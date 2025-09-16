Новини
Зеленски: Русия е изстреляла хиляди дронове и ракети срещу Украйна през септември
  Тема: Украйна

Зеленски: Русия е изстреляла хиляди дронове и ракети срещу Украйна през септември

16 Септември, 2025 12:51 567 35

Украинският президент призова за съвместна европейска противовъздушна отбрана

Зеленски: Русия е изстреляла хиляди дронове и ракети срещу Украйна през септември - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че от началото на септември Русия е изпратила над 3 500 дрона, близо 190 ракети и над 2 500 въздушни бомби срещу Украйна, съобщава Укринформ, цитирана от БТА.

„Имаше и провокации срещу нашите партньори. Това е въздушният терор, срещу който Украйна призовава за съвместна отбрана, така че никой да не се налага да вдига спешно бойни самолети и да усеща натиска на Русия по границите си“, каза Зеленски. Той подчерта необходимостта от многослойна система за противовъздушна отбрана на европейското въздушно пространство, която вече разполага с необходимите технологии, но изисква инвестиции и решителност.

Зеленски отбеляза, че през нощта бяха атакувани множество региони на Украйна. В Запорожие пожарите бяха гасени след обстрел от руската артилерия, при който бяха ранени 13 души, включително две деца. В Миколаев един човек загина при удар по ферма. Киев, Суми, Харков, Донецк и Херсон също бяха обстрелвани, над 100 дрона и 150 планиращи бомби само през нощта.

Украинските сили за противовъздушна отбрана успяха да унищожат 89 от 113 дрона, използвани от Русия в последната мащабна атака. Зеленски благодари на партньорите за помощта и призова за силни действия и решения за защита на страната.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 11 гласа.
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Офте мофте

    18 0 Отговор
    каза зеления, обърна се и се наведе с леко приклякане.

    Коментиран от #7

    12:52 16.09.2025

  • 2 Буданов

    18 0 Отговор
    Русия свърши ракетите още 2022 г

    12:53 16.09.2025

  • 3 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    18 0 Отговор
    Такоз е. И повече ще стават.Като нещеш мира - получаваш секира

    12:54 16.09.2025

  • 4 Ксаниба

    17 0 Отговор
    ахмактака!?? Нали зелю квичеше преди 3 години че са ум свършили ракетите и имата малко чипове от окраинцки перални!! Това не са ли сапьорски лопатки???

    12:54 16.09.2025

  • 5 Зеленко Белоносков

    15 0 Отговор
    Никой не ме пита, ама аз да кажа...

    12:54 16.09.2025

  • 6 Злобното Джуджи

    0 13 Отговор
    Хиляди дронове, хиляди ракети - резултат сто мухи убити. Молодци 😁👍

    Коментиран от #11

    12:55 16.09.2025

  • 7 Лафът на световната мрежа Х

    14 0 Отговор

    До коментар #1 от "Офте мофте":

    "Какво е украинец?
    Неуспешен опит от руснака да стане американец..."

    Това мото получи милиарди лайкове по света.
    👍👍👍👍
    🤣🤣🤣🤣

    12:55 16.09.2025

  • 8 Зелю

    14 0 Отговор
    Ах , ах..... госпожата ми взе ключа от Богатото и ме овика че не съм я .... от четири години ! Докато не ме нае... вика , кола няма да караш ! А аз съм клюмнал и унил защото съм влюбен в на Макрон жена му....
    Как друса тая...

    12:55 16.09.2025

  • 9 Град Козлодуй

    18 0 Отговор
    Украйна не е държава а територия, руска територия

    12:56 16.09.2025

  • 10 Свободен

    1 9 Отговор
    И не постигна нищо, освен да втвърди украинците!

    Коментиран от #14, #20

    12:56 16.09.2025

  • 11 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "Злобното Джуджи":

    Хахахахахах, не бе, не мухи- бандерня

    12:56 16.09.2025

  • 12 Спри войната, спаси жителите Украйна

    12 0 Отговор
    Искаш хиляда милиарда да ти дадат
    за да продължаваш да избиваш
    сънародниците си, които ловите по улиците
    и насила пращате на смърт?
    Защо бе, палячо?
    За пари и лични удоволствия ли?
    Жалък индивид.

    12:58 16.09.2025

  • 13 Аре стига бее

    9 0 Отговор
    Аз си мислех че нямат вече чипове от перални
    И се бият с лопатки
    Най вероятно производителите на бяла техника бележат истински бум в продажбите
    А вие сигурно сте свалили 99.99 от всички изтреляни дронове и ракети нали
    Хахахаха жалък смешник

    12:58 16.09.2025

  • 14 Гробар

    9 0 Отговор

    До коментар #10 от "Свободен":

    Втвърди на кокал.

    Коментиран от #25

    12:58 16.09.2025

  • 15 ами

    10 0 Отговор
    ха ха ха - защо така европа не иска да защитава и да умира за украина

    Коментиран от #21

    12:58 16.09.2025

  • 16 Ами ДА...!

    11 0 Отговор
    А Вие,като взривихте язовир ,,Нова Каховка"...,,Северен поток"...,като няколко пъти бомбандирахте най-безотговорно ЗАЕЦ...!
    Последно,като направихте провокацията с дроновете над Полша...?!
    Тогава можеше,а Русия да стои и да гледа ли...?!

    12:59 16.09.2025

  • 17 дончичо

    12 0 Отговор
    Миколаев всъщност е Николаевск,кръстен Руският Цар Н.В.Цар Николай II
    Ай со здравье

    12:59 16.09.2025

  • 18 Шойгу открадна парите

    0 9 Отговор
    Руските окупатори за пореден път прибягнаха до грубо нарушение на международното хуманитарно право. Врагът в цивилни дрехи, преоблечен като цивилни, се опита да проникне в селището Ямпил и да извърши саботаж в тила на Силите за отбрана. Отделни групи от противника се укриваха в частни къщи, мазета и други постройки, използвайки местните жители като „жив щит“.

    Подразделения на 11-ти армейски корпус проведоха комплекс от антитерористични мерки, в резултат на които противникът беше открит, блокиран и неутрализиран.
    В момента селището Ямпил и околните райони са под пълния контрол на Силите за отбрана. Врагът не успя да постигне никакви тактически резултати, всички негови опити за провеждане на разузнавателна и саботажна дейност в селището бяха осуетени.

    Заслужава да се отбележи, че противникът се опитва да намери начини за проникване на малки групи, използвайки природните условия и наличието на цивилни сгради. Мониторингът на ситуацията продължава и мерките за противодействие на подобни действия се засилват.

    - 11-ти армейски корпус

    13:00 16.09.2025

  • 19 Имат дронове бол, стрелят

    9 0 Отговор
    Къде да ги държат? Складовете пълни!

    13:00 16.09.2025

  • 20 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    6 0 Отговор

    До коментар #10 от "Свободен":

    400 000 дезертьори само.
    А колко младежи втърди този месец да се известно от Украйна?
    Втвърдяват ви се мозъците само

    13:01 16.09.2025

  • 21 Ти остави Европа...

    6 0 Отговор

    До коментар #15 от "ами":

    ...,ами и ,,Световният Жандарм"-Америка и те не искат...!

    13:01 16.09.2025

  • 22 Зеленски е номер 1

    0 8 Отговор
    Зеленски отново показва какво значи истинско лидерство- да застанеш твърдо пред нацията си, дори когато врагът изстрелва хиляди дронове и ракети. Въпреки безмилостния терор, той не се пречупва, а вдъхва кураж, увереност и сила на украинския народ. Той е пример за държавник, който не само говори, но и води- със сърце, решителност и непоколебимата вяра, че свободата и животът на хората са по-силни от всяка ракета.

    Коментиран от #23

    13:02 16.09.2025

  • 23 БрЯх...!

    4 0 Отговор

    До коментар #22 от "Зеленски е номер 1":

    Сега разбрах от хвалебствията ти,че Зеленски бил и с...ТРИ чифта гащи...😁😁😁!

    13:05 16.09.2025

  • 24 Пиздюхен

    0 5 Отговор
    Путин никога не е бил нищо повече от канализационен плъх, облечен в костюм. Днес светът вижда това изкривено от лъжи и престъпления лице, вижда дребно, нищожно същество, което руши, защото не може да създава. Всичките му ракети и дронове не прикриват слабостта и страха му, а само го излагат още повече 🤡

    Коментиран от #27

    13:05 16.09.2025

  • 25 дончичо

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Гробар":

    Да си видял мек мртвец

    13:07 16.09.2025

  • 26 Жалък ревлив наркоман,

    2 0 Отговор
    опротивя вече на всички.

    13:16 16.09.2025

  • 27 Русия свърши ракетите още 2022 г. ,

    3 0 Отговор

    До коментар #24 от "Пиздюхен":

    Забрави ли?

    Коментиран от #30

    13:18 16.09.2025

  • 28 Кравария убер алес

    4 1 Отговор
    Урсула каза преди 3 години, че русите всичко са свършили.... Чипове от перални. Лопатки.... Какви са тия хиляди дронове, ракети и планиращи бомби. Аз на кой да вярвам?

    13:18 16.09.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Пиздюхен

    0 1 Отговор

    До коментар #27 от "Русия свърши ракетите още 2022 г. ,":

    Така беше. Но западът вместо да я довърши, даде възможност да си възстанови запасите.

    13:20 16.09.2025

  • 31 НИЩО БЕ ША СА УПРАЙТЕ !!!

    1 0 Отговор
    Нали оня кравар уиткоф каза , че сте водеща сила във производството на дронове ....я зеленясал кажи колко десетки хиляди дрона сте изстреляли вие във Русия и спирай да ревеш !!!!!!

    13:21 16.09.2025

  • 32 АБВ

    0 0 Отговор
    "Зеленски: Русия е изстреляла хиляди дронове и ракети срещу Украйна през септември"

    Ами може, изстрелва. Украйна също изстрелва и удря "големи" цели, което и помага да "побеждава" на бойното поле. Не ми е ясно защо плаче Зеленски ? Нали му помагат 40+ държави от колективния Запад. Пари, оръжие, комуникации, инструктори, разузнавателни данни .... Какво друго иска, та непрекъснато проси още, и още, и още.. ? Че и провокации пробва непрекъснато за да въвлече НАТО във войната ? Ако я нямаше тази подкрепа, отдавна щеше да виси на някой клон на "Банкова".

    13:23 16.09.2025

  • 33 пешо

    0 0 Отговор
    имат бол пуцат си

    13:24 16.09.2025

  • 34 Луд с картечница

    0 0 Отговор
    Ами имат руснаците хиляди трофейни чипове от укроперални ,тостери ,микровълнови ,тротинетки и т.н. ,къв е проблема да си ги ползват по предназначение ?

    13:24 16.09.2025

  • 35 Клоуна да вдига белия байрак и няма да

    1 0 Отговор
    Има дронове , ракети ...кръв ......загроби цяла покрайна и прогони народа и !!!! Ама какво искаш от евреин .....погледнете нетаняху ...погледнете и тоя....все на един господар служат , я познайте кой е той ?????

    13:25 16.09.2025

