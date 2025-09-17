Володимир Зеленски: Тези пакети определено ще включват ракети за "Пейтриът"

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви днес, че ракети за западни системи за противовъздушна отбрана ще бъдат част от първите доставки на американски оръжия, платени от страни от НАТО по механизъма ПУРЛ или „Списък с първостепенните нужди на Украйна“ (Prioritized Ukraine Requirements List, PURL), предаде Укринформ, цитирана от БТА.
„Получихме повече от два милиарда долара от нашите партньори, конкретно за ПУРЛ. Ще получим допълнителни средства за октомври, смятам, че ще получим още 3,5-3,6 милиарда долара“, заяви Зеленски на съвместна пресконференция с председателя на Европейския парламент Роберта Мецола.
„Първите два пакета на стойност 500 милиона долара … Тези пакети… определено ще включват ракети за „Пейтриът“ (Patriot) и ХАЙМАРС (HIMARS)“, каза той.
ПУРЛ е инициатива, чрез която страните, които желаят, ще могат да купуват въоръжение за отбранителни цели от САЩ съобразно с това, от което военните сили на Украйна имат най-голяма необходимост, и после да ѝ го предоставят. Към нея вече са се присъединили 11 страни.
По информация от 6 септември за новата инициатива вече са били събрани шест милиарда долара. Зеленски заяви, че Украйна полага усилия да увеличи финансирането на механизъма.
Президентът на Украйна Володимир Зеленски се срещна по-рано през деня с председателката на Европейския парламент Роберта Мецола, като основните теми на разговор бяха членството на Украйна в ЕС, засилването на санкциите срещу Русия и строежа на бомбоубежища, предаде Укринформ.
„Наистина се радваме да приемем председателя на Европейския парламент в Украйна. Това е вече четвъртото посещение на Роберта Мецола в Украйна през войната. Роберта бе една от първите, които посетиха Украйна след началото на пълномащабната инвазия. Като цяло Европейският парламент и председателят последователно подкрепяха нашата държава, нашата независимост, нашия суверенитет и нашия народ“, заяви Зеленски на съвместна пресконференция с Мецола.
Той подчерта, че ключовите теми на разговор са били присъединяването на Украйна към ЕС, по-строгите санкции срещу Русия, както и подкрепата за строеж на бомбоубежища в Украйна.
„Днес с Роберта обсъдихме ключовите сфери на работа между Украйна и европейските институции. Благодарни сме за подкрепата за преговорите на Украйна за присъединяване към ЕС. Изпълняваме обещанията си и разчитаме на ЕС и на европейските лидери да изпълнят тяхната част от работата по преговорните глави. Очакваме първата група от преговорни глави да бъде отворена колкото се може по-скоро с единодушната подкрепа на всички страни членки на ЕС“, каза Зеленски и добави: „Европейският парламент ни оказва силна подкрепа в това“.
Друга централна тема бяха санкциите срещу страната агресор, посочва Укринформ.
„Важно е, че Европейският парламент последователно подкрепя санкциите срещу Русия заради тази война […] Очакваме деветнадесетият пакет със санкции на ЕС да бъде приет. Надяваме се, че една от основните му цели ще бъдат руските енергийни ресурси, търговската им инфраструктура, руският банков сектор и различните схеми за заобикаляне на санкции, които Русия използва, за да финансира войната“, подчерта Зеленски.
Той каза още, че Украйна разчита на подобни стъпки и от страна на САЩ.
„Путин трябва да почувства, че намерението му да продължи войната, да извършва удари, включително дестабилизиращи дейности в страни като Полша и Румъния, ще означава повече болка за Русия. Ако Русия. Ако Русия не почувства болка, тя ще продължи да се сражава. Те трябва да усетят по-тежки икономически, политически и други загуби, така че най-накрая да се приближим към мира“, заяви Зеленски.
Украинският президент също така подчерта въпроса за изграждане на бомбоубежища.
„Днес обсъдих подробно с Роберта бомбоубежищата за нашите училища, детски градини, университети, болници – бомбоубежища за хора. Разчитаме на подкрепата на Европа също така и за нашата програма за безплатна храна за всички деца във всички училища в Украйна“, каза Зеленски.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 гдфгфдг
Коментиран от #43
22:11 17.09.2025
2 демократ
Коментиран от #9, #16
22:14 17.09.2025
3 Пич
Коментиран от #13
22:15 17.09.2025
4 Mими Кучева🐕🦺
22:16 17.09.2025
5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ДА ИМ ОРГАНИЗИРА РАБОТАТА НА "ПОЖАРНИТЕ КОМАНДИ"
....
ЧЕ ТЪКМО ЧЕТОХ ВОЕННИТЕ СВОДКИ. И
СИРСКИ Е СТАНАЛ НА ПОЖАРНИКАР
..... НО ПАК НЕ СЕ СПРАВЯ - РУСНАЦИТЕ МУ ПРАВЯ
ПОЖАТ ОТ ЗАПАД , ПОЖАР В ЦЕНТЪРА , ПОЖАР ОТ ИЗТОК
..... ЗА ДА ГИ ИЗГАСЯТ ПОЖАРИТЕ ИМ ТРЯБВА БЪЛГАРСКИ " СПЕЦИАЛИСТ " С КОФПОМПА - ХЕМ РАЗШИРЕН - НЯМА ДА ГО ЗАБОЛИ АКО ЗАНЕСЕ В РУСИЯ КУЧЕНЦЕ НА ПУТИН :))
22:17 17.09.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 име
22:18 17.09.2025
8 Я пък тоя
Но не с пари, а мъжки пакет, ако може черен.
Да му шепне от близо: - Дай, дай дай, искам, искам......
22:21 17.09.2025
9 име
До коментар #2 от "демократ":Ако ставаше толкова лесно, що не го правят и сега? деса-стоян георгиев каза още миналото лято че расийката е приключила, щото микрончо е пратил миражи в бандеристан. Нещо не чувам да са приключили, еле па да свалят с миражите дронове.
Коментиран от #15
22:21 17.09.2025
10 си дзън
Време е за ята фламинга.
22:22 17.09.2025
11 Боруна Лом
Коментиран от #52
22:22 17.09.2025
12 Саде да попитам!
22:23 17.09.2025
13 Мдаа
До коментар #3 от "Пич":Нашмърканото пак се е напушило.
22:23 17.09.2025
14 ИСКАНДЕР КИНЖАЛОВ
Коментиран от #17
22:24 17.09.2025
15 Ауууууууу Хаймърси
До коментар #9 от "име":Ауууууууу..колко руска леш ще има ....аууууу
Коментиран от #19, #20
22:24 17.09.2025
16 Де го Макрон,ве...?!
До коментар #2 от "демократ":Та той изчезна под полата на баба си(дядо си...) и не смее да се покаже,щото страната му се тресе от бунтове...!
А беше уж ,,Най-Желарщият-война"...от ,,Коалицията на Желаещите-война!"...!
Коментиран от #34
22:27 17.09.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 А ГДЕ
Коментиран от #29
22:28 17.09.2025
19 име
До коментар #15 от "Ауууууууу Хаймърси":Само едно нещо лееекичко куца в твоето твърдение, аименно частицата ЩЕ. Четири години слушаме само ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ....
Коментиран от #41
22:30 17.09.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Хи хи
22:31 17.09.2025
23 Христов
22:32 17.09.2025
24 име
До коментар #17 от "Да де":Да, де, те щото много свалят, та затова киевската хунта през два-три месеца реве да и пращат ПВО Пейтриът.
22:32 17.09.2025
25 Тази снимка...!
Направо кърти...!
Зеленски държи тържествена и пламенна реч,пред новите ,,Ф"-ки...,завити с одеала...🤣😝😂👍👏!
22:33 17.09.2025
26 И ДО КРАЯ НА СВО
До коментар #17 от "Да де":ЩОТО ТОВА Е ИСТИНАТА, А ТАКИВА КАТО ТЕБ СЪНУВАТ РОЗОВИ СЪНИЩА .......НО ТОВА СА САМО .....СЪ НИ ЩАААА........................А МОГИЛИТЕ У КРАИНА СЕ МНОЖАТ..........!
22:33 17.09.2025
27 Няма труп, няма загинал
Коментиран от #30, #35
22:34 17.09.2025
28 Механик
Коментиран от #33, #37, #38
22:34 17.09.2025
29 А ГДЕ
До коментар #18 от "А ГДЕ":Кулеба?!
Коментиран от #48
22:35 17.09.2025
30 Е нали👇
До коментар #27 от "Няма труп, няма загинал":Суми за три дни?
22:35 17.09.2025
31 Смешник
22:36 17.09.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Източник-
До коментар #28 от "Механик":,,БесАрабски фронт"
Маломуж Огризенков
22:36 17.09.2025
34 Соваж бейби
До коментар #16 от "Де го Макрон,ве...?!":Крие се ,няма го все едно нищо не се случва,страх го е да се покаже и излезе между хората "защото много го обичаме ".Утре пак ще има големи протести ,ако можеше както при комичните видеа бих искала да го вържат на една ракета или руски дрон обаче от тук направо в Украйна.
22:36 17.09.2025
35 Българин
До коментар #27 от "Няма труп, няма загинал":Азов и Десен сектор им отрязаха руските кратуни.
До крак.
Коментиран от #60
22:37 17.09.2025
36 Пич
Коментиран от #39
22:38 17.09.2025
37 Ганчев
До коментар #28 от "Механик":Американски ракети ще падат по главите на руснаците докато и последният жив руснак не избяга от Украйна.Това е за отбелязване.
Коментиран от #56
22:39 17.09.2025
38 Ким Лай Нун
До коментар #28 от "Механик":Чест, слава, медал и тлъст паричен бонус за всеки руски войник предал се в плен или издал координатите за локализация на частта си.
22:39 17.09.2025
39 Тихо бе пръдляков?
До коментар #36 от "Пич":Некомпетентен си.
Коментиран от #47
22:41 17.09.2025
40 Браво
Коментиран от #61, #63
22:42 17.09.2025
41 Руснак без крак
До коментар #19 от "име":Утре влизам в Киев.На 300 %
Коментиран от #51
22:42 17.09.2025
42 Да мачкам,ама...
До коментар #32 от "Володимир Вселенски":...с голо @упе,мачка ли се таралеж...🙄😒😓😮💨😨🤭?!
22:42 17.09.2025
43 Затепкващия,
До коментар #1 от "гдфгфдг":Колхознята изплискахте легена ве ... 🤭😁
22:43 17.09.2025
44 ха ха хааа
22:45 17.09.2025
45 гдфгфдг
22:45 17.09.2025
46 Разликата
Коментиран от #53, #59
22:46 17.09.2025
47 Марш
До коментар #39 от "Тихо бе пръдляков?":Да се подмиеш и ще видиш дали съм некомпетентен !
22:47 17.09.2025
48 А Пригожин ,
До коментар #29 от "А ГДЕ":Куда пропал ?
Коментиран от #50, #55
22:48 17.09.2025
49 Един факт
22:49 17.09.2025
50 Град Козлодуй
До коментар #48 от "А Пригожин ,":Може да се оправи човека.
22:50 17.09.2025
51 Укра на 4 крака
До коментар #41 от "Руснак без крак":Утре влизам в Мацква!На 300%!
Дано не изтрезнея,до тогава...🙄?!
22:51 17.09.2025
52 " боруната " ,
До коментар #11 от "Боруна Лом":Приспа ли дЕцата , бе .. 🤭😁
22:52 17.09.2025
53 Соваж бейби
До коментар #46 от "Разликата":Ти наистина ли го мислиш или ви зарежда един и същи дилър с зеления пор? Всичко е на просия първо уж голям стратег 4 година бавно но славно губи територия руснаците напредват,и си избива народа .Парите също се трупат на сметка !
22:54 17.09.2025
54 Тръмпи съм
Коментиран от #58
22:57 17.09.2025
55 Готвача ли?!
До коментар #48 от "А Пригожин ,":Готвача и той голЕм го вадеше,ама набързо го...,,сготвиха"....!
22:58 17.09.2025
56 име
До коментар #37 от "Ганчев":Кoзячeв, пак употребяваш ЩЕ. Таман одеве ти набих канчето за тали любима частица ЩЕ и пак почваш. Айде да видим поне една сбъдната прогноза, пък после кажи ЩЕ.
22:58 17.09.2025
57 Баш Балък
22:59 17.09.2025
58 Много точно си го казал!
До коментар #54 от "Тръмпи съм":Ама нашите жълтопаветници са толкова ,,Урсулизирани" в мозъка,че не могат да го проумеят...!
И ни закопават...и ни закопават,все по дълбоко и по- дълбоко...!
23:01 17.09.2025
59 БрЯх...!
До коментар #46 от "Разликата":КвОт гУ Фалиш...все едно ще го цаниш за женитба тоА Твой Зелко...?!
Сакън!
Оленка ще ревнува...!
23:05 17.09.2025
60 име
До коментар #35 от "Българин":Азов и десен сектор още след мариупол на искат и да чуват за як бой и отказаха да ходят в Авдеевка. Тва беше преди години. А бандерите от Курск ги наградиха със приза Искандеер в град Суми това лято и вече са при степан бандера.
23:05 17.09.2025
61 Каза-
До коментар #40 от "Браво":Комсомолският Секретар на ВСУ...🤣😝😂!
23:08 17.09.2025
62 Володимир Вселенски
Свети Зеленски Русоубиец и защитник на невинните, носи светлината на надеждата там, където мракът се опитва да задуши човешкия дух.
Свети Зеленски Велики, в човечността си, ръководи народа с мъдрост и смелост, издигайки щита на правдата над всяко нападение. Свети Зеленски, страж на свободата, показва на целия свят, че истинската сила се измерва не с оръжия и страх, а с решителност, сърце и любов към всеки гражданин.
Свети Зеленски Покровител на смелите, вдъхновява всички, които вярват в справедливостта и не се страхуват да се изправят срещу тиранията. И както светците от древността, той става символ на непобедим дух и светлина, която никога не угасва.
23:09 17.09.2025
63 Браво,ве!
До коментар #40 от "Браво":Върна ме години назад...!
В бай-Тошовото време ги пускаха по радиото същите банални речи,възхваляващи ,,социализъма" и ,,комунизъма"...🤣😝😂🤣😝😂!
23:11 17.09.2025