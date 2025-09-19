Новини
Лишаването на Москва от средствата за водене на война е много важно за прекратяване на войната

19 Септември, 2025 21:36 920 50

  • русия-
  • украйна-
  • нато-
  • ракети-
  • дронове-
  • кая калас

Ще продължим натиска над Русия, докато не приеме справедлив и траен мир, допълва Кая Калас

Лишаването на Москва от средствата за водене на война е много важно за прекратяване на войната - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Лишаването на Москва от средствата за водене на война е от съществено значение за прекратяването на войната и за защита на сигурността на нашия континент, каза днес върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас по повод обявяването на предложението на Европейската комисия за допълнителни санкции срещу Русия заради войната в Украйна, пише БТА.

Калас уточни, че се предлага ЕС да спре вноса на руски втечнен газ до януари 2027 г., да се забранят европейските инвестиции в руски специални икономически зони, да бъде ограничен достъпът на Русия до изкуствен интелект и геопространствени данни. По нейните думи се предвиждат мерки срещу отговорниците за отвличането и превъзпитанието на украински деца.

Ще продължим натиска над Русия, докато не приеме справедлив и траен мир, допълва Калас.


Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 23 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 2222

    10 33 Отговор
    Обединените войски на НАТО трябва да нахлуят в Москва - столицата на световното зло.

    Коментиран от #6, #27

    19:37 19.09.2025

  • 2 Морски

    29 7 Отговор
    Егати тъпата неадекватна мърла

    19:39 19.09.2025

  • 3 Европеец

    29 6 Отговор
    Прочетох недозаразумението кая калас ,е няма да чета....

    19:39 19.09.2025

  • 4 НАТИСКА НАД РУСИЯ Е КАТО ПРУЖИНА

    25 6 Отговор
    НАТИСКАШ И КАТО НЕ ЗНАЕШ КОГА ДА СПРЕШ СЕ ВРЪЩА ОБРАТНО И ТЕ УДРЯ ПО ГЛУПАВАТА ГЛАВА

    19:40 19.09.2025

  • 5 Червената шапчица

    26 6 Отговор
    Колкото повече слушам фанатизираните иди- отки кая и урсулата, толкова повече започвам да харесвам Путин.

    19:41 19.09.2025

  • 6 БРАВО ЮНАК

    16 2 Отговор

    До коментар #1 от "2222":

    ДАВАМ ТИ 5 € ДА ОТИВАШ С ТЯХ И ДА МАРШИРУВАШ ПРЕД МАВЗОЛЕЯ

    Коментиран от #39

    19:42 19.09.2025

  • 7 Ами

    22 3 Отговор
    Защо да се чака януари 2027 г. ЕС да престане да купува от Русия веднага.
    Ако до пролетта не висите по стълбовете, значи почти сте успели :)

    19:47 19.09.2025

  • 8 ТАУРУСИ!

    8 9 Отговор
    ТАУРУСИТЕ!РАЗРУШЕТЕ БУНКЕРА НА БУНКЕРНИЯТ НЕДОРАСЛЯК!

    21:39 19.09.2025

  • 9 Дон Корлеоне

    7 8 Отговор
    Хаяско закопа русийката.

    21:40 19.09.2025

  • 10 Лишаването на Москва от Средствата

    16 4 Отговор
    Това е много важно - но как да стане, как? Като изключим държавите от военно-престъпната организация НАТО, почти целият останал свят е с Русия, поддъжа я и й помага. Западът е все по-изолиран.....Как?

    Коментиран от #14

    21:42 19.09.2025

  • 11 Боруна Лом

    8 4 Отговор
    ВЕРВАЙ СИ! БРАТУШКИТЕ СА ПЕЧЕНИ!

    21:43 19.09.2025

  • 12 Вие сте изкукуригали

    13 4 Отговор
    и това се вижда още от 2022 година когато ни убеждавахте че Украйна побеждава.
    25% от вашата територия вече липсва.

    Коментиран от #16

    21:43 19.09.2025

  • 13 граф Монте Кристо

    6 2 Отговор
    Кои са тия ,ОТГОВОРНИЦИ за отвличане на украински деца,те ще да са някакви особени бандеровски пристави,които да ги извеждат от Украйна и да ги продават на запад на разни извратеняци,Тия осъзнават ли значението на думите и известните нюанси в българския език,направо се излагат.

    21:44 19.09.2025

  • 14 Костадин Костадинов

    3 9 Отговор

    До коментар #10 от "Лишаването на Москва от Средствата":

    Имаш придвит чи за обийстватъ дет ги прай Русия друк е виновен?

    Коментиран от #31

    21:44 19.09.2025

  • 15 Kaлпазанин

    6 2 Отговор
    Кои средства да обобщите ,аааа ония без които вие не можете и искахте затова укрия да е ваша и Русия по близо за да я разграбихте в подходящ момент

    21:45 19.09.2025

  • 16 Костадин Костадинов

    3 8 Отговор

    До коментар #12 от "Вие сте изкукуригали":

    Украйна няма как да побеждава. По важну е што Русия тъни 4ри гудини ф кълтъ срещу малка Украйна

    Коментиран от #32, #33

    21:45 19.09.2025

  • 17 По-скоро Миротворците

    7 2 Отговор
    първо ще се лишат от средствата за водене на войната, което е много важно за прекратяване на войната.

    Просно още малко санкцийки са нужни.

    Коментиран от #23

    21:48 19.09.2025

  • 18 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    7 2 Отговор
    А ако започнат да падат Топол и Сармат на главата ти какви ще ги плямпаш?!

    21:49 19.09.2025

  • 19 Иван

    7 2 Отговор
    Изтреблението на сатанинските евреи със сигурност ще прекрати войната, пардон, войните.

    21:49 19.09.2025

  • 20 Гориил

    6 1 Отговор
    Загубите на НАТО и Русия са несравними. Не виждате ли това?

    21:50 19.09.2025

  • 21 Бялджип

    13 3 Отговор
    Русия днес произвежда повече оръжия от всички страни в НАТО взети заедно! Това е факт, пнаека който се съмнява да провери.

    Така че брътвежите на Кая Калас и съновиденията на европейските хомосексуалисти, оставяме на подобните на тях.

    Коментиран от #29

    21:51 19.09.2025

  • 22 И Киев е Руски

    8 3 Отговор
    Менопаузата не прощава

    21:51 19.09.2025

  • 23 Иван

    4 1 Отговор

    До коментар #17 от "По-скоро Миротворците":

    Още малко и Соломон ще се качи на връх Шипка.

    21:52 19.09.2025

  • 24 КОЛО МОЗЪК ИМА ТАЗИ КРАТУНА

    10 2 Отговор
    ЕТО ОЛИЦЕТВОРЕНЕТО НА ЦЯЛАТА ТЪПОТИЯ,ПРОСТОТИЯ И НЕВЕЖЕСТВО НА ЕВРОУПРАВНИЦИТЕ БЕЗХАБЕРНИ ПАЛЯЧОВЦИ. КАКВА УМНИЦА САМО , С КАКВА ОВЧА МЪДРОСТ НИ ВОДИ НАПРЕД КЪМ САМОПОГРЕБЕНИЕТО .
    ТЕЗИ БЕЗГРЪБНАЧИ ЩЕ ИМА ДА СЕ ГЪРЧАТ ОЩЕ , ДОКАТО "ЛИШАВАТ " МОСКВА ОТ .......
    ПРОПАДНАЛА ФАШИЗОИДА ПАПЛАЧ , НЕКАДЪРНА , НЕСПОСОНА ДА ПОГЛЕДНЕ СЕБЕ СИ , ЧЕ СЕ Е САМОЛИШИЛА И СЕ САМОЛИШАВА ОЩЕ ,ЗА ДА СЕСАМОУНИЩОЖИ.

    21:52 19.09.2025

  • 25 Уффф ..., Божкеее...!

    8 1 Отговор
    Бях се засилил да чета,но като видях кой го е казал ...и меракът ми мина...!
    Преминавам на друга статия...

    21:53 19.09.2025

  • 26 Кая Калас

    6 3 Отговор
    Вярвайте ми , скоро ще сте на студено

    21:54 19.09.2025

  • 27 ,,Трябва" викаш...!

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "2222":

    Ами айде де,кво чакаш...?!?!

    21:54 19.09.2025

  • 28 Кая не нормална фашистка си

    5 3 Отговор
    Тази е болна с главата си

    21:54 19.09.2025

  • 29 Иван

    3 2 Отговор

    До коментар #21 от "Бялджип":

    Марк Пут.те е реалност.....в тъмните улички.

    21:54 19.09.2025

  • 30 Сатана Z

    12 2 Отговор
    В Дружба спряха парното ,с което България лишава Русия от средства.Следват и други квартали на Сф.

    21:55 19.09.2025

  • 31 Костадин Костадинов

    8 3 Отговор

    До коментар #14 от "Костадин Костадинов":

    Питали оная с ника Костадин Костадинов
    -Ти кво работиш ма
    -ами украинка съм

    21:55 19.09.2025

  • 32 Защото не ви го е вкарала

    2 3 Отговор

    До коментар #16 от "Костадин Костадинов":

    дълбоко както тя може.

    21:56 19.09.2025

  • 33 Костадин Костадинов

    5 3 Отговор

    До коментар #16 от "Костадин Костадинов":

    Хи хи хи
    Питали оная с ника Костадин Костадинов
    -Ти кво работиш ма
    -ами украинка съм

    21:57 19.09.2025

  • 34 Гост

    7 4 Отговор
    Кая има сериозни психични отклонения, както и шефката и..., няма ли кой да им помогне на тези откачалки, и да върнат откраднатите няколко милиарда☺

    21:58 19.09.2025

  • 35 Оценител

    5 0 Отговор
    Единствено санкциите🔥🔥🔥 на ВСУ в момента са ефективни... Тези от ЕС са тромави и слабо контролируеми.

    Коментиран от #47

    21:59 19.09.2025

  • 36 az СВО Победа80

    3 1 Отговор
    Ще, ще! 🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #37

    21:59 19.09.2025

  • 37 Руснак без крак

    1 3 Отговор

    До коментар #36 от "az СВО Победа80":

    Утре влизам в Киев!Може и без глава!

    Коментиран от #41

    22:00 19.09.2025

  • 38 граф Монте Кристо

    5 0 Отговор
    Тая калас просто витае из облаците,тя изглежда ес да мине изцяло на американски газ,нефт,да плаща непосилни мита ,тъкмо туй което иска Тръмп,той ще им продава и прескъпи въоръжения ,за да бъдат дадени на укрите.Спряха си атомните централи,тецовете,изобщо ес си затапва икономиката сам я обрича на колапс.Как ще изхранват безчет емигранти от ориента,как ще се оправят със зеления рекет,сега искат сами да си наложат санкции,задлъжняват непосилно към американски банки,направо вървят към закриване и по-добре ужасен край,отколкото ужаси без край,може би е за добро очертаващото се разтурване на ес.

    Коментиран от #44

    22:02 19.09.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Църко Пърков

    1 0 Отговор
    Я ОЩЕ ЛИ ПРОДЪЛЖАВА ТАЯ ВОЙНА МЕЖДО РУСИЯ И УКРАЙНА !?.
    ТИЯ СЕ САМО ИЗБИХА.
    ДОБРЕ ДОШЛО ЗА ЗАПАДНЯЦИТЕ И ДР.
    ОТНОСНО ВСИЧКО.

    22:02 19.09.2025

  • 41 И Киев е Руски

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Руснак без крак":

    Лягай си че мъжа ти ще заспи

    22:04 19.09.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Костадин Костадинов

    1 1 Отговор

    До коментар #38 от "граф Монте Кристо":

    Няам намерение да оспорвам всяка глупосттъ- Европа внася и от Африка нефт,със сичкити еко неприятности за първите

    22:18 19.09.2025

  • 45 Каля Курас

    1 0 Отговор
    Да амаа,...да ама как ще стане цялата кондика с,, лишаването? И няма да купуваме руски газ .ама само официално,иначе купуваме, щото ще измръзне мушмулата.

    22:21 19.09.2025

  • 46 така, така

    3 0 Отговор
    Дори в патетиката се вижда пълната немощ на Кая. Тая може да приема своите сънародници за де.били, на които може да им покаже пръст, а те да се радват, но е безумие, ако счита, че всички европейци са такива.
    Момата пропуска, че новините от срещите на Путин в Китай сме ги чули всички и сме наясно накъде ще пренасочат обемите газ, които доскоро идваха в ЕС. Съветвам кака (дума която и подхожда повече в нейния испански смисъл) Кая да реши една проста логическа задача - като как ще обеднее Русия ако парите им идват, защото продават Х обеми газ. Като не ги купуваме ние, купува ги Китай. Или според нея само когато купувача е ЕС, само тогава има пари ли? И какво пречи на Китай, който е светлинни години по-напред от ЕС в технологиите за ИИ да осигури на Русия до изкуствен интелект. А за геопространствените данни даже няма да коментирам. ЕС с двата си сателита е глобален лидер! Ако не са САЩ и Русия, ЕС може да мечтае за космически програми, изтрелване на сателити и други подобни чудеса.
    Само аз ли имам усещането, че тая живее в друг свят и няма никаква представа за реалностите! Тая св е заразила с украинската перемога и вижда поредния парад на червения площад докато бленува.

    Коментиран от #48

    22:29 19.09.2025

  • 47 КОИ САНКЦИИ

    2 0 Отговор

    До коментар #35 от "Оценител":

    ТИЯ С БАЙРАЦИТЕ НАБУЧЕНИ ПО КУПЧИНИТЕ ПРЪСТ ОКОЛО КИЕВ

    22:30 19.09.2025

  • 48 Костадин Костадинов

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "така, така":

    И тук ли тряа сяка глупос да оборвам - Русия продаа по-ефтяну на Китай от колкото на ЕС,а и технологично изобшто не е на светлинни гудини, всъщност всичко е копирано и вложено в резултат на западнатъ наука.

    22:39 19.09.2025

  • 49 Цвете

    0 0 Отговор
    ДЕЙСТВАЙТЕ, НЯМА ДА СЕ РАЗКОЛЕБАЕТЕ...НАЛИ???? НА ОТРОВАТА НЕ Е НЕОБХОДИМА ПРОТИВООТРОВА.ТОВЯ ДА МУ БЪДЕ ПОДАРЪКА ЗА НАБЛИЖАВАЩИЯТ МУ. РОЖДЕН ДЕН. 😂🫣🤫🤔🫡🫡🫡🫡🫡🫡🫡🫡🫡🫡🫡🫡🫡🫡🫡🫡🫡🫡🫡🫡🫡🫡🫡🫡

    22:44 19.09.2025

  • 50 Един от България

    0 0 Отговор
    Малоумници,цялата Менделеева таблица е в Русия ,та от какво щяхте да ги лишавате,Европа дръжте се здраво за палците ХА,ХА ХА

    22:57 19.09.2025

