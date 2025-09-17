Европейският парламент открива постоянно представителство в Киев

Председателката на Европейския парламент Роберта Мецола ще открие постоянно представителство на институцията в Киев, съобщи Укринформ. Тя направи това изявление по време на речта си във Върховната рада на Украйна, предава БТА.

„Аз съм тук тази седмица, за да засиля още повече нашето сътрудничество. Откриваме постоянното представителство на Европейския парламент в Киев, за да можем да присъстваме в Украйна и да работим заедно с вас всеки ден. Това беше нашето обещание към вас и ние го изпълняваме“, заяви Мецола.

В началото на речта си тя отдаде почит на бившия председател на Върховната рада Андрий Парубий, който беше убит в Лвов. Преди посещението си в парламента, Мецола е посетила мемориалната стена и е почела паметта на загиналите войници, борили се за свободата и независимостта на Украйна.

В изказването си председателката на Европарламента подчерта важността на санкционния натиск върху Русия, връщането на отвлечените украински деца и подкрепата за въоръжените сили на Украйна.