Имаме две седмици! Конгресът на САЩ търси начини за избягване на шътдауна

18 Септември, 2025 07:15 2 171 19

Белият дом публикува политическо изявление в подкрепа на резолюцията, която демократите отхвърлиха като партиен републикански законопроект

Имаме две седмици! Конгресът на САЩ търси начини за избягване на шътдауна - 1
Контролираната от републиканците Камара на представителите (долната камара на Конгреса на САЩ) подготвя гласуване по-късно тази седмица по мярка за временно финансиране, за да се избегне частично спиране работата на федералното правителство след две седмици, съобщава "Ройтерс".

Конгресмените гласуваха с 216 гласа "за" и 210 "против" за одобрение на мярка, позволяваща на Камарата на представителите да започне дебат по временното законодателство, което ще осигури финансиране за федералните агенции до 21 ноември.

Това дава на Камарата на представителите и Сената допълнително време за постигане на споразумение по законопроектите за фискалната 2026 година, която започва на 1 октомври.

Временната мярка, известна като продължаваща резолюция или "CR", включва и 88 милиона долара за подсилване сигурността на членовете на Конгреса, Върховния съд и изпълнителната власт след убийството на консервативния

Републиканците в Камарата на представителите се надяват да приемат CR до петък и да я изпратят на Сената, който също ще трябва да одобри мярката, преди републиканският президент Доналд Тръмп да може да я подпише като закон.

Белият дом публикува политическо изявление в подкрепа на резолюцията, която демократите отхвърлиха като партиен републикански законопроект.

Късно в сряда демократите представиха собствени мерки, с което ще запазят правителството отворено до 31 октомври. То също така ще възстанови финансирането на здравната програма Medicaid за американци с по-ниски доходи, която беше премахната от законопроекта за намаляване на данъците на Тръмп, и ще удължи трайно данъчните облекчения за здравеопазване съгласно Закона за достъпни здравни грижи.

Предложението на демократите е малко вероятно да бъде прокарано.

Но лидерът на демократите в Сената Чък Шумър заяви пред репортери, че то може да осигури основата за двупартиен компромис.

"Имаме две седмици. Те трябва да седнат и да поговорят с нас и може би ще можем да получим добро предложение. Да видим", каза Шумър. Контрастът между бюджетното предложение на демократите и предложението на републиканците е очевиден. Републиканците искат същото старо статукво: нарастващи разходи, намаляващо здравеопазване. Демократите искат да отговорят на нуждите на хората, като подобрят здравеопазването и намалят разходите", каза демократът от Ню Йорк.

Помощник на ръководството на републиканците в Сената определи законопроекта на демократите като "несериозно предложение".

Републиканците имат мнозинство в Сената от 53 срещу 47 места, но ще се нуждаят от 60 гласа, за да приемат временна мярка преди 1 октомври. Това би изисквало подкрепата на поне седем демократи.

Годишният дебат за финансиране обхваща само около една четвърт от бюджета на федералното правителство от 7 трилиона долара, който включва и задължителни програми като социално осигуряване и здравно осигуряване, както и плащания по дълга на страната от 37,5 трилиона долара.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Фен

    37 1 Отговор
    Нема се плашите! Вече сме с богатите. То САЩ, то Франция... И ние вече дължим солидарно милиарди. Как да не се гордее човек, че е атлантик и урсулист! И макронист!

    Коментиран от #16

    07:18 18.09.2025

  • 2 ПЕЧАТАР

    34 1 Отговор
    Търсели начин???? Пускай печатницата както обикновенно, че кравите умряха от глад.

    07:24 18.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 АКО НЯМАТ

    29 1 Отговор
    Да искат от Китай на заем. Китай има милиарди ненужни доларе.

    07:33 18.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ориндж олд

    4 13 Отговор
    "Консервативният" дядо Тръмп нещо закъса с финансите. Оряза парите за университетите, здравеопазване, социални програми, образование и пак не му се връзва бюджетът.Трябва да пита неговия приятел в Москва Вовата как ги докарва нещата, ония са още по-зле.Впрочем, те -северномонголците-никога не са били добре.

    Коментиран от #15

    07:39 18.09.2025

  • 7 Дъскар Огнянов

    18 1 Отговор
    Да пускат принтера, той поне е у тях! Браво на новоизбрания президент, за осем месеца докара държавата до фалит.

    Коментиран от #14

    07:42 18.09.2025

  • 8 чичо Хайнрих

    5 2 Отговор
    Да искат пари от Германия, немците винаги имат.Те на кого ли не са давали- евреи, руснаци, чехи, поляци, гърци, италиавци, испанци.. Кото закъса, иска пари оттях..Сега ще дадат и на каубоите.Тяхната хазна никога не изтънява.

    07:45 18.09.2025

  • 9 Данко Харсъзина

    6 2 Отговор
    Странно. Доларът се покачва.

    07:46 18.09.2025

  • 10 име

    8 2 Отговор
    "Демократите искат да отговорят на нуждите на хората, като подобрят здравеопазването и намалят разходите"

    Десетките милиарди, наляти в бандеристан от демократите, да не би и те да бяха в отговор на нуждите на хората?

    Коментиран от #13

    08:00 18.09.2025

  • 11 Оги

    6 0 Отговор
    Този филм го гледаме вече над 40 години.

    Коментиран от #17

    08:16 18.09.2025

  • 12 Няма да е лесно

    1 0 Отговор
    избягваш съвети правиш на пук на всички ще правиш войни два три фронта после казваш няма пари
    От изказване ние ще продължим да даваме пари на Украйна от джоба на американския такси. И ще отговорим
    На Иран и Китай Газа ще е курорт. Как да стане с 36 трилиона на 42 трилиона. Преди да почнат войните действия. Беше от 36 трилиона на 30 трилиона свиване на бюджета от междуправителствени договори ,сделки и обществени поръчки. ?????? С не от гонене и спирала надолу ефтино ефтино и гонене. Продажби продажби.

    08:18 18.09.2025

  • 13 Ами за нуждите на хората е

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "име":

    Но под различни предлози....като помагат на охрайна саш ще смучат ресурсите и ще я изградят по нейн тертип така че е охрайна да им бъде икономически донор за вечни времена но за това требват трилиони

    Коментиран от #18

    08:27 18.09.2025

  • 14 Да ама принтера иска 4% лихва

    5 1 Отговор

    До коментар #7 от "Дъскар Огнянов":

    И там си играян на квадрилиони вече и нещата са отдавна страшни там само лихвите са сигур 50 трилиона главницата е квадрилиони

    08:29 18.09.2025

  • 15 И аз искам да сме

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Ориндж олд":

    зле като руснаците от 6та икономика се вдигнаха за няма 3 години до 4та икономика в света, като изпревари а немската която пропадна на 6 позиция и японската на 5та позиция, които в скоро време ще ги задминат икономиките от държавите от източна Азия.

    Коментиран от #19

    08:34 18.09.2025

  • 16 Европеец

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Фен":

    Шътдаун-интересна дума, но няма ли българска която да обясни състоянието на краварника.....

    08:36 18.09.2025

  • 17 Европеец

    5 0 Отговор

    До коментар #11 от "Оги":

    Така е, филма с временното финансиране на краварника го гледаме в края на всяка година...

    08:37 18.09.2025

  • 18 И, как ша смучат

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Ами за нуждите на хората е":

    кат 00zeта крайна ще е под руски контрол и никой няма да при пари там без тяхно разрешение. Не гледаш ли кво става, че руснаците взема а районите с полезните изкопаеми на тази подарена територия и ги контролират, а и напредването продължава с връщането на все повече територии. Краварите ша смучат на Путин дедовия.

    08:40 18.09.2025

  • 19 демократ

    0 2 Отговор

    До коментар #15 от "И аз искам да сме":

    Нещо ръско имаш ли у вас.

    08:45 18.09.2025