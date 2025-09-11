Новини
Белгия не вижда основание за задействане на чл. 5
  Тема: Украйна

Белгия не вижда основание за задействане на чл. 5

11 Септември, 2025 12:34 1 166 33

  • полша-
  • белгия-
  • нато-
  • дронове-
  • русия-
  • максим прево

Според белгийски министър случаят в Полша е целял да изпита реакцията на страните от НАТО

Белгия не вижда основание за задействане на чл. 5 - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Белгийският министър на външните работи Максим Прево коментира, че не е необходимо задействането на чл. 5 от Вашингтонския договор заради навлизането на руски дронове над Полша. Трябва да избегнем капана на руския президент Владимир Путин, който цели да постави Запада на бойна нога срещу Москва, за да подсили обясненията си, че е жертва, каза Прево, цитиран от местни медии, предаде БТА.

Според него случаят в Полша е целял да изпита реакцията на страните от НАТО. Трябва да запазим хладнокръвие и да избегнем прекомерен отговор, призова министърът. Според белгийския министър на отбраната Тео Франкен, при внезапно нападение Русия би изстреляла до 2000 дрона. По данни в белгийските медии, във вчерашния случай са били използвани едва 19 дрона.

Още новини от Украйна

По мнението на политолога от Гентския университет Хенрик Вос, цитиран в медиите, Русия задълбочава войната, а НАТО ще направи всичко възможно, за да ограничи подобно развитие. Той не изключва Полша да бъде въвлечена във войната, което неизбежно би довело до включването и на съюзниците. Според белгийския началник на отбраната ген. Фредерик Вансина засега Русия не е в състояние да води пряк военен сблъсък с НАТО, защото ще загуби заради западното технологично превъзходство.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 10 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вашето мнение

    30 2 Отговор
    Кой вижда основание основание освен мара? Сал мара иска да побара член 5

    12:37 11.09.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Сандо

    30 2 Отговор
    Те за убитите от укри поляци си премълчаха,че за този съшит с гнили конци случай ли ще хукнат на поход на Изток.Когато нещата трябва да преминат линията на екзалтираното крякане към неотложните действия неизвестно къде се изгубва ентусиазма и смелостта на натовските дегенерати.

    12:38 11.09.2025

  • 4 5 члена

    21 1 Отговор
    Глупости

    12:38 11.09.2025

  • 5 Последния Софиянец

    30 2 Отговор
    Армията на Белгия не може да се оправи вече цял месец с уличните банди

    12:38 11.09.2025

  • 6 БРЮКСЕЛ

    18 4 Отговор
    ЗАРАДИ НЯКАКВО ИЗТОЧНО ПЛЕМЕ НАТО НЯМА ДА СЕ ЗАДЕИСТВА

    12:38 11.09.2025

  • 7 Исторически факт !

    4 17 Отговор
    Малък урок по история, който би било добре да си припомни Полша, след като през изминалата нощ руски дронове навлязоха на поне 50 км в полското въздушно пространство.
    На 24 ноември 2015 г. руски Су-24, нанасящ удари по сирийските бунтовници в планините на провинция Латакия, при извършване на маневра неволно навлезе на 2 км. във въздушното пространство на Турция и беше незабавно свален от турски изтребител, като пилотът загина.
    Реакцията на Руската федерация (по възходящ ред):
    1. За един месец се забрани вносът на турски домати.
    2. В правителствените медии се публикуваха лъжи, че Ердоган се е извинил.
    3. Последва превръщането на Турция в главен чуждестранен хъб на Газпром.
    4. След това Турция стана една от основните страни за трансфер на руски пари.
    5. Големи части от Сирия се превърнаха в турската зона на влияние.
    6. Последва същото в Южен Кавказ.

    Коментиран от #27, #33

    12:39 11.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Анани

    20 2 Отговор
    На кой му се иска да ходи да воюва? И то да воюва срещу православни братя.

    12:41 11.09.2025

  • 10 Снежанка

    18 1 Отговор
    Те на НАТО колко им остана изобщо оръжия. Дядо Мраз голяма част вече подари на Украйна. Само с барут от Сопот нестава

    12:41 11.09.2025

  • 11 Уилям Бърнс директор на ЦРУ

    16 2 Отговор
    Пред US сената:
    При война с Русия НАТЮ ще се разпадне за 5 минути, като страни, като Германия, Франция, Италия моментално ще излязат от НАТЮ а останалите ще обявят неутралитет.
    Реално срещу Русия ще останем сами с Англия.

    Коментиран от #19

    12:42 11.09.2025

  • 12 Да добре

    8 0 Отговор
    Да не е луда

    12:44 11.09.2025

  • 13 И Киев е Руски

    16 0 Отговор
    Наркомана няма бъдеще и се опитва да въвлече Европа във война.А елините шматки управляващи пътуващият кораб нямат нищо против защото при спиране на специална та военна операция означава смърт за тях

    12:46 11.09.2025

  • 14 404

    5 1 Отговор
    Купувам белгийска овчарка

    12:51 11.09.2025

  • 15 Аоо

    11 1 Отговор
    Украинците пак не успяха да вкарат света във война

    12:52 11.09.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 ЖЕКО

    9 1 Отговор
    НЯКОЛКО ДРОНА БЯХА ДОСТАТАЧНИ НАТО ДА СЕ ОПЛАШИ

    Коментиран от #21

    12:56 11.09.2025

  • 18 az СВО Победа80

    8 0 Отговор
    🤣🤣🤣🤣

    Малееее СТРАХ!!!

    12:59 11.09.2025

  • 19 БАРИ

    8 1 Отговор

    До коментар #11 от "Уилям Бърнс директор на ЦРУ":

    НА НИКОЯ ЗАПАДНА СТРАНА НЕ И СЕ УМИРА ЗА ДЪРЖАВИ КАТО БЪЛГАРИЯ ,РУМЪНИЯ ,ПОЛША И ДРУГИТЕ ИЗТОЧНО ЕВРОПЕИСКИ СТРАНИ ЗАЩО ДА СИ РАЗВАЛЯТ СПОКОИСТВИЕТО

    13:00 11.09.2025

  • 20 Лудият от портиерната

    8 1 Отговор
    Истината е че на нато не му стиска да воюува директно срещу Русия защото знаят че не могат да спечелят

    13:00 11.09.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Питам:

    7 1 Отговор
    Защо не покажете остани от поне един дрон, на който да пише "Произведен в Русия" или заводски номер или дори нещо на кирилица?

    Коментиран от #30

    13:02 11.09.2025

  • 23 ЖЕКО

    2 1 Отговор

    До коментар #21 от "Жечко,":

    ЖЕЧКО МОГА ЛИ ДА ТЕ О П Ъ Н А

    Коментиран от #25

    13:02 11.09.2025

  • 24 НАТО кихва

    1 6 Отговор
    и в Кремъл се на.ират!


    Путлер да благодари, че сме миролюбиви! Инак отдавна да е напълнил памперса!

    13:02 11.09.2025

  • 25 С туй

    1 1 Отговор

    До коментар #23 от "ЖЕКО":

    пи...шле най много да се изложиш, деби! 🤗

    Коментиран от #28

    13:04 11.09.2025

  • 26 Питам:

    4 0 Отговор
    Защо дроновете са с полски и литовски СИМ - карти ?

    Коментиран от #29

    13:05 11.09.2025

  • 27 Ха ХаХа

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Исторически факт !":

    Ерсоган ходи и в Москва и в юсачи са се извинява.
    Построиха паметник на руснака и подариха голяма къща в Камерун на семейството му.
    Глупости си написал и за газа и пр.
    Само като спрат туристите и турците реват.
    12 пъти Русия е побеждавал Турция във война.
    Хайде Нато да нападне Русия,но ще помирише разцъфнали Орешници и ще гушна букетите

    13:08 11.09.2025

  • 28 ЖЕКО

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "С туй":

    ДА ОПИТАМЕ

    13:08 11.09.2025

  • 29 Ха ХаХа

    0 1 Отговор

    До коментар #26 от "Питам:":

    Защото са техни

    13:08 11.09.2025

  • 30 Европеец

    3 0 Отговор

    До коментар #22 от "Питам:":

    Спокойно могат да покажат, но пак няма да хване декиш... Нямаш на идея колко отломки от руски дронове могат да съберат в Украйна.... Истината е че зеления губи и прави неимоверни усилия да спаси кожата като вкара европейските пудели във война с Русия... Засега не му се отдава, но като гледам малоумието на европейските тирани може в определен момент да успее..

    13:09 11.09.2025

  • 31 НИКО

    3 0 Отговор
    ФРАНЦИЯ , АНГЛИЯ ,ГЕРМАНИЯ НЯКОГА ДА СА НИ ОСВОБОЖДАВАЛИ , ТОВА СА НИ НАИ ГОЛЕМИТЕ ВРАГОВЕ В ЕВРОПА И НЕ ИМ ПУКА ЗА БЪЛГАРИЯ

    13:14 11.09.2025

  • 32 ЖЕКО

    1 0 Отговор
    ФРАНЦИЯ ИСКАШЕ ДА ВОЮВА С РУСИЯ, Е РУСИЯ ОТКРИ ВТОРИ ФРОНТ В ФРАНЦИЯ

    13:20 11.09.2025

  • 33 555

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Исторически факт !":

    Напълно вярно. Руския начин на мислене е, че ако не отвърнеш на силата със сила, то ти си слабак, страхливец и не заслужаваш уважение. Сиреч, може да прави с теб когато и каквото си иска, защото ти само си хленчиш и недоволстваш на думи…Т.Е. - Какво от това?
    Единствения разбираем за Русия език е нейния собствен, но културните разлики пораждат това неразбиране у западната култура, която продължава да си прави илюзии, че от другата страна разсъждават по подобен на нея начин…НЕ НЕ Е ТАКА !!! Русия уважава принципа “Бий, за да те уважават”, и който не го разбира, ще бъде бит, докато продължава да обръща “другата буза”… Наивници…

    13:23 11.09.2025

