Bloomberg: Канцлерът Мерц подкрепи прехвърлянето на приходи от руски активи към Украйна

Все повече започва да се обсъжда в Европа използването на замразените руски активи за финансиране на Украйна, след новия натиск от президента на САЩ Доналд Тръмп и промяна в позицията на Германия.



Европейските правителства и техните съюзници от Г-7 търсят начини за по-нататъшно използване на обездвижените активи, за да генерират допълнителни приходи в подкрепа на Киев, пише Bloomberg.



Според източници, запознати с въпроса, германските власти са променили позицията си за прехвърлянето на приходи от замразени руски активи към Украйна и са одобрили това действие, пише още изданието.



"Германия се превърна в силен защитник на максимизирането на възвръщаемостта на активите“, се казва още в изданието.



Преди два дни говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Русия няма да остави безследно планираните мерки за използване на замразени руски активи.

Още новини от Украйна