Президентът на Румъния: Изборите в Молдова са спор между Изтока и Запада

Президентът на Румъния: Изборите в Молдова са спор между Изтока и Запада

17 Септември, 2025 09:08 517 12

Има незаконно влияние от страна на Руската федерация, коментира румънският президент

Президентът на Румъния: Изборите в Молдова са спор между Изтока и Запада - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Парламентарните избори в Молдова представляват спор между Изтока и Запада, заяви в интервю за румънската телевизия Антена 3 СиЕнЕн президентът на Румъния Никушор Дан. Информацията е цитирана и в молдовски медии, предаде БТА.

„Би било погрешно от моя страна да се меся по някакъв начин в изборите в Република Молдова. Това е суверенно право на гражданите на тази страна. Мога само да кажа, че съм ангажиран да подкрепям тази страна с всичките си сили“, заяви Никушор Дан и определи парламентарните избори на 28 септември като „много важни“.

„(…) На практика те представляват спор между Изтока и Запада, между прозападния курс и по-тесните връзки с Русия“, коментира румънският президент.

Според него резултатите ще бъдат много близки и затова всеки глас има значение.

Румънският президент говори и за възможна руска намеса, включително на базата на опита от президентските избори и референдума в Молдова през 2024 г., когато „се смята, че са били купени между 80 и 100 хиляди гласа в полза на Русия“.

„Има незаконно влияние от страна на Руската федерация и смятам, че е очевидно за всички, че който прави тези предизборни усилия, го прави не заради идеология, заради принципи, а за да повлияе на бъдещето на тази държава“, коментира румънският президент.

Русия иска да обърне Молдова срещу Европа, заяви президентът на Молдова Мая Санду в обръщение към Европейския парламент в Страсбург на 9 септември.

В началото на предизборната кампания Мая Санду заяви в подкаст на молдовски журналист, че Руската федерация е заделила около 100 млн. долара, за да повлияе на изборите с цел сформиране на проруско мнозинство в парламента. По думите ѝ миналата година Русия е насочила около 200 млн. долара, за да опита да промени резултата от президентските избори (на които тя бе преизбрана) и референдума за това дали присъединяването към ЕС да бъде записано като стратегическа цел в конституцията на страната.

Заради твърдения за руска намеса бе отменен резултатът от първия тур на президентските избори в Румъния миналата година. Според властите в Букурещ кандидатурата на крайния националист с антинатовски и антиевропейски послания Калин Джорджеску е била подкрепена от руска намеса и хибридна кампания за влияние в ТикТок. Президентските избори в Румъния бяха повторени през месец май, а на втория тур за държавен глава бе избран Никушор Дан.

Русия отхвърля обвиненията за намеса в изборния процес както в Румъния, така и в Молдова.

Говорителката на МВнР на Русия Мария Захарова заяви миналата седмица, че молдовските власти продължават да обвиняват Русия в опит за намеса в предстоящите избори без да представят доказателства.

„В същото време режимът на Санду оказва психологически натиск върху населението и заплашва политическите си съперници. Западът, който контролира Молдова с желязна ръка, продължава да показва безусловната си подкрепа за своите протежета“, коментира Захарова, цитирана от молдовския информационен сайт Щири.мд (Știri.md).


Румъния
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    5 1 Отговор
    Изборите в Молдова са спор между чували с попълнени бюлетини и списъци с възкресени избиратели.

    09:11 17.09.2025

  • 2 Молдовци в Румъния

    6 0 Отговор
    И румънци в Молдова ще ми гласуват. Тотална фалшификация и атлантическа наглост. Милиони фалшиви гласове и фалшив вот а ЕК се прави на неразбрала

    09:19 17.09.2025

  • 3 Избори в Трансилвания

    1 1 Отговор
    Молдова е румънска област, която е присъединена към СССР след войната, поради участието на румънски части при Сталинград. В момента има неустановен статут, като Украйна, Косово и Босна.

    09:21 17.09.2025

  • 4 Димата

    0 0 Отговор
    Ще им спретнем едно СВО

    09:23 17.09.2025

  • 5 Някой

    4 0 Отговор
    Молдова ще се разцепи на части. Румънска и други.

    09:23 17.09.2025

  • 6 Молдова

    0 3 Отговор
    Беше толкова бедна по времето на СССР ,явно ги влече мизерията

    09:25 17.09.2025

  • 7 ФЕЙК

    5 0 Отговор
    Никушор Дан - президентът на Румъния беше НАТРЕСЕН от трети път ДО КАТО СЕ ИЗБЕРЕ ПРАВИЛНИЯ КАНДИДАТ ПО ДЕМОКРАТИЧЕН НАЧИН КАКЪВТО СВЕТЪТ НЕ ПОЗНАВА! Сега искат по същия ДЕМОКРАТИЧЕН НАЧИН да НАТРЕСАТ и президент на Молдова! Ще видим от кой опит ще успеят еврошарлатаните?

    09:29 17.09.2025

  • 8 Някой

    3 0 Отговор
    Били купени 100 000 гласа от Русия. А колко са купените от президентката и от ЕС? А колко молдовци не можаха да гласуват в Русия, защото имапе само 2 изборни секции за над 200 000 желаещи да гласуват? А защо в Италия имаше към 60 секции, нищо че молдовците там са в пъти по-малко от тези в Русия?
    Въпроси, въпроси...

    09:29 17.09.2025

  • 9 Отдавна всички знаят

    2 0 Отговор
    Че румънците са неадекватници и ги използват. Затънаха до гуша в кредити и съсипаха държавата си. Шепа гнусни атлантенца, ама точно както в България с измама овладяха властта и сега дерибействат. След поляците те са вторите набълбукали се с кредити за тенекии и барути а скоро няма да имат какво да ядат....
    Само за последният месец новите дългове са ...... Полша 43,7 милиарда евро, Следващите по големина суми са "отпуснати" на Румъния (16,7 милиарда евро), Франция и Унгария (и двете по 16,2 милиарда ... Доналд Туск радостно заяви че Полша се е набълбукала „най-много от всички страни от ЕС“, с „по-голям дял от Франция, Италия и Испания взети заедно“. Чисто луди хора според мен

    09:29 17.09.2025

  • 10 Точно пък на

    2 0 Отговор
    президентът на Румъния Никушор Дан, не му е работа относно Молдова да умува. Самият той дойде с фалшификация на власт. Над 1 милион фалшиви гласа точно от Молдова му написаха

    09:33 17.09.2025

  • 11 И защо

    1 0 Отговор
    Се меси тоя смотаняк в изборите в Република Молдова ?... "президентът" на Румъния Никушор Дан...

    09:35 17.09.2025

  • 12 А то щото

    1 0 Отговор
    Няма незаконно влияние от страна на Европа. Този наглец има очи да коментира. Добре помним как беше избран.

    09:35 17.09.2025

