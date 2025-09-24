Полша: Няма да толерираме безмилостните провокативни действия на Русия

Полша е готова да "защити своята територия", обяви от трибуната на ООН президентът Карол Навроцки, цитиран от Франс прес, предаде БТА.
Той каза това в речта си вчера по време на общополитическите дебати в рамките на 80-ата годишна сесия на Общото събрание на световната организация, след като най-малко 19 дрона навлязоха в полското въздушно пространство на фона на масирана руска въздушна атака срещу съседна Украйна в нощта на 9 срещу 10 септември.
"Полша винаги ще реагира по подходящ начин и е готова да защити своята територия... Полският народ, както и страните от Централна и Източна Европа, няма да се страхуват от руски дронове", заяви Навроцки.
"Няма да толерираме безмилостните провокативни действия на Москва срещу нас и други държави, които изпитват нашите реакции и сплашват нашите общества“, добави полският президент националист.
Неговото изявление бе предшествано от три случая на навлизане за по-малко от две седмици на руски дронове или изтребители над страни от НАТО - Полша, Румъния и Естония. Русия отрече да е имало такива инциденти, отбелязва АФП.
