от "Джъмбо джет":Това ще е косвена жертва.А колко розови понита ще получат сърцетуп?
12:35 23.09.2025
39 ООрана държава
12:37 23.09.2025
40 Селянина с колелото
:-D :-D :-D :-D :-D
12:54 23.09.2025