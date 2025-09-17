Европейският парламент открива постоянно представителство в Киев

Председателката на Европейския парламент Роберта Мецола ще открие постоянно представителство на институцията в Киев, съобщи Укринформ. Тя направи това изявление по време на речта си във Върховната рада на Украйна, предава БТА.
„Аз съм тук тази седмица, за да засиля още повече нашето сътрудничество. Откриваме постоянното представителство на Европейския парламент в Киев, за да можем да присъстваме в Украйна и да работим заедно с вас всеки ден. Това беше нашето обещание към вас и ние го изпълняваме“, заяви Мецола.
В началото на речта си тя отдаде почит на бившия председател на Върховната рада Андрий Парубий, който беше убит в Лвов. Преди посещението си в парламента, Мецола е посетила мемориалната стена и е почела паметта на загиналите войници, борили се за свободата и независимостта на Украйна.
В изказването си председателката на Европарламента подчерта важността на санкционния натиск върху Русия, връщането на отвлечените украински деца и подкрепата за въоръжените сили на Украйна.
1 честен ционист
15:16 17.09.2025
2 Последния Софиянец
Коментиран от #8, #17
15:16 17.09.2025
3 Някой
15:17 17.09.2025
4 Тео
15:17 17.09.2025
5 Пич
15:18 17.09.2025
6 Роден в НРБ
15:18 17.09.2025
7 оня с коня
айде тия дни
и на ООН-ето да открият постоянно представителство
15:19 17.09.2025
8 оня с коня
До коментар #2 от "Последния Софиянец":тука всички заводи трябва да затворят, а работниците да заминават на терминал 2 и да не се връщат
никой не ги иска тук
15:20 17.09.2025
9 Трол
15:20 17.09.2025
10 Дориана
15:21 17.09.2025
11 град КОЗЛОДУЙ
15:22 17.09.2025
12 Гориил
15:24 17.09.2025
13 Мухаа ха!
15:24 17.09.2025
14 Фашистите се събраха
Фрау фон SS ще кумата 😁
15:26 17.09.2025
15 Пълни глупости
15:27 17.09.2025
16 Пора
15:27 17.09.2025
17 Евроатлантически погром
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Евроджендърския Халифат (ЕС) е заплаха за цяла Европа. Бош са затворили дори в Германия заводи. Приемането на еврото ще е последния пирон!
15:28 17.09.2025
18 Гориил
15:29 17.09.2025
19 А много ли им е нужно
15:30 17.09.2025
20 Вайййй....представителство в Киев
15:33 17.09.2025
21 бой по кратуните
15:34 17.09.2025
22 Тъмен субект
15:34 17.09.2025