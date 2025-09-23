Новини
Полша ще отвори отново граничните пунктове с Беларус

23 Септември, 2025 20:55 556 4

  • полша-
  • беларус-
  • доналд туск-
  • граница

Ако напрежението се засили, няма да се поколебая и ще вземем подходящите решения, добави Доналд Туск

Полша ще отвори отново граничните пунктове с Беларус - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Граничните пунктове между Полша и Беларус ще подновят работа в полунощ в сряда срещу четвъртък, заяви днес полският премиер Доналд Туск, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

Полша затвори границата си с Беларус този месец заради руско-беларуските военни учения в страната. Опасенията на Полша относно ученията „Запад-2025“ се засилиха, след като 21 руски дрона навлязоха във въздушното пространство на страната през нощта на 9 срещу 10 септември.

„Приключването на тези учения намалява, въпреки че не мога да кажа елиминира, различни заплахи. Вземайки предвид икономическите интереси на полските превозвачи и железопътни компании заключихме, че тази мярка е изпълнила своята цел“, каза Туск на заседание на полския Министерски съвет.

„Ако напрежението се засили, няма да се поколебая и ще вземем подходящите решения“, добави той.


Полша
Поставете оценка:
Оценка 4 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1212

    8 0 Отговор
    - Жена, там ли си? - вика мъжът от тоалетната.
    - Хартия ли искаш?
    - Имам си хартия. Рутера рестартирай!

    20:57 23.09.2025

  • 2 Временното явление ЕС

    9 1 Отговор
    Иди ми, дойди ми...
    Тия са по–зле от селски булки !

    Коментиран от #3

    21:01 23.09.2025

  • 3 Ясно като бел ден

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Временното явление ЕС":

    Умните Панове се надяваха Русия да ги нападне през КПП-тата. Ха, ха и пак ха.

    21:15 23.09.2025

  • 4 Хехе

    0 0 Отговор
    Китай го е ударил на молба към Полша! "Пътят на коприната " беше над 1 седмица "в запас".Неслучайно пълномощник на др.Си имаше среща с Лукашенко.Китайският бизнес не може да си позволи провокациите на някакви беларуси да спъват най-печелившия му бизнес - Този с ЕС!

    21:21 23.09.2025

