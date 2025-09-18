Новини
Литва обвинява Кремъл за взривени пратки в Европа

Литва обвинява Кремъл за взривени пратки в Европа

18 Септември, 2025 08:45

Организаторите са набрали хора за задачите чрез приложението за съобщения Telegram и са им платили в криптовалута, се казва в изявлението

Литва обвинява Кремъл за взривени пратки в Европа - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА


Детонациите на пратки, превозвани в Европа през 2024 г., са били организирани от граждани, свързани с руското военно разузнаване, съобщиха в сряда главният прокурор на Литва и криминалната полиция, цитирани от "Ройтерс".

Служители по сигурността в Литва заявиха миналата година, че четирите пратки са били част от руски заговор за експлозии на товарни полети до Съединените щати.

В съвместно изявление на двете литовски служби се казва, че пратките са съдържали взривни устройства, които са били задействани от електронни таймери, скрити във вибриращи масажни възглавници.

В него са посочени украинският гражданин Даниил Громов, чиито руски документи са издадени на името на Ярослав Михайлов, и литовско-руският гражданин Томас Довган Стабачинскас като координатори на схемата.

Същите двама мъже са организирали пожар в магазин на IKEA във Вилнюс през 2024 г., се казва в изявлението.

"Установено е, че гореспоменатите лица са действали организирано, придържайки се към много строга конспирация, разделяйки отделните задачи", се казва в изявлението.

Нямаше незабавен отговор от Русия на изявлението. Миналата година Русия отрече, че е организирала пожара в ИКЕА и редовно отхвърля западните обвинения в злонамерена дейност като доказателство за русофобия.

Правителства и разузнавателни агенции в Европа преди това посочваха Москва като вероятен източник на серия от пожари и саботаж, насочени към дестабилизиране на съюзниците на Украйна.

В изявлението на Литва се казва, че по време на разследването са открити шест кг взривни вещества и че са повдигнати обвинения на 15 души, включително граждани на Русия, Литва, Латвия, Естония и Украйна.

Издадени са международни заповеди за издирване на трима мъже - Громов, Стабачинскас и руския гражданин Андрей Бабуров.

В изявлението се казва, че четири пакета са били изпратени по пощата от Вилнюс на 19 юли 2024 г.

Един от тях, изпратен с DHL, се е запалил на летище Лайпциг в Източна Германия на следващия ден, малко преди да бъде натоварен на самолет на DHL, пътуващ за Великобритания.

Втори пакет експлодира на 21 юли в камион на DPD, докато преминава през Полша, а третият се взриви в склад на DHL в Бирмингам, Англия, на 22 юли. Четвъртият пакет, който също е бил транспортиран в камион на DPD в Полша, не се е възпламенил поради неизправност.

Организаторите са набрали хора за задачите чрез приложението за съобщения Telegram и са им платили в криптовалута, се казва в изявлението.





