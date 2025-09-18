Новини
Свят »
САЩ »
Убиецът на Кърк се предал, защото се страхувал, че ще го застрелят при неизбежния арест ВИДЕО

Убиецът на Кърк се предал, защото се страхувал, че ще го застрелят при неизбежния арест ВИДЕО

18 Септември, 2025 06:20, обновена 18 Септември, 2025 06:25 605 3

  • тайлър робинсън-
  • сащ-
  • арест-
  • убиец-
  • саймън кърк

Тайлър Робинсън разбирал, че залавянето му е неизбежно, заяви шерифа на окръг Вашингтон (Юта) Нейт Бруксби

Убиецът на Кърк се предал, защото се страхувал, че ще го застрелят при неизбежния арест ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Тайлър Джеймс Робинсън, обвинен в убийството на американския активист Чарли Кърк, се е съгласил да се предаде доброволно на органите на реда, защото се е страхувал, че ще бъде застрелян по време на ареста си, според шерифа на окръг Вашингтон (Юта) Нейт Бруксби.

„Тайлър е разбирал, че залавянето му е неизбежно, предвид всички положени усилия, откриването на пушката и появата на снимката му в новините. Той е знаел, че ще бъде хванат и се е страхувал, че SWAT ще нахлуе в дома му; страхувал се е, че органите на реда ще го застрелят. Едно от условията за доброволното му предаване е било да проявим максимална дискретност и грижа“, каза той на пресконференция, излъчена от американски телевизионни мрежи.

Освен това, като част от споразумението, на родителите на Робинсън е било позволено да бъдат с него по време на предаването, добави шерифът.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Офанзивен дефанзиф

    2 0 Отговор
    Я, защо пак ми няма коментара? Не съм нарушил никое от правилата...Освен, че явно мнението ми не съвпада с вашето...
    Браво!

    06:58 18.09.2025