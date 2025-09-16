Комисия на ООН: Израел е извършил геноцид в Газа

Комисия на ООН за разследване заключи, че Израел е извършил геноцид в Газа, като посочи, че високопоставени израелски служители, включително премиерът Бенямин Нетаняху, са подбудили тези действия. Новината съобщи Ройтерс, предава News.bg.

В подкрепа на констатациите си комисията посочва мащаба на убийствата, блокирането на хуманитарна помощ, насилственото разселване и унищожаването на клиника за фертилитет. „В Газа се извършва геноцид“, заяви Нави Пилай, ръководител на комисията и бивш съдия в Международния наказателен съд.

Според доклада, израелските власти на най-високо ниво организират геноцидна кампания вече близо две години с конкретното намерение да унищожат палестинската група в Газа. Израел отказа да сътрудничи, а мисията му в Женева обвини комисията в политическа предубеденост.

Правният анализ от 72 страници е най-силното заключение на ООН досега, но комисията е независим орган и не говори официално от името на организацията. Въпреки че ООН все още не е използвала термина „геноцид“, нараства международният натиск това да бъде направено.

Израел вече е обект на дело в Международния съд в Хага. Страната отхвърля обвиненията, позовавайки се на правото си на самозащита след атаката на „Хамас“ от 7 октомври 2023 г., при която загинаха 1200 души и 251 бяха взети за заложници. Последвалата война в Газа доведе до смъртта на над 64 000 души.

Според Конвенцията на ООН за геноцида от 1948 г., престъплението се определя като действия с намерение за унищожаване на национална, етническа, расова или религиозна група. Комисията установи, че Израел е извършил четири от петте действия: убийства, причиняване на тежки физически или психически вреди, създаване на условия за унищожение и налагане на мерки за предотвратяване на раждаемостта.

За доказателства са използвани интервюта със свидетели и жертви, данни от лекари, документи от отворени източници и анализ на сателитни изображения, събрани от началото на войната.