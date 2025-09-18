Убиецът на Кърк се предал, защото се страхувал, че ще го застрелят при неизбежния арест ВИДЕО

Тайлър Джеймс Робинсън, обвинен в убийството на американския активист Чарли Кърк, се е съгласил да се предаде доброволно на органите на реда, защото се е страхувал, че ще бъде застрелян по време на ареста си, според шерифа на окръг Вашингтон (Юта) Нейт Бруксби.

„Тайлър е разбирал, че залавянето му е неизбежно, предвид всички положени усилия, откриването на пушката и появата на снимката му в новините. Той е знаел, че ще бъде хванат и се е страхувал, че SWAT ще нахлуе в дома му; страхувал се е, че органите на реда ще го застрелят. Едно от условията за доброволното му предаване е било да проявим максимална дискретност и грижа“, каза той на пресконференция, излъчена от американски телевизионни мрежи.

Освен това, като част от споразумението, на родителите на Робинсън е било позволено да бъдат с него по време на предаването, добави шерифът.