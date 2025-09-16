Новини
Свят »
Израел »
Комисия на ООН: Израел е извършил геноцид в Газа

Комисия на ООН: Израел е извършил геноцид в Газа

16 Септември, 2025 11:52 1 215 36

  • комисия-
  • оон-
  • геноцид-
  • газа-
  • израел

Нетаняху и висши израелски служители обвинени в подбуждане към геноцид

Комисия на ООН: Израел е извършил геноцид в Газа - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Комисия на ООН за разследване заключи, че Израел е извършил геноцид в Газа, като посочи, че високопоставени израелски служители, включително премиерът Бенямин Нетаняху, са подбудили тези действия. Новината съобщи Ройтерс, предава News.bg.

В подкрепа на констатациите си комисията посочва мащаба на убийствата, блокирането на хуманитарна помощ, насилственото разселване и унищожаването на клиника за фертилитет. „В Газа се извършва геноцид“, заяви Нави Пилай, ръководител на комисията и бивш съдия в Международния наказателен съд.

Според доклада, израелските власти на най-високо ниво организират геноцидна кампания вече близо две години с конкретното намерение да унищожат палестинската група в Газа. Израел отказа да сътрудничи, а мисията му в Женева обвини комисията в политическа предубеденост.

Правният анализ от 72 страници е най-силното заключение на ООН досега, но комисията е независим орган и не говори официално от името на организацията. Въпреки че ООН все още не е използвала термина „геноцид“, нараства международният натиск това да бъде направено.

Израел вече е обект на дело в Международния съд в Хага. Страната отхвърля обвиненията, позовавайки се на правото си на самозащита след атаката на „Хамас“ от 7 октомври 2023 г., при която загинаха 1200 души и 251 бяха взети за заложници. Последвалата война в Газа доведе до смъртта на над 64 000 души.

Според Конвенцията на ООН за геноцида от 1948 г., престъплението се определя като действия с намерение за унищожаване на национална, етническа, расова или религиозна група. Комисията установи, че Израел е извършил четири от петте действия: убийства, причиняване на тежки физически или психически вреди, създаване на условия за унищожение и налагане на мерки за предотвратяване на раждаемостта.

За доказателства са използвани интервюта със свидетели и жертви, данни от лекари, документи от отворени източници и анализ на сателитни изображения, събрани от началото на войната.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европеец

    25 3 Отговор
    Заглавието е вярно.... Няма какво да коментирам.....

    Коментиран от #30

    11:53 16.09.2025

  • 2 Роман Радионович Разколников

    25 4 Отговор
    Адолф Хитлер беше прав !

    11:56 16.09.2025

  • 3 тЪЙ ДЕ

    19 2 Отговор
    Ам ся,ко прайм?

    11:56 16.09.2025

  • 4 Дориана

    4 32 Отговор
    Тогава ООН ли ще понесе отговорността за бъдещите атентати от палестински групировки? Израел са прави, че Газа трябва да се прочисти от палестинци. Те са потенциални терористи, които изпращат дори деца и жени на самоубийствени атентати в името на тяхната вяра .

    Коментиран от #5, #7, #17, #34, #36

    11:57 16.09.2025

  • 5 Разумихин

    24 2 Отговор

    До коментар #4 от "Дориана":

    Я сега кажи нещо и за религията на израелтяните ;)

    Коментиран от #18, #26

    12:00 16.09.2025

  • 6 az СВО Победа80

    21 4 Отговор
    Не е "извършил", а "извършва" и в момента...

    12:01 16.09.2025

  • 7 Лин Баба

    22 3 Отговор

    До коментар #4 от "Дориана":

    О, да ! Избиването на хора е оправдано и е запазена марка на евреите. Ако друг го прави обаче.....проблем.

    Коментиран от #19

    12:02 16.09.2025

  • 8 Абе,

    7 2 Отговор
    Само така, а и още по-така трябва! Браво, браво и пак браво.

    12:04 16.09.2025

  • 9 Вярно е

    1 12 Отговор
    А бащата на някаква Саяна извършва геноцид спрямо българския народ, като обикаля всеки ден всички телевизии.

    Коментиран от #12

    12:04 16.09.2025

  • 10 Kaлпазанин

    11 2 Отговор
    И тази комисия с това становище което е очевадно ,постигна ли????? ,и не са само не подбудители а и извършители и всички неканени а самонастанили се евреи там ,и ние сме съучастници в този геноцид ,защото не правим НИЩО

    12:05 16.09.2025

  • 11 Уф Божкеее...!

    14 2 Отговор
    Тая ,,комисия на ООН"...никой не я бръсне за с...ва...!
    Нетаняху си трепе наред и 5 пари не дава ...!
    А ЕС,Запада и САЩ-,,Оглушително мълчат" по въпроса,където Наистина Израел извършва Съвременен Геноцид,спрямо Палестинският Народ...!

    12:08 16.09.2025

  • 12 Дано ти се върне на твое дете!

    5 2 Отговор

    До коментар #9 от "Вярно е":

    Че и ТИ да обикаляш всички телевизии...!
    Но явно си дрът ергенин-нямащ деца!
    Щото един баща,не би казал никога такива зловещи думи!
    Бъди жив и здрав,но помни!
    Бог забавя,но не забравя!

    Коментиран от #13

    12:10 16.09.2025

  • 13 Отговор

    1 8 Отговор

    До коментар #12 от "Дано ти се върне на твое дете!":

    Моите деца вече ме дариха с внуци, а твоите да си легнат с бащата на някаква Саяна, щом ги възбужда.

    Коментиран от #22

    12:14 16.09.2025

  • 14 Ивелин Михайлов

    7 3 Отговор
    Според най-големия Исторически парк в света до Варна, Хитлер беше прав!

    12:16 16.09.2025

  • 15 Зъл пес

    3 8 Отговор
    А 07.10.2023г?Защо защитават само нападателите?Каква е вината на празнуващите млади хора?Защо убиваха,и изнасилваха невинни млади жени?

    Коментиран от #20, #21, #28

    12:17 16.09.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Баш психиатър

    2 9 Отговор

    До коментар #5 от "Разумихин":

    А сега ти кажи ако с дъщеря ти се бяха гаврили месеци наред,пак ли ще пишеш така?

    Коментиран от #23

    12:22 16.09.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Абдел Кадер Бай

    4 4 Отговор

    До коментар #15 от "Зъл пес":

    Невинни жени няма.

    12:24 16.09.2025

  • 21 Ъъъъъъъ

    6 1 Отговор

    До коментар #15 от "Зъл пес":

    "Каква е вината на празнуващите млади хора?"

    Нямат вина. Виновни са тези, които ги закараха на 3км от границата, и които пуснаха войниците охраняващи този сектор в отпуск. Да не говорим, че при атаката е била задействана "Директивата Ханибал", която задължава израелската армия да стреля по израелските граждани, за да не попаднат в плен. В крайна сметка, от тези 1200 убити, над 700 са убити от израелската армия. Това си беше операция на Мосад, за да провокират това, което се случи след това и се случва до ден днешен. Израелците бяха жертвани от режима на Нетаняху.

    12:26 16.09.2025

  • 22 Зъл пес

    2 2 Отговор

    До коментар #13 от "Отговор":

    Ще те боли повече когато отмъщението застигне внуците ти.Не ти го пожелавам.

    Коментиран от #29

    12:27 16.09.2025

  • 23 Разумихин

    3 4 Отговор

    До коментар #18 от "Баш психиатър":

    Какво общо има това с религията на израелтяните ?

    12:27 16.09.2025

  • 24 Къв геноцид

    6 2 Отговор
    Я вижте колективния "ДЕМОКРАТИЧЕН" Запад и САЩ какви ги вършат. Не само, че НЕ налагат санкции Ами и оръжия и пари изпращат на "демократичния" окупатор.

    Коментиран от #27

    12:30 16.09.2025

  • 25 Архимандрисандрит Бибиан

    1 3 Отговор
    Изреел одмъштава за отвлечените и обити жидове! Лани им бе казано каде Газа че е палестинска равна Добружа,кво им не е ясно на чаршавите!?

    12:37 16.09.2025

  • 26 Жълтото еврейче

    0 2 Отговор

    До коментар #5 от "Разумихин":

    Всички сме в трепетно очакване ......

    12:37 16.09.2025

  • 27 Иванчо I-ви

    2 3 Отговор

    До коментар #24 от "Къв геноцид":

    В демократичният запад и САЩ играят еврейски пари. Нормално е да помагат на Израел.

    12:38 16.09.2025

  • 28 Биби криминал

    6 0 Отговор

    До коментар #15 от "Зъл пес":

    Явно капацитета ви е ограничен . Кой изпрати обратните младежи на двеста метра от най-сигурната граница на света ?

    12:40 16.09.2025

  • 29 Кученце розово

    1 6 Отговор

    До коментар #22 от "Зъл пес":

    Да си легнеш с бащата на някаква Саяна.

    Коментиран от #32

    12:42 16.09.2025

  • 30 Тодор Живков - най мъдрият държавник

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Европеец":

    Само им смени имената и те сами си тръгнаха, за да не налагат подобни свинщини в ден днешен.

    Коментиран от #31

    12:47 16.09.2025

  • 31 Европеец

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Тодор Живков - най мъдрият държавник":

    Ника ти е верен ....

    12:50 16.09.2025

  • 32 Зъл пес

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Кученце розово":

    Красиви деца прави,така че някоя жена може да си роди от него.

    12:59 16.09.2025

  • 33 Ксаниба

    3 2 Отговор
    маверно лииий!! Неможе да бъдиии!! А колко МОСАДовеца са учавствали на майдауна 2014!!?? А колко са били в нацистките групировки нападнали Донбасс!!??? Всичко ще си кажете един ден!!!

    13:01 16.09.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Стига цензура

    1 0 Отговор
    Не ви харесва пророчеството ми?Значи има основания.

    13:16 16.09.2025

  • 36 Само питам

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Дориана":

    Нов 11 март в Испания вече се подготвя от Израел.За теб отговорни ще са палестинците.

    13:19 16.09.2025