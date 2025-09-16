Лукашенко отрече Беларус да е свързана с дроновете над Полша и Литва

Президентът на Беларус Александър Лукашенко заяви, че дроновете, засичани през последните седмици над територията на Полша и Литва, нямат връзка с Минск. „Всичко, което прелита в Полша и Литва - ние нямаме никакво отношение към това“, цитира държавната агенция БЕЛТА думите му, предава News.bg.

На 10 септември полските власти съобщиха за над 20 безпилотни апарата в небето над страната, които Варшава определи като руски. Част от тях бяха свалени с помощта на полската авиация и сили на НАТО. На 16 септември премиерът Доналд Туск информира за свален дрон над две правителствени сгради във Варшава, като двама души, сред които и гражданин на Беларус, са били задържани.

През юли в Литва също бяха открити два дрона, долетели от беларуската граница и приличащи на руски военни апарати. В отговор Полша затвори напълно границата си с Беларус, а Литва засили охраната по границата, без да налага пълно затваряне на граничните пунктове.