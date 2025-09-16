"Зеленски: Русия е изстреляла хиляди дронове и ракети срещу Украйна през септември"

Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че от началото на септември Русия е изпратила над 3 500 дрона, близо 190 ракети и над 2 500 въздушни бомби срещу Украйна, съобщава Укринформ, цитирана от БТА.
„Имаше и провокации срещу нашите партньори. Това е въздушният терор, срещу който Украйна призовава за съвместна отбрана, така че никой да не се налага да вдига спешно бойни самолети и да усеща натиска на Русия по границите си“, каза Зеленски. Той подчерта необходимостта от многослойна система за противовъздушна отбрана на европейското въздушно пространство, която вече разполага с необходимите технологии, но изисква инвестиции и решителност.
Зеленски отбеляза, че през нощта бяха атакувани множество региони на Украйна. В Запорожие пожарите бяха гасени след обстрел от руската артилерия, при който бяха ранени 13 души, включително две деца. В Миколаев един човек загина при удар по ферма. Киев, Суми, Харков, Донецк и Херсон също бяха обстрелвани, над 100 дрона и 150 планиращи бомби само през нощта.
Украинските сили за противовъздушна отбрана успяха да унищожат 89 от 113 дрона, използвани от Русия в последната мащабна атака. Зеленски благодари на партньорите за помощта и призова за силни действия и решения за защита на страната.
1 Офте мофте
2 Буданов
3 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
4 Ксаниба
5 Зеленко Белоносков
6 Злобното Джуджи
7 Лафът на световната мрежа Х
До коментар #1 от "Офте мофте":"Какво е украинец?
Неуспешен опит от руснака да стане американец..."
Това мото получи милиарди лайкове по света.
👍👍👍👍
🤣🤣🤣🤣
8 Зелю
Как друса тая...
9 Град Козлодуй
12:56 16.09.2025
10 Свободен
11 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #6 от "Злобното Джуджи":Хахахахахах, не бе, не мухи- бандерня
12 Спри войната, спаси жителите Украйна
за да продължаваш да избиваш
сънародниците си, които ловите по улиците
и насила пращате на смърт?
Защо бе, палячо?
За пари и лични удоволствия ли?
Жалък индивид.
13 Аре стига бее
И се бият с лопатки
Най вероятно производителите на бяла техника бележат истински бум в продажбите
А вие сигурно сте свалили 99.99 от всички изтреляни дронове и ракети нали
Хахахаха жалък смешник
14 Гробар
До коментар #10 от "Свободен":Втвърди на кокал.
15 ами
16 Ами ДА...!
Последно,като направихте провокацията с дроновете над Полша...?!
Тогава можеше,а Русия да стои и да гледа ли...?!
17 дончичо
Ай со здравье
18 Шойгу открадна парите
Подразделения на 11-ти армейски корпус проведоха комплекс от антитерористични мерки, в резултат на които противникът беше открит, блокиран и неутрализиран.
В момента селището Ямпил и околните райони са под пълния контрол на Силите за отбрана. Врагът не успя да постигне никакви тактически резултати, всички негови опити за провеждане на разузнавателна и саботажна дейност в селището бяха осуетени.
Заслужава да се отбележи, че противникът се опитва да намери начини за проникване на малки групи, използвайки природните условия и наличието на цивилни сгради. Мониторингът на ситуацията продължава и мерките за противодействие на подобни действия се засилват.
- 11-ти армейски корпус
19 Имат дронове бол, стрелят
20 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #10 от "Свободен":400 000 дезертьори само.
А колко младежи втърди този месец да се известно от Украйна?
Втвърдяват ви се мозъците само
21 Ти остави Европа...
До коментар #15 от "ами":...,ами и ,,Световният Жандарм"-Америка и те не искат...!
22 Зеленски е номер 1
23 БрЯх...!
До коментар #22 от "Зеленски е номер 1":Сега разбрах от хвалебствията ти,че Зеленски бил и с...ТРИ чифта гащи...😁😁😁!
24 Пиздюхен
25 дончичо
До коментар #14 от "Гробар":Да си видял мек мртвец
26 Жалък ревлив наркоман,
27 Русия свърши ракетите още 2022 г. ,
До коментар #24 от "Пиздюхен":Забрави ли?
28 Кравария убер алес
30 Пиздюхен
До коментар #27 от "Русия свърши ракетите още 2022 г. ,":Така беше. Но западът вместо да я довърши, даде възможност да си възстанови запасите.
31 НИЩО БЕ ША СА УПРАЙТЕ !!!
32 АБВ
Ами може, изстрелва. Украйна също изстрелва и удря "големи" цели, което и помага да "побеждава" на бойното поле. Не ми е ясно защо плаче Зеленски ? Нали му помагат 40+ държави от колективния Запад. Пари, оръжие, комуникации, инструктори, разузнавателни данни .... Какво друго иска, та непрекъснато проси още, и още, и още.. ? Че и провокации пробва непрекъснато за да въвлече НАТО във войната ? Ако я нямаше тази подкрепа, отдавна щеше да виси на някой клон на "Банкова".
33 пешо
34 Луд с картечница
35 Клоуна да вдига белия байрак и няма да
