Новини
Свят »
Беларус »
Лукашенко отрече Беларус да е свързана с дроновете над Полша и Литва

Лукашенко отрече Беларус да е свързана с дроновете над Полша и Литва

16 Септември, 2025 14:26 550 9

  • александър лукашенко-
  • беларус-
  • дронове-
  • полша-
  • литва

Напрежението на границата се увеличава след зачестилите инциденти с безпилотни апарати

Лукашенко отрече Беларус да е свързана с дроновете над Полша и Литва - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на Беларус Александър Лукашенко заяви, че дроновете, засичани през последните седмици над територията на Полша и Литва, нямат връзка с Минск. „Всичко, което прелита в Полша и Литва - ние нямаме никакво отношение към това“, цитира държавната агенция БЕЛТА думите му, предава News.bg.

На 10 септември полските власти съобщиха за над 20 безпилотни апарата в небето над страната, които Варшава определи като руски. Част от тях бяха свалени с помощта на полската авиация и сили на НАТО. На 16 септември премиерът Доналд Туск информира за свален дрон над две правителствени сгради във Варшава, като двама души, сред които и гражданин на Беларус, са били задържани.

През юли в Литва също бяха открити два дрона, долетели от беларуската граница и приличащи на руски военни апарати. В отговор Полша затвори напълно границата си с Беларус, а Литва засили охраната по границата, без да налага пълно затваряне на граничните пунктове.


Беларус
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Соваж бейби

    11 3 Отговор
    Лука е прав !Това е украинска пропаганда ,за мен това е скраб събирана от улиците на Украйна и казват че е Русия.

    14:30 16.09.2025

  • 2 Никой

    10 3 Отговор
    Западняците пък какво пропищяха орталъка - нападнаха Русия и - даже имаха план - за заличаването на всичко руско.

    Сега - ще изтърпят - 1-2 дрона.

    14:30 16.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Лудият от портиерната

    7 2 Отговор
    Пво на нато е пълен фарс, от 19 дрона само 3 свалени. Руснаците ако пуснат 1000 герана, натовците и 50 няма да свалят

    Коментиран от #8

    14:37 16.09.2025

  • 6 лукашенко ФАШИСТ

    2 6 Отговор
    долен старец

    14:54 16.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 руско ПВО Иран :))))

    1 3 Отговор

    До коментар #5 от "Лудият от портиерната":

    Никой не иска да купува повече руско ПВО.Справка Иран!

    14:56 16.09.2025

  • 9 Тюpк от Турция

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Злобното Джуджи":

    Султан Баязид каза за българите: "Спри да смърдиш, българи, вонящи и хленчещи!"

    14:56 16.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания