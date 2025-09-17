Москва и Вашингтон поддържат диалог въпреки напрежението

Заместник-министърът на външните работи на Русия Сергей Рябков заяви, че диалогът между Москва и Вашингтон продължава по различни линии, въпреки опитите за саботаж, предава News.bg.
„Ние сме в пълен контакт с американците, по различни канали диалогът продължава. Нужно е мощният импулс, който последва от срещата на лидерите в Анкъридж, да се трансформира в реални договорености“, каза Рябков, цитиран от РИА Новости.
Той подчерта, че повече от месец след срещата „противниците на мира и поддръжниците на войната до последния украинец“ се опитват да възпрепятстват постигнатите договорки. По думите му, икономическият блок остава приоритет, като специалният представител на руския президент Кирил Дмитриев активно работи по темата в различни формати, „свързани с работата на най-високо ниво“.
Американският президент Доналд Тръмп настоява руският му колега Владимир Путин да се срещне с украинския президент Владимир Зеленски. Путин обаче постави условие разговорите да се проведат в Москва - нещо, което Зеленски категорично отхвърли.
През последните дни Тръмп заяви пред журналисти, че вероятно ще се наложи лично да участва в тристранна среща с лидерите на Русия и Украйна.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 си дзън
агент Краснов какво да прави.
Коментиран от #5, #8
10:37 17.09.2025
2 Сесесере
Коментиран от #16
10:37 17.09.2025
3 честен ционист
Коментиран от #9, #13
10:38 17.09.2025
4 Галъп
Коментиран от #15
10:39 17.09.2025
5 агент Панин
До коментар #1 от "си дзън":Мелания го инструктира като го скубе вечер за четината.
10:39 17.09.2025
6 Дедо
10:40 17.09.2025
7 хихи
10:41 17.09.2025
8 Краснов
До коментар #1 от "си дзън":Шаломов е над мен, богоизбран е.
10:41 17.09.2025
9 хихи
До коментар #3 от "честен ционист":Защото сме от страната на Булката...
Коментиран от #12
10:41 17.09.2025
10 Трол
Коментиран от #11
10:42 17.09.2025
11 Антитриол
До коментар #10 от "Трол":Руската кочина дава заден.Последна зима на Путлер.
10:44 17.09.2025
12 честен ционист
До коментар #9 от "хихи":Булката Элюша ли?
10:44 17.09.2025
13 Копейкотрошач
До коментар #3 от "честен ционист":Врстленцето!
10:46 17.09.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #4 от "Галъп":Санкции, которые европейские лидеры и власти Соединенных Штатов вводили против стран глобального Юга, привели к гибели 38 миллионов человек. Об этом пишет Al Jazeera со ссылкой на результаты исследования
10:57 17.09.2025
16 Абе ГОЛЯМ ТЪПАК
До коментар #2 от "Сесесере":Целия свят не е твоето село със 5 къщи външни тоалетни, и пършивата Европа със повече полове от колкото жители. Пий си лекарствата редовно, психичните смущения се лекуват трудно.
11:21 17.09.2025