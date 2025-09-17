Новини
Свят »
Украйна »
Европейският парламент открива постоянно представителство в Киев
  Тема: Украйна

Европейският парламент открива постоянно представителство в Киев

17 Септември, 2025 15:15 577 22

  • европейски парламент-
  • представителство-
  • киев-
  • роберта мецола

Роберта Мецола обяви решението по време на речта си във Върховната рада на Украйна

Европейският парламент открива постоянно представителство в Киев - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Председателката на Европейския парламент Роберта Мецола ще открие постоянно представителство на институцията в Киев, съобщи Укринформ. Тя направи това изявление по време на речта си във Върховната рада на Украйна, предава БТА.

„Аз съм тук тази седмица, за да засиля още повече нашето сътрудничество. Откриваме постоянното представителство на Европейския парламент в Киев, за да можем да присъстваме в Украйна и да работим заедно с вас всеки ден. Това беше нашето обещание към вас и ние го изпълняваме“, заяви Мецола.

В началото на речта си тя отдаде почит на бившия председател на Върховната рада Андрий Парубий, който беше убит в Лвов. Преди посещението си в парламента, Мецола е посетила мемориалната стена и е почела паметта на загиналите войници, борили се за свободата и независимостта на Украйна.

В изказването си председателката на Европарламента подчерта важността на санкционния натиск върху Русия, връщането на отвлечените украински деца и подкрепата за въоръжените сили на Украйна.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    19 17 Отговор
    Само временно, после ще се мести у Лвов.

    15:16 17.09.2025

  • 2 Последния Софиянец

    13 13 Отговор
    Заводът на БОШ в България затваря заради еврозоната.3000 работници остават на улицата.

    Коментиран от #8, #17

    15:16 17.09.2025

  • 3 Някой

    19 1 Отговор
    Все едно куче препикава стълб. Това прави ЕС с тези представителства. И у нас така.

    15:17 17.09.2025

  • 4 Тео

    17 1 Отговор
    Киев ще падне скоро и няма да има Украйна🦹

    15:17 17.09.2025

  • 5 Пич

    17 1 Отговор
    Колко идиотско !!! На какво се надяват??? На победа над Русия , или да гепят далаверата на САЩ...???!!! Идиоти...

    15:18 17.09.2025

  • 6 Роден в НРБ

    15 1 Отговор
    Дано го удари ФАБ 3000 в първия работен ден

    15:18 17.09.2025

  • 7 оня с коня

    7 1 Отговор
    браво
    айде тия дни
    и на ООН-ето да открият постоянно представителство

    15:19 17.09.2025

  • 8 оня с коня

    6 3 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    тука всички заводи трябва да затворят, а работниците да заминават на терминал 2 и да не се връщат

    никой не ги иска тук

    15:20 17.09.2025

  • 9 Трол

    9 1 Отговор
    Трябва да се открие и подпредставителство, а също и филиал.

    15:20 17.09.2025

  • 10 Дориана

    16 1 Отговор
    И какво от това ? Това с какво ще навреди на Русия или помогне на Украйна ? Провалиха се тотално и сега се въртят в кръг без да могат да постигнат нищо смислено като Мир, а не война, която те провокират и май много им се иска.

    15:21 17.09.2025

  • 11 град КОЗЛОДУЙ

    15 1 Отговор
    окраййна е руска територия, и ще го разберете по трудния начин

    15:22 17.09.2025

  • 12 Гориил

    18 1 Отговор
    Това е поредната измама и имитация на европейска илюзия и еуфория, целяща максимално да забави Киев и да предотврати присъединяването на Украйна към Европейския съюз. В Европа няма единство или солидарност по този въпрос. По-голямата част от трезвомислещите европейци разбират, че сближаването с корумпирана и разкъсвана от война държава ще донесе ужас и страдание на европейците.

    15:24 17.09.2025

  • 13 Мухаа ха!

    10 1 Отговор
    Направо преместване на Европарламента , в комлект с Еврокомисията начело с акушер- фазерката.Кво си играете надребно.Досещате ли се защо,и точно сега? Баба Меца,като нагази яко клоуна, да не може да друса джанката свободно в самия киив.В никоя друга държава,не е имало представителство на ЕС,преди да бъде приета официално за член.

    15:24 17.09.2025

  • 14 Фашистите се събраха

    6 1 Отговор
    ЗельО п.юс Макарон равно на ВЛ
    Фрау фон SS ще кумата 😁

    15:26 17.09.2025

  • 15 Пълни глупости

    12 1 Отговор
    Уникална олигофрения. Да го ударят братушките веднага щото там ще въртят контрабанда и пране на пари

    15:27 17.09.2025

  • 16 Пора

    3 6 Отговор
    пуслер откри нов бункер.

    15:27 17.09.2025

  • 17 Евроатлантически погром

    10 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Евроджендърския Халифат (ЕС) е заплаха за цяла Европа. Бош са затворили дори в Германия заводи. Приемането на еврото ще е последния пирон!

    15:28 17.09.2025

  • 18 Гориил

    12 1 Отговор
    Далечна и нереалистична перспектива за Украйна би била да се минимизират или отложат европейските плащания за следвоенна помощ за Киев.

    15:29 17.09.2025

  • 19 А много ли им е нужно

    7 0 Отговор
    На хората в Киев "представителство" там да има? Още една легитимна цел. И кво точно има да се представлява ? На УРСУЛЦИТЕ дедовият

    15:30 17.09.2025

  • 20 Вайййй....представителство в Киев

    9 0 Отговор
    А един малък "върховен представител" ще има ли ? А?Някакво малко КаяКаласче или Тагаревче ...

    15:33 17.09.2025

  • 21 бой по кратуните

    6 0 Отговор
    Никакви такива представителства в Киев

    15:34 17.09.2025

  • 22 Тъмен субект

    9 0 Отговор
    ЕС все повече започва да се държи като една държава, без никой от народите да е дал съгласието си за това. Това т.нар."представителство на ЕС" кого представлява? Само шайката урсули, които пък НЕ представляват нас

    15:34 17.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания