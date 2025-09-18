Все повече започва да се обсъжда в Европа използването на замразените руски активи за финансиране на Украйна, след новия натиск от президента на САЩ Доналд Тръмп и промяна в позицията на Германия.
Европейските правителства и техните съюзници от Г-7 търсят начини за по-нататъшно използване на обездвижените активи, за да генерират допълнителни приходи в подкрепа на Киев, пише Bloomberg.
Според източници, запознати с въпроса, германските власти са променили позицията си за прехвърлянето на приходи от замразени руски активи към Украйна и са одобрили това действие, пише още изданието.
"Германия се превърна в силен защитник на максимизирането на възвръщаемостта на активите“, се казва още в изданието.
Преди два дни говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Русия няма да остави безследно планираните мерки за използване на замразени руски активи.
Bloomberg: Канцлерът Мерц подкрепи прехвърлянето на приходи от руски активи към Украйна
18 Септември, 2025 10:15 732 72
Преди два дни говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Москва няма да остави без отговор планираните мерки за използване на замразени руски активи
Все повече започва да се обсъжда в Европа използването на замразените руски активи за финансиране на Украйна, след новия натиск от президента на САЩ Доналд Тръмп и промяна в позицията на Германия.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
. ..
ФРЕНСКИ ГРАЖДАНИН ИЗПРАТИ 600 ПРЕЗЕРВАТИВА
В НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА ФРАНЦИЯ
.....
ЗА ДА СПРЕ РАЗМНОЖАВАНЕТО НА ДЕПУТАТИТЕ
10:17 18.09.2025
2 зелник
10:17 18.09.2025
3 Ганя Путинофила
Как така?
Коментиран от #11, #15
10:18 18.09.2025
4 си дзън
Коментиран от #9, #28, #37
10:18 18.09.2025
5 Руснята утече
Коментиран от #31
10:19 18.09.2025
6 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
10:19 18.09.2025
7 Отговорът на Москва.
10:19 18.09.2025
8 Германия се събуди!
10:20 18.09.2025
9 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #4 от "си дзън":Русия ще конфискува заппдните кинти- танто за танто.
10:20 18.09.2025
10 У КЛУБА НА БОГАТИТЕ
Коментиран от #17
10:20 18.09.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Комсомолката от ГДР, Меркел
Той с тези пари правеше ракети!
10:21 18.09.2025
13 Данко Харсъзина
10:21 18.09.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 СПОМЕН НА ЕДИН ГЕРМАНЕЦ
10:22 18.09.2025
17 Копейки,
До коментар #10 от "У КЛУБА НА БОГАТИТЕ":РАБОТАТА ЩЕ ВИ НАПРАВИ СВОБОДНИ
Коментиран от #49
10:22 18.09.2025
18 Копейкотрошач
До коментар #15 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Копейкотрошач.
Коментиран от #46
10:23 18.09.2025
19 Трол
10:23 18.09.2025
20 Само Германия може да спаси Европа
Коментиран от #26
10:23 18.09.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 После ще му се наложи
10:26 18.09.2025
23 Камчия е руска ЗАВИНАГИ
До коментар #15 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Що си толкоз умен?
Коментиран от #34
10:27 18.09.2025
24 От нацистите в Германия
10:27 18.09.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 На Германия
До коментар #20 от "Само Германия може да спаси Европа":И трябва само един Сармат и този кофти материал ще утече в канала. То без туй там германци почти не останаха.
10:29 18.09.2025
27 Гнидичкииииии атлантически ! .....
10:29 18.09.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 123456
Коментиран от #45
10:33 18.09.2025
30 Ъхъъъъъ....
10:33 18.09.2025
31 Виж си скапаната
До коментар #5 от "Руснята утече":кочина у която живееш и тогава съди за другите. Русия се развива в положителна посока,напред и нагоре,а западналата гейропа се развива с бързи темпове към дъното на блатото все по-дълбоко и по-надолу.
Коментиран от #41
10:34 18.09.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Механик
10:36 18.09.2025
34 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #23 от "Камчия е руска ЗАВИНАГИ":Щото чета и други източници освен факти
10:36 18.09.2025
35 Косто
10:37 18.09.2025
36 Канцлерът Мерц
10:37 18.09.2025
37 Ако
До коментар #4 от "си дзън":някой те нарочи за лош и ти вземе парите как ще се почувстваш? Повярвай все ще се намери такъв, който може да не е по добър от теб.
10:37 18.09.2025
38 Путинистче идиотче
10:37 18.09.2025
39 Лукашенко
10:37 18.09.2025
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #31 от "Виж си скапаната":Как пък един пумияр не замина за руският рай?
Коментиран от #57
10:38 18.09.2025
42 Дедо
10:38 18.09.2025
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 6666
И после коя държава ще си вложи парите в европейски банки?
Достатъчно е арабите да си прехвърлят авоарите от европейски в други банки и всички европейски банки ще увехнат.
Тия евроуправляващи май са си направили конкурс кой ще даде най-малоумната идея! Добре ги мачка Тръмп! Никаква търговия с никой, само от Америка всичко на цени посочени от нея!
Лошото е, че и ние сме в кюпа!
Коментиран от #52
10:39 18.09.2025
45 Путине, Путине...
До коментар #29 от "123456":Кой та кара войната да почваш...сега и авоарите ша ти конфискуват, за оръжие ша отидат, руснаци да гинат....
10:39 18.09.2025
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Русия много злато има
10:39 18.09.2025
48 Тервел
10:39 18.09.2025
49 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #17 от "Копейки,":Любимите думи на нацистите от Освиенцим.Немски нацистки лагер на смърта в Полша , с укоаински и полски надзиратели
10:39 18.09.2025
50 Тома
Коментиран от #56
10:40 18.09.2025
51 Копейка
Коментиран от #62
10:40 18.09.2025
52 Не го мисли...
До коментар #44 от "6666":Щом Путин иска да избива жени които деца, нека гризне дръвцето...
.
10:41 18.09.2025
53 Няма лошо
Коментиран от #64
10:41 18.09.2025
54 Минувач 1
10:41 18.09.2025
55 Пълни глупости
Коментиран от #60, #63
10:41 18.09.2025
56 Кажи го на Путин...
До коментар #50 от "Тома":Да е мислил като почна войната......
10:41 18.09.2025
57 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #41 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Отпадъка плува по течението, а то сега е към Германия, все още
10:42 18.09.2025
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Българин
10:42 18.09.2025
60 Русия
До коментар #55 от "Пълни глупости":Ша конфискува ..чушки.....Запада отдавна напусна Русия, с западните авоари там са...нищожни.
Коментиран от #65, #68
10:43 18.09.2025
61 Ти да видиш
10:43 18.09.2025
62 Педро Волгата
До коментар #51 от "Копейка":Ти не ме интересуваш!Аз избрах еврото!
10:43 18.09.2025
63 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #55 от "Пълни глупости":Те соросоидите не мислят, те Пари изкарват, с драскане
10:43 18.09.2025
64 Стига бе....
До коментар #53 от "Няма лошо":Сега им ги връщат на руснаците под формата на ракети и бомби....
Коментиран от #71
10:44 18.09.2025
65 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #60 от "Русия":Е, хахахах, не позна. Има много кинти-, Путин забрани отдавна изнасянето на авоари на чужди компании, точно с цел да има кво да вземе в случай на конфискации
10:47 18.09.2025
66 Я сега да помислим
10:47 18.09.2025
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Цървул
10:49 18.09.2025
70 А един ден ако САЩ махне санкциите
10:52 18.09.2025
71 Айде бе,за тва ли
До коментар #64 от "Стига бе....":нощеска около Киев светлините от пожарите и взривовете продължаваха от полунощ до сутринта. Дави имам пожелателното мислене. Ще ви се да е така,ама действителността е пълен погром на 00zета крайна и западналите подлоги.
10:55 18.09.2025
72 Руснаците ги оставете
10:56 18.09.2025