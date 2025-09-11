Белгия не вижда основание за задействане на чл. 5

Белгийският министър на външните работи Максим Прево коментира, че не е необходимо задействането на чл. 5 от Вашингтонския договор заради навлизането на руски дронове над Полша. Трябва да избегнем капана на руския президент Владимир Путин, който цели да постави Запада на бойна нога срещу Москва, за да подсили обясненията си, че е жертва, каза Прево, цитиран от местни медии, предаде БТА.

Според него случаят в Полша е целял да изпита реакцията на страните от НАТО. Трябва да запазим хладнокръвие и да избегнем прекомерен отговор, призова министърът. Според белгийския министър на отбраната Тео Франкен, при внезапно нападение Русия би изстреляла до 2000 дрона. По данни в белгийските медии, във вчерашния случай са били използвани едва 19 дрона.

По мнението на политолога от Гентския университет Хенрик Вос, цитиран в медиите, Русия задълбочава войната, а НАТО ще направи всичко възможно, за да ограничи подобно развитие. Той не изключва Полша да бъде въвлечена във войната, което неизбежно би довело до включването и на съюзниците. Според белгийския началник на отбраната ген. Фредерик Вансина засега Русия не е в състояние да води пряк военен сблъсък с НАТО, защото ще загуби заради западното технологично превъзходство.