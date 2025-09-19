Новини
  Тема: Украйна

Британското външно разузнаване: Путин отхапа по-голям залък, отколкото може да преглътне

19 Септември, 2025 15:55

През последните седмици руските сили продължават да нанасят удари по територията на Украйна и мирът не изглежда по-близо

Британското външно разузнаване: Путин отхапа по-голям залък, отколкото може да преглътне - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Шефът на британската служба за външно разузнаване МИ6 Ричард Мур предупреди, че "няма абсолютни никакви доказателства", че руският президент Владимир Путин иска да преговаря за сключването на мирно споразумение в Украйна, предадоха ДПА и Пи Ей Мидия. цитирани от БТА.

Мур, който ще се оттегли от поста си в края на септември, се възползва от прощалната си реч, за да заяви, че Путин "ни води за носа" на фона на колебливите усилия за постигане на примирие.

През последните седмици руските сили продължават да нанасят удари по територията на Украйна и мирът не изглежда по-близо, въпреки месеците не преговори, водени от Вашингтон.

В речта си по-рано днес в британското консулство в Истанбул Мур, който е бивш посланик на Великобритания в Турция, заяви, че "няма абсолютно никакви доказателства", че руският президент иска да уреди конфликта, тъй като се стреми да "наложи имперската си воля с всички средства, с които разполага".

"Но той не може да успее (да постигне това)", подчерта Мур. "Казано направо, Путин отхапа по-голям залък, отколкото може да преглътне. Той мислеше, че ще спечели лесна победа. Но той - и много други - подцениха украинците", добави шефът на британското външно разузнаване.


  • 1 Дух

    4 11 Отговор
    Нищо не ме интересува вече 🖤☠️😔
    И когато УМРА някой ден Аз ☠️😔🖤
    Ще почувствам пълна Степен на Нирвана 😔🖤☠️

    Коментиран от #50

    15:58 19.09.2025

  • 2 ПУТИН Е УКРАИНСКИ АГЕНТ

    7 27 Отговор
    НАРОЧНО ОБЪРКА ВОЙНАТА.

    15:58 19.09.2025

  • 3 Путин:

    32 9 Отговор
    И6aл съм ва

    15:59 19.09.2025

  • 4 000

    47 18 Отговор
    Дреме ми за британските лъжи! Учете руски!

    Коментиран от #14, #35

    15:59 19.09.2025

  • 5 мароо

    30 13 Отговор
    няма ли да кажеш колко от украинската територия са обещали натовците на полша и румъния

    Коментиран от #44

    16:00 19.09.2025

  • 6 Да,да, точно така!

    41 13 Отговор
    Затова всички му се молят за мир

    16:00 19.09.2025

  • 7 Чуркин и Мадуро

    8 4 Отговор
    Оооо.. гълта той, гълта....

    16:00 19.09.2025

  • 8 Пламен

    14 26 Отговор
    От Киев за три дни, стана Киев през крив макарон

    16:01 19.09.2025

  • 9 Бако

    27 9 Отговор
    Хаха много е интересно как постоянно летят такива изказвания от западните медии и личности на високи постове и в последствие, като украйна загуби още някоя територия се оказва колко не е важно изгубеното за войната . т.н. Запада мисли да се бие до посления украинец май ми се струва.

    16:02 19.09.2025

  • 10 Каунь

    22 7 Отговор
    Апетита идва с яденето......Великобританското разузнаване и това ли не знае?

    16:02 19.09.2025

  • 11 Никакъв мир

    23 7 Отговор
    за вас,сатанисти!Бой докато повече не може да понасяте!

    16:03 19.09.2025

  • 12 Баща ти го е учил

    8 14 Отговор
    И всеки петък е гледал руска телевизия и игрални филми за комунистическа любов на маладец и девушка между становете във фабриката.
    Питай го, дали му е било хубаво.

    16:03 19.09.2025

  • 13 Хе хе...

    26 6 Отговор
    британското разузнаване през последните три и половина години: руснаците свършиха ракетите, Русия фалира и се разпадна, Путин yмpя пак.
    Ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха! Ха ха ха ха ха!

    Коментиран от #18

    16:03 19.09.2025

  • 14 Баща ти го е учил руския

    10 13 Отговор

    До коментар #4 от "000":

    И всеки петък е гледал руска телевизия и игрални филми за комунистическа любов на маладец и девушка между становете във фабриката.
    Питай го, дали му е било хубаво.

    16:04 19.09.2025

  • 15 До скоро

    20 4 Отговор
    британците се славеха със своята изтънчена и хитра дипломация. Те винаги предварително добре осмислаха, анализираха, предприемаха процеси в световен мащаб като пазеха поне един коз в ръкава си като за екстремен случай. Сега картинката е дата различна. Дипломацията, изнервена, объркана и слаба е заменена с явни обиди, санкции и враждебност.

    16:05 19.09.2025

  • 16 Гал

    13 10 Отговор
    Мисля си, дано не се случва, но британското външно разузнаване скоро ще престане да съществува. Дано не се случва. Бъдете смели братя британци. Ние сме с вас.

    Коментиран от #22

    16:05 19.09.2025

  • 17 Жоро

    16 6 Отговор
    Вие гледайте да не гризнете дървото! Що много се навирате къде не ви е работа!

    16:06 19.09.2025

  • 18 Хе хе

    7 11 Отговор

    До коментар #13 от "Хе хе...":

    Киев за два дня.
    м-да.

    16:06 19.09.2025

  • 19 седесарко

    11 6 Отговор
    британското разузнаване, преди време говореше, че рашките настъват пешком, щото във високите степни треви, колелата на превозните средства се уплитали и запъвали....

    16:06 19.09.2025

  • 20 Цвете

    7 6 Отговор
    РЕЧТА НА Г- Н МУР Е ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА ИСТИНАТА ВЪВ ВРЪЗКА С ПУТИН. ДА СЕ НАДЯВАМЕ, ЧЕ САЩ Е ЧУЛА РЕЧТА??? ХИПОТЕЗИТЕ СЪВПАДАТ ЕДНО КЪМ ЕДНО С ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ. МНОГО МИНА, МАЛКО ОСТАНА ДО СПИРАНЕ НА ТАЗИ ПРОКОБА. ТРЯБВА ДА МУ СЕ ЗАТЕГНАТ ГАЙКИТЕ И МЪРДАНЕ НЯМА. 😏🤔🫡🤫😮‍💨

    16:06 19.09.2025

  • 21 Трол

    6 6 Отговор
    България е за десерт.

    Коментиран от #24, #31

    16:06 19.09.2025

  • 22 Гук

    8 2 Отговор

    До коментар #16 от "Гал":

    Една пуйка мислила, мислила па умреела.
    От кой контейнер за смет излезе?

    16:07 19.09.2025

  • 23 ФЕЙК - либераст

    9 5 Отговор
    Да жУвеят ББС, УКРИНФОРМ, МИ-6 и МИ-5, БЕСАРАБСКИ ФРОНТ, ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВОЙНАТА, ФАНТАЗЕЙШЪН ТАЙМС И ДРУГИТЕ БРИТАНСКИ МЕДИИ - НАЙ- ДОСТОВЕРНИТЕ МЕДИИ В СВЕТА ! ВЕРВАТЕ ЛИ МИ????????????

    Коментиран от #27

    16:08 19.09.2025

  • 24 Копейкотрошач

    5 1 Отговор

    До коментар #21 от "Трол":

    Вратлето ти няма да издържи повече от две минути.

    16:08 19.09.2025

  • 25 Цвете

    4 2 Отговор
    РЕЧТА НА Г- Н МУР Е ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА ИСТИНАТА ВЪВ ВРЪЗКА С ПУТИН. ДА СЕ НАДЯВАМЕ, ЧЕ САЩ Е ЧУЛА РЕЧТА??? ХИПОТЕЗИТЕ СЪВПАДАТ ЕДНО КЪМ ЕДНО С ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ. МНОГО МИНА, МАЛКО ОСТАНА ДО СПИРАНЕ НА ТАЗИ ПРОКОБА. ТРЯБВА ДА МУ СЕ ЗАТЕГНАТ ГАЙКИТЕ И МЪРДАНЕ НЯМА. 😏🤔🫡🤫😮‍💨

    16:09 19.09.2025

  • 26 Само дето е пропуснал

    9 4 Отговор
    да завърши речта си с блесатящия цитат на ген. Мили и пералните и лопатите на Урсула.

    Беше ни домъчняло за докладите на британското разузнаване. Не бяхме чували за тях от както руснаците свършиха ракетите последния път. Тъй че благодарим!

    16:09 19.09.2025

  • 27 Атина Палада

    9 2 Отговор

    До коментар #23 от "ФЕЙК - либераст":

    Аз само на ТАСС вярвам:))

    16:09 19.09.2025

  • 28 гост

    6 9 Отговор
    След година и три месеца Путин, ще се моли за мир.

    Коментиран от #34

    16:09 19.09.2025

  • 29 Zахарова

    9 5 Отговор
    То нашата трагедия тепърва предстои

    16:10 19.09.2025

  • 30 Жони Инглиш

    11 4 Отговор
    Войната в Чечня, също беше голям успех за британското разузнаване, но в Украйна вече наистина гризнаха голямото дръвце.

    Коментиран от #32

    16:10 19.09.2025

  • 31 Копеи не философствай!

    5 7 Отговор

    До коментар #21 от "Трол":

    Заминавай да пълниш снаряди за Украйна! Заплащането е добро за гладна копейка.Умствен багаж не се изисква!

    16:11 19.09.2025

  • 32 Руснак без крак

    5 6 Отговор

    До коментар #30 от "Жони Инглиш":

    Утре влизам в Киев!Без глава!

    16:11 19.09.2025

  • 33 Атина Палада

    4 4 Отговор
    Мур си заминава а начело на МИ6 застава Бела Константиновна Доброеолска- етническа рускиня ,потомка на белогвардейци...

    16:12 19.09.2025

  • 34 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    5 5 Отговор

    До коментар #28 от "гост":

    Точка.

    16:12 19.09.2025

  • 35 Първанов

    6 3 Отговор

    До коментар #4 от "000":

    Ние го знаемеМухльо. Моли се ти да не го изучаваш

    Коментиран от #41

    16:13 19.09.2025

  • 36 мдаам

    10 9 Отговор
    Путин е затънал здраво. Ако спре войната - умира. Ако продължи войната - губи. Ни напред, ни назад. Русия я чакат кофти времена - най-вероятно разпад и гражданска война. Не непременно в този ред.

    Коментиран от #39, #45

    16:14 19.09.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Атина Палада

    1 3 Отговор
    А,и още нещо.Симоняншата(онази с Киев за два дня има раче:)
    Пояязнявам-раче е малкото на рак.

    Коментиран от #43

    16:14 19.09.2025

  • 39 Обикновен човек

    8 7 Отговор

    До коментар #36 от "мдаам":

    Всеки ден благодаря на съдбата че не съм руснак.

    Коментиран от #49

    16:15 19.09.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Атина Палада

    12 1 Отговор

    До коментар #35 от "Първанов":

    Всички от номенклатурата учили в Москва и днешни евроатлантици го знаят руският...Това е всеизвестно..Само партийците можеха да учат в Москва.

    16:16 19.09.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Атина Палада

    3 0 Отговор

    До коментар #38 от "Атина Палада":

    КолежКЕ,кво си написал?Нищо не мога да ти разбера ..:)))) така си запелтечил,че изглежда си пиян...

    16:19 19.09.2025

  • 44 Хмм

    3 2 Отговор

    До коментар #5 от "мароо":

    за Румъния и Полша не ни интерисува. Интерисува ни, че ни натискат в месомелачката с обещание за Бесарабския регион.

    16:21 19.09.2025

  • 45 Атина Палада

    2 1 Отговор

    До коментар #36 от "мдаам":

    Така ще да е:))))много си х.умен:) от х.умните на Г.аля си:))))

    16:21 19.09.2025

  • 46 Баш Балък

    10 4 Отговор
    Западналите няма ли да разберат че Путин няма да приеме тяхното разбиране за мир, стига да квичали.

    16:22 19.09.2025

  • 47 Сатана Z

    6 2 Отговор
    "Където стъпи кракът на руски войник, там е наше "Владимир Путин - Император на III Рим

    Коментиран от #56

    16:24 19.09.2025

  • 48 Механик

    7 4 Отговор
    Чета статията и от нея научавам ,че руснаците без ракетите са отхапали огромен залък, който според западните койоти, те няма да могат да преглътнат. Също така разбираме. големото тепане на бандери продължва с пълна сила (нищо, че Путин е умрял).
    Аз бих казал, нека Путин отхапва все по големи хапки, па нищо че нямало да може да ги преглътне.
    А, какво ще кажете???

    16:24 19.09.2025

  • 49 жалко е

    1 1 Отговор

    До коментар #39 от "Обикновен човек":

    че не си и УкраЙнец, макар мнението ти е праз

    16:25 19.09.2025

  • 50 Всъшност

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Дух":

    Разузнаването обикновенно не прави публични изказвания.
    Явно искат да скрият нещо.
    Путин 5 пъти ги предупреди да не започват война против Русия.
    Дай Боже, по-скоро мир!

    16:25 19.09.2025

  • 51 България на българите

    5 1 Отговор
    Макиндер- ‘ние трябва да направим така, че славяни да убиват славяни’. Ето в това се състои по същество неоколониалната политика на Британия. Цинизмът и лицемерието на тези чиновници доведе до това собствените им народи да ги ненавиждат.

    16:26 19.09.2025

  • 52 Само питам

    3 2 Отговор
    Това Джони Инглиш ли го измисли?

    16:31 19.09.2025

  • 53 Каунь

    5 2 Отговор
    Яд ги е Мурсиянците, че някой друг им отмъкна плячката из под носа и за тях остана един гол......

    16:36 19.09.2025

  • 54 ед3р

    4 1 Отговор
    До 47 Император на III Рим е Урсула !

    16:36 19.09.2025

  • 55 Пръч

    3 3 Отговор
    Мрaзя русофили, да ме проcти Господ здраве и късмет да ми дава!

    Коментиран от #57

    16:37 19.09.2025

  • 56 ЯВРФ3

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "Сатана Z":

    Император на III Рим

    16:37 19.09.2025

  • 57 Ленин

    1 1 Отговор

    До коментар #55 от "Пръч":

    Мразиш ги щото са прави, нали?.Дай боже още хиляди години да ги мразиш!

    16:40 19.09.2025

  • 58 Аз щях да удара запада с атома

    2 1 Отговор
    И планетата да се разцепи и отломките да се разхвърчат в космоса и със капитализъма е свършено завинаги

    16:45 19.09.2025

  • 59 Путин бункера

    1 1 Отговор
    ГОЛЯМА УСТА ГЛАДЕН, ИСКА ЯДЕ!

    16:45 19.09.2025

  • 60 Факти

    0 0 Отговор
    Този монголоид на снимката трябва да бъде изритан от европейска Украйна. Не разбирам НАТО какво го жали. Могат да го приключат за три дни ако решат.

    Коментиран от #62, #64

    16:55 19.09.2025

  • 61 Бомбаджия

    0 0 Отговор
    "Мур, който ще се оттегли от поста си в края на септември, се възползва от прощалната си реч, за да заяви, че Путин "ни води за носа".
    Путин: "Ще ме хванете за Мура".

    16:59 19.09.2025

  • 62 Каунь

    0 0 Отговор

    До коментар #60 от "Факти":

    Абе могат ама явно не искат.....

    17:02 19.09.2025

  • 63 Пудинг

    0 0 Отговор
    Мръднети островъ че аку плювнъ чъ потъни....я да гу приместя ....

    17:03 19.09.2025

  • 64 604

    0 0 Отговор

    До коментар #60 от "Факти":

    Утивъй ве нъл смчи нату..тъй казвъ ганююгогейъ, вземи си памперсите!

    17:05 19.09.2025

  • 65 Еее мии

    0 0 Отговор
    като гледам най спокойно си го дъвче човека и като го сдъвче ще си го глътне.

    17:05 19.09.2025

