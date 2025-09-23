Полша ще отвори отново граничните пунктове с Беларус

Граничните пунктове между Полша и Беларус ще подновят работа в полунощ в сряда срещу четвъртък, заяви днес полският премиер Доналд Туск, цитиран от Ройтерс, пише БТА.
Полша затвори границата си с Беларус този месец заради руско-беларуските военни учения в страната. Опасенията на Полша относно ученията „Запад-2025“ се засилиха, след като 21 руски дрона навлязоха във въздушното пространство на страната през нощта на 9 срещу 10 септември.
„Приключването на тези учения намалява, въпреки че не мога да кажа елиминира, различни заплахи. Вземайки предвид икономическите интереси на полските превозвачи и железопътни компании заключихме, че тази мярка е изпълнила своята цел“, каза Туск на заседание на полския Министерски съвет.
„Ако напрежението се засили, няма да се поколебая и ще вземем подходящите решения“, добави той.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1212
- Хартия ли искаш?
- Имам си хартия. Рутера рестартирай!
20:57 23.09.2025
2 Временното явление ЕС
Тия са по–зле от селски булки !
Коментиран от #3
21:01 23.09.2025
3 Ясно като бел ден
До коментар #2 от "Временното явление ЕС":Умните Панове се надяваха Русия да ги нападне през КПП-тата. Ха, ха и пак ха.
21:15 23.09.2025
4 Хехе
21:21 23.09.2025