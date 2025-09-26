Новини
С парите на Путин! Украйна ще получава репарации от Русия под формата на заем от ЕС
  Тема: Украйна

С парите на Путин! Украйна ще получава репарации от Русия под формата на заем от ЕС

26 Септември, 2025 20:23

  • русия-
  • украйна-
  • война-
  • репарации-
  • владимир путин-
  • европейски съюз

Квалифицирано мнозинство от държавите членки може да е достатъчно за стартиране на схемата, в случая не е нужно единодушно решение, както е при санкциите

С парите на Путин! Украйна ще получава репарации от Русия под формата на заем от ЕС - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Focus Focus

Посланиците на Европейския съюз ще започнат да обсъждат план за предоставяне на 140 млрд. евро заеми на Украйна от замразени активи на Централната банка на Русия на 26 септември, пише Bloomberg, цитирана от Фокус.

Според проектодокумента, средствата ще дойдат от приблизително 180 млрд. евро, държани в сметки на Euroclear.

Парите ще бъдат постепенно преведени в ЕС, което ще му позволи да отпуска заеми на Киев. Същевременно ЕС ще сключи споразумение за дълг с нулева лихва с Euroclear, така че да може да изпълнява евентуални бъдещи задължения към Русия.

Условия за връщане

Украйна ще бъде задължена да върне средствата от ЕС само ако Москва се съгласи да финансира възстановяването на страната и плащането на репарации или ако санкциите срещу Русия бъдат отменени.

На теория това означава, че помощта няма да увеличи националния дълг на Украйна и няма да се счита за директно изземване на руски активи.

ЕС многократно е подчертавал, че активите ще останат замразени, докато Русия не компенсира Украйна за загубите от войната. Операцията ще бъде гарантирана от държавите-членки на съюза.

Подкрепа от съюзниците

Дискусиите се провеждат на фона на нарастващата подкрепа от съюзниците на Киев за идеята за използване на замразени руски активи. Германският канцлер Фридрих Мерц изрази пълна подкрепа за плана предния ден.

Страните от Г-7 обсъждат и общ подход за използване на активи за увеличаване на натиска върху Русия. Освен това те обмислят санкции срещу енергийния сектор и мрежите на трети държави, които помагат на Москва да търгува с петрол.

Предишни инициативи

ЕС преди това се съгласи да предостави на Украйна 45 млрд. евро заеми като част от инициатива на Г-7, базирана на печалби от руски активи. Тези заеми ще останат в сила, а новият план включва още около 140 милиарда евро.

Решението трябва да бъде одобрено на срещата на върха на ЕС в Копенхаген следващата седмица. Белгия, където са концентрирани активите, обаче е против.

Белгийска опозиция

"Вземането на парите на Путин и оставянето на рисковете ни няма да се случи“, заяви белгийският премиер Барт Де Вевер.

Предложението на ЕС обаче не предвижда директно конфискаване на активите. Квалифицирано мнозинство от държавите членки може да е достатъчно за стартиране на схемата, в случая не е нужно единодушно решение, както е при санкциите.

Блокът очаква да стартира механизма до края на годината и да започне да изплаща средства на Украйна още през 2026 г.

Бюджетен дефицит на Украйна

Financial Times съобщи по-рано, че Европейският съюз подготвя схема за репарационни заеми за Украйна на стойност 170 милиарда евро.

Кабинетът на министрите на Украйна прогнозира, че дефицитът на държавния бюджет през 2026 г. ще бъде финансиран от международна помощ от 44 млрд долара. Източниците за 18 милиарда долара от тази помощ все още не са определени.

Според Сергий Николайчук, първи заместник-председател на Националната банка на Украйна, през 2026 г. най-вероятният източник ще бъдат "средства от европейски партньори“.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 36 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ахахаха

    43 6 Отговор
    Засега ще ги получава от България, после ще видим, ама по-вероятно друг път да стане

    Коментиран от #102, #162

    20:25 26.09.2025

  • 2 Супер

    58 5 Отговор
    В коя банка ще ви дадат заем със залог бъдеща печалба от лотарията

    20:26 26.09.2025

  • 3 ОТ ЗАПОРИРАНИТЕ РУСКИ АВОАРИ

    17 55 Отговор
    По главите на руските захватчици

    Коментиран от #26

    20:26 26.09.2025

  • 4 мошЕто

    51 7 Отговор
    Ще , ще , ама няма да стане !

    Коментиран от #9

    20:27 26.09.2025

  • 5 Малейййй

    11 43 Отговор
    300 милиарда запорирани на Путин....оръжие за Украйна поне за три години напред

    Коментиран от #80

    20:27 26.09.2025

  • 6 🇺🇦🇧🇬

    11 50 Отговор
    Това ще заболи путлер и глутницата олигарси около него...
    И орбан не може да им помогне!

    20:27 26.09.2025

  • 7 Костадин Костадинов

    11 44 Отговор
    Путин мой ли отговори што Русия тъни вече 4ри гудини ф кълтъ срещу малка Украйна

    Коментиран от #15, #21

    20:28 26.09.2025

  • 8 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    70 8 Отговор
    Спомнете си какво беше казал един немец:
    " .....РАНО ИЛИ КЪСНО РУСИЯ ИДВА ЗА СВОЕТО!"

    Коментиран от #10, #11, #144

    20:28 26.09.2025

  • 9 Я пъ тоа

    8 22 Отговор

    До коментар #4 от "мошЕто":

    Кой ша ги спре, че нещо не са разбра....

    Коментиран от #18

    20:28 26.09.2025

  • 10 Костадин Костадинов

    5 24 Отговор

    До коментар #8 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Българският байряк не отива на коментаря ти

    Коментиран от #23

    20:29 26.09.2025

  • 11 Остави казаното

    8 39 Отговор

    До коментар #8 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Думите отлитат, реалността остава.....да гушнат милиардите на Путин, пък после нека си ги вземе....

    Коментиран от #32, #72

    20:29 26.09.2025

  • 12 Винкело

    33 5 Отговор
    Заемите се връщат! Тъй ми думаше тати.

    20:30 26.09.2025

  • 13 Пич

    57 7 Отговор
    Кръглите идиоти на ЕС !!! Браво кретенията......но после ще скубете европейските граждани когато Русия ви навърти гайките !!!

    20:30 26.09.2025

  • 14 Пропагандата

    42 5 Отговор
    на фашисткият запад е денонощна. Не може вече да има чак такъв глупак да блее и да му се радват че е просто и овче. Нали? 😄

    20:30 26.09.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Путинистче идиотче

    7 33 Отговор
    Не стига че ни трепят в Украйна, ми и милиардите ша ни гушнат.

    Коментиран от #37

    20:31 26.09.2025

  • 18 мошЕто

    6 4 Отговор

    До коментар #9 от "Я пъ тоа":

    Ти и тия като тебе , кой друг да е ...Във вас ни е надеждата ...

    20:31 26.09.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 от фронтовата линия

    14 1 Отговор
    Всичко това означава едно : а какво е то , нека всеки сам се сети !

    20:32 26.09.2025

  • 21 Путин

    6 17 Отговор

    До коментар #7 от "Костадин Костадинов":

    Са мъчи неистово с Украйна.....и скоро мъките му няма да спрат.

    Коментиран от #25

    20:32 26.09.2025

  • 22 За коя територия

    13 4 Отговор
    става въпрос че ще получава пари от руската федерация.

    20:33 26.09.2025

  • 23 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    17 4 Отговор

    До коментар #10 от "Костадин Костадинов":

    Що реши така🤔 Щото да се цитира този немец вече не е политкоректно ли❗
    А да, защото вие цитирате само част от думите му, не изводите ❗

    Коментиран от #51

    20:33 26.09.2025

  • 24 Кит

    42 4 Отговор
    1. Това не са пари на Путин. И на Пеевски не са.
    2. Няма случай в световната история, при който страна-победител да е изплатила репарации на победената страна.
    Толкова от мен по темата.

    20:33 26.09.2025

  • 25 Абе Путин се мъчи

    19 2 Отговор

    До коментар #21 от "Путин":

    Пък пропадналият запад опря до глупаче като теб да го бори. 😄 НБоже що има прости и жалки човечета, които за 5 цента са готови да лазят в пумия.

    20:34 26.09.2025

  • 26 Оная родилката

    7 2 Отговор

    До коментар #3 от "ОТ ЗАПОРИРАНИТЕ РУСКИ АВОАРИ":

    Да Беше те гльтнала...

    20:35 26.09.2025

  • 27 Последния Софиянец

    26 3 Отговор
    Никоя банка няма да даде руските активи защото ще загубят доверие и ще фалират.

    Коментиран от #36

    20:35 26.09.2025

  • 28 Винкело

    14 2 Отговор
    Барнат ли милиардче - Русия лапва 1000 кв. км. До триста колко са?

    20:35 26.09.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Луганск

    26 4 Отговор
    РУСИЯ Е ЕДИН ОТ ЛИДЕРИТЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПАРИТЕТА НА ПОКУПАТЕЛНАТА СПОСОБНОСТ!!

    БВП отразява малко за обикновения гражданин на страната, защото не отчита разходите за реални разходи! Т.е. разходите за живот (храна, жилище, гориво, медицина, образование и т. н.) в страни с висок БВП и заплати могат значително да надхвърлят тези в други страни и реалните доходи остават много малко.

    Ето защо например в САЩ и Европа, където БВП е висок, виждаме милиони бедни и бездомни хора, милиони необразовани, милиони наркомани и психично болни хора! В Русия такива хора почти няма. Ние например наблюдаваме цяла медицинска миграция на граждани на западни страни в Русия за лечение, защото в своите страни те не могат да си позволят това!

    Но ПЧП , т. е. паритет на покупателната способност, това отразява и показва реалното благосъстояние на гражданите на страната!

    И благосъстоянието на гражданите на Русия, т. е. ПЧП, е в световните лидери! Т. е. обикновеният руснак може да си позволи повече различни ползи за доходите си от останалия свят!!

    РУСИЯ Е ПО - ДОБРА И ПО-БОГАТА ОТ ВСИЧКИ ВАС))

    ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ

    Коментиран от #48, #176

    20:36 26.09.2025

  • 31 Данко Харсъзина

    14 4 Отговор
    Това е голяма глупост. Някой е решил да ликвидира ЕС. Нищо чудно е този някой да е Путин.

    20:36 26.09.2025

  • 32 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    11 1 Отговор

    До коментар #11 от "Остави казаното":

    Когато не се учиш от думите на сгрешилите,
    ще повториш грешките им❗
    Ама той про-сти-ят не се учи от историята,
    а се блъска пак и пак ❗

    Коментиран от #38

    20:36 26.09.2025

  • 33 Стига трили коментари

    4 0 Отговор
    Другари....

    20:37 26.09.2025

  • 34 стоян

    2 7 Отговор
    Тоя варяго монгол явно е кюсе с тая бабешка женска физиономия - някой виждал ли е косъм по лицето и освен ботокса за изпъване

    Коментиран от #53

    20:37 26.09.2025

  • 35 az СВО Победа80

    17 2 Отговор
    Ако Брюксел посегне на чуждите пари, то няма да остане нито един инвеститор в Еврозоната....

    Вече го написах. Европа се кани сама да си пусне контролния изстрел в главата...

    🤣🤣🤣

    Коментиран от #63

    20:38 26.09.2025

  • 36 Те и не могат

    10 1 Отговор

    До коментар #27 от "Последния Софиянец":

    В Клирингова къща са. Клиринговата къща е вид гарант на сделка на двете страни по сделката, Запада като крадец, не е страна по сделка. 😄 Всичко е пропаганда за глупаци. Затова двата прости сороски троляка късат ризи от тъпотия. 😄

    20:38 26.09.2025

  • 37 Вярна

    6 2 Отговор

    До коментар #17 от "Путинистче идиотче":

    Е само втората част от Ника ти - идиотче !

    Коментиран от #40

    20:38 26.09.2025

  • 38 Я пъ тоа

    4 4 Отговор

    До коментар #32 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Да гушнат МИЛИАРДИТЕ НА ПУТИН, пък после нека си ги вземе....историята не учи...тя ни УВЕДОМЯВА.....което е информативно, но не значи че това ще стане....

    Коментиран от #39, #58

    20:39 26.09.2025

  • 39 Боже пак опростачили дете

    6 2 Отговор

    До коментар #38 от "Я пъ тоа":

    от пропадналият запад, такова падение запада да е на дъното на света, не е било.

    Коментиран от #44

    20:41 26.09.2025

  • 40 Путинистче идиотче

    5 5 Отговор

    До коментар #37 от "Вярна":

    Така ми викат, щото все са напиням много пъти, а резултата е един и същ.....

    Коментиран от #45

    20:41 26.09.2025

  • 41 Путине, Путине...

    5 7 Отговор
    На снимката си като...пребозал.....

    Коментиран от #55

    20:42 26.09.2025

  • 42 Прогноза 😁

    5 6 Отговор
    Кремъл ще си гледа замразените активи през крив макарон.

    20:42 26.09.2025

  • 43 Оцет Паниций

    3 2 Отговор
    АМИН , ЧАДА МОИ ...

    20:42 26.09.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Хахаха

    1 2 Отговор

    До коментар #40 от "Путинистче идиотче":

    Хахаха..... десет !

    20:43 26.09.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Ето я руската ПАБЕДА

    7 11 Отговор
    Харков е на 27 километра от руската граница.
    Защо уж великата,уж "втарая"армия в света почти 4 години тъпче на своята си територия и не може да превземе града.Уж Калибри,уж циркони и орешници и нищо.Няма Армата,няма Су-57,няма нищо -те са за парадите и да плащат гаргите.
    Ето защо:Орките набързо загубиха цялата си професионална армия от 350 000 ,която нахлу в началото,та се наложи да се вербуват вагнеровци, затворници, бездомници,людоеди, севернокорейции и всякаква друга иzzмет от Африка и Азия.
    Т.е.Нито армията им е втора в света,нито е обучена,нито е добре въоръжена (ползват и магарета),нито платеният крепостен от Сибир има мотивация да воюва,нито офицерите и генералите им са кадърни-тази сбирщина гледа само как да открадне нещо.
    Къде ви е крайцера Москва -при рибите..Къде ви е флота-остатъка се е скрил далеч и не върши работа..Къде ви е стратегическата авиация -една трета даде фира,а останалата избяга в Чукотка.
    Руската армия не най-битата,с най-много дезертьори.,с най-много предатели,убила най-много руски граждани,с най-много насилници,с най-много затворници,с най-крадливите началници.
    "Голямата мечка" се оказа (по собствени признания)една голяма проскубана гарга, неспираща да грачи и да се перчи пред света.

    Коментиран от #62

    20:45 26.09.2025

  • 48 Костадин Костадинов

    2 8 Отговор

    До коментар #30 от "Луганск":

    Искаш ли да са обадя на 112 да тъ земат за лечение

    20:45 26.09.2025

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Путине, Путине...

    3 7 Отговор
    Забрави за милиардите.....

    20:45 26.09.2025

  • 51 БАЙ Х@ЙМАНЕ

    2 4 Отговор

    До коментар #23 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Твоите " цитирания " ни водят до един , единствен извод .. Бил си не лош партиен секретар ..

    Коментиран от #56, #68

    20:46 26.09.2025

  • 52 Анонимен

    0 3 Отговор
    Хидрата трябва да се подхранва.

    20:46 26.09.2025

  • 53 Аз пък

    3 4 Отговор

    До коментар #34 от "стоян":

    На теб не съм ти виждал и косъмче отзад! Епилираш ли се или са се изпилили от преупотреба?

    20:46 26.09.2025

  • 54 усср.ан русофил

    4 4 Отговор
    Аз съм силно възмутен!

    20:46 26.09.2025

  • 55 Пaмперса е препълнен😂

    7 2 Отговор

    До коментар #41 от "Путине, Путине...":

    Затова гледа като натровен дoбитък.

    20:47 26.09.2025

  • 56 А ако бе по умна

    2 3 Отговор

    До коментар #51 от "БАЙ Х@ЙМАНЕ":

    Щеше да изникне и мисъл в манерката. За жалост, не си. Затова те ползва пропадналият запад за цигане. Тъпо, но факт.

    20:48 26.09.2025

  • 57 Русия каза че това което ЕС вземе

    1 5 Отговор
    от Русия (Финансови Активи) , Русия ще си го вземе от Украйна в земя.

    Войната продължава.

    Коментиран от #75, #89

    20:48 26.09.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Фейк на часа

    4 4 Отговор
    Пак някои си правят сметката без кръчмаря.

    20:48 26.09.2025

  • 60 Опа

    3 1 Отговор
    Густо.

    20:48 26.09.2025

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Винкело

    5 3 Отговор

    До коментар #47 от "Ето я руската ПАБЕДА":

    Що да се потат? Накрая ще го прилапат с мирното споразумение след капитулацията.

    Коментиран от #71

    20:49 26.09.2025

  • 63 Пак аз

    5 2 Отговор

    До коментар #35 от "az СВО Победа80":

    Ти верно си бит с мотиката по главата като малък.

    20:49 26.09.2025

  • 64 Газ

    6 3 Отговор
    Колективният запад вече е скроил шапка на Русия.

    Коментиран от #76

    20:49 26.09.2025

  • 65 Красота

    5 4 Отговор
    Вовка ПУ ткина --- ХУ.. ЙЛО Заг роби 2 Милиона монголяк алкаше и още 2 Милиона москалчета имигрираха бягащи от мобилизацията!
    Затова пък 12 години НЕ успя да превземат НИТО ЕДНА ОБЛАСТ или Областен град!
    Ееееедехееее
    АБЕ...мани

    20:49 26.09.2025

  • 66 Костадин Костадинов

    4 5 Отговор

    До коментар #58 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Ти знайш ли што най силната армиа в света тъни 4ри гудини ф кълтъ срещу малка Украйна вече 4ри гудини

    Коментиран от #78

    20:50 26.09.2025

  • 67 Тихо принтер

    2 3 Отговор

    До коментар #49 от "Знам комплексе 😄":

    Елементарен си като aмeбa☝️😁

    Коментиран от #86

    20:50 26.09.2025

  • 68 БАБО ПОТКЕ

    2 4 Отговор

    До коментар #51 от "БАЙ Х@ЙМАНЕ":

    Твоите изводи показват НЕУМЕНИЕТО ти да мислиш и да си правиш верни изводи‼️

    Коментиран от #108

    20:50 26.09.2025

  • 69 С други думи, ЕС изплаща Репарации на

    3 5 Отговор
    Украйна с Руски Финансови Активи (запорирани в ЕС) , Русия завзема още Украински Области за да си възстанови Сумата от Финансови Активи (запорирани в ЕС).

    Коментиран от #81

    20:51 26.09.2025

  • 70 Лукашенко

    4 3 Отговор
    Няма да ги жалим руснаците. Всичките им депутати и министри са милиардери в евро.

    20:51 26.09.2025

  • 71 Онзи същия

    3 3 Отговор

    До коментар #62 от "Винкело":

    Първо да заринем врагът на трупове.Един милион красноармейци заринаха залите на Кобзон.

    20:52 26.09.2025

  • 72 Кретен,

    3 2 Отговор

    До коментар #11 от "Остави казаното":

    милиардите са на РУСИЯ,не на Путин! И Русия ще си ги върне,без значение как!

    20:52 26.09.2025

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Удри

    4 4 Отговор
    Обикновените руснаци и без това нищо нямаше да видят от тези пари. Всичко на една шепа хора в Русия.

    20:52 26.09.2025

  • 75 Костадин Костадинов

    3 3 Отговор

    До коментар #57 от "Русия каза че това което ЕС вземе":

    Браво за кументаря. В началото на войната Русия казва се чи няа териториални претенции а сега се оказва чи са точно такиа. Преди го обяснявах на русофилията но той не, било за денацификация

    20:53 26.09.2025

  • 76 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 3 Отговор

    До коментар #64 от "Газ":

    Те и мишките са нагласили звънче за шията на котката❗

    Коментиран от #85

    20:53 26.09.2025

  • 77 Гошо

    5 2 Отговор
    А така запалете фитила на финансовата бомба ,ама да знаете тя ще гръмне в (ЕЦБ )Франкфурт на Майн ,а не в (Госбанк ) Москва

    20:53 26.09.2025

  • 78 Глюпости ,

    1 3 Отговор

    До коментар #66 от "Костадин Костадинов":

    ТОЙ всичку знай ..

    Коментиран от #88

    20:53 26.09.2025

  • 79 Гастроном

    4 3 Отговор
    Това да имаш толкова пари и ресурси, а половината ти народ да се изхожда във външни тоалетни...

    20:53 26.09.2025

  • 80 Републиканец

    4 6 Отговор

    До коментар #5 от "Малейййй":

    "300 милиарда запорирани на Путин"

    Това не са пари лично на Путин. Това са средства на руската централна банка. Държавни пари. Включително пенсионния фонд на бъдещето. Сребърния фонд. Крадат парите на руските пенсионери, а не парите на Путин.
    В този случай, Путин ще отдаде заповед за тотално унищожение на Украйна. Няма да има какво да се възстановява.
    Ако тази кражба на всички времена се извърши, всички чуждестранни инвеститори ще се оттеглят от ЕС с космическа скорост.
    И откъде накъде наричате премиера на Белгия опозиция? Как може управляваща коалиция да е опозиция?

    Коментиран от #110

    20:54 26.09.2025

  • 81 Българин

    4 2 Отговор

    До коментар #69 от "С други думи, ЕС изплаща Репарации на":

    За тази годи завзе 1% от Донбас ката кал срещу 200 000 убити.Догодина още 1%...И така след 70 години ще приближи до Киев.Тамън Путин ще е на 150 години.

    20:54 26.09.2025

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Нормално

    2 2 Отговор
    Европоловите не са балсами и не дават пари така. Всичко е под формата на заеми, които се плащат от замразените руски активи.

    20:55 26.09.2025

  • 84 Костадин Костадинов

    1 2 Отговор
    🤣🤣🤣🤣😝 психчо зарат такиа кът тебя съм тука да мъ забавляааат .
    Обещай ми чи никога няа да напуснеш тос форум!🥰

    20:55 26.09.2025

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Това е факт

    2 5 Отговор

    До коментар #67 от "Тихо принтер":

    Иначе кой ще принтира тъпотиите на пропадналият запад ако не е амеба. 😄

    20:55 26.09.2025

  • 87 нннн

    7 4 Отговор
    Ами, ако случайно Украйна загуби войната? КОЙ ще плаща репарациите? Аз не ща! А ти?

    20:55 26.09.2025

  • 88 Костадин Костадинов

    2 3 Отговор

    До коментар #78 от "Глюпости ,":

    Да ве ,гулям зубър е

    20:56 26.09.2025

  • 89 Кво а си земе ма г--- ЕЙ?

    3 7 Отговор

    До коментар #57 от "Русия каза че това което ЕС вземе":

    280 Милиона.$ ...ДНЕВНО струва на КЕН -ефа ...3 ДНЕВНИЯ БЛИЦКРИГ на целуващия КУ РАна!!
    ДНЕВНО!!!!! И тук не влизат стотниците унищожени самолети,вертушки, КОРАБИ, КРИЛАТИ И БАЛИСТИЧНИ РАКЕТИ, подводница и десетки хиляди танкове!
    Верно, 2 Милиона монголяци НЕ чинар пукната пара
    Хахахахаха
    А колко дървени Кен Ефи можеше да купи с тия пари.фюрера пеДо-фил?

    Коментиран от #107

    20:56 26.09.2025

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 ежко

    3 4 Отговор
    Край на инвестициите в ЕС!Каквото били-било!Край на заемите.ЕЦБ ще изкупува облигациите на закъсалите, щото никой друг не ги иска и толкова....

    21:00 26.09.2025

  • 95 Републиканец

    2 4 Отговор
    В Русия има много смесени предприятия. След блокирането на руските активи, чуждестранната печалба от тях също е блокирана. Блокирана е и продажбата им, ОСВЕН НА РУСИЯ ПО ДЪМПИНГОВИ ЦЕНИ.
    Това е икономическа война, от която всички губят.

    Коментиран от #160

    21:03 26.09.2025

  • 96 Медведчо

    1 7 Отговор
    Где Путина бля...

    21:03 26.09.2025

  • 97 Иван

    4 2 Отговор
    Не може ли обратното?-- Русия да получава репарации от Украйна, Израел, Синагогата, Федералния Резерв, Световната еврейска банка, Германия, Англия, Франция, Холандия, Дания, Япония, Швеция, Канада,Швейцария.......

    Коментиран от #100

    21:04 26.09.2025

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 ха ха

    11 1 Отговор
    парите не са на путин а на русия , а изземването на капитали от ес които са страна във войната си е предпоставка за разширяване на конфликта и показва крадливата същност на "колективния запад"

    Коментиран от #104

    21:05 26.09.2025

  • 100 Костадин Костадинов

    3 8 Отговор

    До коментар #97 от "Иван":

    Што най силната армиа в света тъни 4ри гудини ф кълтъ срещу малка Украйна? Што тъй ко стана ко са убърка?

    Коментиран от #105

    21:05 26.09.2025

  • 101 Атина Палада

    8 2 Отговор
    Стига сте писали глупости .Отдавна се разбра,че не могат да пипнат и цент..Банкерите ви го казаха. От Euroclear също ! Ставате смешни...Тук влизат и грамотни хора а не само неориентираните ш.оро.ши..

    Коментиран от #140

    21:05 26.09.2025

  • 102 Едно време какви репарации имаше..

    11 1 Отговор

    До коментар #1 от "ахахаха":

    Плащаха се от победените на победителя . А пък сега ,с тез обратни "ценности" , наобратно -))

    21:05 26.09.2025

  • 103 Аз мисля

    3 12 Отговор
    че Украйна трябва да получава репарации от Русия поне до 2122г. Това е наследството на джуджето, бункерен плъх, което завечщава на руснаците. На всеки народ заслужава управниците си.

    Коментиран от #118

    21:06 26.09.2025

  • 104 Костадин Костадинов

    2 4 Отговор

    До коментар #99 от "ха ха":

    Чи крадът, крадът от ЕС. Ама ни знам дали знайш чи Русия нападна Украйна

    Коментиран от #119, #147

    21:07 26.09.2025

  • 105 Иван

    2 3 Отговор

    До коментар #100 от "Костадин Костадинов":

    Циганин гнусен, ти чакаш ли да ти отговоря?

    Коментиран от #109

    21:08 26.09.2025

  • 106 9090

    2 2 Отговор
    Ще се хванат за дедовия всички тези тиквочи дето бълват глупост върху глупост.

    21:09 26.09.2025

  • 107 ЛАЙ новозо

    3 3 Отговор

    До коментар #89 от "Кво а си земе ма г--- ЕЙ?":

    На всеки блатен алкаш Собствен дръвен НУЖ НИК с кофа !! ))))
    И поне по едно Чейне оти Сите москали са Забави ( без зъби)! ))))
    А знаеш ли оти Сите москалье не им расте брада ? А приличат на . проскубана кокошка?
    Ми оти са монголяци!!!
    Хахахахаха

    21:09 26.09.2025

  • 108 Дедо Потьо ,

    0 1 Отговор

    До коментар #68 от "БАБО ПОТКЕ":

    Все пак , мнението ти не е меродавно ?! Или - да ?😁

    21:10 26.09.2025

  • 109 Костадин Костадинов

    1 4 Отговор

    До коментар #105 от "Иван":

    Ама што си агресивен ,што ма обиждаш? Това ли морала на русофилията? Ас кога съм обидил някой тука? Грубиян!

    21:11 26.09.2025

  • 110 Атина Палада

    5 3 Отговор

    До коментар #80 от "Републиканец":

    Не е възможно да се извърши такава кражба.Ти банкерите да не ги имаш за у.лави,като бюрократите в БрУсел:))) Тия в Брюксел са всичките у.мствено и.зостанали..

    21:11 26.09.2025

  • 111 Хаха

    3 1 Отговор
    Кой ли ще си остави парите в западните крадци?
    Само нашите лизачи !
    А това ще бъде последната кражба и после кой ще плаща???
    Желязко, Георг или Бочко

    Коментиран от #121

    21:11 26.09.2025

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 А ПО ЛЕКО

    5 0 Отговор
    БЪРЗАТЕ ДА ДАРЯВАТЕ ЧУЖДА ПОГАЧА , АМА ДА НЕ ПРЕСЕДНЕ НА НЯКОЙ

    21:12 26.09.2025

  • 114 Принтер

    7 0 Отговор
    Това е решение от днес за утре.Ще обезпечат на Украйна пари за една година,а за след нея,а за още по- -следващата.Усърдно ще печатат много, много евра?И кой ще има доверие на банка,която може да замразява и прехвърля на някой друг парите ти,когато си реши

    21:12 26.09.2025

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 Хмм

    5 1 Отговор
    репарации плащат победените страни, кой е победил Русия, Естония или Германия, или украйна, Германия е присвоявала имоти на евреи, така че не ѝ е за първи път, руските пари чии са, на олигарси които са "санкционирали" или на руската държава, май са частни, значи това са им санкциите, крадем ви парите, друг път не ги оставяйте в нашите банки

    21:16 26.09.2025

  • 117 мъск

    6 3 Отговор
    Западната собственост в Русия надвишава 720 милиарда долара.Така че ясно е кой ще плаща

    Коментиран от #129, #135

    21:17 26.09.2025

  • 118 Атина Палада

    0 4 Отговор

    До коментар #103 от "Аз мисля":

    Един агент от ЦРУ отговаря на въпрос относно агентите на Мосад...И агента на ЦРУ казва:- Те (агентите на Мосад) са най добрите,но трудно се работи с тях. Винаги казват:-" Изобщо не ни интересува какво мислят другите Ние си правим това,което смятаме,че е правилно за нас .
    Та така и твоята -никой не се интересува ти и твоя вожд какво мислите .

    21:17 26.09.2025

  • 119 ха ха

    3 0 Отговор

    До коментар #104 от "Костадин Костадинов":

    верно ли ? а ес какво прави в украйна ? раздава бисквитки или какво , а гледам у нас след 30 години европейско управление сме го докарани до изчезване на народа

    Коментиран от #134, #143

    21:18 26.09.2025

  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 121 Републиканец

    1 1 Отговор

    До коментар #111 от "Хаха":

    Те ще отидат в САЩ при децата си и няма да плащат, а ще си харчат милиардите. Ще плаща народа, но първо и следващите ще теглят заеми и ще избягат, докато България заприлича на Бангладеш.

    21:19 26.09.2025

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 124 Моше

    2 2 Отговор
    Дасиибе схемата!

    21:22 26.09.2025

  • 125 Костадин Костадинов

    1 2 Отговор

    До коментар #120 от "Факт комплексе":

    😂😂😂🥰

    21:23 26.09.2025

  • 126 Гост

    0 2 Отговор
    Заем? Точно така! Длъжници на Русия новели!

    21:23 26.09.2025

  • 127 Копейки,

    2 2 Отговор
    РАБОТАТА ШЕ ВИ НАПРАВИ СВОБОДНИ

    Коментиран от #138, #150

    21:24 26.09.2025

  • 128 Георгиев

    3 2 Отговор
    Считайте, че ако написаното в статията стане и изземат активите на Русия, тя ще изземе замразените активи на чуждите компании в Русия. Те са около 300 млрд долара. И какво ще стане? Танто за тунто. Западът и НАТО много ги е страх от превземането на Украина от Русия и последвалото обединение. Разбира се тогава Русия ще ги даде тия замразени активи за възстановяване на Украина. Но ще е прочистила сегашната им армия от фашистите, ще е обединила армиите, ще сложи ръка на развойна и производствена база за дронове, ракети и други. То си е за страх. Ще видим.

    21:24 26.09.2025

  • 129 Изпражнението гайтанджиева

    2 0 Отговор

    До коментар #117 от "мъск":

    Това са руски фейкове фейкове.

    Коментиран от #133

    21:25 26.09.2025

  • 130 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 131 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 132 ЕВРОПИРАТИТЕ С КТРАЖБИ НА ВЕКА!! ТАК ЧУД

    3 3 Отговор
    КРАДЛИВО ПЛЕМЕ !! ОКРАДОХА СТОТИЦИ НЕОТЧЕНИ МИЯРДИ ОТ ЕВРОЯЕЙСКИТЕ ДАНЪКОПЛАТЦИ ! А НАЙ-ГОЛЯМАТА ДАЛАВДРА Е ЕВРОФАЛШИВАТА ПЕЧАТНИЦА ,КОЯТО БЪЛВА БЕЗКОНТРОЛНО ФАЛШЕВРА , С КОИТО КУПУВАТ ПРАВИТЕЛСТВАТА НА ДЪРЖАВИТЕ / ВСИЧКИ ДО СЕГА ДЪРЖАВИ СА КУПЕНИ С ТЕЗИ ФАЛШХАРТИЙКИ/, ОБИРАТ РЕСУРСИТЕ НА ДЪРЖАВИТЕ , ВСИЧКО КОЕТО ВЪРШАТ Е ДИВО ПИРАТСТВО !! ТАКА КТРАДЦИТЕ СТАНАХА БОГАТИ, С КОЕТО КРАДЕ СЕ ГОРДЕЯТ , ПЕРЧАТ СЕ ЧЕ СА ВЕЛИКИ , АМА НЕВЕЖИ ТЪПАЦИ ! БЕЗ ТАЗИ ПЕЧАТНИЦА -СА СТРАНИ ОТ ТРЕТИЯ СВЯТ. ТА СЕГА СЕ ВКОПЧИХА В РУСКИТЕ МИЛЯРДИ , НО РУСИЯ ЗНАЕ КАК ДА СИ ГИ ВЪРНЕ И ТО СТОКРАТНО !! НЕКА ПОСЕЯТ САМО!!

    21:26 26.09.2025

  • 133 Изпражнението зеленски

    0 1 Отговор

    До коментар #129 от "Изпражнението гайтанджиева":

    Послъгваш аркадаш.

    21:26 26.09.2025

  • 134 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 135 😂😂😂😂😂

    1 2 Отговор

    До коментар #117 от "мъск":

    😂😂🤣😂В Рашка има 2,3 милиарда Западна собственост.
    П.п.Я разкажи кои са тези компании.🤡🤡

    Коментиран от #166

    21:27 26.09.2025

  • 136 Републиканец

    2 1 Отговор
    България е по плащането на репарации. След ВСВ 30 години плащахме репарации на Гърция, но парите, които ни дължеше Германия ни накараха да ги опростим, защото сме били победени, а сме щели да излезем на печалба.
    След това ни накараха да опростим милиардите на Либия и Ирак. Сега ще ни накарат да станем поръчители на украинския заем и да го изплатим, а дълговете на Украйна да ги опростим.
    Затова сме най-бедни от всички в Европа.

    Коментиран от #139, #148

    21:28 26.09.2025

  • 137 Евреина Кобзон

    1 2 Отговор
    Със Руски Пари

    Се пълни Концертът

    С КАБЗОНЧИЦИ.

    Ей такова чудо

    И аз не бях очаквал .

    21:28 26.09.2025

  • 138 Брачед,

    2 0 Отговор

    До коментар #127 от "Копейки,":

    На немски , бе ...🤭

    21:28 26.09.2025

  • 139 Верно ли бре

    0 0 Отговор

    До коментар #136 от "Републиканец":

    Африканец ?

    Коментиран от #156

    21:29 26.09.2025

  • 140 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 141 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 142 Много.

    0 1 Отговор
    НеслрВедлиго

    21:29 26.09.2025

  • 143 Костадин Костадинов

    1 2 Отговор

    До коментар #119 от "ха ха":

    Човек дет и да е носи себя си,ку ма разбираш. Квии бесквиди? Имаме 30 гудини посткомунистическа България - стига с опростените наративи за уништужена от ЕС България

    Коментиран от #167

    21:30 26.09.2025

  • 144 Бай Ганьо

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Рано или късно Русия,отново хваща бибека

    21:31 26.09.2025

  • 145 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 146 От страни

    1 2 Отговор
    Както и да го извъртите и изсучете кражбата си е кражба а русняците винаги ижват за парите си.

    21:32 26.09.2025

  • 147 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 148 Костадин Костадинов

    0 0 Отговор

    До коментар #136 от "Републиканец":

    Ай малко да спреш глупусти да пушиш. Стопанската историа на България говори ли ти нешто

    21:34 26.09.2025

  • 149 Пак пропадналият запад

    0 0 Отговор

    До коментар #145 от "Кремълски Тампон":

    оопросточали глупаво саапаливо цигане. Голямо дъно удари зпада. 😄Бръши поне сааполя, чи виси. 😄

    Коментиран от #151

    21:34 26.09.2025

  • 150 Спасението

    1 1 Отговор

    До коментар #127 от "Копейки,":

    На Всички Русофилки

    Е в ГУЛАГ.

    Там ще заслужат Вниманието
    На Бункерния Фюрер

    Така е било и при Сталин.

    21:35 26.09.2025

  • 151 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 152 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 153 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 154 ИЗВЪНАРЕДНО

    1 0 Отговор
    Пропагандиста Тигран Кеосян - умря!
    Пропагандистката Маргарита Симонян - болна от рак!

    21:38 26.09.2025

  • 155 Роналд Рейган

    0 0 Отговор
    „Бедността е най-справедливото наказание за глупостта на един народ.“
    Затова си беден, българино, защото си пр.ст и мързелив! Давай си парите на Зеленски, защото той ти е по-мил от старите ти родители!

    Коментиран от #158

    21:39 26.09.2025

  • 156 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #139 от "Верно ли бре":

    Всичко,което е написал в коментара е точно така с изключение само на Либия! Либия не ни е дължала пари! Само Ирак .И България опрости точно 10(десет) милиарда долара на Ирак!Точно толкова Ирак дължеше на България.Под ръководството на САЩ България ги опрости!

    Коментиран от #171

    21:40 26.09.2025

  • 157 Ами ади комплексе 😄

    0 0 Отговор

    До коментар #153 от "Костадин Костадинов":

    Напъни шишарката. 😄Вземе пък да има проблясък и да не си евтиното глупаче на пропадналият запад, докато САЩ унищожава Европа. 😄

    Коментиран от #159

    21:40 26.09.2025

  • 158 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 159 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 160 Ха ха ха

    0 0 Отговор

    До коментар #95 от "Републиканец":

    Някои губят. Други бълха ги ухапала, а за Русия фатално.

    21:44 26.09.2025

  • 161 Факт комплексе 😄

    0 0 Отговор

    До коментар #158 от "Костадин Костадинов":

    Затова пропадналият запад ти се радва, че си евтино и глупаво докато те реше и чеше. 😄 Ще обострим пак комплекса май? 😄

    21:44 26.09.2025

  • 162 Всичко е ясно

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "ахахаха":

    Репарации, заем, кредити, лихви, както и да ги наречем, определено, някой бърка яко в кацата с меда. У нас пък излиза един чичко на телевизора и обяснява как кошницата поскъпнала с 1 лев 27 стотинки.

    21:45 26.09.2025

  • 163 Васил

    0 0 Отговор
    Да кажем че откраднат парите, макар че Белгийците едва ли ще се съгласят, те взимат данък от лихвите, а това са няколко милиарда годишно. Големия проблем ще е ако другите вложители си изтеглят депозитите, това ще срине еврото тотално.

    21:45 26.09.2025

  • 164 Така е комплексе 😄

    0 0 Отговор

    До коментар #159 от "Костадин Костадинов":

    Сите са виновни, само не шишарката за твоята мъка. 😄 Не ме послуша дас си папагалиш тъпотията на пропадналият запад, че ти ти, сега се дразниш и обостряш комплекса. 😄

    Коментиран от #178

    21:46 26.09.2025

  • 165 Макробиолог

    2 0 Отговор
    Ке стане.Клиринговата къща е у Белгия и те са против. А защо?Щот конфискация по полит причини на нечии активи е ядр бомба в междунар финансова система и отделно никой не си прави от кокошката с златните яйца супа.

    21:46 26.09.2025

  • 166 Атина Палада

    2 0 Отговор

    До коментар #135 от "😂😂😂😂😂":

    Уж все сте многознайковци тук,а не можете да боравите и с компютър:)))Пиле,достъпни са в нета...Достатъчно е да намериш някой грамотен ,който умее да борави с компютър .
    Професор от Йелски университет си е направил труда да ги извади поименно всички ,както и активите на всяка една компания..И да,700 млрд долара са .Повечето компании са Западно Европейски .Следвани от американски,после английски,японски...
    И думите на професора бяха "това са играчка в ръцете на Путин".(превода е точен)

    21:48 26.09.2025

  • 167 ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #143 от "Костадин Костадинов":

    айде не ми обяснявай че ще се заплетеш още повече

    Коментиран от #174

    21:49 26.09.2025

  • 168 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 169 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 170 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 171 Костадин Костадинов

    0 0 Отговор

    До коментар #156 от "Атина Палада":

    Ама тва образно казано са 50% глупусти ве. Задълженията на Германия към България с най-вечи пу клирингова търговия но те отпадат поради намеса на СССР, в смисъл че СССР поема позитивите а негативите остават за нас. Да ни забравями чи заеми които давами на Либия и др.са по политическа поръчка на СССР, които в последствие остават несъбираеми. Разбира са имами и ние много задължения към запада ама не ги опрощават.Тъй чи ай по лекичко глупостити

    Коментиран от #175, #196

    21:52 26.09.2025

  • 172 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 173 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 174 Костадин Костадинов

    0 0 Отговор

    До коментар #167 от "ха ха":

    Аз ти обяснявам штото виждам чи имаш нужда от обяснение, поради липса на елементарни знания и критично мислене

    Коментиран от #185

    21:54 26.09.2025

  • 175 Ма Либия

    1 0 Отговор

    До коментар #171 от "Костадин Костадинов":

    На повечето Арабски държави бе Костя,нищо не знаеш.

    Коментиран от #183

    21:54 26.09.2025

  • 176 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 177 Пашата

    2 0 Отговор
    Той Путин ви е обърнал хастара, ама вие продължавате с тъпизмите си!

    21:54 26.09.2025

  • 178 Комплексен ,

    0 0 Отговор

    До коментар #164 от "Така е комплексе 😄":

    Кога ще ги стигнем , "пропадналите" люксенбурци ... 🤭😁

    Коментиран от #186

    21:54 26.09.2025

  • 179 Еее по после ша ги повръщат

    1 0 Отговор
    Ще им излезнат през носа с репарациите... щото нали победителя взима всичко и той определя условията и репарации!!!
    Бисмарк предупреждава, че не бива да се опитвате да измамите руснаците или да им вземете нещо - защото рано или късно те така или иначе ще си върнат своето.


    Руснаците винаги идват за своето.
    Ото фон Бисмарк: Нито един договор с Русия не струва дори хартията на която е написан. Не се надявайте, че веднаж възползвали се от слабостта на Русия вие ще получавате дивиденти вечно, руснаците винаги идват за своето. И като дойдат, не се надявайте подписаните от вас йезуитски съглашения да ви оправдаят. Затова с руснаците си струва да се играе или честно, или въобще да не се играе.

    Коментиран от #187, #188

    21:54 26.09.2025

  • 180 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 181 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 182 Сократ

    0 0 Отговор
    Главното е ЩЕ. Ама не ще.

    21:56 26.09.2025

  • 183 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 184 Коста

    1 0 Отговор
    Кой си ти да даваш заем с чужди пари? И защо заем след като са откраднати? Чудо невиждано. Едновремешните номера на дъртите капиталисти на Европа . Той Маркс хубаво ви беше нарисувал. Помощи за Окраина ама заеми с крадени пари. Йохо хо и бутилка ром

    21:56 26.09.2025

  • 185 ха ха

    0 0 Отговор

    До коментар #174 от "Костадин Костадинов":

    май повече на себе си искаш да обясниш , несе напрягай

    Коментиран от #190

    21:57 26.09.2025

  • 186 Не разбра ли написаното 😄

    0 0 Отговор

    До коментар #178 от "Комплексен ,":

    С тази шишарка, тъй е. 😄

    21:57 26.09.2025

  • 187 Не плали

    0 0 Отговор

    До коментар #179 от "Еее по после ша ги повръщат":

    Ма руска УРусПиЙо.Знаеш ли колко западни активи прибраха ватенките ,а лизинга на самолетите дето не гу плащат.

    21:57 26.09.2025

  • 188 Костадин Костадинов

    0 0 Отговор

    До коментар #179 от "Еее по после ша ги повръщат":

    Нали знаеш че благодарение на Бисмарк сме освободени. Пропагандата излишна- Бисмарк е реалполитик

    21:58 26.09.2025

  • 189 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 190 Костадин Костадинов

    0 0 Отговор

    До коментар #185 от "ха ха":

    Май глътна на въздух ти ,и сега ми говориш празни приказки заштото не мойш да опонираш

    21:59 26.09.2025

  • 191 Костадин Костадинов

    0 0 Отговор

    До коментар #189 от "Не бе комплексе 😄":

    ❤️😝🥰

    21:59 26.09.2025

  • 192 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 193 Те го опростачено глупаче

    0 0 Отговор

    До коментар #181 от "Ей Ламповия Руски":

    от пропадналият запад, Бръши саааполя цигане. 😄

    22:00 26.09.2025

  • 194 Ами

    0 0 Отговор
    Казвал съм го и ще го повторя ... Путин е голям рибар.
    Той знае, че за голяма риба, трябва солидна стръв.
    На гола кука, големи риби не се хващат :)

    22:00 26.09.2025

  • 195 Костадин Костадинов

    0 0 Отговор

    До коментар #189 от "Не бе комплексе 😄":

    Не психи просто та напрях на 2ве стинки. 🤣🤣🤣🤣 Нали обещаваш да не ме изоставяш!? Оказа се че не мога без теб

    Коментиран от #197

    22:01 26.09.2025

  • 196 Атина Палада

    1 0 Отговор

    До коментар #171 от "Костадин Костадинов":

    Точно с теб изобщо не ми се разправя ,само като ти видя коментарите,но тук ти прекали с т.ъпотията си!
    Защо бе Костя,остават несъбираеми ?Българите да не би да са у.мствено и.зостанали ,че да оставят милиарди заеми несъбираеми?
    Да ти обадя...Когато САЩ влязоха в Ирак ,и започнаха да контролират Ирак ,т.е.да точат всичко от там ,веднага наредиха на България да опрости 10 млрд долара на Ирак,защо САЩ да не ги приберат,ами ще ги връщат на нас.
    Не ми отговаряй!

    Коментиран от #198

    22:01 26.09.2025

  • 197 Знам комплексе 😄

    0 0 Отговор

    До коментар #195 от "Костадин Костадинов":

    Изяви го вече. 😄Само дето толкова се мъчи да се удържаш. 😄

    22:03 26.09.2025

  • 198 Костадин Костадинов

    0 0 Отговор

    До коментар #196 от "Атина Палада":

    Естествено чи ни ти са разправя штото съм прав а ти глътна въздух.😂

    22:06 26.09.2025

