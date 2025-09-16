Изолирани и забравени: как живеят хора в Приднестровието

На територията на самопровъзгласилата се Приднестровска молдовска република има пет села, които все още са под молдовска администрация. За тях единствената връзка с останалата част от страната е ферибот, който пресича река Днестър. Приднестровието се намира на източния ѝ бряг, а останалата част от Молдова - на западния. Фериботът, който пътува няколко пъти на ден, е жизненоважен за жителите на петте села – хора, които често се чувстват забравени в една своеобразна ничия земя.
Там времето е спряло
69-годишният Георге Колун живее в село Кочери – едно от петте села, останали под контрола на Молдова. Със старата си лада, съветско производство, той пътува до Василевка – друго молдовско село, на 20 километра от Кочери, близо до украинската граница. Колун казва, че журналисти почти не са стъпвали там през последните години. Пътят е осеян с дупки и тъне в прахоляк. Улиците са пусти, само няколко гъски се разхождат по тях. Навсякъде – празни и рушащи се къщи. Времето сякаш е спряло.
Агафия е живяла във Василевка през целия си живот. Въпреки дългата суша това лято, доматите в градината ѝ са узрели и тя се приготвя за зимата. Казва, че трябва да живее най-вече от това, което сама произвежда. "Виждате ли, селото е малко. Ние сме единствените от молдовската страна. Всичко наоколо е Приднестровието. Ние мислехме, че ще ни помогнат, поне защото останахме молдовци, каквито винаги сме били. Но никой не ни помага, никой не ни дава нищо", споделя Агафия.
Във Василевка няма училище. Няма и кметство, нито дори хранителен магазин. Само малък лекарски кабинет. Преди руската пълномащабна инвазия в Украйна през февруари 2022 година местните често пазарували в Украйна. Оттогава това вече е невъзможно. Украйна построи окопи по границата, за да предотврати евентуална руска атака през Приднестровието. Така за да купят дори обикновен хляб, жителите трябва да пътуват в Приднестровието. За по-големи покупки им се налага да изминат 40 километра, включително и с ферибот до територията, контролирана от Молдова от другата страна на реката.
Агафия и другите жители на Василевка живеят от собствената си продукция и животни. Жената казва, че поддържа добри отношения и с хората в Приднестровието, и с тези в Молдова. "Трябва обаче да се грижим за това Молдова да е обединена. Аз не искам да съм румънка. Аз съм молдовка и винаги съм била", казва Агафия.
Бъдещето на Молдова е в ЕС
Животът в Кочери – малко по-голямо село от Василевка и по-близо до Кишинев – е малко по-добър. Георге Колун казва, че ситуацията в региона винаги е била напрегната и хората се надяват на повече подкрепа от молдовските власти. Той е убеден, че единственият начин за решаване на конфликта е Молдова да се присъедини към Европейския съюз – нещо, което се надява да се случи един ден. “Не виждам друг изход – и много други мислят същото – защото там, в Европа, животът е нормален, има истинска демокрация, гражданите са свободни и защитени. Това е бъдещето на Молдова. Бъдещето ни не е да гледаме назад”, казва мъжът.
"Искат тези села да изчезнат"
Според Маноле, ръководител на базираната в Кишинев организация "Промо Лекс", която наблюдава за спазването на човешките права и демокрацията в столицата на Приднестровието Тираспол, местната администрация не се интересува от хората в тези села. "Режимът в Тираспол не иска тези села да оцелеят, защото хората там са основно молдовци. Искат да ги асимилират, да ги принудят да се преселят в Тираспол или Дубасари. Или просто да напуснат региона. Това е целта - тези села да изчезнат”.
Макар решенията за бъдещето им да се вземат далеч оттук, жителите на тези села под молдовска администрация в Приднестровието нямат избор – продължават живота си. Докато войната бушува от другата страна на границата, в Украйна, те се надяват, че по-добро бъдеще ги очаква и че историята един ден ще бъде на тяхна страна.
Автор: Симион Циохина
1 Българин
Коментиран от #5, #8, #25
08:52 16.09.2025
2 Последния Софиянец
Коментиран от #22
08:53 16.09.2025
3 Леле мале
Коментиран от #7
08:54 16.09.2025
4 А когато бяха към СССР...
08:54 16.09.2025
5 Последния Софиянец
До коментар #1 от "Българин":20 млн украинци в Европа живеят в мир и просперитет,без да работят благодарение на Русия.
Коментиран от #15, #18
08:55 16.09.2025
6 Трол
08:57 16.09.2025
7 1488
До коментар #3 от "Леле мале":"Има хора, на които им се плаща да пишат това"
жалко че не си ти, нали ?
08:57 16.09.2025
8 Както и е България
До коментар #1 от "Българин":Тук без война има села, с няколко жители, без магазини, лекари, училища и аптеки, без вода и транспорт . Какво да коментираме другите, първо да си видим нас.ания г...
08:58 16.09.2025
9 Ъъъъъъъъ
Личи си, че този човек живее в изолация.....🤣
09:01 16.09.2025
10 гдфгфдг
Коментиран от #14
09:04 16.09.2025
11 Шваби лицемери
09:05 16.09.2025
12 Луд
09:07 16.09.2025
13 Дупки и прахоляк
09:09 16.09.2025
14 Ъъъъъъъ
До коментар #10 от "гдфгфдг":"искаме да четем новината - убиха всички в офиса на дойче веле и да се радваме!"
Да бе....Патроните скъпи. Не си заслужава да се хабят. Пък и що да им спират мъките?🤣
09:10 16.09.2025
15 Гого Мого
До коментар #5 от "Последния Софиянец":Ако имаше 20 милиона украинци в РФ, които работят и просперират РФ нямаше да изпитва глад за работна ръка. Ха ха торленето е умствена болест.
09:10 16.09.2025
16 Филип
09:11 16.09.2025
17 Наблюдател
09:12 16.09.2025
18 Благодарение на НАТО
До коментар #5 от "Последния Софиянец":Европа си заминава. Виж Лондон, Франция и Берлин . Пълен колапс пари няма пускайте принтера. Инфлация, задължения, правителства пре фалит и отглеждане на всякакви мигранти. Те това е началото на края. А кой иска слаба Европа, ами познай.
Коментиран от #19, #23
09:12 16.09.2025
19 гайтанджиева
До коментар #18 от "Благодарение на НАТО":Това е руска дезинформация.
09:15 16.09.2025
20 Мили, соросойди
09:16 16.09.2025
21 Русофил
Коментиран от #24
09:19 16.09.2025
22 Хайде Сега
До коментар #2 от "Последния Софиянец":В демонкратична България колко много села изчезнаха или са на изчезване, няма да плачем за 5 молдовски села, я............И в България ли Русия е виновна селата ни да се разоряват и да изчезват?
09:29 16.09.2025
23 Факт
До коментар #18 от "Благодарение на НАТО":Това е факт ! Натото разсипа Европа .
09:30 16.09.2025
24 Ха, Ха
До коментар #21 от "Русофил":Я прочети един коментар след теб (22)
09:35 16.09.2025
25 Всъщност
До коментар #1 от "Българин":Атлантическата Демонкрация донесе на света много войни и влошени междудържавни отношения. Днес, на прага на 3-та СВ, старият светвен ред от времето на Студената война изглежда като мечтан мир
09:43 16.09.2025
26 зле
09:44 16.09.2025