САЩ ликвидираха трима наркотрафиканти в международни води ВИДЕО

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви в Truth Social за ликвидирането на трима членове на наркокартели, вероятно от Венецуела, в международни води.

По думите му, американските военни са извършили „удар срещу членове на наркокартели и наркотерористи в зоната на отговорност на Южното командване на САЩ“, в резултат на което са унищожени „трима терористи“.

„Ударът е извършен в международни води в момент, когато наркотерористи от Венецуела са превозвали незаконно наркотици в Съединените щати“, написа американският лидер. Той добави, че членовете на наркокартела „представляват заплаха за националната сигурност“ на Съединените щати, както и за външнополитическите интереси на страната.

Тръмп допусна възможността Вашингтон да предприеме нови решителни мерки срещу чуждестранни престъпни групировки, опитващи се да внесат контрабандно наркотици в Съединените щати по суша.

Той изрази увереност, че ударите, които ВМС на САЩ са извършили в международни води срещу кораби, за които се твърди, че са свързани с наркокартели, са спомогнали за намаляване на контрабандата на забранени вещества в Съединените щати. „Това означава, че наркотиците не идват у нас по море. Те идват по суша“, добави той пред репортери в Белия дом в понеделник.

„И ние казваме на картелите в момента, че ще ги спрем, когато дойдат по суша. Ще ги спрем по същия начин, по който спираме кораби“, каза Тръмп, визирайки възможността за удари по контрабандисти. Той не каза къде точно Съединените щати биха могли да ударят.

Президентът съобщи на 2 септември, че въоръжените сили на САЩ са елиминирали 11 членове на венецуелски наркокартел по време на операция в международни води. Според Тръмп Венецуела не предприема достатъчно мерки за борба с трафика на наркотици.

Венецуелският президент Николас Мадуро заяви, че страната му е изправена пред най-сериозната заплаха от инвазия от страна на Съединените щати през последните 100 години. На 19 август три разрушителя на ВМС на САЩ бяха изпратени в южната част на Карибите до бреговете на Венецуела. В региона бяха разположени и ядрена подводница, ракетен крайцер, десантни кораби и 4,5 хиляди военнослужещи.