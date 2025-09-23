Новини
Свалянето на руски МиГ в небето остава опция за НАТО
  Тема: Украйна

Свалянето на руски МиГ в небето остава опция за НАТО

23 Септември, 2025

Помните ли как през 2015 Турция свали руски бомбардировач? Оттогава Путин не докосва Турция.

Свалянето на руски МиГ в небето остава опция за НАТО - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA, руски МиГ-29
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Путин постоянно провокира Запада. Първо с дронове над Полша, след това с изтребители във въздушното пространство на Естония. Резултатът: НАТО провежда консултации в съответствие с член 4 от Устава на организацията. А Естония поиска инцидентът с руските изтребители МиГ-31 да се разгледа в Съвета за сигурност на ООН.

Фактът, че дронове шпионират казармите на Бундесвера, а морски плавателни съдове разузнават местоположението на кабели и тръбопроводи в Балтийско море, не е новина. Реакцията на западните страни също винаги е била обичайна: протестна нота, извикване на посланика във външното министерство – и нищо повече. Винаги обаче е било ясно: подобни действия на Русия са акт на агресия. Именно така са били замислени.

Още новини от Украйна

Сега вече НАТО изпраща ясен сигнал: на това се слага край.

Да се свалят ли руските изтребители над територията на НАТО?

Решаващият въпрос е: как да се реагира? Експертът от парламентарната фракция на ХДС/ХСС по външната политика Юрген Харт настоява за ясно послание към Москва. В бъдеще нарушенията на границите не бива да остават безнаказани – в краен случай руските бойни самолети могат да бъдат свалени.

Мненията на германците по въпроса са различни. И сред моите приятели и познати е така: някои намират това за последователно и правилно, други предупреждават, че това би било нарушение на табу, което показва, че Германия се готви за война с Русия.

Но това, което изглежда като нарушение на табу, в крайна сметка не би било нищо по-различно от отбранителна мярка. През 2015 година Турция показа, че такава реакция може да има ефект. Тогава тя свали руски боен самолет, който навлезе в турското въздушно пространство от Сирия. От тогава Путин не докосва Турция.

Но дали този сценарий може да бъде реализиран днес? След три години и половина война в Украйна ситуацията е по-нестабилна от когато и да било. Сега едва ли може да се прецени еднозначно дали унищожаването на руски самолет ще бъде възприето като сигнал за сдържане или като повод за следващ етап на ескалация. Стратегията на Путин е ясна: той все повече отмества границите на допустимото, докато Европа не се сблъска с реалността на военното противопоставяне. В някой момент ще бъде достигната точката, от която връщане няма.

Някои смятат, че Путин няма да влезе в контакт с НАТО. Но защо пък не? Той отдавна прави това. За какво иначе биха били нужни инцидентите в Полша и Естония, ако не за да се проверят реакциите на Алианса?

2025 година промени правилата на играта

Със завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом геостратегическата координатна система се промени. САЩ очакват, че Европа сама ще решава проблемите си. Те са готови за сделка с Путин вместо да оказват поддръжка на Украйна. Путин умело използва тази смяна на курса за своите интереси и сега се е прицелил към Европа.

Европейците могат да продължат да ръкопляскат сами на себе си за своя отговор на дроновете над Полша. Но фактът, че изтребителите са били принудени да изстрелят ракети на стойност милиони долари срещу евтините еднократни дронове, предизвиква съмнения в това, че европейските отбранителни възможности съответстват на предизвикателствата на времето.

Европа има нужда и от политика на сдържане, и от дипломация

Напълно обосновано през тази година Европа прие мащабна програма за превъоръжаване, за да може при необходимост да има възможността да се защити сама без помощта на САЩ. Също така е абсолютно вярно, че в момента има нужда от ясен сигнал за това, че провокации като дроновете над Полша и изтребителите над Естония трябва незабавно да бъдат прекратени.

От друга страна, Европа все още няма достатъчно дипломатически инициативи. Опитът на американския президент да прекрати войната за 24 часа се провали. Тръмп бе – и вероятно все още е готов – на сериозни отстъпки за сметка на Украйна. Но Путин провали всички мирни планове.

Въпреки това едновременно с мерките за сдържане продължават да са необходими и дипломатически стъпки. В края на краищата каква е алтернативата? Историята на 20-и век ни учи, че спиралата на надпреварата във въоръжаването, недоверието, провокациите и ответните действия само ще се върти все по-силно – докато натрупаните оръжия не бъдат използвани. Но точно това не бива да се превръща в следващата глава в историята на сегашното противопоставяне.

Автор: Дирк Емерих


Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 14 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Помак

    9 3 Отговор
    Ами ...може и така да е ..но не е точно така ..Путин и Ердоган са приятели ...Ердоган само че не се разплака и молеше Путин да не го закача

    Коментиран от #13

    21:04 23.09.2025

  • 2 Любопитно

    10 1 Отговор
    А ореховките дали ще ви се усладят?

    21:05 23.09.2025

  • 3 Временното явление ЕС

    9 1 Отговор
    Мерц обяви, че след Нова година
    в Германия ще може да си зареждате
    месечно до 30 литра гориво
    на нормални цени около 1,60–1,70€
    както са сега.
    Над тези 30 литра горивото ще е по.....5,99€/L.

    21:06 23.09.2025

  • 4 Санкции

    6 1 Отговор
    ПРАЗНЯ се от тази дума... Чакам следващия пакет... ЕГАТИ оргията ще става...

    21:06 23.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Уетецу

    3 0 Отговор
    Шго фаните ZayЯ

    21:07 23.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Реалностите

    10 3 Отговор
    Атлантиците се чудят, как да подпалят война с Русия, пробват всякакви схеми и подготвят овцете в Европа за заколението?

    21:09 23.09.2025

  • 9 Даката

    3 12 Отговор
    Сваляйте всеки руски боен самолет навлязал във въздушното пространство на държава член на НАТО, иначе никога няма да се научат, руското куче скача според тоягата... да им покажем гьостерицата и да внимават.

    Коментиран от #16, #22, #33

    21:09 23.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Путинистче идиотче

    2 7 Отговор
    НАТО ни жали....докога ли....

    21:10 23.09.2025

  • 12 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ

    0 5 Отговор
    Време е НАТО да извади на гегата....

    Коментиран от #19

    21:11 23.09.2025

  • 13 Даката

    0 4 Отговор

    До коментар #1 от "Помак":

    Ти серозно ли??? Турция има много по-подготвена армия от Русия.

    Коментиран от #37

    21:11 23.09.2025

  • 14 Копейка

    0 1 Отговор
    А на нас каква ни е далаверата.

    21:11 23.09.2025

  • 15 АМИ ДА ПРОБВА

    3 1 Отговор
    АКО МУ СТИСКА

    Коментиран от #18

    21:12 23.09.2025

  • 16 ПревъзбуденА

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "Даката":

    Си !!!

    Коментиран от #20

    21:12 23.09.2025

  • 17 Пич

    2 1 Отговор
    Няма как !!! НАТО само да избута Ф-16 ките пред хангарите , и Русия не смее да фърчи......Ааапчихх...

    21:13 23.09.2025

  • 18 Ердоган

    1 3 Отговор

    До коментар #15 от "АМИ ДА ПРОБВА":

    Нема да простим на путинягата...пак.

    21:13 23.09.2025

  • 19 Споко

    2 2 Отговор

    До коментар #12 от "НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ":

    Ще седне, ще седне на гегата НАТЮ-то
    Само дишай дълбоко

    Коментиран от #23, #28, #32

    21:14 23.09.2025

  • 20 Вишибам

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "ПревъзбуденА":

    И2- мцата

    Коментиран от #27, #31

    21:15 23.09.2025

  • 21 Цък

    4 2 Отговор
    Дойче зеле отново лъже. Много добре се знае какво се случи на Турция и как Ердоган три години се моли на Путин.

    Коментиран от #29

    21:15 23.09.2025

  • 22 Твоята

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Даката":

    Гьистерица е 8 см в ерекция и само жена ти внимава да не и я показваш !

    21:15 23.09.2025

  • 23 Гегата

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Споко":

    Я седни Де

    21:15 23.09.2025

  • 24 Някой

    3 2 Отговор
    Не им ли омръзна да лъжат на те еврог...ци?
    Нито дробовете са пуснати в Полша от руснаците, нито е имало нарушаване на естонското въздушно пространство. Всичко се измисля и прави, за да се оправдаят евентуално нападение на НАТО над Русия у Беларус, и огромни безотчетни харчове за военно оборудване.
    Колкото и да не им харесва на някои, това е истината.

    21:16 23.09.2025

  • 25 аz СВОПобеда80

    2 2 Отговор
    Тръмп след срещата със Зеленски.
    1.Руската икономика е в ужасно състояние.Тя се руши.
    2..Страните от НАТО трябва да свалят руските самолети,ако те навлязат в тяхното въздушно пространство.

    21:17 23.09.2025

  • 26 България е НАТО.

    1 1 Отговор
    Ние веднага ша свалим руския санальот.....нема да го жалим я....

    21:17 23.09.2025

  • 27 Само

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Вишибам":

    С език , бейби , и няма да кажем на жена ти !

    21:17 23.09.2025

  • 28 Ти ли си бе

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Споко":

    Владимир Миленски - ротен на Лб 1988г.,дето беше войниците

    21:18 23.09.2025

  • 29 иzпражнението гайтанджиева

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "Цък":

    Tова са руски фейкове.

    21:18 23.09.2025

  • 30 за това

    1 2 Отговор
    Ама не искате да помните как Ердо ходи в Москва и целува ръка ,че и други работи

    Коментиран от #35

    21:18 23.09.2025

  • 31 Може, може, с г0л0 Δу...

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Вишибам":

    ...пе по м♌ ΔεΤε.

    21:18 23.09.2025

  • 32 Натовско оръжие

    2 1 Отговор

    До коментар #19 от "Споко":

    Трепат руснаци....кой ли седи на гегата....

    21:18 23.09.2025

  • 33 ПОЗНАВАМ ГО ТОЯ

    1 2 Отговор

    До коментар #9 от "Даката":

    ОТ УКРАИНСКИТЕ ЕМИГРАНТЧЕТА Е
    ВЪЗРАСТ. 32
    АВТОМОБИЛ. БМВ Х5 2024
    ПАРИ ПРЕКУПУВАНЕ НА МИНИ ЗА МИНОМЕТИ ОТ ТЕРЕМ
    СОБСТВЕННОСТ 3 АПАРТАМЕНТА В АСПАРУХОВО В БЛОКА ДО ПЛАЖА
    АЙДЕ СЛАВА НА БАЛЪЦИТЕ

    21:19 23.09.2025

  • 34 Всякакви Руски

    1 0 Отговор
    Тенекиини Хвърчила .трябва
    Да бъдат незабавно Удряни .
    Със Руските Мусори
    Не трябва да им никакви
    Компромиси

    21:20 23.09.2025

  • 35 Ердоган

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "за това":

    Не целува нищо...той свали руския самальот...Путин прати руски хеликоптери да го търсят. Някакви талибани свалиха хеликоптера и избиха руснаците...Путин даже не ..мъцна

    21:20 23.09.2025

  • 36 Някой

    0 0 Отговор
    Защо не казват истината, а нещо трябва да се пише в коментари, че да излезе. Че става дума за остров на който се спори до къде са териториалното въздушно пространство. За едни е към Естония, а за други не.
    Все от някъде трябва да летят до Калининград. Те оспорват да летят и над Балтийско море. Да е тяхно случайно? За дронове ако са от руската страна, то те ще са от блокиране на сигнали и летене некотролирано. Заслуга на украинската страна. И където ракета на Ф-16 на Полша поразява покрив на къща, се опитваха да го изкарат от дронове. Част без взривове, само да се похаби ПВО.

    21:21 23.09.2025

  • 37 Помак

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Даката":

    Ти сигур работиш там в базата на турските воени ..евала

    21:21 23.09.2025