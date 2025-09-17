Новини
Володимир Зеленски: Тези пакети определено ще включват ракети за "Пейтриът"
Володимир Зеленски: Тези пакети определено ще включват ракети за "Пейтриът"

17 Септември, 2025 22:10 893 63

По информация от 6 септември за новата инициатива вече са били събрани шест милиарда долара

Володимир Зеленски: Тези пакети определено ще включват ракети за "Пейтриът" - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви днес, че ракети за западни системи за противовъздушна отбрана ще бъдат част от първите доставки на американски оръжия, платени от страни от НАТО по механизъма ПУРЛ или „Списък с първостепенните нужди на Украйна“ (Prioritized Ukraine Requirements List, PURL), предаде Укринформ, цитирана от БТА.

„Получихме повече от два милиарда долара от нашите партньори, конкретно за ПУРЛ. Ще получим допълнителни средства за октомври, смятам, че ще получим още 3,5-3,6 милиарда долара“, заяви Зеленски на съвместна пресконференция с председателя на Европейския парламент Роберта Мецола.

„Първите два пакета на стойност 500 милиона долара … Тези пакети… определено ще включват ракети за „Пейтриът“ (Patriot) и ХАЙМАРС (HIMARS)“, каза той.

ПУРЛ е инициатива, чрез която страните, които желаят, ще могат да купуват въоръжение за отбранителни цели от САЩ съобразно с това, от което военните сили на Украйна имат най-голяма необходимост, и после да ѝ го предоставят. Към нея вече са се присъединили 11 страни.

По информация от 6 септември за новата инициатива вече са били събрани шест милиарда долара. Зеленски заяви, че Украйна полага усилия да увеличи финансирането на механизъма.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски се срещна по-рано през деня с председателката на Европейския парламент Роберта Мецола, като основните теми на разговор бяха членството на Украйна в ЕС, засилването на санкциите срещу Русия и строежа на бомбоубежища, предаде Укринформ.

„Наистина се радваме да приемем председателя на Европейския парламент в Украйна. Това е вече четвъртото посещение на Роберта Мецола в Украйна през войната. Роберта бе една от първите, които посетиха Украйна след началото на пълномащабната инвазия. Като цяло Европейският парламент и председателят последователно подкрепяха нашата държава, нашата независимост, нашия суверенитет и нашия народ“, заяви Зеленски на съвместна пресконференция с Мецола.

Той подчерта, че ключовите теми на разговор са били присъединяването на Украйна към ЕС, по-строгите санкции срещу Русия, както и подкрепата за строеж на бомбоубежища в Украйна.

„Днес с Роберта обсъдихме ключовите сфери на работа между Украйна и европейските институции. Благодарни сме за подкрепата за преговорите на Украйна за присъединяване към ЕС. Изпълняваме обещанията си и разчитаме на ЕС и на европейските лидери да изпълнят тяхната част от работата по преговорните глави. Очакваме първата група от преговорни глави да бъде отворена колкото се може по-скоро с единодушната подкрепа на всички страни членки на ЕС“, каза Зеленски и добави: „Европейският парламент ни оказва силна подкрепа в това“.

Друга централна тема бяха санкциите срещу страната агресор, посочва Укринформ.

„Важно е, че Европейският парламент последователно подкрепя санкциите срещу Русия заради тази война […] Очакваме деветнадесетият пакет със санкции на ЕС да бъде приет. Надяваме се, че една от основните му цели ще бъдат руските енергийни ресурси, търговската им инфраструктура, руският банков сектор и различните схеми за заобикаляне на санкции, които Русия използва, за да финансира войната“, подчерта Зеленски.

Той каза още, че Украйна разчита на подобни стъпки и от страна на САЩ.

„Путин трябва да почувства, че намерението му да продължи войната, да извършва удари, включително дестабилизиращи дейности в страни като Полша и Румъния, ще означава повече болка за Русия. Ако Русия. Ако Русия не почувства болка, тя ще продължи да се сражава. Те трябва да усетят по-тежки икономически, политически и други загуби, така че най-накрая да се приближим към мира“, заяви Зеленски.

Украинският президент също така подчерта въпроса за изграждане на бомбоубежища.

„Днес обсъдих подробно с Роберта бомбоубежищата за нашите училища, детски градини, университети, болници – бомбоубежища за хора. Разчитаме на подкрепата на Европа също така и за нашата програма за безплатна храна за всички деца във всички училища в Украйна“, каза Зеленски.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 гдфгфдг

    18 5 Отговор
    искам всички от ппдб и нпо-тата заклани е зверски мъки

    Коментиран от #43

    22:11 17.09.2025

  • 2 демократ

    9 6 Отговор
    Майрон гонказа купувайте Миражи за без пари и свашяйте дроните с бордното оръдие за стотинки изстрела.

    Коментиран от #9, #16

    22:14 17.09.2025

  • 3 Пич

    26 3 Отговор
    И кво ?! Като се надрусате и ще гърмите с ракети за милиони срещу дронове за 200 долара ?! Идиоти...

    Коментиран от #13

    22:15 17.09.2025

  • 4 Mими Кучева🐕‍🦺

    24 3 Отговор
    А разходен човешки матрял ,искаш ли?🌈🛴🤣🥳👍

    22:16 17.09.2025

  • 5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    21 3 Отговор
    НАТО ДА ИМ ПРАТИ И ПОЖАРНИКАРЯ БОЙКО БОРИСОВ
    ДА ИМ ОРГАНИЗИРА РАБОТАТА НА "ПОЖАРНИТЕ КОМАНДИ"
    ....
    ЧЕ ТЪКМО ЧЕТОХ ВОЕННИТЕ СВОДКИ. И
    СИРСКИ Е СТАНАЛ НА ПОЖАРНИКАР
    ..... НО ПАК НЕ СЕ СПРАВЯ - РУСНАЦИТЕ МУ ПРАВЯ
    ПОЖАТ ОТ ЗАПАД , ПОЖАР В ЦЕНТЪРА , ПОЖАР ОТ ИЗТОК
    ..... ЗА ДА ГИ ИЗГАСЯТ ПОЖАРИТЕ ИМ ТРЯБВА БЪЛГАРСКИ " СПЕЦИАЛИСТ " С КОФПОМПА - ХЕМ РАЗШИРЕН - НЯМА ДА ГО ЗАБОЛИ АКО ЗАНЕСЕ В РУСИЯ КУЧЕНЦЕ НА ПУТИН :))

    22:17 17.09.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 име

    22 4 Отговор
    Ракети хубаво, ама пускови установки от къде. Нещо са дефицит. Цялия НАТОвски ВПК да прави ПВО за бандеристан, пак не могат да смогнат да произвеждат толкова, колкото руснаците унищожават.

    22:18 17.09.2025

  • 8 Я пък тоя

    20 3 Отговор
    За Зеленски най голямия пакет!
    Но не с пари, а мъжки пакет, ако може черен.
    Да му шепне от близо: - Дай, дай дай, искам, искам......

    22:21 17.09.2025

  • 9 име

    18 3 Отговор

    До коментар #2 от "демократ":

    Ако ставаше толкова лесно, що не го правят и сега? деса-стоян георгиев каза още миналото лято че расийката е приключила, щото микрончо е пратил миражи в бандеристан. Нещо не чувам да са приключили, еле па да свалят с миражите дронове.

    Коментиран от #15

    22:21 17.09.2025

  • 10 си дзън

    4 12 Отговор
    Патриотите нещо се дънят, пък са и много скъпи. Време е за Iris и Nimbrix.
    Време е за ята фламинга.

    22:22 17.09.2025

  • 11 Боруна Лом

    14 4 Отговор
    ДАНО ЗАМИНАТ ПРЕДИ ПАКЕТА ДА Е РАЗОПАКОВАН!✈️🚀🚀✈️🧹

    Коментиран от #52

    22:22 17.09.2025

  • 12 Саде да попитам!

    20 3 Отговор
    А Г-н Зеленски,тези пакети включват ли и...памперси,щото тия Руските- ефтинджос-дрончета,нещо доста ви разбъркаха стомашно-чревният тракт...?!

    22:23 17.09.2025

  • 13 Мдаа

    21 3 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Нашмърканото пак се е напушило.

    22:23 17.09.2025

  • 14 ИСКАНДЕР КИНЖАЛОВ

    17 4 Отговор
    С ТИА ПЕЙТРИЪТ МАЙ САМО ДРОНОВЕ ОТ ПИНОПЛАСТ СВАЛЯТ.....ЛЕСНА ЦЕЛ СА ЗА ХИПЕРЗВУКА

    Коментиран от #17

    22:24 17.09.2025

  • 15 Ауууууууу Хаймърси

    3 16 Отговор

    До коментар #9 от "име":

    Ауууууууу..колко руска леш ще има ....аууууу

    Коментиран от #19, #20

    22:24 17.09.2025

  • 16 Де го Макрон,ве...?!

    18 2 Отговор

    До коментар #2 от "демократ":

    Та той изчезна под полата на баба си(дядо си...) и не смее да се покаже,щото страната му се тресе от бунтове...!
    А беше уж ,,Най-Желарщият-война"...от ,,Коалицията на Желаещите-война!"...!

    Коментиран от #34

    22:27 17.09.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 А ГДЕ

    3 10 Отговор
    Герасимов?

    Коментиран от #29

    22:28 17.09.2025

  • 19 име

    13 3 Отговор

    До коментар #15 от "Ауууууууу Хаймърси":

    Само едно нещо лееекичко куца в твоето твърдение, аименно частицата ЩЕ. Четири години слушаме само ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ....

    Коментиран от #41

    22:30 17.09.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Хи хи

    18 2 Отговор
    Руските оръжия струват кaпeйки и млатят натовските оръжия дето струват милиарди трилиони !!

    22:31 17.09.2025

  • 23 Христов

    11 2 Отговор
    Кои сме балъците да ги плащат тези пари?

    22:32 17.09.2025

  • 24 име

    13 2 Отговор

    До коментар #17 от "Да де":

    Да, де, те щото много свалят, та затова киевската хунта през два-три месеца реве да и пращат ПВО Пейтриът.

    22:32 17.09.2025

  • 25 Тази снимка...!

    12 2 Отговор
    Винаги ми е била много смешна...!
    Направо кърти...!
    Зеленски държи тържествена и пламенна реч,пред новите ,,Ф"-ки...,завити с одеала...🤣😝😂👍👏!

    22:33 17.09.2025

  • 26 И ДО КРАЯ НА СВО

    11 3 Отговор

    До коментар #17 от "Да де":

    ЩОТО ТОВА Е ИСТИНАТА, А ТАКИВА КАТО ТЕБ СЪНУВАТ РОЗОВИ СЪНИЩА .......НО ТОВА СА САМО .....СЪ НИ ЩАААА........................А МОГИЛИТЕ У КРАИНА СЕ МНОЖАТ..........!

    22:33 17.09.2025

  • 27 Няма труп, няма загинал

    7 12 Отговор
    Руски трупове се въргалят в сумско направление и никой не ги прибира. Всъщност така е по всички направления.

    Коментиран от #30, #35

    22:34 17.09.2025

  • 28 Механик

    8 12 Отговор
    Новият Хаймърс-ужасът за пиянгурите.Далекобойност 320 километра.Точност до 3 метра.

    Коментиран от #33, #37, #38

    22:34 17.09.2025

  • 29 А ГДЕ

    10 2 Отговор

    До коментар #18 от "А ГДЕ":

    Кулеба?!

    Коментиран от #48

    22:35 17.09.2025

  • 30 Е нали👇

    6 4 Отговор

    До коментар #27 от "Няма труп, няма загинал":

    Суми за три дни?

    22:35 17.09.2025

  • 31 Смешник

    8 3 Отговор
    С тези пакети войната наистина ще се води до последния украинец

    22:36 17.09.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Източник-

    4 3 Отговор

    До коментар #28 от "Механик":

    ,,БесАрабски фронт"
    Маломуж Огризенков

    22:36 17.09.2025

  • 34 Соваж бейби

    11 4 Отговор

    До коментар #16 от "Де го Макрон,ве...?!":

    Крие се ,няма го все едно нищо не се случва,страх го е да се покаже и излезе между хората "защото много го обичаме ".Утре пак ще има големи протести ,ако можеше както при комичните видеа бих искала да го вържат на една ракета или руски дрон обаче от тук направо в Украйна.

    22:36 17.09.2025

  • 35 Българин

    4 8 Отговор

    До коментар #27 от "Няма труп, няма загинал":

    Азов и Десен сектор им отрязаха руските кратуни.
    До крак.

    Коментиран от #60

    22:37 17.09.2025

  • 36 Пич

    11 4 Отговор
    Еий.....ей ся се сетих на кой мй прилича Зелю ! На скечовете за майор Костов от КАТ в които Краси Радков едвам се катери по трибуната...

    Коментиран от #39

    22:38 17.09.2025

  • 37 Ганчев

    5 8 Отговор

    До коментар #28 от "Механик":

    Американски ракети ще падат по главите на руснаците докато и последният жив руснак не избяга от Украйна.Това е за отбелязване.

    Коментиран от #56

    22:39 17.09.2025

  • 38 Ким Лай Нун

    4 7 Отговор

    До коментар #28 от "Механик":

    Чест, слава, медал и тлъст паричен бонус за всеки руски войник предал се в плен или издал координатите за локализация на частта си.

    22:39 17.09.2025

  • 39 Тихо бе пръдляков?

    2 3 Отговор

    До коментар #36 от "Пич":

    Некомпетентен си.

    Коментиран от #47

    22:41 17.09.2025

  • 40 Браво

    4 9 Отговор
    Отново Зеленски показва своята стратегическа проницателност и решителност! Докато мнозина се чудят как да подкрепят Украйна, той ясно и точно демонстрира кои оръжия са жизненоважни за защита на страната. Велик в мисълта си, решителен в действията – Зеленски отново доказва, че лидерството се измерва с умение, бърза преценка и безкомпромисна загриженост за народа.

    Коментиран от #61, #63

    22:42 17.09.2025

  • 41 Руснак без крак

    4 3 Отговор

    До коментар #19 от "име":

    Утре влизам в Киев.На 300 %

    Коментиран от #51

    22:42 17.09.2025

  • 42 Да мачкам,ама...

    3 3 Отговор

    До коментар #32 от "Володимир Вселенски":

    ...с голо @упе,мачка ли се таралеж...🙄😒😓😮‍💨😨🤭?!

    22:42 17.09.2025

  • 43 Затепкващия,

    4 4 Отговор

    До коментар #1 от "гдфгфдг":

    Колхознята изплискахте легена ве ... 🤭😁

    22:43 17.09.2025

  • 44 ха ха хааа

    5 3 Отговор
    Руzнята пак реже вени .

    22:45 17.09.2025

  • 45 гдфгфдг

    1 2 Отговор
    ЩЕ ВИ МАМАТААААААААААААААААААААААА БАЛКАНСКА ИЗМЕТ

    22:45 17.09.2025

  • 46 Разликата

    5 7 Отговор
    Зеленски ръководи с ум, стратегия и сърце, докато другите се крият зад празни слова и фантазии за велика армия. Един лидер срещу една сянка на плъх- това е разликата между действителната сила на Зеленски и празния шум от църкането на путин.

    Коментиран от #53, #59

    22:46 17.09.2025

  • 47 Марш

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "Тихо бе пръдляков?":

    Да се подмиеш и ще видиш дали съм некомпетентен !

    22:47 17.09.2025

  • 48 А Пригожин ,

    1 1 Отговор

    До коментар #29 от "А ГДЕ":

    Куда пропал ?

    Коментиран от #50, #55

    22:48 17.09.2025

  • 49 Един факт

    3 4 Отговор
    Откакто е Тръмп втори мандат доставките за Украйна се увеличават.

    22:49 17.09.2025

  • 50 Град Козлодуй

    2 0 Отговор

    До коментар #48 от "А Пригожин ,":

    Може да се оправи човека.

    22:50 17.09.2025

  • 51 Укра на 4 крака

    5 2 Отговор

    До коментар #41 от "Руснак без крак":

    Утре влизам в Мацква!На 300%!
    Дано не изтрезнея,до тогава...🙄?!

    22:51 17.09.2025

  • 52 " боруната " ,

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Боруна Лом":

    Приспа ли дЕцата , бе .. 🤭😁

    22:52 17.09.2025

  • 53 Соваж бейби

    4 0 Отговор

    До коментар #46 от "Разликата":

    Ти наистина ли го мислиш или ви зарежда един и същи дилър с зеления пор? Всичко е на просия първо уж голям стратег 4 година бавно но славно губи територия руснаците напредват,и си избива народа .Парите също се трупат на сметка !

    22:54 17.09.2025

  • 54 Тръмпи съм

    4 0 Отговор
    Давайте яко пари, Европа да задлъжнява, Украйна да намалява а ние с Ци и Пу ще си сърбаме шекерлия кафенце

    Коментиран от #58

    22:57 17.09.2025

  • 55 Готвача ли?!

    2 0 Отговор

    До коментар #48 от "А Пригожин ,":

    Готвача и той голЕм го вадеше,ама набързо го...,,сготвиха"....!

    22:58 17.09.2025

  • 56 име

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Ганчев":

    Кoзячeв, пак употребяваш ЩЕ. Таман одеве ти набих канчето за тали любима частица ЩЕ и пак почваш. Айде да видим поне една сбъдната прогноза, пък после кажи ЩЕ.

    22:58 17.09.2025

  • 57 Баш Балък

    1 0 Отговор
    Бялото не прощава. Сапунен сериал епизод 123456.

    22:59 17.09.2025

  • 58 Много точно си го казал!

    3 1 Отговор

    До коментар #54 от "Тръмпи съм":

    Ама нашите жълтопаветници са толкова ,,Урсулизирани" в мозъка,че не могат да го проумеят...!
    И ни закопават...и ни закопават,все по дълбоко и по- дълбоко...!

    23:01 17.09.2025

  • 59 БрЯх...!

    3 0 Отговор

    До коментар #46 от "Разликата":

    КвОт гУ Фалиш...все едно ще го цаниш за женитба тоА Твой Зелко...?!
    Сакън!
    Оленка ще ревнува...!

    23:05 17.09.2025

  • 60 име

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "Българин":

    Азов и десен сектор още след мариупол на искат и да чуват за як бой и отказаха да ходят в Авдеевка. Тва беше преди години. А бандерите от Курск ги наградиха със приза Искандеер в град Суми това лято и вече са при степан бандера.

    23:05 17.09.2025

  • 61 Каза-

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "Браво":

    Комсомолският Секретар на ВСУ...🤣😝😂!

    23:08 17.09.2025

  • 62 Володимир Вселенски

    0 1 Отговор
    Свети Зеленски Пазител на украинската земя, стои непоколебим пред бурите на войната.
    Свети Зеленски Русоубиец и защитник на невинните, носи светлината на надеждата там, където мракът се опитва да задуши човешкия дух.
    Свети Зеленски Велики, в човечността си, ръководи народа с мъдрост и смелост, издигайки щита на правдата над всяко нападение. Свети Зеленски, страж на свободата, показва на целия свят, че истинската сила се измерва не с оръжия и страх, а с решителност, сърце и любов към всеки гражданин.
    Свети Зеленски Покровител на смелите, вдъхновява всички, които вярват в справедливостта и не се страхуват да се изправят срещу тиранията. И както светците от древността, той става символ на непобедим дух и светлина, която никога не угасва.

    23:09 17.09.2025

  • 63 Браво,ве!

    2 1 Отговор

    До коментар #40 от "Браво":

    Върна ме години назад...!
    В бай-Тошовото време ги пускаха по радиото същите банални речи,възхваляващи ,,социализъма" и ,,комунизъма"...🤣😝😂🤣😝😂!

    23:11 17.09.2025

