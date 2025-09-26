С парите на Путин! Украйна ще получава репарации от Русия под формата на заем от ЕС

Посланиците на Европейския съюз ще започнат да обсъждат план за предоставяне на 140 млрд. евро заеми на Украйна от замразени активи на Централната банка на Русия на 26 септември, пише Bloomberg, цитирана от Фокус.



Според проектодокумента, средствата ще дойдат от приблизително 180 млрд. евро, държани в сметки на Euroclear.



Парите ще бъдат постепенно преведени в ЕС, което ще му позволи да отпуска заеми на Киев. Същевременно ЕС ще сключи споразумение за дълг с нулева лихва с Euroclear, така че да може да изпълнява евентуални бъдещи задължения към Русия.



Условия за връщане



Украйна ще бъде задължена да върне средствата от ЕС само ако Москва се съгласи да финансира възстановяването на страната и плащането на репарации или ако санкциите срещу Русия бъдат отменени.



На теория това означава, че помощта няма да увеличи националния дълг на Украйна и няма да се счита за директно изземване на руски активи.



ЕС многократно е подчертавал, че активите ще останат замразени, докато Русия не компенсира Украйна за загубите от войната. Операцията ще бъде гарантирана от държавите-членки на съюза.



Подкрепа от съюзниците



Дискусиите се провеждат на фона на нарастващата подкрепа от съюзниците на Киев за идеята за използване на замразени руски активи. Германският канцлер Фридрих Мерц изрази пълна подкрепа за плана предния ден.



Страните от Г-7 обсъждат и общ подход за използване на активи за увеличаване на натиска върху Русия. Освен това те обмислят санкции срещу енергийния сектор и мрежите на трети държави, които помагат на Москва да търгува с петрол.



Предишни инициативи



ЕС преди това се съгласи да предостави на Украйна 45 млрд. евро заеми като част от инициатива на Г-7, базирана на печалби от руски активи. Тези заеми ще останат в сила, а новият план включва още около 140 милиарда евро.



Решението трябва да бъде одобрено на срещата на върха на ЕС в Копенхаген следващата седмица. Белгия, където са концентрирани активите, обаче е против.



Белгийска опозиция



"Вземането на парите на Путин и оставянето на рисковете ни няма да се случи“, заяви белгийският премиер Барт Де Вевер.



Предложението на ЕС обаче не предвижда директно конфискаване на активите. Квалифицирано мнозинство от държавите членки може да е достатъчно за стартиране на схемата, в случая не е нужно единодушно решение, както е при санкциите.



Блокът очаква да стартира механизма до края на годината и да започне да изплаща средства на Украйна още през 2026 г.



Бюджетен дефицит на Украйна



Financial Times съобщи по-рано, че Европейският съюз подготвя схема за репарационни заеми за Украйна на стойност 170 милиарда евро.



Кабинетът на министрите на Украйна прогнозира, че дефицитът на държавния бюджет през 2026 г. ще бъде финансиран от международна помощ от 44 млрд долара. Източниците за 18 милиарда долара от тази помощ все още не са определени.



Според Сергий Николайчук, първи заместник-председател на Националната банка на Украйна, през 2026 г. най-вероятният източник ще бъдат "средства от европейски партньори“.

