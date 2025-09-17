Нови сблъсъци на тайландско-камбоджанската граница: Ранени цивилни и военни

Тайландската полиция използва сълзотворен газ и гумени куршуми срещу цивилни камбоджанци в оспорван граничен район в сряда, съобщиха властите в двете страни. Това е най-сериозната ескалация от юли насам, когато бе обявено примирие след петдневен въоръжен конфликт, предаде „Ройтерс“, цитирана от News.bg.

По данни на Камбоджа най-малко 23 нейни граждани са били ранени. Тайландските военни също потвърдиха за пострадали сред техни служители, без да уточняват броя.

Инцидентът е станал в спорно селище, което Банкок счита за част от село Бан Нонг Я Каео в провинция Са Каео, а Пном Пен определя като част от Прей Чан в провинция Бантеай Меанчи. Миналия месец тайландските власти издигнаха телени заграждения в района, а оттогава редовно се провеждат протести от двете страни на границата.

Министърът на информацията на Камбоджа Нет Пхеактра обвини тайландските сили в „навлизане отвъд границата“ и употреба на „сълзотворен газ, гумени куршуми и шумови гранати срещу камбоджански цивилни“.

От своя страна тайската армия заяви, че силите ѝ са отговорили на провокации от около 200 камбоджански демонстранти, които хвърляли камъни, тояги и стреляли със сапани по тайските служители.

Границата между Тайланд и Камбоджа е с дължина 817 км и от повече от век е предмет на териториални спорове, водещи до периодични конфликти. Последната тежка ескалация бе през юли, когато боевете отнеха живота на най-малко 48 души и доведоха до временното разселване на стотици хиляди. Примирието бе договорено на 28 юли в Малайзия, след което напрежението намаля до новите сблъсъци тази седмица.