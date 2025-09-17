Москва и Вашингтон поддържат диалог въпреки напрежението

Заместник-министърът на външните работи на Русия Сергей Рябков заяви, че диалогът между Москва и Вашингтон продължава по различни линии, въпреки опитите за саботаж, предава News.bg.

„Ние сме в пълен контакт с американците, по различни канали диалогът продължава. Нужно е мощният импулс, който последва от срещата на лидерите в Анкъридж, да се трансформира в реални договорености“, каза Рябков, цитиран от РИА Новости.

Той подчерта, че повече от месец след срещата „противниците на мира и поддръжниците на войната до последния украинец“ се опитват да възпрепятстват постигнатите договорки. По думите му, икономическият блок остава приоритет, като специалният представител на руския президент Кирил Дмитриев активно работи по темата в различни формати, „свързани с работата на най-високо ниво“.

Американският президент Доналд Тръмп настоява руският му колега Владимир Путин да се срещне с украинския президент Владимир Зеленски. Путин обаче постави условие разговорите да се проведат в Москва - нещо, което Зеленски категорично отхвърли.

През последните дни Тръмп заяви пред журналисти, че вероятно ще се наложи лично да участва в тристранна среща с лидерите на Русия и Украйна.