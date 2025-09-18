САЩ: В Европа не може да искат да увеличим санкциите срещу Русия, докато те продължават да купуват руски петрол

Европейските страни не могат да изискват от администрацията на Тръмп да увеличи натиска от санкции срещу Русия, докато самите те продължават да купуват руски петрол, според Матю Уитакър, постоянен представител на САЩ в НАТО.

„Трябва да бъдем единни в подобни решения. Те не могат да настояват САЩ да действат първи, когато самите те не желаят да го направят и да продължат да купуват руски петрол“, каза той в интервю за Fox News. „Те не могат да продължат да искат от САЩ да решат всички проблеми.“

Високопоставен европейски дипломатически източник заяви преди това пред ТАСС, че сценарий, при който Европа би отказала да купува руски петрол, е нереалистичен.

ЕС преди това призова САЩ да затегнат санкциите, но Тръмп предложи самият ЕС да спре да купува руски петрол, да наложи тарифи на страните, търгуващи с Русия, и да използва замразени руски активи.

На 13 септември Тръмп заяви, че е готов да наложи строги санкции на Русия, ако всички членове на НАТО действат заедно и спрат да купуват руски петрол. Той отбеляза, че продължаващият внос на енергийни ресурси от Русия от някои съюзници от НАТО е „отслабил преговорната позиция на алианса“.