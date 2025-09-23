Новини
Свят »
Дания »
„Не знаем кой стои зад появата им“: дронове предизвикаха хаос в Копенхаген

„Не знаем кой стои зад появата им“: дронове предизвикаха хаос в Копенхаген

23 Септември, 2025 11:24 1 465 40

  • дронове-
  • копенхаген-
  • дания-
  • осло

Според датската полиция дроновете са били управлявани "умело" и своевременно са изчезнали

„Не знаем кой стои зад появата им“: дронове предизвикаха хаос в Копенхаген - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Около 20 000 пътници са били засегнати от временното затваряне на летището на датската столица Копенхаген снощи заради забелязани в неговия район дронове, обяви днес летищната управа, цитирана от Ройтерс, предаде БТА.

Министър-председателката Мете Фредериксен заяви, че това е "най-сериозната атака срещу датска инфраструктура до този момент", а разузнавателните служби на скандинавската страна заявиха, че проверяват дали става въпрос за хибридна атака.

Според датската полиция дроновете са били управлявани "умело" и своевременно са изчезнали. "Не знаем кой стои зад появата им", поясниха от полицията в Копенхаген.

Дроновете наложиха спиране на излитането и на кацането на самолети. Става въпрос за 31 полета, уточниха от летището. Последва верижна реакция, в резултат на която бяха отменени или забавени около 100 полета. Летището в Осло също преустанови работа за няколко часа.

Инспектор Йенс Йесперсен, говорител на датската полиция, каза, че дроновете над Копенхаген са дошли от различни посоки, като са включвали и изключвали светлините си. След няколко часа безпилотните летателни апарати са изчезнали.

През последните дни имаше нарушения и на други европейски летища. Кибератака срещу американската компания "Колинс Аероспейс" (Collins Aerospace), която поддържа системи за чекиране и качване на борда, доведе до затруднения на операциите на лондонското летище "Хийтроу". Нарушения имаше и на летищата в Берлин и Брюксел.


Дания
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 2222

    26 7 Отговор
    Путин атакува НАТО

    Коментиран от #16

    11:25 23.09.2025

  • 2 Урсула 1984

    43 3 Отговор
    Всички атлантици в България да тръгват към Гренландия да я бранят от Тръмп!

    Коментиран от #30

    11:25 23.09.2025

  • 3 оня с коня

    41 4 Отговор
    Отново Мощен юмрук в зурлите на третополовите от НАТО

    11:25 23.09.2025

  • 4 СТЕНА ОТ ДРОНОВЕ

    32 1 Отговор
    ТОВА Е ОБЕЩАНОТО ОТ НАТО И ЕС.ДНЕС В КОПЕНХАГЕН , УТРЕ И НА МНОГО ДРУГИ МЕСТА

    Коментиран от #6

    11:28 23.09.2025

  • 5 Путйо фашиста

    7 25 Отговор
    Не е ли ясно кой стои зад появата им?

    11:28 23.09.2025

  • 6 Росен Желязков

    30 0 Отговор

    До коментар #4 от "СТЕНА ОТ ДРОНОВЕ":

    В България имаме Стена от дронове а в Копенхаген и Осло си нямат

    Коментиран от #18

    11:29 23.09.2025

  • 7 Уилям Херингтън герой СВО

    6 41 Отговор
    Престъпният терористичен кремълски режим мина от нелегалност в явни действия. Русия не е държава, а терористична организация с флаг.
    .

    Коментиран от #21

    11:31 23.09.2025

  • 8 Реалист

    1 30 Отговор
    Ватнишки номера...

    11:35 23.09.2025

  • 9 Баце ЕООД

    26 0 Отговор
    Тоя Путин тая Русия, вече и в съня си я говорите.. То това от смелост и не третополовост

    11:38 23.09.2025

  • 10 Джъмбо джет

    0 26 Отговор
    Някоя копейка, която живее на запад, а бърбори колко хубаво било в Русия и колко много обича Путин туку виж пострада, докато ползва услугите на някоя европейска авиокомпания от руски дрон. Ще изпита любовта на Путин от първо лице.

    Коментиран от #12, #38

    11:38 23.09.2025

  • 11 Ти да видиш

    18 0 Отговор
    Верно ли? ...как кой,... Путин,..ха ха, деаваштамаадеа

    11:38 23.09.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Е га ти

    22 1 Отговор
    Учудващо е, как още нашите подлоги продажници не са направили някоя тъпа провокация, ама като се сетя,че крадат всички пари и нямаме ни самолети,ни дронове,ни лодки

    Коментиран от #37

    11:42 23.09.2025

  • 14 Владолф Путлер

    0 22 Отговор
    Малайзийският пътнически самолет, южнокорейският пътнически самолет, азербайджанския пътнически самолет, сигурно има и други, за които не се сещам. Всички ти свалени от руските терористи- доказано по безспорен начин. Кого друг да подозираме питам аз? Може би марсианците? Руските тероряги с това се занимават и това са историческите им традиции.

    Коментиран от #20, #24, #33

    11:44 23.09.2025

  • 15 Ко не разбра

    19 0 Отговор
    То е ясно кой, коалицията на желаещите е наела yкpoпи да направят това хибридно "шоу" за да оправдаят бъдещите агресивни действия и война на НАТО срещу Русия?
    То не са "дронове", "gps сигнали", "кибератаки", "въздушни пространства" и т. н.? Толкова са плоски тия атлантически номерца, че дори и лаик не им се хваща!

    Коментиран от #19

    11:44 23.09.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 604

    8 0 Отговор
    Пхахахя..лапитъ съ гаврят със системътъ...кеф

    Коментиран от #23, #27

    11:45 23.09.2025

  • 18 Мунчо

    13 0 Отговор

    До коментар #6 от "Росен Желязков":

    Имаме хотелска стена с водопад срещу дроновете.

    11:45 23.09.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 604

    13 2 Отговор

    До коментар #14 от "Владолф Путлер":

    Ти ли гу доказъ..или?

    11:46 23.09.2025

  • 21 Слава на великият Путин!!!

    11 1 Отговор

    До коментар #7 от "Уилям Херингтън герой СВО":

    Той ще ви излекува розовостта!😂😂😂

    Коментиран от #35

    11:47 23.09.2025

  • 22 Пич

    9 0 Отговор
    Хахаха.......Някои келешчета са си играли с дронове и датчаните са напълнили гащите !!!

    Коментиран от #26

    11:47 23.09.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Слава на великият Путин!!!

    10 1 Отговор

    До коментар #14 от "Владолф Путлер":

    В Сибир на чист въздух, там ви е мястото!🫎

    Коментиран от #29

    11:49 23.09.2025

  • 25 Как кой, не знаете ли,

    5 1 Отговор
    Путин е виновен!

    11:49 23.09.2025

  • 26 Браво на Рашмахта

    5 1 Отговор

    До коментар #22 от "Пич":

    Браво и на келешчетата,
    явно световнта подкрепа за мирните инициативи на Фюрера се разраства.
    Скоро ще имаме и така чаканата Световна пролетарска революция и нещата ще си дойдат на мястото.

    Апропо Четвъртия райх Социалистически ли е и дали ще защити спраделвите очаквания на Пролетарията!

    Коментиран от #28

    11:50 23.09.2025

  • 27 иван костов

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "604":

    НАТО губи контрол над небето си! 3I/ATLAS пристига със гръм!

    11:51 23.09.2025

  • 28 Клаус Шваб

    1 2 Отговор

    До коментар #26 от "Браво на Рашмахта":

    Няма да притежавате нищо и ще бъдете щастливи.

    11:53 23.09.2025

  • 29 Гадно

    1 5 Отговор

    До коментар #24 от "Слава на великият Путин!!!":

    В Сибир на чист въздух, там ви е мястото!
    -;-
    Какъв Сибили и какъв чист въздух?!!?

    Нашите червни шебеци ще отиват на Запад за да изучамат Капитализъма и Империалиализъма- така щели отвътре да видят слбине места и да се стигнало да Световнта пролетарска революция?

    Рашистните ли са тъпи или пърцуцата им е долнопробна та са така тъпи?
    Дано да доживея смъртта или падането на Фюрера и да видя какви доклади от кой Хрушчов ще се четат за деформациити при Путлеризъма!

    11:54 23.09.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Защо триете коментарите

    1 3 Отговор
    Няма спасние за Фюрера Владолф Путлер и неговата Усрация!

    11:56 23.09.2025

  • 32 Пугачова

    0 5 Отговор
    Ах, колко са мирни и добродушни руснаците! Никога не са проявявали агресия към съседите си, никога не са сваляли самолети, никога не са извършвали политически убийства, никога не са нарушавали международното право… Трайко, ако все още се съмняваш в тях – отиди и ги поздрави лично, защото истината е, че те са благи душички. Пълно безобразие е да се клеветят тези хрисими руски ангелчета, които само раздават „мир и хармония“ чрез дронове, ракети и „нежни“ окупации.

    11:56 23.09.2025

  • 33 Ахаха

    5 1 Отговор

    До коментар #14 от "Владолф Путлер":

    Ти едно листче не можеш да препишеш като хората... Тая пропаганда дет лансираш няма да ти помогне в живота

    11:59 23.09.2025

  • 34 Правата лопата

    0 5 Отговор
    Видиш ли руснак или копейка- ползвай ме!

    Коментиран от #36

    12:00 23.09.2025

  • 35 Уилям Херингтън герой СВО

    0 7 Отговор

    До коментар #21 от "Слава на великият Путин!!!":

    Твоят Путин отече в канафката. Ще гледаме на живо как си гърчи в агонията си.

    12:02 23.09.2025

  • 36 Ха ха

    3 0 Отговор

    До коментар #34 от "Правата лопата":

    А после само един чип ти набиват руснаците и литваш да трепеш еврофашисти.

    12:26 23.09.2025

  • 37 Ха ха

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Е га ти":

    Може нещо с Трабанта на Паситу да измислят.Примерно Ленчекремче да му открадне чистачките,а Георг ще ореве света за руската провокация.

    12:33 23.09.2025

  • 38 Само питам

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Джъмбо джет":

    Това ще е косвена жертва.А колко розови понита ще получат сърцетуп?

    12:35 23.09.2025

  • 39 ООрана държава

    1 0 Отговор
    Долетяли са от русия ли?

    12:37 23.09.2025

  • 40 Селянина с колелото

    2 0 Отговор
    Значи положението в Копенхаген в същото като в София. И на софийското летичще се появи дрон, вся смут и паника, замина си и никой не разбра от къде дойде, къде замина и кой е собственика му. Вече съм спокоен и ние българите сме пълноправни членове на ЕС.
    :-D :-D :-D :-D :-D

    12:54 23.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания