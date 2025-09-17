Новини
Свят »
Русия »
Москва и Вашингтон поддържат диалог въпреки напрежението

17 Септември, 2025 10:35, обновена 17 Септември, 2025 10:42 564 16

Сергей Рябков говори за продължаващи контакти, докато Тръмп настоява за среща между Путин и Зеленски

Москва и Вашингтон поддържат диалог въпреки напрежението - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Заместник-министърът на външните работи на Русия Сергей Рябков заяви, че диалогът между Москва и Вашингтон продължава по различни линии, въпреки опитите за саботаж, предава News.bg.

„Ние сме в пълен контакт с американците, по различни канали диалогът продължава. Нужно е мощният импулс, който последва от срещата на лидерите в Анкъридж, да се трансформира в реални договорености“, каза Рябков, цитиран от РИА Новости.

Той подчерта, че повече от месец след срещата „противниците на мира и поддръжниците на войната до последния украинец“ се опитват да възпрепятстват постигнатите договорки. По думите му, икономическият блок остава приоритет, като специалният представител на руския президент Кирил Дмитриев активно работи по темата в различни формати, „свързани с работата на най-високо ниво“.

Американският президент Доналд Тръмп настоява руският му колега Владимир Путин да се срещне с украинския президент Владимир Зеленски. Путин обаче постави условие разговорите да се проведат в Москва - нещо, което Зеленски категорично отхвърли.

През последните дни Тръмп заяви пред журналисти, че вероятно ще се наложи лично да участва в тристранна среща с лидерите на Русия и Украйна.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    6 3 Отговор
    Москва и Вашингтон поддържат диалог, като Путин редовно инструктира
    агент Краснов какво да прави.

    Коментиран от #5, #8

    10:37 17.09.2025

  • 2 Сесесере

    2 7 Отговор
    Ватата, трябва да бъде изолирана от целия свят! Руският им мир им е достатъчен, даже има място и за нашите русофили !

    Коментиран от #16

    10:37 17.09.2025

  • 3 честен ционист

    5 0 Отговор
    Защо вече 7 месеца България няма посланик у Вашингтон и Козяк е обикновено консулство с временен наместник, някакъв петоразряден чиновник? Как се поддържа диалог в такива условия?

    Коментиран от #9, #13

    10:38 17.09.2025

  • 4 Галъп

    4 3 Отговор
    Кой тоталитарен режим е по-брутален американския или руския? Американският изби милиони хора в последните 20 г, опандизи независими журналисти и дисиденти, Путин също окошари доста чуждестранни платени агенти. Плюс че американският режим е по-кървав, минус че руският режим е по-кървав.

    Коментиран от #15

    10:39 17.09.2025

  • 5 агент Панин

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Мелания го инструктира като го скубе вечер за четината.

    10:39 17.09.2025

  • 6 Дедо

    6 0 Отговор
    Е па Вовата каза, че е у Кремъла и кой иска да оди там да дроби муабети, а не да го разкарват насам натам. Е па нали си е башка император... Заленски кат иска да оди у Кремъл да си ортуват. Ама да не пие и да не яде нищо що мое да стане на зле работата.

    10:40 17.09.2025

  • 7 хихи

    7 0 Отговор
    Тези се ожениха, а България пак е от страната на Булката..

    10:41 17.09.2025

  • 8 Краснов

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Шаломов е над мен, богоизбран е.

    10:41 17.09.2025

  • 9 хихи

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    Защото сме от страната на Булката...

    Коментиран от #12

    10:41 17.09.2025

  • 10 Трол

    4 0 Отговор
    Москва и Брюксел поддържат напрежение, въпреки отсъствието на диалог.

    Коментиран от #11

    10:42 17.09.2025

  • 11 Антитриол

    3 4 Отговор

    До коментар #10 от "Трол":

    Руската кочина дава заден.Последна зима на Путлер.

    10:44 17.09.2025

  • 12 честен ционист

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "хихи":

    Булката Элюша ли?

    10:44 17.09.2025

  • 13 Копейкотрошач

    1 4 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    Врстленцето!

    10:46 17.09.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 2 Отговор

    До коментар #4 от "Галъп":

    Санкции, которые европейские лидеры и власти Соединенных Штатов вводили против стран глобального Юга, привели к гибели 38 миллионов человек. Об этом пишет Al Jazeera со ссылкой на результаты исследования

    10:57 17.09.2025

  • 16 Абе ГОЛЯМ ТЪПАК

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сесесере":

    Целия свят не е твоето село със 5 къщи външни тоалетни, и пършивата Европа със повече полове от колкото жители. Пий си лекарствата редовно, психичните смущения се лекуват трудно.

    11:21 17.09.2025

