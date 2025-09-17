Новини
Новият пакет от санкции на ЕС срещу Русия ще е насочен към криптовалутите, банките и енергийния сектор

17 Септември, 2025 04:47, обновена 17 Септември, 2025 04:54

  • урсула фон дер лaйен-
  • санкции-
  • русия

Това ще ускори процеса на постепенно премахване на вноса на руски горива, заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен

Новият пакет от санкции на ЕС срещу Русия ще е насочен към криптовалутите, банките и енергийния сектор - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

19-ият пакет от санкции на ЕС срещу Русия ще включва мерки, насочени към криптовалутите, банките и енергийния сектор, обяви в X​ председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Според нея, Брюксел ще „ускори процеса на постепенно премахване на вноса на руски горива“.

Ръководителят на ЕК съобщи за телефонен разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп, по време на който е обсъдила въвеждането на „икономически мерки срещу Русия“.

По-рано Европейската комисия обяви, че продължава дискусиите по следващия пакет от антируски санкции и ще го представи, когато е готов. Междувременно европейското издание Politico съобщи, че ЕК няма да представи 19-ия пакет от ограничения на 17 септември, както се очакваше, и публикуването му се отлага за неопределено време. Според Politico, забавянето се дължи на изместването на фокуса на ЕС от налагането на нови санкции срещу Русия към оказване на натиск върху Словакия и Унгария да „намалят зависимостта си от руския петрол“.

На 13 септември Тръмп заяви, че е готов да наложи строги санкции на Русия, ако всички членове на Северноатлантическия алианс действат заедно и спрат да купуват руски петрол. Той отбеляза, че продължаващият внос на енергийни ресурси от Русия от някои съюзници от НАТО е „отслабил преговорната позиция на алианса“. Освен това, ръководителят на Белия дом призова страните от НАТО да наложат вносни тарифи от 50 до 100% на Китай. Той твърди, че това ще помогне за прекратяване на украинската криза, но че подобни тарифи могат да бъдат отменени след мирно уреждане на проблема.


Оценка 1.9 от 22 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Военен

    18 40 Отговор
    За момента най-ефективни санкции на фашистка Русия нанасят дроновете на всу💥💥💥.

    04:59 17.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 И след 119 пакет

    38 23 Отговор
    Ефектът ще е същия. Руснаците си го местят от единия крачол в другия, а Европа все повече потъва. Как пък не се намери някой да извика, че царят е гол.

    Коментиран от #11, #14

    05:16 17.09.2025

  • 6 Баш Балък

    26 21 Отговор
    Само да спомене на Тръмп нещо лошо за криптовалутите, какъв опак шамар ще изяде на 360 градуса.

    05:18 17.09.2025

  • 7 Уса

    30 23 Отговор
    Постепенно се затрива соросоидната клика окупирала ЕС.Скоро и техния господар ще търка наровете на 95 годишна възраст окичен с орден "Стара планина"подарен му от един президент предател на една изчезваща нация.Важното е,че края на Сорос идва

    05:28 17.09.2025

  • 8 Булава

    28 3 Отговор
    Урсулицо края ти наближава.Дано да е тежък и труден

    05:43 17.09.2025

  • 9 имам един въпрос

    23 2 Отговор
    преди пишехте 19-я пакет 20-я пакет сега защо вечене пишете кой на брой пакет е ? да не излагате гейсъюза ли?

    05:47 17.09.2025

  • 10 Пакетьор рашистофоб

    26 1 Отговор
    Междувременно сенатът на САЩ одобри 2 пакета от по 500 милиона долара военна помощ за Украйна които ще се платят от Европа.

    05:52 17.09.2025

  • 11 Пилците се броят накрая...

    20 10 Отговор

    До коментар #5 от "И след 119 пакет":

    СССР също си го "местеше" ...

    05:54 17.09.2025

  • 12 пешо

    6 11 Отговор

    До коментар #3 от "Пeлтeк ли си":

    оди да си пасеш козите

    05:57 17.09.2025

  • 13 пешо

    18 10 Отговор
    много противна и злобна тая урсула

    05:58 17.09.2025

  • 14 Скоро ще видиш как Раша се

    4 16 Отговор

    До коментар #5 от "И след 119 пакет":

    мести при СССР и крайцера.

    Коментиран от #20

    06:04 17.09.2025

  • 15 Бай той Толстой

    18 2 Отговор
    Скоро ще ви се иска да не сте в ЕС!🤗

    06:08 17.09.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Пореден пакет икономически санкции

    18 1 Отговор
    срещу Русия, но без анализ на отражението им върху икономиките на държавите в ЕС.

    06:15 17.09.2025

  • 18 Тази на снимката

    22 1 Отговор
    Колкото по рано я осъдят, толкова по малко ще лежи. Колкото повече се заседява на този пост, толкова вероятността да лежи доживот се увеличава. Като наш човек ще я уредим в сливенския.

    06:23 17.09.2025

  • 19 истината

    17 2 Отговор
    67 годишната Урсулка.
    Време й е или за пенсия, или за затвор.

    06:25 17.09.2025

  • 20 По вероятно е

    12 1 Отговор

    До коментар #14 от "Скоро ще видиш как Раша се":

    Европа първо да иде там. Китай няма да позволи на Русия да се случи нещо, защото следващия ще е той. А Европа на чичо Дончо му е през онази работа.

    06:29 17.09.2025

  • 21 Голем смех

    2 2 Отговор
    Урсулите ще контролират криптовалутите в Раша :)))

    09:05 17.09.2025

  • 22 Цвете

    1 0 Отговор
    ТОВА СА " ВИРТУАЛНИ " САНКЦИИ. ТРЯБВА СЕРИОЗНИ, А НЕ ТАКИВА, ДА ЗАМАЗВАТ УЖ, ЧЕ ИМА САНКЦИИ?.ЗВУЧИ НЕ СЕРИОЗНО. 😂

    11:21 17.09.2025

  • 23 Цвете

    0 0 Отговор
