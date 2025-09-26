Новини
Мнения »
"Не може да се свалят дронове за 1000$ с ракети за 1 милион"
  Тема: Украйна

"Не може да се свалят дронове за 1000$ с ракети за 1 милион"

26 Септември, 2025 18:33 485 13

  • миг-31-
  • дронове-
  • нато-
  • русия-
  • изтребители-
  • бомбардировачи-
  • марк рюте

Генералният секретар отхвърли обвинението, че НАТО реагира твърде бавно на новата реалност на войната с използване на дронове

"Не може да се свалят дронове за 1000$ с ракети за 1 милион" - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Не е разумно да се свалят дронове за 1000 или 2000 долара с ракети, които струват половин или 1 милион. Затова НАТО разработва нови технологии, включително учейки се от украинците, обяви генералният секретар Марк Рюте.

Още новини от Украйна

НАТО не може да си позволи да сваля със скъпи ракети евтини руски дронове, които нарушават въздушното пространство на съюзниците. Затова в следващите седмици и месеци Алиансът ще започне да разгръща нови технологии, заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте в интервю за агенция Bloomberg.

"Ако в нашето въздушно пространство има дронове, ние ще ги свалим"

"Не е разумно да се свалят безпилотни летателни апарати на стойност 1000 или 2000 долара с ракети, които струват може би половин или 1 милион долара", заяви Рюте. Именно затова военното командване в Европа "бързо разработва" нови технологии, включително като се учи от украинците, добави генералният секретар на Алианса.

"Ще започнем да прилагаме нови технологии в следващите седмици и месеци, за да гарантираме, че освен с по-традиционните методи, разполагаме и с тези технологии за прехващане на дронове", каза още Рюте.

Генералният секретар отхвърли обвинението, че НАТО реагира твърде бавно на новата реалност на войната с използване на дронове. "Не мисля така, защото извличаме всички възможни поуки от войната в Украйна. Ще се адаптираме възможно най-бързо, а междувременно ако в нашето въздушно пространство има дронове, ние ще ги свалим", каза Рюте.

Рюте: НАТО може да сваля руски изтребители

Що се отнася до нарушаването на въздушното пространство на НАТО от изтребители, Рюте подчерта, че военните на Алианса още от времето на СССР "се обучават и са подготвени за такива ситуации", а пилотите на НАТО през последните 50 години "знаят точно какво да правят".

"Те оценяват опасността и ако заплахата е такава, че сметнат за необходимо да свалят самолета, могат да го направят. Но могат и да решат, че няма непосредствена заплаха и да го ескортират извън нашето въздушно пространство", обясни Рюте.

Инциденти с руски дронове и изтребители

През последните седмици се стигна до няколко инцидента с навлизане на руски дронове и изтребители във въздушното пространство на страни от НАТО.

Първо най-малко 19 руски безпилотни летателни апарата пресякоха полската граница, като значителна част от тях долетяха от територията на Беларус.

След това руски изтребители МиГ-31 навлязоха във въздушното пространство на Естония, а полската гранична служба съобщи, че руски военни самолети са прелетели на ниска височина над сондажната платформа Petrobaltic в Балтийско море.

Последва и поява на руски военен самолет за комплексна разузнавателна дейност във въздушното пространство над Балтийско море.

Когато Турция свали руски изтребител

През ноември 2015 военновъздушните сили на Турция свалиха един от двата руски Су-24М, навлезли във въздушното пространство на страната. Тогава изтребителите участваха във военни действия в Сирия, откъдето и нахлуха в Турция. Патрулиращите F-16C на ВВС на Турция откриха огън, в резултат от което единият самолет бе свален и се разби на територията на Сирия, а другият напусна турското въздушно пространство.


Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мирно и тихо

    0 0 Отговор
    Бългерия хев йу аероплан?
    Еми тогава ватс дъ проблем?

    18:36 26.09.2025

  • 2 за протокола

    6 1 Отговор
    Су 24М е бомбардировач, а не изтребител, за този самолет Ердо ходи на килимчето при Путин да се извинява!

    18:38 26.09.2025

  • 3 Сталин

    1 0 Отговор
    Аз имам идея как укрите да победят руските ,но ще искам няколко милиарда от Зеления пор за това

    18:38 26.09.2025

  • 4 Може може

    0 0 Отговор
    те го показаха на практика как се случва и намериха само два три от около 30 броя за които твърдят че са нарушили въздушното пространство. Това означава че останалите изстреляни от самолети ракети са били загубени безвъзвратно. Големия брат ще престане да дава ракети без пари а тези които не могат да се справят ще му плащат за да инди дава.
    Единственият ми проблем е че ще ги плащат от нашите пари.

    18:40 26.09.2025

  • 5 Да знаете

    2 0 Отговор
    Су-24М не е изтребител, той е фронтови бомбардировач.
    Ако беше изтребител, турските Ф-ки нямаше да оцелеят!

    18:40 26.09.2025

  • 6 Айде бе,

    0 0 Отговор
    "Не може да се свалят дронове за 1000$ с ракети за 1 милион"

    Може, може и още как! Какво значение има колко струва самия дрон, когато е в състояние да нанесе щети не само за милиони, а дори за милиарди? Нима ако някой всяка вечер ни чупи стъклата на прозорците, с камъни които нищо не му струват, дълго ще умуваме дали всеки ден да си купуваме нови стъкла за да ги подменяме или да направим здрава конструкция пред прозорците си с мрежа която ще ни струва десетки или стотици пъти по скъпо от един камък?

    18:43 26.09.2025

  • 7 ЕСССР

    1 0 Отговор
    Смелата Другарка Урсула трепе комари с топ! Ура!

    18:43 26.09.2025

  • 8 Грак Митко

    0 0 Отговор
    Нали не ги плащат те а ние. Дреме му на зеленски колко струват

    18:46 26.09.2025

  • 9 Някой

    0 0 Отговор
    Преди в Лидъл дрончета/квадрокоптери струваха 99.99лв, но после ги направиха на 149.99лв. Само дето тук лъжат за инфлацията.

    18:47 26.09.2025

  • 10 Някой

    0 0 Отговор
    А срещу малки дрончета нашите да вземат руските Панцир С1.

    18:47 26.09.2025

  • 11 бай Даньо

    1 0 Отговор
    Не са по един милион , Пейтриътите са по 2 млн долара... а батареята струва над милиард ...

    18:48 26.09.2025

  • 12 АЗ НЕ СЪМ КОМУНИСТ И НИКОГА НЯМА ДА БЪДА

    0 0 Отговор
    Не е разумно да се свалят дронове за 1000 или 2000 долара с ракети, които струват половин или 1 милион.

    НАЛИ НЯМАМ ВИСШЕ ОБРАЗ-/У/-ВАНИЕ --НО СЪМ ГЛЕДАЛ --ЛОВЦИТЕ --ПО ЯТО ПТИЦИ ИЛИ ЕДИНИЧНА ----ТЕ СТРЕЛЯТ СЪС СЪЧМИ -НЕ С БРЕНЕКЕ --ПО ЯТО -ИЛИ ЕДИНИЧЕН ДРОН -СЕ СТРЕЛЯ С -ГАУБИЦА --ЗАРЯД--- МЕТАЛНИ СЪЧМИ ---КОЛКОТО ПОВЕЧЕ -ТОЛКОВА ПОВЕЧЕ -КАКТО Е КАЗАЛ МЕЧО ПУХ
    СЪВЕТА Е БЕЗПЛАТЕН ----ЗА-- УУУУчените - КОИТО -СА ЯЛИ ПАРИТЕ -на майките си -бащите си-и на ТАКИВА КАТО НАС ---ДАНЪКОПЛАТЦИТЕ
    ААА-СЕТИХ СЕ --И ЗА ДА Е ПО ЕВТИНО МОГАТ ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЛАГЕРИТЕ НА УНИЩОЖЕНАТА БОЙНА ТЕХНИКА

    18:53 26.09.2025

  • 13 Глюпости ,

    0 0 Отговор
    Имаме деньги , глезиме се ...

    18:53 26.09.2025