Лишаването на Москва от средствата за водене на война е много важно за прекратяване на войната

Лишаването на Москва от средствата за водене на война е от съществено значение за прекратяването на войната и за защита на сигурността на нашия континент, каза днес върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас по повод обявяването на предложението на Европейската комисия за допълнителни санкции срещу Русия заради войната в Украйна, пише БТА.
Калас уточни, че се предлага ЕС да спре вноса на руски втечнен газ до януари 2027 г., да се забранят европейските инвестиции в руски специални икономически зони, да бъде ограничен достъпът на Русия до изкуствен интелект и геопространствени данни. По нейните думи се предвиждат мерки срещу отговорниците за отвличането и превъзпитанието на украински деца.
Ще продължим натиска над Русия, докато не приеме справедлив и траен мир, допълва Калас.
1 2222
Коментиран от #6, #27
19:37 19.09.2025
2 Морски
19:39 19.09.2025
3 Европеец
19:39 19.09.2025
4 НАТИСКА НАД РУСИЯ Е КАТО ПРУЖИНА
19:40 19.09.2025
5 Червената шапчица
19:41 19.09.2025
6 БРАВО ЮНАК
До коментар #1 от "2222":ДАВАМ ТИ 5 € ДА ОТИВАШ С ТЯХ И ДА МАРШИРУВАШ ПРЕД МАВЗОЛЕЯ
Коментиран от #39
19:42 19.09.2025
7 Ами
Ако до пролетта не висите по стълбовете, значи почти сте успели :)
19:47 19.09.2025
8 ТАУРУСИ!
21:39 19.09.2025
9 Дон Корлеоне
21:40 19.09.2025
10 Лишаването на Москва от Средствата
Коментиран от #14
21:42 19.09.2025
11 Боруна Лом
21:43 19.09.2025
12 Вие сте изкукуригали
25% от вашата територия вече липсва.
Коментиран от #16
21:43 19.09.2025
13 граф Монте Кристо
21:44 19.09.2025
14 Костадин Костадинов
До коментар #10 от "Лишаването на Москва от Средствата":Имаш придвит чи за обийстватъ дет ги прай Русия друк е виновен?
Коментиран от #31
21:44 19.09.2025
15 Kaлпазанин
21:45 19.09.2025
16 Костадин Костадинов
До коментар #12 от "Вие сте изкукуригали":Украйна няма как да побеждава. По важну е што Русия тъни 4ри гудини ф кълтъ срещу малка Украйна
Коментиран от #32, #33
21:45 19.09.2025
17 По-скоро Миротворците
Просно още малко санкцийки са нужни.
Коментиран от #23
21:48 19.09.2025
18 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
21:49 19.09.2025
19 Иван
21:49 19.09.2025
20 Гориил
21:50 19.09.2025
21 Бялджип
Така че брътвежите на Кая Калас и съновиденията на европейските хомосексуалисти, оставяме на подобните на тях.
Коментиран от #29
21:51 19.09.2025
22 И Киев е Руски
21:51 19.09.2025
23 Иван
До коментар #17 от "По-скоро Миротворците":Още малко и Соломон ще се качи на връх Шипка.
21:52 19.09.2025
24 КОЛО МОЗЪК ИМА ТАЗИ КРАТУНА
ТЕЗИ БЕЗГРЪБНАЧИ ЩЕ ИМА ДА СЕ ГЪРЧАТ ОЩЕ , ДОКАТО "ЛИШАВАТ " МОСКВА ОТ .......
ПРОПАДНАЛА ФАШИЗОИДА ПАПЛАЧ , НЕКАДЪРНА , НЕСПОСОНА ДА ПОГЛЕДНЕ СЕБЕ СИ , ЧЕ СЕ Е САМОЛИШИЛА И СЕ САМОЛИШАВА ОЩЕ ,ЗА ДА СЕСАМОУНИЩОЖИ.
21:52 19.09.2025
25 Уффф ..., Божкеее...!
Преминавам на друга статия...
21:53 19.09.2025
26 Кая Калас
21:54 19.09.2025
27 ,,Трябва" викаш...!
До коментар #1 от "2222":Ами айде де,кво чакаш...?!?!
21:54 19.09.2025
28 Кая не нормална фашистка си
21:54 19.09.2025
29 Иван
До коментар #21 от "Бялджип":Марк Пут.те е реалност.....в тъмните улички.
21:54 19.09.2025
30 Сатана Z
21:55 19.09.2025
31 Костадин Костадинов
До коментар #14 от "Костадин Костадинов":Питали оная с ника Костадин Костадинов
-Ти кво работиш ма
-ами украинка съм
21:55 19.09.2025
32 Защото не ви го е вкарала
До коментар #16 от "Костадин Костадинов":дълбоко както тя може.
21:56 19.09.2025
33 Костадин Костадинов
До коментар #16 от "Костадин Костадинов":Хи хи хи
Питали оная с ника Костадин Костадинов
-Ти кво работиш ма
-ами украинка съм
21:57 19.09.2025
34 Гост
21:58 19.09.2025
35 Оценител
Коментиран от #47
21:59 19.09.2025
36 az СВО Победа80
Коментиран от #37
21:59 19.09.2025
37 Руснак без крак
До коментар #36 от "az СВО Победа80":Утре влизам в Киев!Може и без глава!
Коментиран от #41
22:00 19.09.2025
38 граф Монте Кристо
Коментиран от #44
22:02 19.09.2025
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Църко Пърков
ТИЯ СЕ САМО ИЗБИХА.
ДОБРЕ ДОШЛО ЗА ЗАПАДНЯЦИТЕ И ДР.
ОТНОСНО ВСИЧКО.
22:02 19.09.2025
41 И Киев е Руски
До коментар #37 от "Руснак без крак":Лягай си че мъжа ти ще заспи
22:04 19.09.2025
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Костадин Костадинов
До коментар #38 от "граф Монте Кристо":Няам намерение да оспорвам всяка глупосттъ- Европа внася и от Африка нефт,със сичкити еко неприятности за първите
22:18 19.09.2025
45 Каля Курас
22:21 19.09.2025
46 така, така
Момата пропуска, че новините от срещите на Путин в Китай сме ги чули всички и сме наясно накъде ще пренасочат обемите газ, които доскоро идваха в ЕС. Съветвам кака (дума която и подхожда повече в нейния испански смисъл) Кая да реши една проста логическа задача - като как ще обеднее Русия ако парите им идват, защото продават Х обеми газ. Като не ги купуваме ние, купува ги Китай. Или според нея само когато купувача е ЕС, само тогава има пари ли? И какво пречи на Китай, който е светлинни години по-напред от ЕС в технологиите за ИИ да осигури на Русия до изкуствен интелект. А за геопространствените данни даже няма да коментирам. ЕС с двата си сателита е глобален лидер! Ако не са САЩ и Русия, ЕС може да мечтае за космически програми, изтрелване на сателити и други подобни чудеса.
Само аз ли имам усещането, че тая живее в друг свят и няма никаква представа за реалностите! Тая св е заразила с украинската перемога и вижда поредния парад на червения площад докато бленува.
Коментиран от #48
22:29 19.09.2025
47 КОИ САНКЦИИ
До коментар #35 от "Оценител":ТИЯ С БАЙРАЦИТЕ НАБУЧЕНИ ПО КУПЧИНИТЕ ПРЪСТ ОКОЛО КИЕВ
22:30 19.09.2025
48 Костадин Костадинов
До коментар #46 от "така, така":И тук ли тряа сяка глупос да оборвам - Русия продаа по-ефтяну на Китай от колкото на ЕС,а и технологично изобшто не е на светлинни гудини, всъщност всичко е копирано и вложено в резултат на западнатъ наука.
22:39 19.09.2025
49 Цвете
22:44 19.09.2025
50 Един от България
22:57 19.09.2025