Bloomberg: Канцлерът Мерц подкрепи прехвърлянето на приходи от руски активи към Украйна

  Тема: Украйна

18 Септември, 2025 10:15 732 72

Преди два дни говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Москва няма да остави без отговор планираните мерки за използване на замразени руски активи

Все повече започва да се обсъжда в Европа използването на замразените руски активи за финансиране на Украйна, след новия натиск от президента на САЩ Доналд Тръмп и промяна в позицията на Германия.

Европейските правителства и техните съюзници от Г-7 търсят начини за по-нататъшно използване на обездвижените активи, за да генерират допълнителни приходи в подкрепа на Киев, пише Bloomberg.

Според източници, запознати с въпроса, германските власти са променили позицията си за прехвърлянето на приходи от замразени руски активи към Украйна и са одобрили това действие, пише още изданието.

"Германия се превърна в силен защитник на максимизирането на възвръщаемостта на активите“, се казва още в изданието.

Преди два дни говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Русия няма да остави безследно планираните мерки за използване на замразени руски активи.

Германия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    29 1 Отговор
    ФРЕНСКА ИДЕЯ
    . ..
    ФРЕНСКИ ГРАЖДАНИН ИЗПРАТИ 600 ПРЕЗЕРВАТИВА
    В НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА ФРАНЦИЯ
    .....
    ЗА ДА СПРЕ РАЗМНОЖАВАНЕТО НА ДЕПУТАТИТЕ

    10:17 18.09.2025

  • 2 зелник

    20 4 Отговор
    Мерц бе звойна не може. За това и блокира всякакви опити за даже един разговор.

    10:17 18.09.2025

  • 3 Ганя Путинофила

    7 27 Отговор
    Русия мрази Европа, но си държи парите там?
    Как така?

    Коментиран от #11, #15

    10:18 18.09.2025

  • 4 си дзън

    6 27 Отговор
    Ето това е добър ход - ползваш парите на агресора да го удряш с тях по главата да му дойде ума.

    Коментиран от #9, #28, #37

    10:18 18.09.2025

  • 5 Руснята утече

    4 24 Отговор
    у каналя!

    Коментиран от #31

    10:19 18.09.2025

  • 6 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    22 2 Отговор
    Канцлера не е добре, той няма да ги връща, ще плащат и българите

    10:19 18.09.2025

  • 7 Отговорът на Москва.

    5 22 Отговор
    Ред сълзи,ред сополи.С руски пари се денацифицират руснаци.Което не е тъжно.

    10:19 18.09.2025

  • 8 Германия се събуди!

    4 23 Отговор
    УДРИ по блатната Иzмет!!

    10:20 18.09.2025

  • 9 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    22 2 Отговор

    До коментар #4 от "си дзън":

    Русия ще конфискува заппдните кинти- танто за танто.

    10:20 18.09.2025

  • 10 У КЛУБА НА БОГАТИТЕ

    26 1 Отговор
    Големи крадци се оказаха.

    Коментиран от #17

    10:20 18.09.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Комсомолката от ГДР, Меркел

    3 14 Отговор
    даде на путин 7 трилиона евро за газ!
    Той с тези пари правеше ракети!

    10:21 18.09.2025

  • 13 Данко Харсъзина

    16 1 Отговор
    То хубу, ама от де ще ги вземат тези приходи? 80% от руските активи са дългови облигации. А болшинството държави в ЕС нямат пари.

    10:21 18.09.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 СПОМЕН НА ЕДИН ГЕРМАНЕЦ

    15 2 Отговор
    В апартамента ни в Берлин имахме три тоалетни, но като дойдоха руснаците се изпуснах в коридора.

    10:22 18.09.2025

  • 17 Копейки,

    2 11 Отговор

    До коментар #10 от "У КЛУБА НА БОГАТИТЕ":

    РАБОТАТА ЩЕ ВИ НАПРАВИ СВОБОДНИ

    Коментиран от #49

    10:22 18.09.2025

  • 18 Копейкотрошач

    2 12 Отговор

    До коментар #15 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Копейкотрошач.

    Коментиран от #46

    10:23 18.09.2025

  • 19 Трол

    8 4 Отговор
    Парите отдавна са постъпили в правилните сметки, цялото това обмисляне е да не би някой друг да се усети и да си изтегли вложенията.

    10:23 18.09.2025

  • 20 Само Германия може да спаси Европа

    4 18 Отговор
    като пал изтрепе 30-40 милиона от руската орда.

    Коментиран от #26

    10:23 18.09.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 После ще му се наложи

    13 1 Отговор
    Да подкрепи прехвърлянето на орешници от Русия към Дойчланд.

    10:26 18.09.2025

  • 23 Камчия е руска ЗАВИНАГИ

    0 4 Отговор

    До коментар #15 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Що си толкоз умен?

    Коментиран от #34

    10:27 18.09.2025

  • 24 От нацистите в Германия

    10 1 Отговор
    Всякакви олигофрении може да очакваме, особенно пък от Мерц ...

    10:27 18.09.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 На Германия

    5 1 Отговор

    До коментар #20 от "Само Германия може да спаси Европа":

    И трябва само един Сармат и този кофти материал ще утече в канала. То без туй там германци почти не останаха.

    10:29 18.09.2025

  • 27 Гнидичкииииии атлантически ! .....

    7 1 Отговор
    Международна изолация, пълно ембарго и санкции са нужни спрямо нацисткият израелски режим. Закриване на посолствата и търговските представителства и конфискуване на всички израелски активи по света. С тях трябва да бъдат компенсирани палестинците. Включително и да им се заплати собствеността за която имат актове за разлика от ционистите крадливи

    10:29 18.09.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 123456

    8 2 Отговор
    Тоест крадат активите на една държава . Западняците винаги са били само три неща . Пирати , колонизатори и робовладелци .Няма ли кражба , не могат .

    Коментиран от #45

    10:33 18.09.2025

  • 30 Ъхъъъъъ....

    6 1 Отговор
    Роснефт“ е най-голямата руска петролна компания. Най-големите акционери са държавата чрез „Роснефтегаз“ (40,4%), британската BP Russian Investments Limited (19,75%) и катарската QH Oil Investments (18,46%)...... Сещате ли се какво става с дела на BP ?

    10:33 18.09.2025

  • 31 Виж си скапаната

    9 3 Отговор

    До коментар #5 от "Руснята утече":

    кочина у която живееш и тогава съди за другите. Русия се развива в положителна посока,напред и нагоре,а западналата гейропа се развива с бързи темпове към дъното на блатото все по-дълбоко и по-надолу.

    Коментиран от #41

    10:34 18.09.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Механик

    2 3 Отговор
    Позитивни новини.

    10:36 18.09.2025

  • 34 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 3 Отговор

    До коментар #23 от "Камчия е руска ЗАВИНАГИ":

    Щото чета и други източници освен факти

    10:36 18.09.2025

  • 35 Косто

    4 1 Отговор
    Шоросовисти, виждам, че Ви текат слюнни течности от радост, но да обясним. Ще се използват лихвите от руските средства, а не самите средства. Лихвите.

    10:37 18.09.2025

  • 36 Канцлерът Мерц

    7 1 Отговор
    11,7% обществена подкрепа в Германия. .... Общо коалицията 30,83% и тенденцията е на долу

    10:37 18.09.2025

  • 37 Ако

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "си дзън":

    някой те нарочи за лош и ти вземе парите как ще се почувстваш? Повярвай все ще се намери такъв, който може да не е по добър от теб.

    10:37 18.09.2025

  • 38 Путинистче идиотче

    2 3 Отговор
    С парите на Путин, по главите на руския мужик....

    10:37 18.09.2025

  • 39 Лукашенко

    1 2 Отговор
    Нема ядове.Руснаците ще го отгладуват.И още 100 години с външни нужници.

    10:37 18.09.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    0 6 Отговор

    До коментар #31 от "Виж си скапаната":

    Как пък един пумияр не замина за руският рай?

    Коментиран от #57

    10:38 18.09.2025

  • 42 Дедо

    3 0 Отговор
    Тези 300 милиарда руски активи май са основно в Белгия и Франция и само те могат да решат дали да се използват ,което е малко вероятно. А и май става дума само за приходите от лихви от тези 300 милиарда.

    10:38 18.09.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 6666

    5 1 Отговор
    Пак глупости!
    И после коя държава ще си вложи парите в европейски банки?
    Достатъчно е арабите да си прехвърлят авоарите от европейски в други банки и всички европейски банки ще увехнат.
    Тия евроуправляващи май са си направили конкурс кой ще даде най-малоумната идея! Добре ги мачка Тръмп! Никаква търговия с никой, само от Америка всичко на цени посочени от нея!
    Лошото е, че и ние сме в кюпа!

    Коментиран от #52

    10:39 18.09.2025

  • 45 Путине, Путине...

    1 3 Отговор

    До коментар #29 от "123456":

    Кой та кара войната да почваш...сега и авоарите ша ти конфискуват, за оръжие ша отидат, руснаци да гинат....

    10:39 18.09.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Русия много злато има

    6 1 Отговор
    А Германия нищо няма. Моли САЩ да и го върнат а от там среден пръст им показват. Поне от 4 години

    10:39 18.09.2025

  • 48 Тервел

    1 3 Отговор
    Двете руски подлоги Орбан и Фицо отсега ще кажат че са твърдо против

    10:39 18.09.2025

  • 49 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 1 Отговор

    До коментар #17 от "Копейки,":

    Любимите думи на нацистите от Освиенцим.Немски нацистки лагер на смърта в Полша , с укоаински и полски надзиратели

    10:39 18.09.2025

  • 50 Тома

    3 0 Отговор
    Това ще бъде фалита на германците и Е.С защото има закони за кражбата на пари и те го знаят и хвърлят празно за пълно

    Коментиран от #56

    10:40 18.09.2025

  • 51 Копейка

    2 2 Отговор
    А на нас тук каква ни е далаверата?Вече без пари ли ще пишем?

    Коментиран от #62

    10:40 18.09.2025

  • 52 Не го мисли...

    1 5 Отговор

    До коментар #44 от "6666":

    Щом Путин иска да избива жени които деца, нека гризне дръвцето...
    .

    10:41 18.09.2025

  • 53 Няма лошо

    3 1 Отговор
    После като трябва да ги връщат ЕЦБ ще фалира на минутата

    Коментиран от #64

    10:41 18.09.2025

  • 54 Минувач 1

    5 1 Отговор
    Интересно как ще работи след това пазара на ДЦК и други подобни. Китай е един от най-големите инвеститори. Може би мнозина ще се замислят дали си струва да инвестират в крадливи държави.

    10:41 18.09.2025

  • 55 Пълни глупости

    6 1 Отговор
    Дори не разбирате, че това ще рефлектира срещу България. Не знам толкова ли сте неинтелигентни или се правите на такива. Русия на своя страна ще конфискува западни активи като заводи на руска територия. Така положението за Русия е 1:1, да не кажем по-добро защото Германия конфискува хартии с намаляваща стойност, а Русия конфискува производсвени активи. След конфискуването на руските активи, инвестициите в западна Европа рязко ще спаднат, което ще удари и нас.

    Коментиран от #60, #63

    10:41 18.09.2025

  • 56 Кажи го на Путин...

    1 3 Отговор

    До коментар #50 от "Тома":

    Да е мислил като почна войната......

    10:41 18.09.2025

  • 57 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 0 Отговор

    До коментар #41 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Отпадъка плува по течението, а то сега е към Германия, все още

    10:42 18.09.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Българин

    2 4 Отговор
    Тук рамките най много ги боли Да им оберат паричките.Това че един милион руски гов.веда умряха в Донбас на кой му пука?

    10:42 18.09.2025

  • 60 Русия

    1 6 Отговор

    До коментар #55 от "Пълни глупости":

    Ша конфискува ..чушки.....Запада отдавна напусна Русия, с западните авоари там са...нищожни.

    Коментиран от #65, #68

    10:43 18.09.2025

  • 61 Ти да видиш

    4 1 Отговор
    Един по един влизат в черният списък на руснаците.

    10:43 18.09.2025

  • 62 Педро Волгата

    0 2 Отговор

    До коментар #51 от "Копейка":

    Ти не ме интересуваш!Аз избрах еврото!

    10:43 18.09.2025

  • 63 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 1 Отговор

    До коментар #55 от "Пълни глупости":

    Те соросоидите не мислят, те Пари изкарват, с драскане

    10:43 18.09.2025

  • 64 Стига бе....

    0 3 Отговор

    До коментар #53 от "Няма лошо":

    Сега им ги връщат на руснаците под формата на ракети и бомби....

    Коментиран от #71

    10:44 18.09.2025

  • 65 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 0 Отговор

    До коментар #60 от "Русия":

    Е, хахахах, не позна. Има много кинти-, Путин забрани отдавна изнасянето на авоари на чужди компании, точно с цел да има кво да вземе в случай на конфискации

    10:47 18.09.2025

  • 66 Я сега да помислим

    1 0 Отговор
    приходите от руските активи, не са ли печалбата на западните компании ? А? Кой е набутаният? Тези руски активи реално не са ли "Европейската индустрия" ? Хубаво акционера няма да взема дивидент ама той във индустрията ли остава или на чужда държава се подарява?

    10:47 18.09.2025

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Цървул

    3 0 Отговор
    Сега умниците европейци ще видят инвестиции - ама друг път . Няма да има евтини енергоносители , евтин труд , евтини заеми и инвестиции . Оттук и пазарите заминават на кино . Следва - стагнация и може би стагфлация и разпад.

    10:49 18.09.2025

  • 70 А един ден ако САЩ махне санкциите

    1 0 Отговор
    Тогава ЕС какво ще прави а? Ще връща не ами и с лихвите и с пропуснатите ползи даже ще трябва да ги връща. А дали пари има? А? Има тя хартишки и дългове .....

    10:52 18.09.2025

  • 71 Айде бе,за тва ли

    0 0 Отговор

    До коментар #64 от "Стига бе....":

    нощеска около Киев светлините от пожарите и взривовете продължаваха от полунощ до сутринта. Дави имам пожелателното мислене. Ще ви се да е така,ама действителността е пълен погром на 00zета крайна и западналите подлоги.

    10:55 18.09.2025

  • 72 Руснаците ги оставете

    1 0 Отговор
    Почвайте да си правите списъци с еврейски имоти в България и да видим кой кво ще си вземе съвместно с братята палестинци и турци

    10:56 18.09.2025

