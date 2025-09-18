Полша иска помощ от Украйна в областта на борбата с дронове

Полският министър на отбраната пристигна в Киев днес, за да потърси помощ от Украйна за развиването на способностите на страната му в областта на борбата с дронове малко повече от седмица след като руски дронове навлязоха в полското въздушно пространство и разкриха уязвимостта на НАТО, предаде Асошиейтед прес, съобщи БТА.
Дроновете, които се използват и за нападения, и за отбрана, придобиха централна роля на бойното поле, откакто Русия нахлу в Украйна преди повече от три години. Те промениха начина, по който се води война, и страните по целия свят се опитват да овладеят тази бързо развиваща се технология, отбеляза агенцията.
„Ще подпишем споразумение относно сътрудничеството между министерствата (на отбраната), но също така и относно придобиването на умения за работа с дронове“, заяви полският министър на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш в коментари, публикувани на сайта на неговото ведомство.
Нахлуването на руските дронове миналата седмица, които бяха свалени от изтребители на НАТО, засили напрежението в Източна Европа, посочи АП. Войната между Русия и Украйна продължава въпреки неколкомесечните усилия на САЩ да я спрат.
Нахлуването засили опасенията, че войната може да се разпространи отвъд Украйна.
НАТО обяви, че засилва отбранителните си позиции по източния си фланг, граничещ с Беларус, Русия и Украйна.
Москва, междувременно, демонстрира своята конвенционална и ядрена военна мощ по време на отдавна планирани учения с Беларус, които подхраниха опасенията на Запада относно намеренията на Русия.
Украинската противовъздушна отбрана свали или заглуши сигнала на 48 от 75 руски дрона, насочени срещу страната снощи, обявиха днес военновъздушните сили на Украйна.
Отново бе поразена железопътна инфраструктура, напоследък често цел на удари.
Украинският президент Володимир Зеленски вчера заяви, че ударите по енергийната и железопътната инфраструктура имат за цел да нарушат линиите за доставки и да създадат социално напрежение.
