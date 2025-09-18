Новини
Свят »
Украйна »
Полша иска помощ от Украйна в областта на борбата с дронове
  Тема: Украйна

Полша иска помощ от Украйна в областта на борбата с дронове

18 Септември, 2025 16:53 513 17

  • украйна-
  • полша-
  • дронове-
  • русия

Нахлуването на руски дронове миналата седмица засили напрежението в Източна Европа

Полша иска помощ от Украйна в областта на борбата с дронове - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Полският министър на отбраната пристигна в Киев днес, за да потърси помощ от Украйна за развиването на способностите на страната му в областта на борбата с дронове малко повече от седмица след като руски дронове навлязоха в полското въздушно пространство и разкриха уязвимостта на НАТО, предаде Асошиейтед прес, съобщи БТА.

Дроновете, които се използват и за нападения, и за отбрана, придобиха централна роля на бойното поле, откакто Русия нахлу в Украйна преди повече от три години. Те промениха начина, по който се води война, и страните по целия свят се опитват да овладеят тази бързо развиваща се технология, отбеляза агенцията.

„Ще подпишем споразумение относно сътрудничеството между министерствата (на отбраната), но също така и относно придобиването на умения за работа с дронове“, заяви полският министър на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш в коментари, публикувани на сайта на неговото ведомство.

Нахлуването на руските дронове миналата седмица, които бяха свалени от изтребители на НАТО, засили напрежението в Източна Европа, посочи АП. Войната между Русия и Украйна продължава въпреки неколкомесечните усилия на САЩ да я спрат.

Нахлуването засили опасенията, че войната може да се разпространи отвъд Украйна.

НАТО обяви, че засилва отбранителните си позиции по източния си фланг, граничещ с Беларус, Русия и Украйна.

Москва, междувременно, демонстрира своята конвенционална и ядрена военна мощ по време на отдавна планирани учения с Беларус, които подхраниха опасенията на Запада относно намеренията на Русия.

Украинската противовъздушна отбрана свали или заглуши сигнала на 48 от 75 руски дрона, насочени срещу страната снощи, обявиха днес военновъздушните сили на Украйна.

Отново бе поразена железопътна инфраструктура, напоследък често цел на удари.

Украинският президент Володимир Зеленски вчера заяви, че ударите по енергийната и железопътната инфраструктура имат за цел да нарушат линиите за доставки и да създадат социално напрежение.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    9 2 Отговор
    Приятели !!! Да съберем капачки за памперси !!!
    На поляците !!!

    Коментиран от #5

    16:56 18.09.2025

  • 2 Сатана Z

    8 2 Отговор
    Полша трябва да нападне Украйна ако иска да няма проблеми както с Германия през 1939

    16:57 18.09.2025

  • 3 си дзън

    2 7 Отговор
    Украински розови фламинга снощи нацвъкаха две руски рафинерии.

    17:01 18.09.2025

  • 4 доктор Хаус

    6 1 Отговор
    Това е все едно банкерът да иска помощ от просяка. Или пък лекарят да иска помощ от пациента.

    Украйна сама на себе си не може да помогне, но точно сега, изведнъж изнемиделица - ще помогне на Полша. Чиси-Рики.

    17:05 18.09.2025

  • 5 Урсулът ви прецака

    7 3 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Сега всички капачки на Евросъюза са навеки запоени за празните бутилки, за да не можете да ги използвате и да помагате на Путин.

    Това е единственото научно постижение на Евросъюза от създаването му. Великолепно!

    Коментиран от #7

    17:08 18.09.2025

  • 6 ФЕЙК - либераст

    7 1 Отговор
    Поляците имат голям опит при унищожаването на дронове от полиестер със самолети Ф-35 и Ф16 стреляйки по дроновете с ракети с единична цена 2,5 милиона долара и попадения върху собствените къщи!

    Коментиран от #13

    17:09 18.09.2025

  • 7 Пич

    2 4 Отговор

    До коментар #5 от "Урсулът ви прецака":

    Изглеждаш доста умствено недоразвит ! Ние ще помогнем за памперси на поляците , а Путин не живее в Полша !!!

    17:12 18.09.2025

  • 8 Съвсем скоро всички специалисти от

    4 2 Отговор
    Украйна които се занимават с управление на дронове ще бъдат на територията на Полша. А те искат да ги привлекат предварително. Оставете ѝ някой на зеленски защото така много по-бързо руската федерация ще бъде на вашата граница което естествено е неминуемо

    17:19 18.09.2025

  • 9 Рублевка

    2 1 Отговор
    Полша се моли на укрите да не изпращат повече дронове през полската граница. ПВО ракетите са стотици пъти по-скъпи от пластмасовите дронове, а и жертви има в Полша.

    17:23 18.09.2025

  • 10 Шшш,алооу, ...факти?

    5 1 Отговор
    Навсякъде в световните медии, разкриха, че дроновете не са руски...а и вие май имахте бегла статийка за това

    17:25 18.09.2025

  • 11 Тома

    3 1 Отговор
    Поляците си признаха че техен самолет е разрушил жилищната сграда а не руски дрон.Сега могат да поискат помощ само от к.ми янко

    17:26 18.09.2025

  • 12 Медведев Атома

    2 2 Отговор
    Кви помощи,кви дронове, скоро ще играе атома към вас, шавайба в поляците смотани

    17:28 18.09.2025

  • 13 Чешнигирово Пикчърс

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "ФЕЙК - либераст":

    Смеете се, обаче не е лесно да се уцели радиопрозрачен предмет с радарно-насочвана ракета.

    Спомнете си сручая при който целият Пентагон една седмица се чудеше как да свалят някакъв китайски балон и успяха с много специална ракета и най-добрият им самолет, който може да достигне необходимата височина и оптически да я насочва.

    А най-трудно е да свалиш нещо, които го няма, но много искаш всички да разберат, че е нещо страшно опасно и руско, и да впечатлиш чак Холивуд в Америка. Затова сега само предозиралите с пропагандата вярват в руските невидими дронове над Полша, които хем са свалени, хем са “кацнали” без повреди върху кокошкарник, хем са убили двама пенсионери, живеещи самотно в къщичка по средата на полето, които никой не е видял, защото са твърде отдалечени.


    “Нивото и такова, господа. Сами си паднахте толкова ниско, че няма как да се наведе човек до вас”

    казал го е един стар украинец от руско време.

    17:29 18.09.2025

  • 14 Иван Станков

    0 1 Отговор
    Минус два нефтопреработвателни завода в Русия.

    17:30 18.09.2025

  • 15 Путин:

    1 1 Отговор
    И6aл съм ва

    17:31 18.09.2025

  • 16 Украйна учи НАТО

    1 1 Отговор
    Досега русофилнята ни обясняваше как НАТО крепяло Украйна и се бие с Русия, а излезе точно обратното- Украйна крепи НАТО и дава опит на Полша, която между другото, отдавна трябваше да е придобила тези знания в борбата срещу дронове.

    Коментиран от #17

    17:33 18.09.2025

  • 17 Шахматист

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Украйна учи НАТО":

    Украйна скоро ще вика цялато НАТО на обучение как се опознават трупове на войници лежали 6 месеца в кал и после откопавани с лопата. Вече е натрепала богат опит в събирането на собствените си остатъци и посаждането на жълти знаменца за слава.

    17:50 18.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания