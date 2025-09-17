Володимир Зеленски: Тези пакети определено ще включват ракети за "Пейтриът"

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви днес, че ракети за западни системи за противовъздушна отбрана ще бъдат част от първите доставки на американски оръжия, платени от страни от НАТО по механизъма ПУРЛ или „Списък с първостепенните нужди на Украйна“ (Prioritized Ukraine Requirements List, PURL), предаде Укринформ, цитирана от БТА.

„Получихме повече от два милиарда долара от нашите партньори, конкретно за ПУРЛ. Ще получим допълнителни средства за октомври, смятам, че ще получим още 3,5-3,6 милиарда долара“, заяви Зеленски на съвместна пресконференция с председателя на Европейския парламент Роберта Мецола.

„Първите два пакета на стойност 500 милиона долара … Тези пакети… определено ще включват ракети за „Пейтриът“ (Patriot) и ХАЙМАРС (HIMARS)“, каза той.

ПУРЛ е инициатива, чрез която страните, които желаят, ще могат да купуват въоръжение за отбранителни цели от САЩ съобразно с това, от което военните сили на Украйна имат най-голяма необходимост, и после да ѝ го предоставят. Към нея вече са се присъединили 11 страни.

По информация от 6 септември за новата инициатива вече са били събрани шест милиарда долара. Зеленски заяви, че Украйна полага усилия да увеличи финансирането на механизъма.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски се срещна по-рано през деня с председателката на Европейския парламент Роберта Мецола, като основните теми на разговор бяха членството на Украйна в ЕС, засилването на санкциите срещу Русия и строежа на бомбоубежища, предаде Укринформ.

„Наистина се радваме да приемем председателя на Европейския парламент в Украйна. Това е вече четвъртото посещение на Роберта Мецола в Украйна през войната. Роберта бе една от първите, които посетиха Украйна след началото на пълномащабната инвазия. Като цяло Европейският парламент и председателят последователно подкрепяха нашата държава, нашата независимост, нашия суверенитет и нашия народ“, заяви Зеленски на съвместна пресконференция с Мецола.

Той подчерта, че ключовите теми на разговор са били присъединяването на Украйна към ЕС, по-строгите санкции срещу Русия, както и подкрепата за строеж на бомбоубежища в Украйна.

„Днес с Роберта обсъдихме ключовите сфери на работа между Украйна и европейските институции. Благодарни сме за подкрепата за преговорите на Украйна за присъединяване към ЕС. Изпълняваме обещанията си и разчитаме на ЕС и на европейските лидери да изпълнят тяхната част от работата по преговорните глави. Очакваме първата група от преговорни глави да бъде отворена колкото се може по-скоро с единодушната подкрепа на всички страни членки на ЕС“, каза Зеленски и добави: „Европейският парламент ни оказва силна подкрепа в това“.

Друга централна тема бяха санкциите срещу страната агресор, посочва Укринформ.

„Важно е, че Европейският парламент последователно подкрепя санкциите срещу Русия заради тази война […] Очакваме деветнадесетият пакет със санкции на ЕС да бъде приет. Надяваме се, че една от основните му цели ще бъдат руските енергийни ресурси, търговската им инфраструктура, руският банков сектор и различните схеми за заобикаляне на санкции, които Русия използва, за да финансира войната“, подчерта Зеленски.

Той каза още, че Украйна разчита на подобни стъпки и от страна на САЩ.

„Путин трябва да почувства, че намерението му да продължи войната, да извършва удари, включително дестабилизиращи дейности в страни като Полша и Румъния, ще означава повече болка за Русия. Ако Русия. Ако Русия не почувства болка, тя ще продължи да се сражава. Те трябва да усетят по-тежки икономически, политически и други загуби, така че най-накрая да се приближим към мира“, заяви Зеленски.

Украинският президент също така подчерта въпроса за изграждане на бомбоубежища.

„Днес обсъдих подробно с Роберта бомбоубежищата за нашите училища, детски градини, университети, болници – бомбоубежища за хора. Разчитаме на подкрепата на Европа също така и за нашата програма за безплатна храна за всички деца във всички училища в Украйна“, каза Зеленски.