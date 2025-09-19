Британското външно разузнаване: Путин отхапа по-голям залък, отколкото може да преглътне

Шефът на британската служба за външно разузнаване МИ6 Ричард Мур предупреди, че "няма абсолютни никакви доказателства", че руският президент Владимир Путин иска да преговаря за сключването на мирно споразумение в Украйна, предадоха ДПА и Пи Ей Мидия. цитирани от БТА.

Мур, който ще се оттегли от поста си в края на септември, се възползва от прощалната си реч, за да заяви, че Путин "ни води за носа" на фона на колебливите усилия за постигане на примирие.

През последните седмици руските сили продължават да нанасят удари по територията на Украйна и мирът не изглежда по-близо, въпреки месеците не преговори, водени от Вашингтон.

В речта си по-рано днес в британското консулство в Истанбул Мур, който е бивш посланик на Великобритания в Турция, заяви, че "няма абсолютно никакви доказателства", че руският президент иска да уреди конфликта, тъй като се стреми да "наложи имперската си воля с всички средства, с които разполага".

"Но той не може да успее (да постигне това)", подчерта Мур. "Казано направо, Путин отхапа по-голям залък, отколкото може да преглътне. Той мислеше, че ще спечели лесна победа. Но той - и много други - подцениха украинците", добави шефът на британското външно разузнаване.