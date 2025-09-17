Президентът на Румъния: Изборите в Молдова са спор между Изтока и Запада

Парламентарните избори в Молдова представляват спор между Изтока и Запада, заяви в интервю за румънската телевизия Антена 3 СиЕнЕн президентът на Румъния Никушор Дан. Информацията е цитирана и в молдовски медии, предаде БТА.

„Би било погрешно от моя страна да се меся по някакъв начин в изборите в Република Молдова. Това е суверенно право на гражданите на тази страна. Мога само да кажа, че съм ангажиран да подкрепям тази страна с всичките си сили“, заяви Никушор Дан и определи парламентарните избори на 28 септември като „много важни“.

„(…) На практика те представляват спор между Изтока и Запада, между прозападния курс и по-тесните връзки с Русия“, коментира румънският президент.

Според него резултатите ще бъдат много близки и затова всеки глас има значение.

Румънският президент говори и за възможна руска намеса, включително на базата на опита от президентските избори и референдума в Молдова през 2024 г., когато „се смята, че са били купени между 80 и 100 хиляди гласа в полза на Русия“.

„Има незаконно влияние от страна на Руската федерация и смятам, че е очевидно за всички, че който прави тези предизборни усилия, го прави не заради идеология, заради принципи, а за да повлияе на бъдещето на тази държава“, коментира румънският президент.

Русия иска да обърне Молдова срещу Европа, заяви президентът на Молдова Мая Санду в обръщение към Европейския парламент в Страсбург на 9 септември.

В началото на предизборната кампания Мая Санду заяви в подкаст на молдовски журналист, че Руската федерация е заделила около 100 млн. долара, за да повлияе на изборите с цел сформиране на проруско мнозинство в парламента. По думите ѝ миналата година Русия е насочила около 200 млн. долара, за да опита да промени резултата от президентските избори (на които тя бе преизбрана) и референдума за това дали присъединяването към ЕС да бъде записано като стратегическа цел в конституцията на страната.

Заради твърдения за руска намеса бе отменен резултатът от първия тур на президентските избори в Румъния миналата година. Според властите в Букурещ кандидатурата на крайния националист с антинатовски и антиевропейски послания Калин Джорджеску е била подкрепена от руска намеса и хибридна кампания за влияние в ТикТок. Президентските избори в Румъния бяха повторени през месец май, а на втория тур за държавен глава бе избран Никушор Дан.

Русия отхвърля обвиненията за намеса в изборния процес както в Румъния, така и в Молдова.

Говорителката на МВнР на Русия Мария Захарова заяви миналата седмица, че молдовските власти продължават да обвиняват Русия в опит за намеса в предстоящите избори без да представят доказателства.

„В същото време режимът на Санду оказва психологически натиск върху населението и заплашва политическите си съперници. Западът, който контролира Молдова с желязна ръка, продължава да показва безусловната си подкрепа за своите протежета“, коментира Захарова, цитирана от молдовския информационен сайт Щири.мд (Știri.md).