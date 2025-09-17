Новият пакет от санкции на ЕС срещу Русия ще е насочен към криптовалутите, банките и енергийния сектор

19-ият пакет от санкции на ЕС срещу Русия ще включва мерки, насочени към криптовалутите, банките и енергийния сектор, обяви в X председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.
Според нея, Брюксел ще „ускори процеса на постепенно премахване на вноса на руски горива“.
Ръководителят на ЕК съобщи за телефонен разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп, по време на който е обсъдила въвеждането на „икономически мерки срещу Русия“.
По-рано Европейската комисия обяви, че продължава дискусиите по следващия пакет от антируски санкции и ще го представи, когато е готов. Междувременно европейското издание Politico съобщи, че ЕК няма да представи 19-ия пакет от ограничения на 17 септември, както се очакваше, и публикуването му се отлага за неопределено време. Според Politico, забавянето се дължи на изместването на фокуса на ЕС от налагането на нови санкции срещу Русия към оказване на натиск върху Словакия и Унгария да „намалят зависимостта си от руския петрол“.
На 13 септември Тръмп заяви, че е готов да наложи строги санкции на Русия, ако всички членове на Северноатлантическия алианс действат заедно и спрат да купуват руски петрол. Той отбеляза, че продължаващият внос на енергийни ресурси от Русия от някои съюзници от НАТО е „отслабил преговорната позиция на алианса“. Освен това, ръководителят на Белия дом призова страните от НАТО да наложат вносни тарифи от 50 до 100% на Китай. Той твърди, че това ще помогне за прекратяване на украинската криза, но че подобни тарифи могат да бъдат отменени след мирно уреждане на проблема.
