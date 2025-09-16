Комисия на ООН: Израел е извършил геноцид в Газа

Комисия на ООН за разследване заключи, че Израел е извършил геноцид в Газа, като посочи, че високопоставени израелски служители, включително премиерът Бенямин Нетаняху, са подбудили тези действия. Новината съобщи Ройтерс, предава News.bg.
В подкрепа на констатациите си комисията посочва мащаба на убийствата, блокирането на хуманитарна помощ, насилственото разселване и унищожаването на клиника за фертилитет. „В Газа се извършва геноцид“, заяви Нави Пилай, ръководител на комисията и бивш съдия в Международния наказателен съд.
Според доклада, израелските власти на най-високо ниво организират геноцидна кампания вече близо две години с конкретното намерение да унищожат палестинската група в Газа. Израел отказа да сътрудничи, а мисията му в Женева обвини комисията в политическа предубеденост.
Правният анализ от 72 страници е най-силното заключение на ООН досега, но комисията е независим орган и не говори официално от името на организацията. Въпреки че ООН все още не е използвала термина „геноцид“, нараства международният натиск това да бъде направено.
Израел вече е обект на дело в Международния съд в Хага. Страната отхвърля обвиненията, позовавайки се на правото си на самозащита след атаката на „Хамас“ от 7 октомври 2023 г., при която загинаха 1200 души и 251 бяха взети за заложници. Последвалата война в Газа доведе до смъртта на над 64 000 души.
Според Конвенцията на ООН за геноцида от 1948 г., престъплението се определя като действия с намерение за унищожаване на национална, етническа, расова или религиозна група. Комисията установи, че Израел е извършил четири от петте действия: убийства, причиняване на тежки физически или психически вреди, създаване на условия за унищожение и налагане на мерки за предотвратяване на раждаемостта.
За доказателства са използвани интервюта със свидетели и жертви, данни от лекари, документи от отворени източници и анализ на сателитни изображения, събрани от началото на войната.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Европеец
Коментиран от #30
11:53 16.09.2025
2 Роман Радионович Разколников
11:56 16.09.2025
3 тЪЙ ДЕ
11:56 16.09.2025
4 Дориана
Коментиран от #5, #7, #17, #34, #36
11:57 16.09.2025
5 Разумихин
До коментар #4 от "Дориана":Я сега кажи нещо и за религията на израелтяните ;)
Коментиран от #18, #26
12:00 16.09.2025
6 az СВО Победа80
12:01 16.09.2025
7 Лин Баба
До коментар #4 от "Дориана":О, да ! Избиването на хора е оправдано и е запазена марка на евреите. Ако друг го прави обаче.....проблем.
Коментиран от #19
12:02 16.09.2025
8 Абе,
12:04 16.09.2025
9 Вярно е
Коментиран от #12
12:04 16.09.2025
10 Kaлпазанин
12:05 16.09.2025
11 Уф Божкеее...!
Нетаняху си трепе наред и 5 пари не дава ...!
А ЕС,Запада и САЩ-,,Оглушително мълчат" по въпроса,където Наистина Израел извършва Съвременен Геноцид,спрямо Палестинският Народ...!
12:08 16.09.2025
12 Дано ти се върне на твое дете!
До коментар #9 от "Вярно е":Че и ТИ да обикаляш всички телевизии...!
Но явно си дрът ергенин-нямащ деца!
Щото един баща,не би казал никога такива зловещи думи!
Бъди жив и здрав,но помни!
Бог забавя,но не забравя!
Коментиран от #13
12:10 16.09.2025
13 Отговор
До коментар #12 от "Дано ти се върне на твое дете!":Моите деца вече ме дариха с внуци, а твоите да си легнат с бащата на някаква Саяна, щом ги възбужда.
Коментиран от #22
12:14 16.09.2025
14 Ивелин Михайлов
12:16 16.09.2025
15 Зъл пес
Коментиран от #20, #21, #28
12:17 16.09.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Баш психиатър
До коментар #5 от "Разумихин":А сега ти кажи ако с дъщеря ти се бяха гаврили месеци наред,пак ли ще пишеш така?
Коментиран от #23
12:22 16.09.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Абдел Кадер Бай
До коментар #15 от "Зъл пес":Невинни жени няма.
12:24 16.09.2025
21 Ъъъъъъъ
До коментар #15 от "Зъл пес":"Каква е вината на празнуващите млади хора?"
Нямат вина. Виновни са тези, които ги закараха на 3км от границата, и които пуснаха войниците охраняващи този сектор в отпуск. Да не говорим, че при атаката е била задействана "Директивата Ханибал", която задължава израелската армия да стреля по израелските граждани, за да не попаднат в плен. В крайна сметка, от тези 1200 убити, над 700 са убити от израелската армия. Това си беше операция на Мосад, за да провокират това, което се случи след това и се случва до ден днешен. Израелците бяха жертвани от режима на Нетаняху.
12:26 16.09.2025
22 Зъл пес
До коментар #13 от "Отговор":Ще те боли повече когато отмъщението застигне внуците ти.Не ти го пожелавам.
Коментиран от #29
12:27 16.09.2025
23 Разумихин
До коментар #18 от "Баш психиатър":Какво общо има това с религията на израелтяните ?
12:27 16.09.2025
24 Къв геноцид
Коментиран от #27
12:30 16.09.2025
25 Архимандрисандрит Бибиан
12:37 16.09.2025
26 Жълтото еврейче
До коментар #5 от "Разумихин":Всички сме в трепетно очакване ......
12:37 16.09.2025
27 Иванчо I-ви
До коментар #24 от "Къв геноцид":В демократичният запад и САЩ играят еврейски пари. Нормално е да помагат на Израел.
12:38 16.09.2025
28 Биби криминал
До коментар #15 от "Зъл пес":Явно капацитета ви е ограничен . Кой изпрати обратните младежи на двеста метра от най-сигурната граница на света ?
12:40 16.09.2025
29 Кученце розово
До коментар #22 от "Зъл пес":Да си легнеш с бащата на някаква Саяна.
Коментиран от #32
12:42 16.09.2025
30 Тодор Живков - най мъдрият държавник
До коментар #1 от "Европеец":Само им смени имената и те сами си тръгнаха, за да не налагат подобни свинщини в ден днешен.
Коментиран от #31
12:47 16.09.2025
31 Европеец
До коментар #30 от "Тодор Живков - най мъдрият държавник":Ника ти е верен ....
12:50 16.09.2025
32 Зъл пес
До коментар #29 от "Кученце розово":Красиви деца прави,така че някоя жена може да си роди от него.
12:59 16.09.2025
33 Ксаниба
13:01 16.09.2025
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Стига цензура
13:16 16.09.2025
36 Само питам
До коментар #4 от "Дориана":Нов 11 март в Испания вече се подготвя от Израел.За теб отговорни ще са палестинците.
13:19 16.09.2025