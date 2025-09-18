The Wall Street Journal: Тръмп е недоволен от Нетаняху, но се въздържа от сурови мерки срещу Израел

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е недоволен от действията на израелския премиер Бенямин Нетаняху, който дава приоритет на военните действия срещу палестинското движение Хамас пред преговорите за прекратяване на огъня. Това съобщи The Wall Street Journal, позовавайки се на свои източници.

Според тях раздразнението на Тръмп се е увеличило особено след удара на Израел срещу Катар. В разговор със своите съветници американският лидер изрази мнение, че Нетаняху му се подиграва.

Вестникът отбелязва, че въпреки недоволството си, Тръмп се въздържа от предприемане на сурови мерки срещу Израел. Изданието отдава това на добрите лични отношения между Тръмп и Нетаняху. Няколко неназовани американски служители заявиха пред The ​​Wall Street Journal, че Тръмп се гордее с топлите си отношения с израелския премиер и не иска да ги навреди.

Американският лидер също така остава ангажиран с установяването на дипломатически отношения между Израел и Саудитска Арабия и смята това за основна дипломатическа цел. Wall Street Journal по-рано съобщи, че Тръмп е провел напрегнат телефонен разговор с Нетаняху след израелския удар срещу Доха. Според вестника Тръмп е бил недоволен, че е научил за атаката не от Израел, а от американските военни.

Тръмп посочи на Нетаняху, че еврейската държава е атакувала територията на съюзник на САЩ, който посредничи в преговорите за прекратяване на военната операция в ивицата Газа. Нетаняху отговори, като заяви, че е имал „малък прозорец от възможности“ да нанесе удар и се е почувствал длъжен да се възползва от него.

На 9 септември Израел удари висши членове на палестинското движение Хамас в Доха. Палестинското движение съобщи за смъртта на шестима души, включително сина на един от лидерите на организацията в ивицата Газа, Халил ал-Хейи, и член на катарските сили за сигурност. Съобщенията за смъртта на висши членове на Хамас все още не са потвърдени.