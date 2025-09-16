"Зеленски: Русия е изстреляла хиляди дронове и ракети срещу Украйна през септември"

Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че от началото на септември Русия е изпратила над 3 500 дрона, близо 190 ракети и над 2 500 въздушни бомби срещу Украйна, съобщава Укринформ, цитирана от БТА.

„Имаше и провокации срещу нашите партньори. Това е въздушният терор, срещу който Украйна призовава за съвместна отбрана, така че никой да не се налага да вдига спешно бойни самолети и да усеща натиска на Русия по границите си“, каза Зеленски. Той подчерта необходимостта от многослойна система за противовъздушна отбрана на европейското въздушно пространство, която вече разполага с необходимите технологии, но изисква инвестиции и решителност.

Зеленски отбеляза, че през нощта бяха атакувани множество региони на Украйна. В Запорожие пожарите бяха гасени след обстрел от руската артилерия, при който бяха ранени 13 души, включително две деца. В Миколаев един човек загина при удар по ферма. Киев, Суми, Харков, Донецк и Херсон също бяха обстрелвани, над 100 дрона и 150 планиращи бомби само през нощта.

Украинските сили за противовъздушна отбрана успяха да унищожат 89 от 113 дрона, използвани от Русия в последната мащабна атака. Зеленски благодари на партньорите за помощта и призова за силни действия и решения за защита на страната.