Белгия не вижда основание за задействане на чл. 5

Белгийският министър на външните работи Максим Прево коментира, че не е необходимо задействането на чл. 5 от Вашингтонския договор заради навлизането на руски дронове над Полша. Трябва да избегнем капана на руския президент Владимир Путин, който цели да постави Запада на бойна нога срещу Москва, за да подсили обясненията си, че е жертва, каза Прево, цитиран от местни медии, предаде БТА.
Според него случаят в Полша е целял да изпита реакцията на страните от НАТО. Трябва да запазим хладнокръвие и да избегнем прекомерен отговор, призова министърът. Според белгийския министър на отбраната Тео Франкен, при внезапно нападение Русия би изстреляла до 2000 дрона. По данни в белгийските медии, във вчерашния случай са били използвани едва 19 дрона.
По мнението на политолога от Гентския университет Хенрик Вос, цитиран в медиите, Русия задълбочава войната, а НАТО ще направи всичко възможно, за да ограничи подобно развитие. Той не изключва Полша да бъде въвлечена във войната, което неизбежно би довело до включването и на съюзниците. Според белгийския началник на отбраната ген. Фредерик Вансина засега Русия не е в състояние да води пряк военен сблъсък с НАТО, защото ще загуби заради западното технологично превъзходство.
12:37 11.09.2025
3 Сандо
12:38 11.09.2025
4 5 члена
12:38 11.09.2025
5 Последния Софиянец
12:38 11.09.2025
6 БРЮКСЕЛ
12:38 11.09.2025
7 Исторически факт !
На 24 ноември 2015 г. руски Су-24, нанасящ удари по сирийските бунтовници в планините на провинция Латакия, при извършване на маневра неволно навлезе на 2 км. във въздушното пространство на Турция и беше незабавно свален от турски изтребител, като пилотът загина.
Реакцията на Руската федерация (по възходящ ред):
1. За един месец се забрани вносът на турски домати.
2. В правителствените медии се публикуваха лъжи, че Ердоган се е извинил.
3. Последва превръщането на Турция в главен чуждестранен хъб на Газпром.
4. След това Турция стана една от основните страни за трансфер на руски пари.
5. Големи части от Сирия се превърнаха в турската зона на влияние.
6. Последва същото в Южен Кавказ.
12:39 11.09.2025
9 Анани
12:41 11.09.2025
10 Снежанка
12:41 11.09.2025
11 Уилям Бърнс директор на ЦРУ
При война с Русия НАТЮ ще се разпадне за 5 минути, като страни, като Германия, Франция, Италия моментално ще излязат от НАТЮ а останалите ще обявят неутралитет.
Реално срещу Русия ще останем сами с Англия.
12:42 11.09.2025
12 Да добре
12:44 11.09.2025
13 И Киев е Руски
12:46 11.09.2025
14 404
12:51 11.09.2025
15 Аоо
12:52 11.09.2025
17 ЖЕКО
12:56 11.09.2025
18 az СВО Победа80
Малееее СТРАХ!!!
12:59 11.09.2025
19 БАРИ
До коментар #11 от "Уилям Бърнс директор на ЦРУ":НА НИКОЯ ЗАПАДНА СТРАНА НЕ И СЕ УМИРА ЗА ДЪРЖАВИ КАТО БЪЛГАРИЯ ,РУМЪНИЯ ,ПОЛША И ДРУГИТЕ ИЗТОЧНО ЕВРОПЕИСКИ СТРАНИ ЗАЩО ДА СИ РАЗВАЛЯТ СПОКОИСТВИЕТО
13:00 11.09.2025
20 Лудият от портиерната
13:00 11.09.2025
22 Питам:
13:02 11.09.2025
23 ЖЕКО
До коментар #21 от "Жечко,":ЖЕЧКО МОГА ЛИ ДА ТЕ О П Ъ Н А
13:02 11.09.2025
24 НАТО кихва
Путлер да благодари, че сме миролюбиви! Инак отдавна да е напълнил памперса!
13:02 11.09.2025
25 С туй
До коментар #23 от "ЖЕКО":пи...шле най много да се изложиш, деби! 🤗
13:04 11.09.2025
26 Питам:
13:05 11.09.2025
27 Ха ХаХа
До коментар #7 от "Исторически факт !":Ерсоган ходи и в Москва и в юсачи са се извинява.
Построиха паметник на руснака и подариха голяма къща в Камерун на семейството му.
Глупости си написал и за газа и пр.
Само като спрат туристите и турците реват.
12 пъти Русия е побеждавал Турция във война.
Хайде Нато да нападне Русия,но ще помирише разцъфнали Орешници и ще гушна букетите
13:08 11.09.2025
28 ЖЕКО
До коментар #25 от "С туй":ДА ОПИТАМЕ
13:08 11.09.2025
29 Ха ХаХа
До коментар #26 от "Питам:":Защото са техни
13:08 11.09.2025
30 Европеец
До коментар #22 от "Питам:":Спокойно могат да покажат, но пак няма да хване декиш... Нямаш на идея колко отломки от руски дронове могат да съберат в Украйна.... Истината е че зеления губи и прави неимоверни усилия да спаси кожата като вкара европейските пудели във война с Русия... Засега не му се отдава, но като гледам малоумието на европейските тирани може в определен момент да успее..
13:09 11.09.2025
31 НИКО
13:14 11.09.2025
32 ЖЕКО
13:20 11.09.2025
33 555
До коментар #7 от "Исторически факт !":Напълно вярно. Руския начин на мислене е, че ако не отвърнеш на силата със сила, то ти си слабак, страхливец и не заслужаваш уважение. Сиреч, може да прави с теб когато и каквото си иска, защото ти само си хленчиш и недоволстваш на думи…Т.Е. - Какво от това?
Единствения разбираем за Русия език е нейния собствен, но културните разлики пораждат това неразбиране у западната култура, която продължава да си прави илюзии, че от другата страна разсъждават по подобен на нея начин…НЕ НЕ Е ТАКА !!! Русия уважава принципа “Бий, за да те уважават”, и който не го разбира, ще бъде бит, докато продължава да обръща “другата буза”… Наивници…
13:23 11.09.2025