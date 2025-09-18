Имаме две седмици! Конгресът на САЩ търси начини за избягване на шътдауна

Контролираната от републиканците Камара на представителите (долната камара на Конгреса на САЩ) подготвя гласуване по-късно тази седмица по мярка за временно финансиране, за да се избегне частично спиране работата на федералното правителство след две седмици, съобщава "Ройтерс".
Конгресмените гласуваха с 216 гласа "за" и 210 "против" за одобрение на мярка, позволяваща на Камарата на представителите да започне дебат по временното законодателство, което ще осигури финансиране за федералните агенции до 21 ноември.
Това дава на Камарата на представителите и Сената допълнително време за постигане на споразумение по законопроектите за фискалната 2026 година, която започва на 1 октомври.
Временната мярка, известна като продължаваща резолюция или "CR", включва и 88 милиона долара за подсилване сигурността на членовете на Конгреса, Върховния съд и изпълнителната власт след убийството на консервативния
Републиканците в Камарата на представителите се надяват да приемат CR до петък и да я изпратят на Сената, който също ще трябва да одобри мярката, преди републиканският президент Доналд Тръмп да може да я подпише като закон.
Белият дом публикува политическо изявление в подкрепа на резолюцията, която демократите отхвърлиха като партиен републикански законопроект.
Късно в сряда демократите представиха собствени мерки, с което ще запазят правителството отворено до 31 октомври. То също така ще възстанови финансирането на здравната програма Medicaid за американци с по-ниски доходи, която беше премахната от законопроекта за намаляване на данъците на Тръмп, и ще удължи трайно данъчните облекчения за здравеопазване съгласно Закона за достъпни здравни грижи.
Предложението на демократите е малко вероятно да бъде прокарано.
Но лидерът на демократите в Сената Чък Шумър заяви пред репортери, че то може да осигури основата за двупартиен компромис.
"Имаме две седмици. Те трябва да седнат и да поговорят с нас и може би ще можем да получим добро предложение. Да видим", каза Шумър. Контрастът между бюджетното предложение на демократите и предложението на републиканците е очевиден. Републиканците искат същото старо статукво: нарастващи разходи, намаляващо здравеопазване. Демократите искат да отговорят на нуждите на хората, като подобрят здравеопазването и намалят разходите", каза демократът от Ню Йорк.
Помощник на ръководството на републиканците в Сената определи законопроекта на демократите като "несериозно предложение".
Републиканците имат мнозинство в Сената от 53 срещу 47 места, но ще се нуждаят от 60 гласа, за да приемат временна мярка преди 1 октомври. Това би изисквало подкрепата на поне седем демократи.
Годишният дебат за финансиране обхваща само около една четвърт от бюджета на федералното правителство от 7 трилиона долара, който включва и задължителни програми като социално осигуряване и здравно осигуряване, както и плащания по дълга на страната от 37,5 трилиона долара.
1 Фен
Коментиран от #16
07:18 18.09.2025
2 ПЕЧАТАР
07:24 18.09.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 АКО НЯМАТ
07:33 18.09.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Ориндж олд
Коментиран от #15
07:39 18.09.2025
7 Дъскар Огнянов
Коментиран от #14
07:42 18.09.2025
8 чичо Хайнрих
07:45 18.09.2025
9 Данко Харсъзина
07:46 18.09.2025
10 име
Десетките милиарди, наляти в бандеристан от демократите, да не би и те да бяха в отговор на нуждите на хората?
Коментиран от #13
08:00 18.09.2025
11 Оги
Коментиран от #17
08:16 18.09.2025
12 Няма да е лесно
От изказване ние ще продължим да даваме пари на Украйна от джоба на американския такси. И ще отговорим
На Иран и Китай Газа ще е курорт. Как да стане с 36 трилиона на 42 трилиона. Преди да почнат войните действия. Беше от 36 трилиона на 30 трилиона свиване на бюджета от междуправителствени договори ,сделки и обществени поръчки. ?????? С не от гонене и спирала надолу ефтино ефтино и гонене. Продажби продажби.
08:18 18.09.2025
13 Ами за нуждите на хората е
До коментар #10 от "име":Но под различни предлози....като помагат на охрайна саш ще смучат ресурсите и ще я изградят по нейн тертип така че е охрайна да им бъде икономически донор за вечни времена но за това требват трилиони
Коментиран от #18
08:27 18.09.2025
14 Да ама принтера иска 4% лихва
До коментар #7 от "Дъскар Огнянов":И там си играян на квадрилиони вече и нещата са отдавна страшни там само лихвите са сигур 50 трилиона главницата е квадрилиони
08:29 18.09.2025
15 И аз искам да сме
До коментар #6 от "Ориндж олд":зле като руснаците от 6та икономика се вдигнаха за няма 3 години до 4та икономика в света, като изпревари а немската която пропадна на 6 позиция и японската на 5та позиция, които в скоро време ще ги задминат икономиките от държавите от източна Азия.
Коментиран от #19
08:34 18.09.2025
16 Европеец
До коментар #1 от "Фен":Шътдаун-интересна дума, но няма ли българска която да обясни състоянието на краварника.....
08:36 18.09.2025
17 Европеец
До коментар #11 от "Оги":Така е, филма с временното финансиране на краварника го гледаме в края на всяка година...
08:37 18.09.2025
18 И, как ша смучат
До коментар #13 от "Ами за нуждите на хората е":кат 00zeта крайна ще е под руски контрол и никой няма да при пари там без тяхно разрешение. Не гледаш ли кво става, че руснаците взема а районите с полезните изкопаеми на тази подарена територия и ги контролират, а и напредването продължава с връщането на все повече територии. Краварите ша смучат на Путин дедовия.
08:40 18.09.2025
19 демократ
До коментар #15 от "И аз искам да сме":Нещо ръско имаш ли у вас.
08:45 18.09.2025