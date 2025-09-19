Британското външно разузнаване: Путин отхапа по-голям залък, отколкото може да преглътне

Шефът на британската служба за външно разузнаване МИ6 Ричард Мур предупреди, че "няма абсолютни никакви доказателства", че руският президент Владимир Путин иска да преговаря за сключването на мирно споразумение в Украйна, предадоха ДПА и Пи Ей Мидия. цитирани от БТА.
Мур, който ще се оттегли от поста си в края на септември, се възползва от прощалната си реч, за да заяви, че Путин "ни води за носа" на фона на колебливите усилия за постигане на примирие.
През последните седмици руските сили продължават да нанасят удари по територията на Украйна и мирът не изглежда по-близо, въпреки месеците не преговори, водени от Вашингтон.
В речта си по-рано днес в британското консулство в Истанбул Мур, който е бивш посланик на Великобритания в Турция, заяви, че "няма абсолютно никакви доказателства", че руският президент иска да уреди конфликта, тъй като се стреми да "наложи имперската си воля с всички средства, с които разполага".
"Но той не може да успее (да постигне това)", подчерта Мур. "Казано направо, Путин отхапа по-голям залък, отколкото може да преглътне. Той мислеше, че ще спечели лесна победа. Но той - и много други - подцениха украинците", добави шефът на британското външно разузнаване.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дух
И когато УМРА някой ден Аз ☠️😔🖤
Ще почувствам пълна Степен на Нирвана 😔🖤☠️
Коментиран от #50
15:58 19.09.2025
2 ПУТИН Е УКРАИНСКИ АГЕНТ
15:58 19.09.2025
3 Путин:
15:59 19.09.2025
4 000
Коментиран от #14, #35
15:59 19.09.2025
5 мароо
Коментиран от #44
16:00 19.09.2025
6 Да,да, точно така!
16:00 19.09.2025
7 Чуркин и Мадуро
16:00 19.09.2025
8 Пламен
16:01 19.09.2025
9 Бако
16:02 19.09.2025
10 Каунь
16:02 19.09.2025
11 Никакъв мир
16:03 19.09.2025
12 Баща ти го е учил
Питай го, дали му е било хубаво.
16:03 19.09.2025
13 Хе хе...
Ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха! Ха ха ха ха ха!
Коментиран от #18
16:03 19.09.2025
14 Баща ти го е учил руския
До коментар #4 от "000":И всеки петък е гледал руска телевизия и игрални филми за комунистическа любов на маладец и девушка между становете във фабриката.
Питай го, дали му е било хубаво.
16:04 19.09.2025
15 До скоро
16:05 19.09.2025
16 Гал
Коментиран от #22
16:05 19.09.2025
17 Жоро
16:06 19.09.2025
18 Хе хе
До коментар #13 от "Хе хе...":Киев за два дня.
м-да.
16:06 19.09.2025
19 седесарко
16:06 19.09.2025
20 Цвете
16:06 19.09.2025
21 Трол
Коментиран от #24, #31
16:06 19.09.2025
22 Гук
До коментар #16 от "Гал":Една пуйка мислила, мислила па умреела.
От кой контейнер за смет излезе?
16:07 19.09.2025
23 ФЕЙК - либераст
Коментиран от #27
16:08 19.09.2025
24 Копейкотрошач
До коментар #21 от "Трол":Вратлето ти няма да издържи повече от две минути.
16:08 19.09.2025
25 Цвете
16:09 19.09.2025
26 Само дето е пропуснал
Беше ни домъчняло за докладите на британското разузнаване. Не бяхме чували за тях от както руснаците свършиха ракетите последния път. Тъй че благодарим!
16:09 19.09.2025
27 Атина Палада
До коментар #23 от "ФЕЙК - либераст":Аз само на ТАСС вярвам:))
16:09 19.09.2025
28 гост
Коментиран от #34
16:09 19.09.2025
29 Zахарова
16:10 19.09.2025
30 Жони Инглиш
Коментиран от #32
16:10 19.09.2025
31 Копеи не философствай!
До коментар #21 от "Трол":Заминавай да пълниш снаряди за Украйна! Заплащането е добро за гладна копейка.Умствен багаж не се изисква!
16:11 19.09.2025
32 Руснак без крак
До коментар #30 от "Жони Инглиш":Утре влизам в Киев!Без глава!
16:11 19.09.2025
33 Атина Палада
16:12 19.09.2025
34 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ
До коментар #28 от "гост":Точка.
16:12 19.09.2025
35 Първанов
До коментар #4 от "000":Ние го знаемеМухльо. Моли се ти да не го изучаваш
Коментиран от #41
16:13 19.09.2025
36 мдаам
Коментиран от #39, #45
16:14 19.09.2025
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Атина Палада
Пояязнявам-раче е малкото на рак.
Коментиран от #43
16:14 19.09.2025
39 Обикновен човек
До коментар #36 от "мдаам":Всеки ден благодаря на съдбата че не съм руснак.
Коментиран от #49
16:15 19.09.2025
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Атина Палада
До коментар #35 от "Първанов":Всички от номенклатурата учили в Москва и днешни евроатлантици го знаят руският...Това е всеизвестно..Само партийците можеха да учат в Москва.
16:16 19.09.2025
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Атина Палада
До коментар #38 от "Атина Палада":КолежКЕ,кво си написал?Нищо не мога да ти разбера ..:)))) така си запелтечил,че изглежда си пиян...
16:19 19.09.2025
44 Хмм
До коментар #5 от "мароо":за Румъния и Полша не ни интерисува. Интерисува ни, че ни натискат в месомелачката с обещание за Бесарабския регион.
16:21 19.09.2025
45 Атина Палада
До коментар #36 от "мдаам":Така ще да е:))))много си х.умен:) от х.умните на Г.аля си:))))
16:21 19.09.2025
46 Баш Балък
16:22 19.09.2025
47 Сатана Z
Коментиран от #56
16:24 19.09.2025
48 Механик
Аз бих казал, нека Путин отхапва все по големи хапки, па нищо че нямало да може да ги преглътне.
А, какво ще кажете???
16:24 19.09.2025
49 жалко е
До коментар #39 от "Обикновен човек":че не си и УкраЙнец, макар мнението ти е праз
16:25 19.09.2025
50 Всъшност
До коментар #1 от "Дух":Разузнаването обикновенно не прави публични изказвания.
Явно искат да скрият нещо.
Путин 5 пъти ги предупреди да не започват война против Русия.
Дай Боже, по-скоро мир!
16:25 19.09.2025
51 България на българите
16:26 19.09.2025
52 Само питам
16:31 19.09.2025
53 Каунь
16:36 19.09.2025
54 ед3р
16:36 19.09.2025
55 Пръч
Коментиран от #57
16:37 19.09.2025
56 ЯВРФ3
До коментар #47 от "Сатана Z":Император на III Рим
16:37 19.09.2025
57 Ленин
До коментар #55 от "Пръч":Мразиш ги щото са прави, нали?.Дай боже още хиляди години да ги мразиш!
16:40 19.09.2025
58 Аз щях да удара запада с атома
16:45 19.09.2025
59 Путин бункера
16:45 19.09.2025
60 Факти
Коментиран от #62, #64
16:55 19.09.2025
61 Бомбаджия
Путин: "Ще ме хванете за Мура".
16:59 19.09.2025
62 Каунь
До коментар #60 от "Факти":Абе могат ама явно не искат.....
17:02 19.09.2025
63 Пудинг
17:03 19.09.2025
64 604
До коментар #60 от "Факти":Утивъй ве нъл смчи нату..тъй казвъ ганююгогейъ, вземи си памперсите!
17:05 19.09.2025
65 Еее мии
17:05 19.09.2025